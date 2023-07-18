Будет во всех Fantasy-составах.

В первом туре Мир РПЛ удивил и впечатлил не только «Рубин» в целом (выездной ничьей с «Локомотивом»), но и лично левый защитник Илья Рожков.

18-летний казанский воспитанник дебютировал в РПЛ, сразу вышел в старте и отдал голевой пас на первый мяч «Рубина».

Мы точно знаем, кто будет особенно любить и ценить Рожкова весь этот сезон, если он продолжит хоть примерно в том же духе: игроки в Fantasy. Потому что Илья в фэнтези стоит минимально возможные 4,5.

Рожков – теперь самый молодой в истории «Рубина» ассистент . Ему в день дебюта 18 лет и 115 дней. До этого рекордом владел Хвича Кварацхелия, ему было 18 лет и 299 дней. Opta уточняет, что не знает никого моложе с ассистом с 2009-го, пока собирает эту статистику.

Рожков мог отдать и два ассиста. А чем он уникален для Fantasy?

Автор Sports.ru Илья Васильев, который специализируется на тактике, впечатлен резким прогрессом левого защитника:

«Рожков ворвался в основную команду, хотя играл только на молодежном и юношеском уровнях. Он вышел латералем из-за травмы Мачея Рыбуса – перед сезоном Рашид Рахимов отмечал, что видит объем и динамику, которую дает Рожков.

Против «Локо» Рожков смело подключался вперед и участвовал в прессинге. Первая голевая атака стартовала с давления Ильи по правому защитнику Максиму Ненахову . В итоге «Рубин» накрыл Артема Карпукаса, а затем перевел на фланг, откуда подал и Рожков. Илья мог ассистировать и во второй раз: когда сыграл в стенку с Александром Зотовым, ускорился и опасно навесил на Джоэля Фамейе».

В фэнтези есть отдельное понятие – «затычка». В нем ничего обидного, это игрок за минимальную цену, которого можно взять третьим запасным, чтобы освободить бюджет на других игроков в составе. Как правило, такие есть у многих опытных фэнтези-менеджеров, которые показывают высокие результаты, поэтому процент выбора игроков за 4,5 превышает показатели многих более эффективных футболистов.

Рожков еще перед первым туром был в 10% составов – это не только девятая популярность среди защитников, но и 24-я среди всех игроков сезона. Второй из стоящих 4,5 – Кирилл Гуров, но защитника «Урала» не было даже в заявке на игру с ЦСКА, а Рожков отыграл 66 минут (получил +1 за 60 и более) и добавил ассист.

Очевидно, к следующему туру Илья будет в гораздо большем количестве фэнтези-команд. Вероятно, после такого дебюта гораздо больше менеджеров двинут его в стартовый состав. Хотя тут многое – в том числе и для главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова – зависит от выздоровления Мачея Рыбуса.

Что мы вообще знаем про Илью Рожкова?

О пути Ильи Рожкова на днях рассказал его первый тренер Дмитрий Кондратьев в интервью «Казанским Ведомостям».

Мы выбрали главное:

• Рожков – из Зеленодольска, 100-тысячного города в Татарстане. До 10 лет он занимался футболом там, а затем уже в академии «Рубина». Причем сам тренер Кондратьев не отдал Илью в главную республиканскую академию в девять лет и планировал развивать самостоятельно лет до 12, но родители все же перевели его десятилетним.

• Илья, по воспоминаниям тренера, всегда впечатлял работоспособностью и нежеланием проигрывать, а в жизни – скромностью. В десять лет он попросил у родителей на Новый год у мамы и папы, с тренером они дружили семьями, фишки и «лесенку», чтобы тренироваться дома и во дворе.

• Рожков с детства был хорош в дриблинге, много брал игру на себя и бил с обеих ног – ему в Зеленодольске давали полную свободу. В «Рубине», вспоминает Кондратьев, Илья стал гораздо больше играть на партнеров. Рожков начинал как крайний полузащитник, нацеленный на атаку, а в «Рубине» спустился по позиции чуть ниже. За счет объема работы он вытягивает и там.

Теперь Илья Рожков – одно из самых ярких впечатлений первого тура РПЛ.

***

Уже сейчас можно взять Рожкова на второй фэнтези-тур:

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович