Почему Чалов и Промес стоят по 9.

Сейчас оценки игроков в Fantasy перестанут быть для вас загадкой.

На примере стартующего сезона РПЛ мы обсудили, как работает вся эта система, чем отличаются подходы к России и Англии от других лиг и что нужно сделать Малкому, чтобы получить исключительную оценку выше максимума.

Рассказывают Iron Alex (Александр Щинов, он же может быть известен вам как Александр Рогаткин) и Виктор VIPmd – двое из четырех оценщиков РПЛ-2023/24.

Как вообще оценивают игроков?

Виктор: Нужно проанализировать результативность каждого игрока в прошлом сезоне и изменения позиции на поле. После – всю команду отдельно, изменения в тренерском штабе, входящие и исходящие трансферы. Определить примерный стартовый состав, первых запасных и глубокий резерв. В среднем на это уходит неделя.

Александр: Каждый оценщик получает таблицу – простую, интуитивно понятную. Видит идентичную копию, в ней все игроки по клубам и немного статистики: например, фэнтези-очки (ФО) в прошлом сезоне. И графа для оценок.

Чем опытнее человек в фэнтези и оценках, чем больше знает об игроках и чемпионате, тем меньше времени уходит на работу с таблицей. На легкие чемпионаты у меня может уйти несколько часов одного вечера, на сложные – неделя посиделок за таблицей по вечерам. Кроме таблицы под рукой обычно Transfermarkt и аналитический раздел сайта H2H-турниров Алексея Князева.

Когда мы заканчиваем работу, получается сводная таблица со средними значениями. Мы все видим итоговые цены и после этого можем обсудить друг с другом спорные показатели, а также смену позиций некоторым игрокам.

Поводов поменять оценку можно быть много: от банальной недооценки/переоценки конкретного игрока, которую мы стараемся друг другу обосновать, до стратегических деталей . Бывает, игроки конкретной команды в целом переоценены или недооценены, или все защитники клуба получили одну и ту же цену, или мало «затычек» – игроков по минимальной цене.

По каким принципам оценивают игроков?

Виктор: У каждой позиции есть рамки, в их пределах мы и оцениваем: например, вратарь от 4,5 до 6,5. Следующий фактор, на который я смотрю – сила команды.

Анализирую лигу в целом: команды делятся на тех, кто борется за медали или место в топ-5, просто верхнюю часть таблицы и аутсайдеров. Справедливо, если у игроков первой категории ценник выше, чем у последней. Условно лидер команды из подвала должен стоить как рядовой игрок старта топ-команд . Исключения – штучные.

Александр: Фэнтези – игра в вероятности. И оценки тоже. Нужно не бояться ценников, к которым ты пришел после адекватного анализа.

Главная беда начинающего оценщика – ударяться в крайности. Одна из них – страх низких оценок, вызванный боязнью ошибиться в цене, создав дешевого игрока, которого все будут брать из-за стоимости. Бывает, что оценщик пытается поставить высокие цены всем подряд – просто на всякий случай. Другая крайность – страх высоких оценок и того, что игрока не будут брать из-за его цены. Так возникает риск занижения.

Второе, о чем стоит помнить: тебе самому играть в этом турнире. Нужно делать его интересным: по возможности не плодить слишком много «джокеров» – тех, у кого очевидно высокий шанс набрать слишком много ФО для своей цены и «мертвых» игроков – которых никто не возьмет даже при игре в основе.

Как меняются цены от сезона к сезону?

Виктор: Важны смена позиции, новые команды, трансферы клуба в целом. Ну и конечно очки прошлого сезона. Однако мы должны осознавать, будет ли тот или иной футболист получать игровое время в новом сезоне. Возможно, в прошлом у него не было конкуренции, а теперь появилась.

Еще один из факторов – возраст. Понятно, что самые возрастные футболисты с каждым сезоном падают в цене, но еще важнее внимательно следить за молодыми, кто за сезон вырос. Нужно не пропустить момент, когда их начинают наигрывать в основе.

Александр: Оценки каждый раз мы выставляем с нуля. Не думаем, поменять цену прошлого сезона или оставить, а оцениваем заново – в первую очередь на основе статистики предыдущего турнира.

Важно, сколько очков игрок набрал, но бездумно смотреть лишь на это нельзя. Футболист мог стать твердым игроком основы лишь к концу чемпионата или, наоборот, выпасть из нее. Кроме того, неплохие суммы могут набирать стабильно выходящие в составе негрубые опорники – таким полагается некоторая скидка, ведь на конкретный тур их рассматривают редко.

Другие важные факторы – стандарты (перестал/начал бить пенальти), появление/уход конкурентов по позиции, изменение силы команды. Нужно учитывать все, что влияет на перспективу набора очков.

А как оценивать новичков?

Виктор: Цена игрока в другой лиге дает только первоначальную информацию. Сначала нужно изучить игровые показатели, минуты на поле, удары по воротам, показатели xG и xA и так далее. Итоговая цена будет зависеть от силы команды, в которую игрок перешел, а также от сравнения с уже выставленными оценками его партнеров и конкурентов по амплуа в лиге.

Александр: На новичка, как правило, уходит больше времени. Как и в реальном футболе, смена чемпионата – риск, варианты заиграет/не заиграет.

Цена в другом чемпионате не играет роли. Основная польза старых ценников: они дают сигнал, если с игроком не все просто. Например, если в прошлом сезоне был оценен высоко, но не блеснул, стоит внимательнее изучить детали и, возможно, подстраховаться – дать на 0,5 выше. А если игрок никогда не выделялся, но сверкнул в одном сезоне, при этом взрослым – другое дело. В целом сомнения мы решаем в пользу более дешевой оценки .

Это работает, когда мы оцениваем игрока внутри одного чемпионата. По зарубежным чемпионатам полезнее потратить время на изучение персональной статистики.

Как определить, какая цена в лиге – максимум?

Виктор: Есть лимит цен и бюджета, заявленный по умолчанию. Однако в каждой лиге, в каждом сезоне есть суперигроки, которые набирают огромное количество очков (Килиан Мбаппе, Роберт Левандовски, раньше Лионель Месси и Криштиану Роналду). В таких случаях мы незначительно повышаем ценовой рубеж.

Александр: В РПЛ и АПЛ, самых популярных турнирах, мы особенно стремимся поддерживать классические оценки: избегаем таких, которые способны оттолкнуть новичка еще на этапе сбора , когда человек увидит, что у него в состав никто не лезет, психанет и не будет играть в фэнтези вообще.

Классика для Спортса – максимум в 9 и минимум 4,5. В любом из чемпионатов (кроме Португалии, о ней ниже) для преодоления этой отметки игрок должен ярко выделяться даже на фоне других лидеров. Как Мохамед Салах в «Ливерпуле», как как Роберт Левандовски времен «Баварии». Это исключительные футболисты, которые просто не оставляют выбора, ведь разница в классе очевидна. Если оставлять им 9,0, значит надо занижать по цепочке всех остальных. Что не вариант, так как чемпионат получится слишком легким, да и бюджетные игроки пострадают.

В АПЛ есть такие стабильные явные лидеры, в РПЛ пока нет. Но нельзя утверждать, что 9 – единственный разумный максимум. Главная задача фэнтези – чтобы оценки и правила в совокупности делали его максимально интересным. Задача цен – баланс, благодаря которому пользователи собирали бы разнообразные перспективные составы. Когда цены доступны, но ограничивают в желаниях и заставляют рассматривать неочевидные пики, анализировать календари, продвинутую статистику.

К каждому чемпионату подход разный, есть специфика. В Португалии вообще мои авторские экспериментальные оценки: топы дороже (до 10,5), бюджетные игроки дешевле (от 4). В плане фэнтези это не очень разнообразный чемпионат, всех проблем эксперимент не решил, но стало лучше.

Стартовые цены любого чемпионата должны казаться немного жесткими. Ведь дальше кто-то из дорогих игроков, казавшихся надежными источниками ФО, не оправдает ценник, но внезапно сверкнут более дешевые юниты . АПЛ, где сложнее выстрелить малоизвестному игроку, получается более жесткой, а РПЛ выходит более мягкой, здесь нередко к концу турнира можно позволить себе набрать практически всех лучших. А тяжелый стартовый выбор – точно часть игры.

Почему в новом сезоне Чалов стоит 9? А как Вере цену подняли до 7?

Виктор: При оценке я просматриваю весь список игроков. Когда соотносил прошлогодние цены с набранными в сезоне очками, остался доволен, потому что почти все оценены верно. Но вот стоимость Лукаса Веры, как и Владимира Писарского – те самые редкие ошибки.

Да, мало кто ожидал такой игры от «Оренбурга», однако цена Веры ниже чем у Башича и Титкова – ошибка. Писарскому в прошлом сезоне неправильно выбрали позицию, из-за этого многие не могли уместить его в состав.

Теперь «Оренбург» поменял свой статус, команда рассчитывает на большее, чем борьба за выживание – поэтому ценник ее игроков подрос. Конкретно Вера здорово себя проявил, возможен и его трансфер в команду выше классом. А на цену Писарского (теперь 7,5) повлияли в первую очередь результативность, перевод в нападение, а также смена команды, где он будет безальтернативен в атаке. Кроме того, это пенальтист, что в этом сезоне особенно важно.

Чалов – один из лучших бомбардиров прошлого сезона, набрал более 150 очков. Его команда борется за лидерство, пенальти он не только исполняет, но и зарабатывает – так что не мог не получить повышение в цене от 7,5 в прошлом турнире.

Александр: Лукас Вера – центральный полузащитник «Оренбурга», проявивший себя по ходу прошлого сезона в первую очередь хорошим диспетчером (2+7, 100 ФО). Тогда он стоил 5,5. Такая цена или 6,0, на момент оценки были логичны, так как ни от самого игрока, ни от клуба не ждали ничего особенного.

Вера – один из лидеров. Мы редко даем оценки выше 6,5 полузащитникам команд, которые бьются за выживание. Но «Оренбург» в прошлом сезоне убедил, что способен на большее – например, стать крепким середняком. При этом Вера, хоть и лидер по ФО, центральный полузащитник, а, например, не ориентированный на атаки вингер. Поэтому 7 для него – вполне достаточно, а 7,5 были бы перебором.

Еще одно оренбуржское открытие, Владимира Писарского, в прошлом сезоне мы оставили полузащитником – при сомнениях всегда сохраняем более оборонительную позицию, чтобы не убивать пик. Но он окончательно освоился на позиции форварда, даже с не такой яркой весной в «Крыльях» показал шестую сумму ФО за сезон.

Команда достойная, можно было бы ставить 8 или даже выше – но есть сдерживающие факторы. Самарцы – не фавориты, в новой команде у него не всегда бывали возможности для ударов (тепловые карты показывают больше активности по краям). Игрок способен забивать много, но пока вопрос – раскроют ли эти качества в «Крыльях». Поэтому 7,5 – хороший компромисс.

Федора Чалова перед прошлым сезоном оценили в 7,5, потому что у него была черная полоса, но он разыгрался, стал третьим бомбардиром чемпионата, основным форвардом претендующего на медали ЦСКА – нас бы не поняли, если бы мы дали ему меньше 9 . Хотя 8,5 тоже можно было рассмотреть.

Что нужно сделать Малкому, чтобы стоить 9,5? А защитнику – например, Сантосу – для оценки 7?

Виктор: Дуглас Сантос – единственный защитник, чья цена в 7 обсуждалась . Но при всей активности у него всего три голевые передачи за сезон. Чтобы стоить 7, ему нужно участвовать в атаках гораздо больше. Еще 7 может стоить Максим Осипенко, если перейдет в «Зенит» и станет там основным пенальтистом.

Малкома оценим в 9,5, если он будет играть исключительно в нападении. А вот Квинси Промесу кроме игры в нападении нужно, чтобы «Спартак» в сезоне забивал больше «Зенита».

Александр: Игрокам нужно уйти в еще больший отрыв по качеству. Чтобы у нас просто не было выбора, кроме как оценить выше стандартного максимума.

На мой взгляд, Малком заслужил 9,5 уже в новом сезоне, но мои 9,5 проиграли при голосовании. Думаю, в более хардкорном турнире он получил бы именно столько. Полузащитник, с отрывом лидером по ФО, лидер доминирующей команды, лучший бомбардир. Считаю, если Малком в новом сезоне не захандрит и покажет примерно тот уровень, деваться будет некуда – свои 9,5 он получит .

Квинси Промес где-то по грани. В дружелюбном к игрокам турнире его 9,0 логичны. Хотя, конечно, стабильно крутой полузащитник Промес за 9 смотрится выгоднее, чем нападающий Чалов в ту же цену.

История Дугласа Сантоса совсем простая. Защитник за 7 – игрок исключительных показателей. Прошлый сезон бразильца таким назвать нельзя. Рядом с ним (109 очков) Милан Гайич (107), Максим Осипенко (101). Тот же Родригао (92) мог и не отстать, если бы не провел на шесть матчей меньше. Ничего исключительного.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Александр Вильф, Григорий Сысоев, Алексей Филиппов; Gettyimages.ru/Alex Grimm