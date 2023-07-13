13 вариантов.

Важнейший элемент любого состава в фэнтези – недорогие игроки, способные делать разницу. Перед стартом турнира по РПЛ выясняем, кто это может быть.

Почти все герои, которых мы отмечали как первые выборы из каждой команды, стали дороже – мало таких уместишь в составе. Очень нужно обратить внимание на лучших по соотношению «цена-качество».

Мы брали в расчет игру в прошлом сезоне и перспективы играть в старте в новом. И цену, конечно. Вот кто эти джокеры.

Защитники

Сергей Божин, зщ, (5) – «Факел»

Вот это роскошь при новом ценообразовании: играющий защитник за 5. Еще и из команды Вадима Евсеева, которая как бы ни называлась, пропускает мало. Вариант как минимум укрепить скамейку, а то и не только.

Виктор Александров, зщ (5,5), «Пари НН»

Мало кто ждет от «Нижнего» искрометной атаки, а вот дисциплинированная оборона у Юрана точно должна быть. Кроме давно известных Кирилла Гоцука и Дмитрия Стоцкого там есть вариант дешевле, но схожий по качеству: еще в прошлом сезоне 21-летний защитник стал основным и даже два раза забил.

Полузащитники

Фернандо Костанза, пз (6), «Крылья Советов»

Теперь в фэнтези это полузащитник. Учитывая высокую цену на многих игроков этой линии, может хорошо вписаться в состав под некоторых соперников и стать играющей опцией в запасе.

Эдгар Севикян, пз (6), «Пари НН»

Воспитанник «Локомотива», игравший три года за «Леванте», набирает у Сергея Юрана. Закрепиться в прошлом сезоне у Михаила Галактионова, своего тренера из молодежки, Севикян не смог, но теперь он в обойме, а в целом выделяется дриблингом и нацеленностью на ворота.

Алексей Миронов, пз (6), «Ростов»

6 млн за полузащитника, который умеет бить издали и регулярно пробует (положил шикарный «Факелу» в контрольной игре) – хорошая цена. Валерий Карпин дает Миронову все больше времени, в перспективе это мощный пик.

Кирилл Кравцов, пз (6), «Сочи»

Еще один молодой игрок, который постепенно становится основным в РПЛ. Активно участвует в атаках, хотя для старта в фэнтези-команде пока не подходит: нужно удостовериться, что заиграет.

Кристофер Мартинс, пз (6), «Спартак»

С появлением Хесуса Медины и Тео Бонгонда спартаковские пики гораздо сложнее. Но вот капитан сборной Люксембурга с ценой 6 млн может как минимум разгрузить бюджет. Умеет здорово врываться в штрафную вторым темпом, забивать и ассистировать – но вот место в основе пока себе не гарантировал.

Ярослав Гладышев, пз (6,5), «Динамо»

В прошлом сезоне фэнтези был нападающим, теперь – полузащитник. Поэтому повышение цены на 0,5 не делает его дорогим. Динамовец сыграл меньше 1000 минут, но успел сделать 5+1. Марцел Личка наигрывает его в основне, Гладышев забивал в контрольных матчах – правда может делать разницу, особенно если не всегда в порядке будут главные звезды «Динамо».

Сесар Флорентин, пз (6,5), «Оренбург»

Третий в лиге по ключевым передачам (2,6 за матч, выше – только Малком и Захарян) и лучший в «Оренбурге» по продвижению мяча. А цена на аргентинца выросла незначительно для полузащитника, теперь он дешевле Веры.

Андрей Егорычев, пз, (6,5), «Урал»

Звезда фэнтези РПЛ последних двух туров прошлого сезона, там принес 22 очка. Судя по месту в старте на предсезонке, Виктор Гончаренко и дальше рассчитывает на Егорычева. Цены на топов взлетели, поэтому в зависимости от календаря можно смело брать.

Артем Тимофеев, пз (7), «Ахмат»

Даже при быстром Берише и забивном Конате именно Тимофеев был лучшим по очкам в команде (107). У Артема несколько победных мячей и заментный плюс еще – 18 полных матчей.

Никита Кривцов, пз (7), «Краснодар»

Умеет забивать, доказано в марте (четыре гола в четырех матчах). Травма выбила воспитанника «Краснодара» до конца сезона, но сейчас он готов: играет и забивает в межсезонье. Если уедет Эдуард Сперцян, роль Кривцова станет еще более важной.

Нападающий

Дмитрий Цыпченко, нап (6,5), «Крылья Советов»

Самарцы стараются атаковать, поэтому форвард из «Крыльев» пригодится под некоторых соперников. Прошлый сезон был для него сложным, но концовка получилась: пять мячей во всех турнирах. При новых правилах начисления за пенальти не факт, что сможет конкурировать с форвардами, которые зарабатывают и исполняют 11-метровые, но за свои деньги – пик перспективный.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Филиппов, Алексей Даничев