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Кто похож на открытие сезона? Кого брать обязательно? Итоги Суперкубка для Fantasy

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«Зенит» выиграл Суперкубок России – но что этот матч значит для нас с вами в контексте нового сезона фэнтези РПЛ?

Смотрим, как себя проявили самые популярные пики и связки из обеих команд.

Дуглас Сантос и Малком. Брать ли самых очевидных и дорогих?

Оба вышли в старте и отыграли весь матч – уже неплохо. Несмотря на игровое преимущество ЦСКА, зенитовская оборона справилась: если бы это был уже чемпионат, Дуглас забрал бы свои классические бонусы, за стабильность и ценим. Правда, Сантос – выбор богачей. Уместить в состав защитника за 6,5 млн теперь значитпожертвовать качественным атакующим пиком.

Малком тренируется с командой меньше остальных, он был больше похож на себя из первого сезона в Петербурге: был активен, но допускал много потерь. Лучший игрок прошлого сезона наверняка наберет форму, в составе он все равно обязателен.

Атакующие альтернативы «Зенита»: что понятно с Мантуаном и Мостовым?

Густаво Мантуан отыграл почти до конца, но с середины второго тайма выглядел «наевшимся» – судя по всему, форма тоже неидеальная. Андрей Мостовой появился в концовке, но проявить себя не успел. Оба варианта, особенно с учетом почти потерянного Вендела и непонятной ситуации с травмой/продажей Клаудиньо, все еще выглядят перспективно, но не с первого тура.

Оборона ЦСКА: кого же выбрать?

Мы предполагали, что из защитников армейцев можно выбирать любого. В Суперкубке этот тезис подтвердили все, кроме, пожалуй, начавшего матч с повреждением и рано ушедшего с поля Игоря Дивеева. Мойзес удивил сольными проходами, Милан Гайич работоспособностью и подключениями в атаку до самого свистка, а Виллиан Роша был невероятно надежен. Лучшим кандидатом выглядит все же Гайич: и на ноль сыграл, и регулярно приходил в штрафную соперника.

Иван Обляков: похоже, брать пока не стоит

Один из главных игроков весеннего ЦСКА так и не вышел из-за недолеченной травмы. Владимир Федотов после матча подчеркнул, что собрать основной состав на игру было сложно – похоже, имел в виду в первую очередьИвана. Выходит, брать его на первые несколько туров не стоит. Хорхе Карраскаль, по словам врача ЦСКА Эдуарда Безуглова, остался в Москве, чтобы лечиться, но к первому туру, обещают в клубе, он будет готов.

Федор Чалов: почему найти место обязательно?

Невыдающаяся реализация, но статус обязательного выбора он подтвердил ярче остальных. Форвард не раз отбирал мячи в финальной трети, боролся, скидывал под удар и бил сам. Уровень сопротивления в большинстве матчей РПЛ будет ниже, а вероятность заработать (и исполнить) пенальти – наоборот.

Кто удивил? Аргументы за Зайнутдинова и особенно – Мухина

Невероятный матч провел Бахтиер Зайнутдинов: успевал везде, опасно бил со штрафного и отдал несостоявшуюся голевую на Гайича. В фэнтези у казахстанского хавбека сразу две проблемы: он полузащитник при фактической игре на краю обороны и, судя по инсайдам, он уже почти ушел в другой клуб.

Опорный полузащитник Максим Мухин провел прошлый сезон в глубоком запасе, а теперь играет в атакующей тройке. Очевидно, решение не от лучшей жизни, но это план: Владимир Федотов наигрывал его на этой позиции и в контрольных матчах. С учетом 6 млн цены Мухин может стать открытием фэнтези-сезона, если привыкнет к новой роли и будет добавлять голевые действия.

***

Теперь мы знаем еще больше, чтобы собрать свою команду в фэнтези на новый сезон!

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

1 комментарий

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Valtonis
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