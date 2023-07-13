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Кто подорожал больше всех? Медина, Чалов, Вера и еще 23 игрока

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Новый Fantasy-сезон на Sports.ru уже совсем скоро.

Пока мы и вы вместе готовимся собирать команды в РПЛ, давайте смотреть на главные изменения цен.

Вот что вы увидите как фэнтези-менеджеры, когда пойдете наполнять состав. Четыре игрока прибавили в цене 1,5 млн: три полузащитника и форвард.

9️⃣ Федор Чалов теперь в элитной компании самых дорогих игроков лиги: после 19 мячей (и пяти ассистов) в прошлом сезоне, после 153 фэнтези-очков и четвертого места в лиге по эффективности, он прибавил в цене до 9 млн.

🔴 Хесус Медина заслужил свои +1,5 еще в ЦСКА, а отрабатывать будет уже в «Спартаке». Парагваец забил восемь и отдал семь, набрал 127 очков и был седьмым во всей РПЛ.

🙏 Лукас Вера впечатлил в ярком «Оренбурге» Марцела Лички, пробил сотню фэнтези-очков и стал самым полезным из тех, кто стоил 5,5. Теперь вопрос – поместится ли он в состав за 7, а еще важнее – будет ли «Оренбург» Иржи Ярошика настолько ярким в атаке?

🚂 Артем Карпукас – просто одно из открытий сезона, стабильный игрок старта, теперь он на новом уровне и по цене в фэнтези.

В РПЛ еще 24 игрока, которые подорожали на 1 млн.

В том числе двое теперь стоят 9 вместо 8 млн прошлого сезона: Квинси Промес (189 очков) и Эдуард Сперцян (159) были в топ-3 по очкам в РПЛ-22/23.

Как вам обновленные цены? Чья прибавка удивляет или радует больше всего?

Собирать команды на новый сезон РПЛ можно будет уже совсем скоро.

Чтобы узнать о старте, подписывайтесь на телеграм-канал «Фэнтези на Sports.ru».

4 комментария

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Valtonis
Карпукас конечно эпик фейл
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Egor Aleksandrovich
Олусегун 7,5? за что ему лям то накинули по итогам сезона?)
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Borz BZ
Ответ Rustam Petrov
А бывает так, что цены падают?
Конечно
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