Песьяков отразил пенальти, но очков в Fantasy за это не получил. Все по правилам – и вот почему

Привет. Меня зовут Алексей Понтяков, я директор по продуктам Sports.ru. Этим летом мы перезапустили Fantasy – игру, где пользователи зарабатывают очки за действия реальных футболистов.

В эти выходные случился спорный для фэнтези-сообщества эпизод: вратарь «Ростова» Сергей Песьяков отбил пенальти «Факела», но не получил за это никаких очков, потому что сам 11-метровый был пробит с нарушением.

Корень проблемы – статистическая неразбериха. Например, на сайте РПЛ написано, что Песьяков пенальти отбил, а другие поставщики статистики, которые обсчитывают игры чемпионата России, сэйв не засчитывают (вся статистика на Sports.ru автоматизирована – она приходит от специализированной компании).

Давайте разберемся, кто прав: был сэйв или нет? Почему не начисляются очки?

Что произошло?

В центре внимания – пенальти «Факела» на 30-й минуте матча с «Ростовом» (1:1). Еще до удара Максима Максимова в штрафную вбежал один игрок «Факела» (почему это важно – ниже). Песьяков отразил удар, но из-за вбежавшего игрока судья назначил свободный удар.

В Fantasy не начислены очки – ни за незабитый пенальти у Максимова, ни за сэйв у Песьякова – в соответствии с правилами первый бы получил -2 очка, а второй – +5 очков. Если вы не играете в Fantasy, то, во-первых, скорее присоединяйтесь , во-вторых, 5 очков для вратаря – это очень много.

Видео момента:

Многие игроки сразу начали писать нам на почту с просьбами «восстановить справедливость» и корректно подсчитать очки. Момент взволновал и главного по российскому футболу на Sports.ru Александра Дорского, который отстаивал права пользователей уже в личных сообщениях (правда, в его команде Песьяков тоже был, так что он недосчитался потенциальных очков в борьбе за место в топ-700).

Запутывал пользователей и официальный сайт лиги : там отмечено, что Максимов не забил пенальти из-за вратаря.

Официальный сайт РПЛ, страница матча «Факел» – «Ростов»

Но такая интерпретация момента не соответствует правилам футбола.

До Sports.ru я по совместительству работал судьей: дошел до первой категории, обслуживал матчи 3-го и 4-го дивизионов России (зона Москва), заглядывал в молодежное первенство. Да, судейские регалии посредственные для того, чтобы стать экспертом в глазах широкой аудитории, но что-то в правилах я все-таки понимаю: два года обучения в Московской коллегии судей и РФС, постоянная практика на детских первенствах, сдача нормативов раз в полгода и регулярные тестирования позволяют наизусть помнить все узкие места правил. Кстати, главный арбитр матча «Факел» – «Ростов» Павел Шадыханов тоже представляет Московскую коллегию судей.

Так что там в правилах?

Где вообще нарушение правил?

Открываем правила для сезона-2022/2023 (на русском языке они доступны на сайте РФС ). Идем в правило под номером 14 – «11-метровый удар». Там очень много текста под любую ситуацию. Специально для нас авторы добавили обобщающую и простую таблицу:

IFAB, Правила игры, Правило #14, Сводная таблица

Кто нарушил? Взглянем на позицию игроков в момент удара:

Теперь обратимся к этому же правилу #14, описание процедуры удара:

IFAB, Правила игры, Правило #14, Процедура выполнения 11-метрового удара

В момент удара правила нарушает только один игрок – 33-й номер «Факела» Ираклий Квеквескири. Он оказался в пределах штрафной площади до ввода мяча в игру. Остальные игроки в момент удара, включая вратаря, находились в правильном положении.

Возвращаемся к таблице с нарушениями и результатами 11-метрового удара. Смотрим классификацию нарушений из первого столбца. Наш случай – первая строка, «Нарушение процедуры игроком атакующей команды». Песьяков отразил удар, значит, результат 11-метрового – «Нет гола». Единственное правильное решение – это свободный удар. Главный арбитр Шадыханов так и сделал.

Но правильно ли здесь делать вывод, что это незабитый пенальти?

Нарушение правил было до сэйва Песьякова

Нарушение зафиксировано в момент ввода мяча в игру – когда Максимов нанес удар.

Считать, что этот пенальти не забил Максимов, некорректно. Как и считать, что он не был забит из-за сэйва Песьякова. Потому что были нарушены правила.

Да, звучит странно, ведь решение о свободном ударе принималось на основе сэйва. Но давайте представим, что гол был забит. Тогда пенальти стоило бы перебить (как указано в правилах выше). Вновь к точке подошел бы Максимов – и забил бы еще раз. Стоило бы учитывать статистику первого удара – и засчитывать два мяча? Точно нет. Так и здесь – удар из-за нарушения, грубо говоря, признается несостоявшимся.

В регламентах разных сборщиков спортивной статистики много отличий. Так, например, наш поставщик не считает, что в воскресном матче «Спартак» – «Химки» (5:0) Соболев отдал голевую передачу на Николсона, когда Шамар делал счет 4:0 – все из-за специфики определения рикошетов, после которых мяч доходит до автора гола.

Мы, конечно, могли бы и сами корректировать статистику поверх данных от поставщика, но мы так уже делали раньше – и споров все равно не убавлялось. Поэтому наше текущее решение – полностью довериться поставщику статистики, с которым сотрудничают и другие крупные Fantasy-турниры во всем мире.

А в случае с Максимовым и Песьяковым все очевидно. Таблица из футбольных правил не оставляет сомнений.

Фото: кадры трансляции «Матч ТВ» ; rfs.ru ; fc-rostov.ru