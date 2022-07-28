Как дела с Fantasy? Рассказываем про обновления и запуск турнира по Чемпионшипу

Всем привет! Прошла неделя с публикации прошлого поста со статусом по проделанной работе и ближайшим планам. Пришло время рассказать, что сделали с того момента и что будем делать дальше.

Мы запустили Fantasy-турнир по Чемпионшипу. Сбор команд уже открыт, так что приглашаем к участию всех желающих!

Напоминаем, что Чемпионшип – один из двух тестовых турниров в этом сезоне, в котором мы обновили время дедлайна – теперь оно совпадает со временем начала первого матча тура (раньше дедлайн был за час до первой игры). Вторым турниром с измененным дедлайном будет чемпионат Франции.

Что еще мы успели сделать?

Теперь в трансферах около каждого футболиста, доступного для покупки, указаны его суммарные очки за сезон;

В карточке футболиста добавили разделы со статистикой и с новостями;

Сделали сортировку по алфавиту в «выпадашках» с клубами;

Поправили ранжирование игроков в лигах, чтобы новички больше не занимали «нулевые» места;

Изменили сроки подсчетов очков. Теперь очки футболистов и суммарные очки вашей команды в туре должны пересчитываться сразу после окончания каждого матча в туре;

Появилась кнопка сброса трансферов, которая позволяет отменить сохраненные трансферы и вернуть команду к состоянию предыдущего тура. Ее можно найти на экране замен под счетчиком количества доступных трансферов:

Расположение кнопки сброса трансферов на десктопе и мобильной версии.

Что планируем делать дальше?

Запустить все оставшиеся Fantasy-турниры (АПЛ и Бундеслига – уже в понедельник);

Удалить ушедших и сменить клубы перешедшим футболистам;

Добавить дополнительные варианты статистики для сортировки на экране трансферов. Сейчас там по умолчанию около каждого футболиста выводятся суммарные очки за сезон. Планируем добавить голы, передачи, другую статистику – и поправить значения очков за матч;

Сейчас рисуем для РПЛ формы, которые будут больше приближены к реальным. Планируем их скоро тоже обновить.

Если вы не нашли в этом списке обновления, которые очень ждете – напишите, пожалуйста, о них либо в комментариях, либо нам в телеграм, либо на почту games@sports.ru. Так нам будет проще понять, какие задачи делать следующими.

Всем спасибо за обратную связь по обновлению Fantasy! Все читаем и на все стараемся отвечать.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Livesey