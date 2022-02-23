Где Напьер, почему не остался Пангос, что с травмами? Александр Церковный отвечает на вопросы болельщиков

От редакции: вы читаете официальный блог «Зенита» на Sports.ru.

- Почему Шабазз Напьер не играет? (Филипп Понкратов)

– У Шабазза была серьезная травма, об этом уже не раз говорилось. Клубом и самим игроком было сделано все, чтобы восстановление прошло как можно быстрее. Для диагностики и лечения были привлечены специалисты из разных стран, большую помощь оказали доктора-реабилитологи из футбольного клуба «Зенит». Напьер тренируется в общей группе и сыграет сразу же, как только его кондиции будут позволять помочь команде. Это должно случиться в самое ближайшее время.

- Рассматривал/рассматривает ли клуб вариант с возвращением Кевина Пангоса или поиском другого опытного разыгрывающего? (Илья Смышляев)

– Мы не скрывали, что на этот сезон продление сотрудничества с Кевином Пангосом была одной из основных задач при формировании состава. Но у него выступление в Европе не являлось приоритетом. На данный момент у нас основной разыгрывающий Шабазз Напьер, и его уровень не вызывает сомнений, мы очень надеемся, что он очень поможет команде в оставшейся части сезона. С Кевином у нас сложились прекрасные отношения, мы всегда на связи и следим за выступлениями друг друга.

- Рассматривается ли клубом вопрос усиления в 5-х номерах? (Владимир Лукьянов)

– На этот сезон точно не рассматривается, эта позиция полностью укомплектована. Артурас Гудайтис успешно восстанавливается после травмы голеностопа и скоро присоединится к команде.

- Сейчас нет смысла судить кто был бы лучшим легионером сезона в Единой Лиге ВТБ, не получи Напьер злосчастную травму осенью. Но мало кто спорит, что сейчас таковым является Марио Хезонья. В связи с этим хочу спросить, рассматривалась ли клубом возможность подписать этого игрока, памятуя связи наших тренеров и руководителей с «Панатинаикосом»? Нет ли сожаления о том, что он в итоге значительно усилил прямого конкурента? Существует ли возможность такого трансфера в будущем с учётом его однолетнего контракта с УНИКСом? (Сергей Пузиков)

– Марио Хезоня, безусловно, отличный игрок, но по разным причинам в сферу наших интересов перед текущим сезоном он не входил. Что будет дальше сказать сложно. Думаю, Вы считаете его лучшим легионером, в первую очередь, из-за яркого имени и харизматичного стиля игры, но с точки зрения полезности и эффективности у него найдется много конкурентов. Но в любом случае лучших нужно будет оценивать по итогам сезона и вкладу в общий результат команды.

- Здравствуйте, уважаемый Александр Церковный, как вы думаете, Академия нашего клуба будет дарить таланты, которые реально, на ровне с легионерами будут играть в старте? (Uot Cot)

- Когда ориентировочно ждать свою молодёжь в составе, хотя бы как 8-9 игрока ротации, а не 15? (Максим Колянов)

- Когда будет прибавление в команде из молодежки? Есть ли талантливые игроки в «Зенит-М» и ДЮБЛ, которые в ближайшее время смогут попасть в состав основной команды? За кем будущее российского баскетбола? (@allinyourhandsman)

- Как планируется интеграция игроков «Зенит-М» в состав главной команды? Ведь пока, даже с играми против аутсайдеров в концовках, при большой разнице в счете, молодежь не получает игровое время. (Алексей Богданович)

– Сейчас в клубе созданы отличные условия, чтобы в системе «Зенита» появились свои воспитанники высокого уровня. У нас есть полноценный молодежный проект, и растет свое поколение игроков, воспитанников Академии баскетбола «Зенит». Учитывая очень юный возраст большинства, высокую конкуренцию и крайне плотный график игр основной команды, сложно интегрировать молодого игрока даже в тренировочный процесс основы. Но мы это регулярно делаем, к примеру, в данный момент к тренировкам с основным составом подключен наш 17-летний воспитанник. Дальше будет больше. Говорить, что иностранный тренер и клуб не заинтересованы в подготовке своей молодежи и русских игроков по меньше мере абсурдно. Без качественных российских игроков крайне сложно что-то выиграть, особенно Единую Лигу ВТБ. Я уверен, что будущее нашего клуба в своих воспитанниках.

- Почему закрыт доступ болельщиков на игры молодежки? (Андрей Морозов)

– Это временная мера, связанная с ограничениями и лимитами проведения спортивных мероприятий, которая инициирована территориальными органами Роспотребнадзора. Игры в «Ледовом», «Юбилейном» и «СИБУР Арене» согласовываются отдельно в особом порядке.

– Очень интересует перспектива воссоздания нашей команды в Суперлиге-1 (Елена Егорова)

– Я считаю, что в Санкт-Петербурге обязательно должна быть команда Суперлиги. И, наверное, не очень принципиально будет это «Зенит» или «Спартак». Мало того, желательно чтобы и команд в Единой Молодежной лиге ВТБ было хотя бы две. В городе совместными усилиями спортивных школ, УОР №1, «Зенита» появляются появляется все больше молодых баскетболистов, которым нужно создать условия для спортивного совершенствования. Только единицы по ряду причин смогут добиться выступать на уровне Единой Лиги и Евролиги. Кому-то на это нужно больше времени, чтобы потом заиграть на более высоком уровне. Кто-то из основного состава «Зенита» может нуждаться в дополнительной игровой практике, как в случае Андрея Топтунова, который на короткий срок был отдан в аренду в Суперлигу-1 и сразу же там стал одним из лидеров, и мы его ждем назад в очень хороших кондициях. Многие талантливые воспитанники питерского баскетбола, которые выбрали профессиональный спорт своей профессией вынуждены искать работу в других городах и клубах. Очевидно, что нужна полноценная система, и мы к этому обязательно придем. Мало того, уже делаем соответствующие шаги. Мы уже объясняли, что вынужденно отказались от участия в Суперлиге из-за отсутствия своих игроков, которые готовы играть на этом уровне, и это, подчеркиваю, временная мера.

- Была 1 апрельская шутка про ЖБК «Зениточка». Нет ли на сегодняшний день в планах осуществить ее? (Максим Колянов)

– Если оценивать планы по расширению внутриклубной системы по спортивной части, то сейчас гораздо приоритетнее наличие мужской команды Суперлиги или фарм-клуба.

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- Есть ли в планах БК «Зенит» строительство своей личной арены? (Виталий Гребень)

– «Зенит» хочет расти и развиваться как большой клуб. Для этого однозначно необходимо наличие современной материально-технической базы, которая даст возможность создать условия самого высокого уровня для тренировочного процесса всех команд клуба, а основная площадка, как минимум, должна отвечать регламентам Евролиги, которые подразумевают постоянную лицензию. Безусловно мы хотим, чтобы рано или поздно это случилось, надеемся, что это когда-то станет реальностью.

- Когда планируется получить лицензию, чтоб играть в Евролиге без возможности вылететь? (Максим Колянов)

– На вопрос «когда?» я пока не могу четко ответить. Могу лишь сказать, что и клуб, и наши спонсоры, и болельщики хотят, чтобы «Зенит» играл в Евролиге и соперничал с лучшими клубами Европы.

- Нет ли возможности ставить на игры БК «Зенит» более нейтральных комментаторов на каналы холдинга «Газпроммедиа», в особенности, с играми с ЦСКА. (Максим Колянов)

– Думаю, болельщики любого клуба регулярно находят некую предвзятость к своей команде со стороны СМИ и комментаторов матчей, и зачастую в этом достаточная доля субъективизма. Чтобы комментаторы и другие специалисты относились к клубу и команде с таким же уважением как к ЦСКА нужно, наверное, для начала добиться хотя бы большей части тех заслуг и регалий, которые есть у «армейского» клуба. И мы обязательно будем стараться, чтобы болельщики наших соперников стали просить более нейтральных комментаторов в матчах против «Зенита».

- Нет ли возможности поменять медицинский персонал клуба? (Максим Колянов)

– Не совсем понял вопрос, но если речь идет о проблемах с травмами и болезнями в течение сезона, то вряд ли стоит во всем винить медицинский персонал, существует целый комплекс факторов. Кроме того, в декабре у основной команды поменялся главный врач и его ассистент. Руководит медицинским штабом опытнейший специалист Евгений Роженков. С этого сезона у нас появился в штате физиотерапевт, специалист по реабилитации с 20-летним опытом работы в одном из лучших клубов Европы – «Панатинаикосе». Ежегодно мы серьезно инвестируем в медицину, улучшаются условия работы медицинского персонала, появляется новое высокоэффективное оборудование для лечения и реабилитации. Чтобы характеризовать работу наших специалистов нужно просто видеть в каком графике они вынуждены работать и с какой интенсивностью, особенно в условиях очередной вирусной волны. Но исходя из опыта этого сезона, вопросу профилактики травматизма и улучшению условий для реабилитации мы безусловно уделим еще больше внимания. Сейчас главное сделать так чтобы к решающим играм команда подошла в оптимальном составе.

- Как проходит процесс предотвращения травм игроков? В будущем будет ли «Зенит-Инсайдер с игроками»? (@jasinka766)

– Мы уделяем очень серьезное внимание профилактике травматизма. Начиная с организации тренировочного процесса и индивидуального подхода к каждому игроку. Еще с этапа предсезонной подготовки состояние игроков отслеживается с помощью самого современного оборудования GPS-трекинга. Помимо медицинского штаба в штате есть специальный тренер, которого зовут Ярослав Яловчук, отвечающий за профилактику травматизма, а также восстановление и реабилитацию. Каждый игрок в индивидуальном порядке подготавливается как к тренировкам, так и играм. Медицинские кабинеты в клубе оснащены специальным физиотерапевтическим оборудованием позволяющим игрокам быстрее восстанавливаться после интенсивных нагрузок. Перед этим сезоном из греческого «Панатинаикоса» к нам перешел опытнейший специалист Иоаннис Зыгурис, имеющий огромный опыт по восстановлению от травм и их профилактике. Но, не смотря на все наши усилия, в этом баскетбольном году с травмами и болезнями у нас абсолютно нерадужная картина. Естественно, в нашем виде спорта при любой травме большую роль играет элемент случайности, но никто не списывает это на какой-то злой рок и неудачи. Наша задача сделать правильные выводы из каждого случая. То, что касается инсайдера с игроками как у «Жальгириса», то мы обязательно подумаем над этой идеей. Спасибо.

- Есть ли в клубе психолог? Очень часто в игре именно его работы и не хватает игрокам (Сергей Калачихин)

– На данный момент нет, и в нем нет необходимости. Думаю, я понимаю, что Вы имеете в виду, но все вопросы по мотивации команды и отдельных игроков, их психологической устойчивости и прочие моменты ментальности находятся в зоне компетенции и влияния тренерского штаба и спортивного директора, и они прекрасно с этим справляются.

- Почему в сезоне-2020/2021 социальные сети клуба работали лучше, чем сейчас? (Максим Колянов)

– Возможно, Вы имеете в виду то, что было больше информации. В текущем сезоне мы в первую очередь сделали акцент на качество контента, узнаваемость и соблюдение сезонного стиля. Я согласен с тем, что должно быть больше информации, в том числе из команды, об игроках, больше новостей. Мы работаем над этим и постараемся сделать так, чтобы Вы уже в ближайшее время это почувствовали.

- Когда ждать обновление репертуара у ведущих на арене? Просто какие-то базарные зазывалы, работающие по принципу-чем громче, тем лучше. Предматчевое шоу перед представлением команд, вялый невнятный скучный ролик. Где энергия? Где мощь? Где заряд? На это кто-нибудь обращает внимание в клубе? (Виктор Тарасов)

– Голоса наших ведущих Антона Забелина и Артема Иванова знакомы всем на протяжении всех сезонов, и думаю большинство наших болельщиков их воспринимает как неотъемлемую часть игры. Но мы обязательно обсудим с ними ваше замечание и учтем пожелание по ролику.

- Как вы оцениваете выступление киберспортивной команды на чемпионате России? Планируется ли дальнейшее выступление @zenitcyber в чемпионатах и кубках России по интерактивному баскетболу? (@alexaldohin)

– Думаю такое выступление следует считать успешным и обязательно продолжать этот проект дальше.

- Будут ли футбольные болельщики приходить на стадион? (Максим Колянов)

– Интеграция футбольных болельщиков в баскетбол, на мой взгляд, должна быть закономерна. Мы все «Зенит», наши арены рядом. Чтобы полюбить баскетбол и начать жить этой игрой большинству достаточно пару раз побывать на играх. Если Вы говорите об отдельно взятой игре с «Црвеной Звездой», когда было массовое посещение активной части футбольных болельщиков, то у нас после этого была обратная связь, и есть понимание, как это делать в дальнейшем чтобы футбольный дух максимально адаптировался в баскетбольной атмосфере.

- Когда ждать игр в «Ледовом» дворце или это все еще планы? (Максим Колянов)

– Планы сыграть в «Ледовом» дворце были еще в этом сезоне. Мы вели переговоры о проведении там игр с «Реалом» и «Басконией». К сожалению, ухудшение эпидемиологической обстановки, и, как следствие, меры по ограничению посещаемости сделали эту идею нецелесообразной. Будем ждать нужного момента, хотим собрать аншлаг в «Ледовом».

- Как планируется завоевывать новых болельщиков? (Максим Колянов)

– Конечно, в первую очередь соответствующей игрой команды и маркетинговыми ходами. В сезоне 2020/21 телевизионная аудитория БК «Зенит», по данным агентства «Nielsen Sports», стала одной из самых больших среди европейских клубов, составив 249 миллионов просмотров трансляций в России и Европе.

- Почему программка перед матчем не на одну игру, а на 3 или даже 4? (Максим Колянов)

– Этот тот случай, когда мы предпочли количеству качество. Очень сложно сделать качественный продукт с той плотностью игр, которая у нас в сезоне, особенно учитывая, что матчевая программка полностью делается силами клуба, кроме печати в типографии. На данный момент такое решение по периодичности для нас самое оптимальное, а болельщики, надеюсь, довольны содержимым программки.

Фото: basket.fc-zenit.ru; instagram.com/zenitbasket