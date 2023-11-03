Салиба из «Арсенала» называют новым Ван Дейком. Сравним?

Палагин провел параллели.

В конце октября Джейми Каррагер написал колонку для The Telegraph, в которой выступил адвокатом Вирджила ван Дейка. По мнению Джейми, защитника «Ливерпуля» несправедливо критикуют в этом сезоне: на самом деле голландец провалил только игру с «Ньюкаслом» (удаление в середине первого тайма), а все остальные матчи провел на хорошем уровне.

Каррагер считает, что ВВД достается только из-за восприятия его в прошлом: на пике Вирджил был лучшим защитником и, возможно, лучшим игроком мира (второе место после Месси в голосовании на «Золотой мяч»-2019). У всех в памяти именно та версия Вирджила, хотя после разрыва крестов расклад поменялся. Даже Каррагер признает, что Ван Дейк после травмы утратил статус безоговорочно лучшего, но оговаривается, что голландец остается в топе. Джейми включает его в четверку лучших защитников в АПЛ.

Напрашивается вопрос: раз Ван Дейк теперь в ряду простых смертных, то кто может стать следующим Вирджилом и так же доминировать на своей позиции в мире? Сам Каррагер год назад разглядел потенциал в Вильяме Салиба из «Арсенала» – настолько француз покорил его после возвращения в Англию. «Это современный центральный защитник со всеми атрибутами и вайбами Ван Дейка. У него отличная скорость, чтобы справляться с быстрыми нападающими, и при этом он силен в воздухе, чтобы опережать нападающих-таргетмэнов. Вдобавок обладает хорошим пасом, чтобы команда могла разыгрывать мяч из глубины», – отмечал Джейми.

Интервью самого Салиба лишь подталкивают к сравнениям. Для француза Ван Дейк – по-прежнему ориентир в профессии. Вот что Вильям говорил прошлой осенью: «Я все еще изучаю его игру. Мне нравятся его качества, особенно хладнокровие в дуэлях 1-в-1 и классный длинный пас. У него есть все необходимое; на мой взгляд, он был лучшим защитником мира в течение двух-трех лет. У него можно учиться».

В начале сезона Sky Sports попросил француза выбрать тройку лучших центральных защитников АПЛ. Вильям переспросил: на данный момент или в принципе. По мнению Салиба, прямо сейчас лучше всех себя показывает Рубен Диаш из «Сити». Но без привязки ко времени топ – именно Ван Дейк: «На протяжении четырех лет он был лучшим. Не только в АПЛ, а вообще в мире. Только в последние пару сезонов ситуация поменялась. На этом отрезке лучший для меня – именно Диаш».

Очевидно, что Салиба еще не дорос до уровня ВВД – в последнем голосовании на «Золотой мяч» француз не вошел даже в топ-30. Все обсуждают лишь потенциал. Оценим его через сравнения в ключевых аспектах. По мнению Юргена Клоппа, именно сочетание полярных качеств было главной причиной доминирования Вирджила.

Способен ли Салиба потянуть такой же объем?

Стиль Салиба и Ван Дейка – максимальная схожесть

Самый раскрученный успех Вирджила после победы в Лиге чемпионов и АПЛ – отрезок, когда его никто не мог обыграть на дриблинге. 38 попыток отбора и все 38 удачные – таким был показатель ВВД в сезоне-2018/19. Безупречность впечатляла, но в первую очередь говорила о стиле, которого придерживается Ван Дейк. Как-то раз это здорово описал Лео Месси: «Он из тех защитников, что прекрасно читают игру. В любой ситуации ему удается выбрать наилучший момент, чтобы вступить в борьбу. Вот почему играть против него так тяжело».

Частота – не про Ван Дейка. В том легендарном сезоне он был последним среди центральных защитников АПЛ по количеству попыток отбора в среднем за матч. Гораздо важнее для Вирджила – эффективность и своевременность. Именно об этом рассуждал Месси.

Важно напомнить, что Ван Дейк не всегда был таким хладнокровным – например, в «Саутгемптоне» играл в более агрессивной манере. Вероятно, одна из причин трансформации – влияние команды и качеств партнеров по обороне. В отличие от помощника по центру защиты, Вирджилу не приходится слишком часто страховать фулбека. Энди Робертсон, рядом с которым голландец играет, выключается гораздо реже Трента с противоположного фланга.

Похожие аргументы применимы и к Салиба. Рядом с ним в обороне «Арсенала» – номинально центральный защитник Бен Уайт, который по дефолту хорошо защищается. У играющего в связке с Салиба Габриэля Магальяеса более сложная задача – в партнерах Александр Зинченко, которого показательно меняют на финальном отрезке матча, когда нужно удержать победный счет.

Еще одна схожесть – частота, с которой Салиба вступает в отбор. После того, как Артета дал ему шанс, Вильям отыграл 38 матчей за «Арсенал» в АПЛ – аналог полного сезона. За это время у Салиба практически идентичные с Ван Дейком показатели – 37 попыток отбора, в которых француза обыграли только трижды. Все еще не уровень ВВД, но именно Салиба ближе всех подобрался к голландцу.

Еще одна общая черта – уверенность, с которой оба подходят к эпизодам защиты. Выиграв момент, не пытаются сразу же избавиться от мяча – оба стараются развернуться к чужим воротам и начать собственную атаку. Пиковый Ван Дейк был особенно хорош в этом отношении. Салиба тоже крут, но в прошлом сезоне было сразу несколько эпизодов, когда уверенность перерастала в самоуверенность. Отсюда – сразу 4 ошибки, приведшие к удару. Хуже в АПЛ было только у двух игроков.

Вердикт – 8 Ван Дейков из 10 с перспективой выбить десятку

Мощь на втором этаже – Салиба пока не дотягивает

Несколько лет назад Том Вурвилл из The Athletic (сейчас аналитик в «РБ Лейпциг») проиллюстрировал могущество Ван Дейка в верховых дуэлях. Вирджил был лучшим не только на своем пике, а в целом за последние 5 лет и среди всех защитников АПЛ, игравших на отрезке. Ниже график из того текста. Монструозность Ван Дейка в том, что ему удавалось сочетать эффективность на втором этаже с эффективностью на первом. Сопоставимое комбо было только у Яна Вертонгена из «Тоттенхэма».

(Вертикальная ось – успешность вверху, горизонтальная – успешность отборов)

Даже после травмы Вирджил преуспевает в этом аспекте. Более того, прямо сейчас у Ван Дейка лучшие показатели за всю карьеру. В этом сезоне голландец выигрывает 81,3% верховых единоборств – при том, что количество дуэлей не снижается, а даже немного растет.

Вирджил осознает пользу и даже ищет верховых дуэли. И на пике карьеры, и сейчас Ван Дейк нередко заходит в зону ответственности партнеров – и уже там выигрывает дуэль. Например, может сместиться влево – в зону Робертсона. Или подняться в опорную, которую контролирует Алексис Мак Аллистер с ростом 176 см. Вот карта верховых дуэлей ВВД в недавней игре с «Вест Хэмом», когда противостоял мощный Микаил Антонио – Вирджил следовал за ним на разные участки поля:

На его фоне Салиба – пока максимум середнячок. После возвращения в Англию француз выигрывает чуть больше 50% верховых единоборств. Но Вильям точно не аутсайдер в этом плане. Пожалуй, единственный серьезный провал случился в игре с «Брентфордом» в прошлом сезоне (1 единоборство из 10) – командой, которая провоцирует верховые дуэли. Все остальное – средний уровень.

Одна из причин – Салиба в принципе не любит вступать в верховые дуэли. По сравнению с Ван Дейком делает это в три раза реже. Вероятно, наличие высокого Уайта в партнерах справа облегчает задачу – можно сосредоточиться только на своей зоне. Вдобавок Салиба применяет другие навыки: средние показатели вверху вовсе не означают, что Вильям плох в борьбе.

Наоборот, француз здорово ставит корпус – позволяет сопернику добраться до мяча, но противится развороту к воротам. В этом сезоне это дважды ощутил на себе Эрлинг Холанд, против которого Вильям часто играл персонально. После переезда в АПЛ норвежец только трижды уходил с поля, ни разу не пробив по воротам – дважды именно против «Арсенала» и Салиба.

Вердикт – 5 Ван Дейков из 10

Разнообразие передач – каким же Ван Дейк был топом!

Через сравнение с Салиба можно передать величие Вирджила и в этом компоненте. Пиковый Ван Дейк (для примера взяли показатели чемпионского сезона) пасовал намного разнообразнее француза. Переводы на фланг, передачи вразрез, пасы с продвижением и даже в штрафную – голландец был максимально универсален с мячом в ногах.

В целом Вирджил делал в два раза больше длинных передач, чем Салиба в прошлом сезоне. У Ван Дейка было сразу несколько адресатов: либо передача на ход Садьо Мане, либо диагональ в ноги Мо Салаху, либо перевод на Трента, когда нужно было развернуть атаку.

Качества Ван Дейка скрывали недостатки полузащитников «Ливерпуля». В позиционных атаках команда редко задействовала центр поля и даже старалась его обходить. Главным источником моментов становились подключения Трента и Робертсона – тогда они играли в классических ролях и часто вешали в штрафную. Переводы были необходимостью, а не прихотью Ван Дейка.

Показательно, что в этом сезоне Вирджил пасует уже не так разнообразно. С прошлой весны «Ливерпуль» строит атаки в более сдержанной манере: Трент превратился в ложного фулбека, Робертсон становится третьим центральным и начинает атаки на одной линии с ВВД. От Вирджила больше не требуют голливудских переводов на фланги.

Аналогичный аргумент можно выставить в защиту Салиба. «Арсенал» конструирует атаки через перегрузы в полузащите – задействуют ее гораздо чаще, нежели пиковый «Ливерпуль». Отсюда и осторожная манера Вильяма. Ставит скорее на аккуратность, чем на обострение. В прошлом сезоне у Салиба даже был матч со стопроцентной точностью передач, еще в двух случаях француз ошибался всего в одной передаче за игру.

Возможно, контраст между пиковым Ван Дейком и сегодняшним Салиба подчеркивает только то, что они просто-напросто из разных поколений. В эпоху пикового ВВД тренеры ценили защитников с рискованным первым пасом и мирились с возможной потерей мяча – в аналогичном стиле пасовали Алдервейрелд, Лапорт, Бонуччи, Рамос, Луис, Кулибали. Сейчас приоритет – тотальный контроль и превентивное сдерживание контратак.

Так как моду задают молодые тренеры, к Салиба меньше претензий по поводу передач – стиль Микеля Артеты подталкивает его к манере, в которой практически нет выкрутасов.

Вердикт – 6 Ван Дейков из 10

Доминирование на стандартах – Ван Дейк уделывает в одну калитку

С приходом Вирджила «Ливерпуль» стал машиной по производству голов после стандартов. Очевидно, что при Клоппе выросла вся команда (исполнители вроде Трента буквально созрели), но вклад Ван Дейка был особенно важен. Для наглядности показатели «Ливерпуля» после его трансфера:

Сезон-2018/19 – 20 голов, 2 место в АПЛ;

Сезон-2019/20 – 17 голов, 1 место в АПЛ;

Сезон-2021/22 – 19 голов, 2 место в АПЛ;

Сезон-2022/23 – 17 голов, 1 место в АПЛ.

Минимум 17 мячей за кампанию и всегда топ-2 лиги. Из него «Ливерпуль» вылетел, когда Ван Дейк порвал кресты.

Очевидно, что не все строится вокруг Вирджила, но голландец вносит и прямой вклад, и косвенный. Прямой – через голы и скидки партнерам: минимум – четыре результативных действия за сезон, максимум – шесть. Косвенная польза – освобождение партнеров, когда на Ван Дейке основной акцент соперников. Иногда и этого недостаточно. Вот что зимой-2020 говорил Дэвид Мойес, когда его «Вест Хэм» пропустил от Вирджила:

«Перед игрой мы проговаривали, насколько они хороши в контратаках, но самой важной задачей для нас было не дать Ван Дейку добраться до мяча. Мы не хотели даже допустить ситуации, при которой он был бы близок к мячу. К сожалению, у нас не получилось».

«Арсенал» в последние пару лет тоже блистает на стандартах, но влияние Салиба минимально. Команда выигрывает благодаря идеям тренера Николя Жове, отвечающего за угловые и штрафные. Не все его задумки касаются подач в штрафную – иногда «Арсенал» оригинально разыгрывает, не пользуясь габаритами защитников.

Показательно, что за два сезона в клубе Салиба нанес только 7 ударов после стандартов. Из этих семи только два были головой. «Арсенал» не старается выводить его на пространство – адресат меняется в каждой игре. Возможно, Жове скрывает недостатки Салиба; возможно, просто пытается запутать соперника. В любом случае Вильяму далеко до пиковой версии Ван Дейка.

Вердикт – 2 Ван Дейка из 10

Важность для команды – без Салиба «Арсеналу» правда не очень

После прихода Ван Дейка в «Ливерпуль» многие отмечали, насколько целительным был его эффект на команду. Измерить влияние одного игрока, конечно, тяжело, но важность Вирджила подчеркнул сезон-2020/21, который он практически полностью пропустил из-за травмы. Тогда «Ливерпуль» смог заползти в четверку, но защита титула получилась катастрофической.

Совсем не факт, что Ван Дейк решил бы все проблемы, которые донимали Клоппа тогда. Пожалуй, травма Вирджила стала первым шагом к разрушению карточного домика, который построил Юрген. Особенно выразительным был кризис «Ливерпуля» в обороне. Контраст можно передать через ожидаемые голы. В первый полный сезон Вирджила команда допустила только 28,38 xG (второе место); без него – 41,22 xG (шестое).

Похожее влияние на команду увидели и в исполнении Салиба. После первых матчей француза за «Арсенал» Каррагер даже провел параллели с Ван Дейком: «Я понимаю, что это все еще старт сезона, и Салиба предстоит долгий путь, чтобы сравниться с влиянием Ван Дейка на «Ливерпуль», но он помог защите, которая раньше была максимально расшатанной, стать гораздо более прочной. Это напоминает мне первые месяцы Ван Дейка на «Энфилде».

Сравнения стали более пугающими после травмы Салиба на финальном отрезке прошлого сезона, когда «Арсенал» боролся за титул. Каррагер отмечал, что спад в обороне начался, еще когда француз был в составе, но очевидно, что он лишь усугубился после потери защитника. Вот показательная графика, которая подчеркивает влияние травмы:

Соведущий Каррагера по Monday Night Football Гари Невилл считает, что именно неспособность «Арсенала» заменить Салиба стоила им титула: «Пеп начал играть с четверкой центральных защитников – так отреагировал на давление, которое на них оказал «Арсенал». Понял, насколько важно сохранять надежность в защите. «Арсенал» наоборот не смог адаптироваться – они продолжали играть в том же стиле, даже несмотря на то, что Салиба был травмирован. Возможно, им стоило слегка поменять манеру – в их защите было слишком много дыр».

Вердикт – 9 Ван Дейков из 10

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Можно понять, откуда у сравнений растут ноги и почему именно Салиба видят будущим наследником Ван Дейка. У француза есть качества, которые уже сейчас напоминают пиковую версию Вирджила. В первую очередь – речь про стиль и бальзамирующее влияние на команду.

Есть ли у Салиба потенциал вырасти во второго Ван Дейка – другой вопрос. Вирджил был слишком монструозным, чтобы повторить буквально все, что он делал на поле. Похвально, что Салиба не сидит на месте и продолжает изучать игру Ван Дейка – причем выделяет именно те аспекты, в которых пока отстает.

Пожалуй, успехом может стать приближение к пиковой версии Вирджила. Прогресс в одном-двух направлениях, где Ван Дейк был лучше или просто ярче. Не все зависит от самого Салиба – требования тренеров тоже изменились.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Livesey, Shaun Botterill, Alex Pantling, Stu Forster