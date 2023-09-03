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Каземиро ужасно начал сезон: его больше всех обыгрывают в Англии. Стареет? Или так подставляет команда?

Мэйсон Маунт Мэйсон Маунт
Каземиро Каземиро
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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Оценка Славы Палагина.

Антилидерство Каземиро по количеству обыгрышей на дриблинге – одна из главных тем на старте АПЛ. После второго тура на проблему обращал внимание Джейми Каррагер в эфире Monday Night Football на Sky Sports. К четвертому ситуация изменилась не сильно: Каземиро обвели уже девять раз – больше любого другого игрока в АПЛ. 

Сразу оговоримся: к этим цифрам нужно относиться с осторожностью. Когда-то Вирджила ван Дейка нахваливали за то, что он целый сезон не давал себя обыграть (все 38 попыток закончились отбором). К сожалению, почти никто не отмечал: Вирджил реже всех центральных защитников АПЛ в принципе шел в отбор. Его цифры – все еще величие, но говорили они скорее о стиле ВВД (выжидательный или даже пассивный). 

Еще один пример – сравнение Кайла Уокера и Трента Александр-Арнольда. Несмотря на постоянную критику ТАА за игру 1-в-1 и респекты Кайлу, их показатели отборов по карьере идентичны. Другое дело – реакция на обыгрыш. Уокер за счет высокой скорости может нагнать соперника, который от него оторвался, Трент часто выключается из эпизода и бросает игрока. 

Продолжить борьбу со статистикой обыгрышей можно и на примере Каземиро. В прошлом сезоне бразилец был вообще-то пятым по количеству эпизодов, когда от него уходил соперник. Больше обыгрывали только четырех игроков, один из которых вообще вылетел в Чемпионшип (Марк Рока из «Лидса»). 

Говорит ли это о том, что Каземиро не умеет отбирать мяч? Или отбирает мяч на уровне опорника «Лидса»? Конечно же, нет. На самом деле эффективность отборов у Каземиро в прошлом сезоне была лучшей за всю карьеру. И это не говоря о том, что работа опорника не состоит только из ситуаций 1-в-1, о чем бразилец рассуждал еще в «Реале»: 

«Большинство людей не понимают, что игра длится 97 минут, а каждый из нас проводит с мячом в районе двух-двух с половиной минут. Часто люди делают выводы только по этой паре минут. Они забывают, что в остальное время игрок покрывает пространство, делает ускорения, помогает партнерам. Иногда работа без мяча – самая важная. Если нужно сфолить, чтобы остановить контратаку, это будет единственно правильным решением». 

И все же статистика Каземиро настораживает. По сравнению с прошлым сезоном его обыгрывают в полтора раза чаще в среднем за игру (3 против 1,9). Процент выигранных дуэлей – вообще худший за всю карьеру (всего 36%). Учитывая склонность «Юнайтед» именно к персональной опеке соперников, игра 1-в-1 – один из важнейших аспектов в команде Тен Хага. 

Так что же с ним случилось у Каземиро? И виноват ли только бразилец? 

«Юнайтед» ускорил игру – возможно, слишком резко для Каземиро. Часто приходится отдуваться в одиночку

Летом Эрик тен Хаг прорекламировал футбол, к которому «МЮ» будет стремиться в сезоне: «Посмотрите на историю «Манчестер Юнайтед», на качества игроков, которые есть в нашем распоряжении. О чем они говорят? Какой должна быть наша цель? Мне кажется, мы можем стать лучшей командой мира в переходных фазах. Мы хотим быть такими. Мы хотим удивлять». 

Исторический аспект, влияющий на стиль «Юнайтед», в свое время выделял и Пеп Гвардиола: «Еще с Фергюсона их главной силой были контратаки и переходные фазы. Они играли так при Моуринью, следующие тренеры тоже ставили такой футбол. Это часть их ДНК. Эрик пытается разнообразить их стиль, но они всегда нацелены на передачи и открывания за спину». 

Не сказать, что за лето Тен Хаг капитально изменил принципы и решил резко перестроиться. Склонность «МЮ» к скоростным атакам прослеживалась и в прошлом сезоне – дебютном для Эрика. Более того, «Юнайтед» был единственной командой, которая пробила отметку в 100 скоростных атак. Девять голов в результате таких комбинаций – лучший результат в АПЛ-2022/23. 

Сейчас «Юнайтед» пытается усовершенствовать стиль. Создавать еще больше переходных ситуаций, в которых раскрываются качества лидеров (прежде всего Бруну и Рэшфорда). Признаки прогресса видны по прессинг-метрикам. На короткой выборке трех туров «Юнайтед» – лучшая команда АПЛ по отборам на чужой трети (29). Впечатляет отрыв – сразу на 9 больше, чем у идущего вторым «Челси». 

Еще один компонент, где видны изменения – скорость атак. Количество вертикальных передач у «Юнайтед» увеличилось почти на 40% по сравнению с прошлым сезоном. Под вертикальными тут понимаются передачи, продвигающие мяч минимум на 10 метров вперед. 

Идея понятна – так чего не хватает? В первую очередь исполнения и баланса. Тен Хаг уже несколько раз проговаривал проблему. После игры первого тура с «Вулвз» жаловался, что игрокам не хватало спокойствия на мяче. После проигрыша «Тоттенхэму» критиковал за то, что слишком рано форсировали игру – не приблизившись к воротам соперника. 

Спешка – тот элемент, на который Эрик обращал внимание еще в прошлом сезоне. Вот показательный вердикт после матча с «Вест Хэмом»: «У игроков было желание, они приложили кучу усилий в попытке сравнять счет. Из-за этого слишком форсировали игру, не успевали занять правильную позицию. Нужно извлечь урок, научиться спокойнее распоряжаться мячом и только выстроившись приступать к созданию моментов. Кое-какие шансы у нас были, но мы могли создать гораздо больше». 

Важно, что Тен Хаг не винит в этом только полузащитников – называет проблему командной. После игры с «Тоттенхэмом» даже упомянул между строк нехватку так называемой rest-defence. На языке гиков rest-defence – блок игроков, который образуется при владении и нацелен на сдерживание потенциальных контратак. Его важность объяснял Бернарду Силва: 

«Если соперник дает шанс на быструю атаку, Пеп не против ее провести. Главное – завершить ударом. Когда же возможности для завершения нет, форсировать игру не стоит. Если ускорять игру слишком сильно, защитники просто не успеют присоединиться к остальной команде. И тогда нам будет сложнее нейтрализовать контратаку в случае потери мяча». 

Из-за того, что «Юнайтед» форсирует игру еще сильнее, сбоит именно контрпрессинг. Страдают все, но в особенности Каземиро, который вынужден покрывать слишком большое пространство в одиночку. Иногда его оставляют буквально на растерзание: 

Проблему усугубляет нехватка партнера. В прошлом сезоне пару Каземиро составляли Кристиан Эриксен или Фред. В этом сезоне ближе всех к бразильцу Мэйсон Маунт – игрок, гораздо более динамичный и нацеленный на атаку. При розыгрышах Мэйсон атакует защиту соперника на одной линии с Бруну. Как следствие, Каземиро не хватает поддержки. 

Даже когда Маунт опускается, вскрывается нехватка чисто оборонительных качеств. Атака, которая завершилась первым пропущенным от «Тоттенхэма», – хороший пример недостатков. Были и более комичные эпизоды, когда Маунт вроде бы рядом, но совсем не влияет на эпизод и не помогает: 

Показательно, что после матча с «Ноттингемом» (его Маунт пропускал из-за травмы) Тен Хаг отмечал, что в плане контроля над игрой был сделан существенный шаг вперед. Тогда Мэйсона подменял Эриксен. С ним на поле Каземиро более защищен. Эффективность отборов, когда рядом Кристиан – 60%. С Маунтом – меньше 45%. 

В ближайшее время Мэйсон тоже не поможет, но Тен Хаг рассчитывает, что взаимопонимание удастся наладить с помощью тренировок: «Я посмотрел много матчей этого сезона. Что могу сказать? Пока ни одна команда не набрала хорошую форму. Нормальное явление для начала сезона. Довести футболистов до пика – наша задача как тренеров».

При этом Эрик оговаривается, что хочет прибавлять именно в этом режиме: «Чтобы доминировать над соперником, нужно высоко его встречать. Да, не всегда нужно встречать высоко, иногда можно опуститься чуть ниже. У нас и тогда будут шансы контратаковать. Но мой подход в том, чтобы дарить радость болельщику. Мы хотим доминировать над соперниками, быть проактивными, показывать динамичный футбол. Прессинг – важнейшая часть этого. Но точно так же важно правильно владеть мячом».

Каземиро тоже ответственен за провалы. Появились очень непохожие на него ошибки (неужели старость?)

С первопричиной проблем разобрались. Теперь – про влияние самого Каземиро. После матча с «Тоттенхэмом» Джейми Каррагер критиковал «Юнайтед» за то, что бразильца оставляют без поддержки. При этом сделал акцент на том, что опорник усугубляет проблемы неверными решениями. 

В качестве примера привел эпизод, когда вместо того, чтобы сдержать контратаку из глубины, Каземиро решил пойти в заведомо неудачный отбор. В итоге и зону оголил, и не смог помешать сопернику проникнуть в нее: 

На старте сезона такой эпизод – очень симптоматичный для Каземиро. Слишком часто засматривается на игрока с мячом, и это очень нетипично для него по карьере. В «Реале» бразилец приучил, что настолько дисциплинированно следует за соперником, что может стать по эпизоду дополнительным защитником. 

Проблемы можно разбить на два типа. Первый: Каземиро просто недостаточно хорошо оценивает ситуацию: специально бросает своего игрока, чтобы вступить в отбор в другой зоне, но в итоге не успевает накрыть. Каррагер разобрал именно такую ошибку. 

Второй тип: когда Каземиро просто упускает своего игрока. В данном случае – это вопрос концентрации, а не оценки рисков. 

Одно из следствий – защитникам «МЮ» приходится часто покидать позицию и тушить пожар, который устроил или не смог потушить Каземиро. Хороший пример тут – Лисандро Мартинес, которого из желтой карточки пришлось менять уже в перерыве матча с «Вулвз». В этом сезоне аргентинец в два раза чаще вступает в отбор – это именно вынужденная мера. 

Учитывая возраст Каземиро, напрашивается вопрос, не связано ли это с физикой. Тен Хаг категорически отмел предположение, заверив, что с формой бразильца все в порядке. Другой вопрос, не начинают ли сказываться возрастные ограничения Каземиро. Возможно, слабый старт сезона – их первые признаки? 

Ответить на этот вопрос тяжело. Процент выигранных единоборств – совсем не показатель. Более того, нет ни одной метрики, которая бы подчеркнул спад или расцвет именно у опорников. Например, процент удачных обводок неплохо подходит для определения формы вингеров, ожидаемые голы – для нападающих. Для опорников и в целом оборонительных игроков такого индикатора нет. 

Создатель одной из первых моделей xG Майкл Кэйли советует присмотреться к сыгранному времени. Логика проста: чем чаще футболист выходит на поле, тем лучше у него дела с выносливостью; если ему постоянно доверяет тренер, то с формой правда все в порядке (так как тренер – совсем не враг себе). 

Пару лет назад тему развил Том Ворвиль из The Athletic (сейчас аналитик в «РБ Лейпциге»). Опираясь на теорию Кэйли и большой массив данных, Ворвиль вычислил, когда у игроков разных амплуа наступает спад. Опорники тут в интересной категории: их пиковая форма длится дольше, чем у любых других, но с наступлением 31 года они практически исчезают из АПЛ. 

Каземиро сейчас – именно 31. Не факт, что спад затронет его уже в этом сезоне. Перед глазами пример Фернандиньо, который выиграл АПЛ в 33. Обратная история – Фабиньо, который провалил прошлый сезон, даже не добравшись до 30. Одно можно сказать с уверенностью: учитывая данные, решение подписать Каземиро на четыре сезона было крайне рискованным. 

Возможно, клубные руководители уже понимают это: аренда Софьяна Амрабата – явная попытка помочь бразильцу. 

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose, Michael Regan; East News/ADRIAN DENNIS/AFP

26 комментариев

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CyberUnited
С одной стороны, его действительно часто оставляют одного на огромном пространстве в центре и он просто не успевает всех накрыть. С другой - он сам часто идет в какие-то непонятные подкаты, а его оставляют в дураках. То же самое делает Мартинес. Будто новичок взял геймпад в руки и играет в фифу, бросаясь всеми игроками в отбор.
+39
-1
+38
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gerudes
Ответ Саша (Тольятти)
Ну что не говори, а щеки и живот он нормальные отъел
Ну щёки у него всегда были
+14
-1
+13
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#SharkTeam
Ответ Евгений Шазиев
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Мне кажется это согласовано с ним самим
+12
0
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Ночной кошмар Логинова
Мне кажется, тут совокупность факторов. В Испании ему редко противостояли настолько атлетичные и выносливые соперники, в Испании все-таки футбол потехничнее и единоборств поменьше. И Реал с Модричем и Кроосом это не Юнайтед с Бруну и Рашфордом при всем уважении к последним. Игра другая, схема другая, исполнители другие, объем другой. Плюс возраст тоже не помогает бОльшему количеству интенсивных матчей. Ну и, возможно, психологическая составляющая. Не совсем from hero to zero, но переход от звезды Реала из зоны комфорта, выигравшей все, в нового типа чемпионат, где надо заново показывать и доказывать, вдобавок с другим климатом, кухней и культурой - даже железному Каземиро это просто не дается
+16
-5
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Lifar Skladchikov
Ответ Борщ со сметанкой
Ну так это Англия, не плюшевая Испания. Об этом много говорили, этого и все ждали
смешно такое слышать про одного из самых титулованных игроков ЛЧ в Англии)
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Чёрный тюльпан
Ответ a2wai
Видно было, что с Маунтом Каземиро неудобно. Когда был Фред - было более-менее легко, с Эриксеном очень легко, так как он страхует. Амрабата-то, по сути, взяли как раз для того, чтобы он помогал Каземиро.
Эриксен страхует в первом тайме, а дальше Каземиро играет также один в обороне, как и при Маунте, потому что у Кристиана моторчик встаёт внутри, что он все жизненные силы терять начинает. От него после 60-й минуты на поле 0 подстраховки в обороне (не может ни в единоборство вступить, потому что его грубой силой выносят, ни догнать убегающего соперника, потому что ноги уже не бегут). Вот когда МЮ играет с позиции 1-го номера, владея мячом, а соперник даже не пытается прессинг изобразить, отсиживаясь в своей штрафной, то да, датчанин эффективен. С приходом Амрабата (если его будут ставить в пару) бразильцу будет легче гораздо, потому что марокканец и пас отдать может (не всегда точно конечно), так при этом и ноги не волочит, а при этом обладает как раз грубой силой. Но МЮ по сути возвращается к тому, с чего и начинал - использование 2 опорников а-ля МакФред, просто классом гораздо выше.
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a2wai
Видно было, что с Маунтом Каземиро неудобно. Когда был Фред - было более-менее легко, с Эриксеном очень легко, так как он страхует.

Амрабата-то, по сути, взяли как раз для того, чтобы он помогал Каземиро.
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Леонид Ботвинник
Каземиро как раз образец совершенно безобразной предсезонной подготовки. Впрочем не он один - мы это видим по количеству травм в команде . Остаётся надеяться что все таки в процессе сезона наберут форму. А Амрабат как раз бы и помог закрыть дыру в центре.
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Will Turner
ну когда опорника оставляют одного против очень быстрых нападающих, там любой бы все за спину пропускал. это точно не то за что его следует винить
тен хагу пора уже додуматься варана хрустального и старого засаживать на банку и выпускать линделефа на позиции «стоунза», а именно на подключение к опорной зоне, что для линделефа труда не составляет
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Саша (Тольятти)
Ответ CyberUnited
С одной стороны, его действительно часто оставляют одного на огромном пространстве в центре и он просто не успевает всех накрыть. С другой - он сам часто идет в какие-то непонятные подкаты, а его оставляют в дураках. То же самое делает Мартинес. Будто новичок взял геймпад в руки и играет в фифу, бросаясь всеми игроками в отбор.
Ну что не говори, а щеки и живот он нормальные отъел
+6
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swerh
У Каземиро и в Реале были сезоны когда он слабо начинал и долго игровой тонус набирал. Ничего катастрофичного в этом нет.
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a2wai
Ответ Чёрный тюльпан
Эриксен страхует в первом тайме, а дальше Каземиро играет также один в обороне, как и при Маунте, потому что у Кристиана моторчик встаёт внутри, что он все жизненные силы терять начинает. От него после 60-й минуты на поле 0 подстраховки в обороне (не может ни в единоборство вступить, потому что его грубой силой выносят, ни догнать убегающего соперника, потому что ноги уже не бегут). Вот когда МЮ играет с позиции 1-го номера, владея мячом, а соперник даже не пытается прессинг изобразить, отсиживаясь в своей штрафной, то да, датчанин эффективен. С приходом Амрабата (если его будут ставить в пару) бразильцу будет легче гораздо, потому что марокканец и пас отдать может (не всегда точно конечно), так при этом и ноги не волочит, а при этом обладает как раз грубой силой. Но МЮ по сути возвращается к тому, с чего и начинал - использование 2 опорников а-ля МакФред, просто классом гораздо выше.
Так во втором тайме тен Хаг как раз Фреда и выпускал вместо Эриксена обычно.
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red hikkikomori
Ответ ман сити фейк
Слишком переоцен этот Каземиро. Главный его минус. Не может грамотно, без карточек остановить соперника центральной зоне.
То ли дело Родри гуляющий по полю без карточек, которые ему просто не дают в очевидных ситуациях
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Слончик
По первой части - футбол вообще сводится к поиску баланса. Он может быть самый разный, но если у тебя где-то куча игроков, это всегда значит, что в другой части поля будет их нехватка. Пеп нашел решение с выходами Стоунза, до этого крайних защитников направлял в центр поля, а до того Фернандиньо сам решал все вопросы. Эта задача покажет, чего стоит тен Хаг. Можно конечно тупо добавить Амрабата, но это минус один атакующий игрок.
По второй части - Каземиро мог просто ушататься в Апл. Много интенсивности, много борьбы. В Испании все-таки попроще, две сильные команды на лигу, в одной из которых он играл.
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Alex Sarus
АПЛ это не Лалига все таки.
+9
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Be_Cos
Ответ #SharkTeam
Человек в любой непонятной ситуации прыгает в ноги... Если игра Тен Хага сильно полагается на него, то для них плохие новости
Ван Биссака: я что для тебе, какая-то шутка? 🤔
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Тюменский медвежонок
дак даже внешне видно что Каземиро пока после лета не в форме, дайте месяц-полтора, в прошлом сезоне примерно тоже самое было, потом разбегался
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Борщ со сметанкой
Ответ Lifar Skladchikov
смешно такое слышать про одного из самых титулованных игроков ЛЧ в Англии)
А ты не смейся. Щас бы судейскими чашками козырять )))Привыкай к новой реальности
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Борщ со сметанкой
Ну так это Англия, не плюшевая Испания. Об этом много говорили, этого и все ждали
+13
-13
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