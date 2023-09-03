Каземиро ужасно начал сезон: его больше всех обыгрывают в Англии. Стареет? Или так подставляет команда?

Оценка Славы Палагина.

Антилидерство Каземиро по количеству обыгрышей на дриблинге – одна из главных тем на старте АПЛ. После второго тура на проблему обращал внимание Джейми Каррагер в эфире Monday Night Football на Sky Sports. К четвертому ситуация изменилась не сильно: Каземиро обвели уже девять раз – больше любого другого игрока в АПЛ.

Сразу оговоримся: к этим цифрам нужно относиться с осторожностью. Когда-то Вирджила ван Дейка нахваливали за то, что он целый сезон не давал себя обыграть (все 38 попыток закончились отбором). К сожалению, почти никто не отмечал: Вирджил реже всех центральных защитников АПЛ в принципе шел в отбор. Его цифры – все еще величие, но говорили они скорее о стиле ВВД (выжидательный или даже пассивный).

Еще один пример – сравнение Кайла Уокера и Трента Александр-Арнольда. Несмотря на постоянную критику ТАА за игру 1-в-1 и респекты Кайлу, их показатели отборов по карьере идентичны. Другое дело – реакция на обыгрыш. Уокер за счет высокой скорости может нагнать соперника, который от него оторвался, Трент часто выключается из эпизода и бросает игрока.

Продолжить борьбу со статистикой обыгрышей можно и на примере Каземиро. В прошлом сезоне бразилец был вообще-то пятым по количеству эпизодов, когда от него уходил соперник. Больше обыгрывали только четырех игроков, один из которых вообще вылетел в Чемпионшип (Марк Рока из «Лидса»).

Говорит ли это о том, что Каземиро не умеет отбирать мяч? Или отбирает мяч на уровне опорника «Лидса»? Конечно же, нет. На самом деле эффективность отборов у Каземиро в прошлом сезоне была лучшей за всю карьеру. И это не говоря о том, что работа опорника не состоит только из ситуаций 1-в-1, о чем бразилец рассуждал еще в «Реале»:

«Большинство людей не понимают, что игра длится 97 минут, а каждый из нас проводит с мячом в районе двух-двух с половиной минут. Часто люди делают выводы только по этой паре минут. Они забывают, что в остальное время игрок покрывает пространство, делает ускорения, помогает партнерам. Иногда работа без мяча – самая важная. Если нужно сфолить, чтобы остановить контратаку, это будет единственно правильным решением».

И все же статистика Каземиро настораживает. По сравнению с прошлым сезоном его обыгрывают в полтора раза чаще в среднем за игру (3 против 1,9). Процент выигранных дуэлей – вообще худший за всю карьеру (всего 36%). Учитывая склонность «Юнайтед» именно к персональной опеке соперников, игра 1-в-1 – один из важнейших аспектов в команде Тен Хага.

Так что же с ним случилось у Каземиро? И виноват ли только бразилец?

«Юнайтед» ускорил игру – возможно, слишком резко для Каземиро. Часто приходится отдуваться в одиночку

Летом Эрик тен Хаг прорекламировал футбол, к которому «МЮ» будет стремиться в сезоне: «Посмотрите на историю «Манчестер Юнайтед», на качества игроков, которые есть в нашем распоряжении. О чем они говорят? Какой должна быть наша цель? Мне кажется, мы можем стать лучшей командой мира в переходных фазах. Мы хотим быть такими . Мы хотим удивлять».

Исторический аспект, влияющий на стиль «Юнайтед», в свое время выделял и Пеп Гвардиола: «Еще с Фергюсона их главной силой были контратаки и переходные фазы. Они играли так при Моуринью, следующие тренеры тоже ставили такой футбол. Это часть их ДНК. Эрик пытается разнообразить их стиль, но они всегда нацелены на передачи и открывания за спину».

Не сказать, что за лето Тен Хаг капитально изменил принципы и решил резко перестроиться. Склонность «МЮ» к скоростным атакам прослеживалась и в прошлом сезоне – дебютном для Эрика. Более того, «Юнайтед» был единственной командой, которая пробила отметку в 100 скоростных атак. Девять голов в результате таких комбинаций – лучший результат в АПЛ-2022/23.

Сейчас «Юнайтед» пытается усовершенствовать стиль. Создавать еще больше переходных ситуаций, в которых раскрываются качества лидеров (прежде всего Бруну и Рэшфорда). Признаки прогресса видны по прессинг-метрикам. На короткой выборке трех туров «Юнайтед» – лучшая команда АПЛ по отборам на чужой трети (29). Впечатляет отрыв – сразу на 9 больше, чем у идущего вторым «Челси».

Еще один компонент, где видны изменения – скорость атак. Количество вертикальных передач у «Юнайтед» увеличилось почти на 40% по сравнению с прошлым сезоном. Под вертикальными тут понимаются передачи, продвигающие мяч минимум на 10 метров вперед.

Идея понятна – так чего не хватает? В первую очередь исполнения и баланса. Тен Хаг уже несколько раз проговаривал проблему. После игры первого тура с «Вулвз» жаловался, что игрокам не хватало спокойствия на мяче. После проигрыша «Тоттенхэму» критиковал за то, что слишком рано форсировали игру – не приблизившись к воротам соперника.

Спешка – тот элемент, на который Эрик обращал внимание еще в прошлом сезоне. Вот показательный вердикт после матча с «Вест Хэмом»: «У игроков было желание, они приложили кучу усилий в попытке сравнять счет. Из-за этого слишком форсировали игру, не успевали занять правильную позицию. Нужно извлечь урок, научиться спокойнее распоряжаться мячом и только выстроившись приступать к созданию моментов . Кое-какие шансы у нас были, но мы могли создать гораздо больше».

Важно, что Тен Хаг не винит в этом только полузащитников – называет проблему командной. После игры с «Тоттенхэмом» даже упомянул между строк нехватку так называемой rest-defence. На языке гиков rest-defence – блок игроков, который образуется при владении и нацелен на сдерживание потенциальных контратак. Его важность объяснял Бернарду Силва:

«Если соперник дает шанс на быструю атаку, Пеп не против ее провести. Главное – завершить ударом. Когда же возможности для завершения нет, форсировать игру не стоит. Если ускорять игру слишком сильно, защитники просто не успеют присоединиться к остальной команде. И тогда нам будет сложнее нейтрализовать контратаку в случае потери мяча».

Из-за того, что «Юнайтед» форсирует игру еще сильнее, сбоит именно контрпрессинг. Страдают все, но в особенности Каземиро, который вынужден покрывать слишком большое пространство в одиночку. Иногда его оставляют буквально на растерзание:

Проблему усугубляет нехватка партнера. В прошлом сезоне пару Каземиро составляли Кристиан Эриксен или Фред. В этом сезоне ближе всех к бразильцу Мэйсон Маунт – игрок, гораздо более динамичный и нацеленный на атаку. При розыгрышах Мэйсон атакует защиту соперника на одной линии с Бруну. Как следствие, Каземиро не хватает поддержки.

Даже когда Маунт опускается, вскрывается нехватка чисто оборонительных качеств. Атака, которая завершилась первым пропущенным от «Тоттенхэма», – хороший пример недостатков. Были и более комичные эпизоды, когда Маунт вроде бы рядом, но совсем не влияет на эпизод и не помогает:

Показательно, что после матча с «Ноттингемом» (его Маунт пропускал из-за травмы) Тен Хаг отмечал, что в плане контроля над игрой был сделан существенный шаг вперед. Тогда Мэйсона подменял Эриксен. С ним на поле Каземиро более защищен. Эффективность отборов, когда рядом Кристиан – 60%. С Маунтом – меньше 45%.

В ближайшее время Мэйсон тоже не поможет, но Тен Хаг рассчитывает, что взаимопонимание удастся наладить с помощью тренировок: «Я посмотрел много матчей этого сезона. Что могу сказать? Пока ни одна команда не набрала хорошую форму. Нормальное явление для начала сезона. Довести футболистов до пика – наша задача как тренеров».

При этом Эрик оговаривается, что хочет прибавлять именно в этом режиме: «Чтобы доминировать над соперником, нужно высоко его встречать. Да, не всегда нужно встречать высоко, иногда можно опуститься чуть ниже. У нас и тогда будут шансы контратаковать. Но мой подход в том, чтобы дарить радость болельщику. Мы хотим доминировать над соперниками, быть проактивными, показывать динамичный футбол. Прессинг – важнейшая часть этого. Но точно так же важно правильно владеть мячом ».

Каземиро тоже ответственен за провалы. Появились очень непохожие на него ошибки (неужели старость?)

С первопричиной проблем разобрались. Теперь – про влияние самого Каземиро. После матча с «Тоттенхэмом» Джейми Каррагер критиковал «Юнайтед» за то, что бразильца оставляют без поддержки. При этом сделал акцент на том, что опорник усугубляет проблемы неверными решениями.

В качестве примера привел эпизод, когда вместо того, чтобы сдержать контратаку из глубины, Каземиро решил пойти в заведомо неудачный отбор. В итоге и зону оголил, и не смог помешать сопернику проникнуть в нее:

На старте сезона такой эпизод – очень симптоматичный для Каземиро. Слишком часто засматривается на игрока с мячом, и это очень нетипично для него по карьере. В «Реале» бразилец приучил, что настолько дисциплинированно следует за соперником, что может стать по эпизоду дополнительным защитником.

Проблемы можно разбить на два типа. Первый: Каземиро просто недостаточно хорошо оценивает ситуацию: специально бросает своего игрока, чтобы вступить в отбор в другой зоне, но в итоге не успевает накрыть. Каррагер разобрал именно такую ошибку.

Второй тип: когда Каземиро просто упускает своего игрока. В данном случае – это вопрос концентрации, а не оценки рисков.

Одно из следствий – защитникам «МЮ» приходится часто покидать позицию и тушить пожар, который устроил или не смог потушить Каземиро. Хороший пример тут – Лисандро Мартинес, которого из желтой карточки пришлось менять уже в перерыве матча с «Вулвз». В этом сезоне аргентинец в два раза чаще вступает в отбор – это именно вынужденная мера.

Учитывая возраст Каземиро, напрашивается вопрос, не связано ли это с физикой. Тен Хаг категорически отмел предположение, заверив, что с формой бразильца все в порядке. Другой вопрос, не начинают ли сказываться возрастные ограничения Каземиро. Возможно, слабый старт сезона – их первые признаки?

Ответить на этот вопрос тяжело. Процент выигранных единоборств – совсем не показатель. Более того, нет ни одной метрики, которая бы подчеркнул спад или расцвет именно у опорников. Например, процент удачных обводок неплохо подходит для определения формы вингеров, ожидаемые голы – для нападающих. Для опорников и в целом оборонительных игроков такого индикатора нет.

Создатель одной из первых моделей xG Майкл Кэйли советует присмотреться к сыгранному времени. Логика проста: чем чаще футболист выходит на поле, тем лучше у него дела с выносливостью; если ему постоянно доверяет тренер, то с формой правда все в порядке (так как тренер – совсем не враг себе).

Пару лет назад тему развил Том Ворвиль из The Athletic (сейчас аналитик в «РБ Лейпциге»). Опираясь на теорию Кэйли и большой массив данных, Ворвиль вычислил, когда у игроков разных амплуа наступает спад. Опорники тут в интересной категории: их пиковая форма длится дольше, чем у любых других, но с наступлением 31 года они практически исчезают из АПЛ.

Каземиро сейчас – именно 31. Не факт, что спад затронет его уже в этом сезоне. Перед глазами пример Фернандиньо, который выиграл АПЛ в 33. Обратная история – Фабиньо, который провалил прошлый сезон, даже не добравшись до 30. Одно можно сказать с уверенностью: учитывая данные, решение подписать Каземиро на четыре сезона было крайне рискованным.

Возможно, клубные руководители уже понимают это: аренда Софьяна Амрабата – явная попытка помочь бразильцу.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose, Michael Regan; East News/ADRIAN DENNIS/AFP