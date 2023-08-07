Слишком осторожный Пеп и неожиданный двигатель атак «Арсенала». Выводы по Суперкубку Англии

Разбор Славы Палагина.

«Манчестер Сити» в третий раз подряд проиграл Суперкубок Англии – на этот раз «Арсеналу» в серии пенальти. Матч сильно отстал от встреч команд в прошлом сезоне – не только в плане качества (тут все объяснимо началом сезона), но и с точки зрения тактических идей.

В составах хватало сюрпризов. Например, все три новичка «Арсенала» сыграли не там, где их ждали. Юрриен Тимбер – игрок правой зоны, но в Суперкубке появился на левом фланге защиты. Деклана Райса рассматривали как замену Томасу Парти, но англичанин стартовал в роли Гранита Джаки. Кай Хавертц, которого метили на место швейцарца, вышел в нападении. Повлияли кадровые проблемы – старт сезона у «Арсенала» пропускают Александр Зинченко и Габи Жезус.

За «Сити» дебютировал Матео Ковачич – хорват расположился на одной линии с Родри, хотя его презентовали как сменщика Илкая Гюндогана, который действовал выше. Кевин Де Брюйне появился только по ходу матча (летом залечивал травму) и так и не сыграл с Эрлингом Холандом – компанию норвежцу в нападении составил Хулиан Альварес.

Пеп сыграл без ложных защитников – с расчетом на прессинг «Арсенала». Но Артета подстроился

Ключевая деталь требла «Сити» – структура розыгрышей. Быстро напомним: владея мячом, четверка защитников Пепа превращалась в тройку, выпадавший из нее Джон Стоунз поднимался к Родри в опорную и помогал с продвижением мяча оттуда. Вот так:

В Суперкубке Пеп отказался от этой идеи. Стоунз даже при розыгрышах оставался в центре защиты. Сзади сохранялась четверка, чуть выше ее поддерживали Ковачич и Родри:

В чем отличие? В традиционном варианте «Сити» задействует в розыгрыше только пять игроков. Вчера было шесть. Очевидная осторожность.

Забавно, что последний раз Пеп прибегал к шестерке разыгрывающих как раз против «Арсенала» – в ключевом матче гонки АПЛ. Расчет был на то, чтобы стянуть в прессинг как можно больше соперников и затем воспользоваться свободными зонами. Тогда команда Артеты давила активнее и чуть ли не персонально – у «Сити» возникало пространство в атаке. Лучше всех его интерпретировал КДБ.

В Суперкубке «Арсенал» сыграл осторожнее и не повелся на шалость Пепа. Команда Артеты все еще пыталась высоко встречать, но оставляла ресурс на подстраховку. В прессинг к Хавертцу и Эдегору постоянно поднимался Райс (признак смелости), но минимум одному из соперников все равно давали свободу (признак перестраховки):

Пеп сохранял осторожный вариант, даже когда команда продвигалась к центру поля. Из-за этого в последней стадии у «Сити» было не пять (как обычно), а только четыре игрока. Такая осторожность позволяла контролировать мяч и минимизировать риск контратак; с другой стороны – блокировала путь к созданию остроты.

Мануэль Аканджи и Кайл Уокер пытались расшевелить структуру «Сити» подключениями по флангу. Не лучшая идея. Незнакомая роль для швейцарца – почти не играл на левом фланге, к тому же правша. У Кайла опыта предостаточно, но в последние годы и он эволюционировал в игрока подстраховки.

В теории «Арсенал» мог подловить Уокера и Аканджи и наказать за подключения в атаку, но осторожность «Сити» проявилась и тут. Команда Гвардиолы цинично прерывала контратаки тактическими фолами. Особенно усердствовал Родри. Мог позавидовать даже Фернандиньо – мастер остаться без желтой даже с кучей нарушений на желтую.

Самый показательный эпизод из второго тайма, когда Уокер задержался в атаке, а его зону уже готов вскрыть Мартинелли. Родри легкой подсечкой не дает Эдегору развернуться и обострить атаку:

Из-за взаимных перестраховок игра получилась крайне закрытой. На двоих – всего три явных момента. Ни одна из команд не преодолела отметку в один xG.

У «Арсенала» нашелся рабочий механизм в атаке. Добавился новый элемент – подключения Салиба

К розыгрышам «Арсенала» тоже есть вопросы. Пожалуй, ключевой – изолированность левого фланга. В прошлом сезоне Артета добился хорошей динамики через треугольник Зинченко – Джака – Мартинелли. В Суперкубке от этой троицы остался только бразилец. Номинально его поддерживали Тимбер и Райс, но на деле взаимодействие практически отсутствовало.

Из-за этого почти вся острота у «Арсенала» возникала с правого фланга. Вот очень показательная карта передач под удар. Почти все – так или иначе из правой зоны.

Два убойных шанса Хавертца в первом тайме – тоже результат взаимодействий на этом краю. Сначала момент Каю создал Бен Уайт (правый защитник), потом Букайо Сака (правый вингер). В связке с Эдегором треугольник здорово работал и в прошлом сезоне – в Суперкубке налаженные связи тоже сыграли.

Новым элементом комбинаций внезапно стали подключения Вильяма Салиба. Несколько раз здорово поддерживал атаку, из-за чего соперникам приходилось разрываться.

Часть свободы – результат движения Райса. При владении Деклан много перемещался – иногда спускался на место Тимбера на левом краю, иногда вообще между центральными защитниками, формируя тройку. Это дополнительно развязывало руки Салиба, который мог спокойно продвигаться вперед:

Пожалуй, моменты, созданные «Арсеналом», были даже ценнее. Оба шанса Хавертца пришли при счете 0:0. «Сити» тоже обострял, но уже поведя в счете, когда соперник раскрылся.

Гол «Сити» – уже классическая ошибка Парти. Таким же образом провалился в АПЛ

Атака с голом Коула Палмера – единственный эпизод за матч, когда у Пепа все получилось. Редкий случай, когда удалось стянуть много игроков «Арсенала» в прессинг (пять вместо привычных трех), и воспользоваться открытыми зонами.

Ключевой стала дуэль между Томасом Парти и Филом Фоденом. Ганец ее проиграл и позволил сопернику разогнать атаку. Для Парти уже не первый такой случай даже в матчах против «Сити». В весенней игре на «Этихаде» похожим образом отпускал Кевина де Брюйне – только тогда его ловили на смене движения:

Его проблема с покрытием большого пространства при прессинге дает о себе знать не первый раз. Все усугубляет не самая высокая скорость Парти. Из-за этого не только проигрывает на первых метрах, но и не успевает нагнать дальше.

В качестве оправдания – только уровень соперников. КДБ – один из лучших в мире в плане переключения скоростей и взрывного рывка. Поспеть за ним сложно любому. Фоден – спец по резким уходам в сторону с мячом. Из недавнего – финт, которым уложил Федерико Димарко в финале ЛЧ.

Перед игрой Пепа спрашивали, какие качества нужны против команд, которые встречают «Сити» персональным прессингом. Гвардиола отметил, что умение разбираться 1-в-1 на индивидуальном мастерстве. В редком эпизоде, когда «Арсенал» встречал персонально, это качество Фодена пригодилось.

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill