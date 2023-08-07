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Слишком осторожный Пеп и неожиданный двигатель атак «Арсенала». Выводы по Суперкубку Англии

Суперкубок Англии Суперкубок Англии
Манчестер Сити Манчестер Сити
Арсенал Арсенал
Вильям Салиба Вильям Салиба
Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
Микель Артета Микель Артета
Томас Парти Томас Парти
Джон Стоунз Джон Стоунз
Деклан Райс Деклан Райс
Футбол Футбол

Разбор Славы Палагина. 

«Манчестер Сити» в третий раз подряд проиграл Суперкубок Англии – на этот раз «Арсеналу» в серии пенальти. Матч сильно отстал от встреч команд в прошлом сезоне – не только в плане качества (тут все объяснимо началом сезона), но и с точки зрения тактических идей. 

В составах хватало сюрпризов. Например, все три новичка «Арсенала» сыграли не там, где их ждали. Юрриен Тимбер – игрок правой зоны, но в Суперкубке появился на левом фланге защиты. Деклана Райса рассматривали как замену Томасу Парти, но англичанин стартовал в роли Гранита Джаки. Кай Хавертц, которого метили на место швейцарца, вышел в нападении. Повлияли кадровые проблемы – старт сезона у «Арсенала» пропускают Александр Зинченко и Габи Жезус. 

За «Сити» дебютировал Матео Ковачич – хорват расположился на одной линии с Родри, хотя его презентовали как сменщика Илкая Гюндогана, который действовал выше. Кевин Де Брюйне появился только по ходу матча (летом залечивал травму) и так и не сыграл с Эрлингом Холандом – компанию норвежцу в нападении составил Хулиан Альварес. 

Пеп сыграл без ложных защитников – с расчетом на прессинг «Арсенала». Но Артета подстроился

Ключевая деталь требла «Сити» – структура розыгрышей. Быстро напомним: владея мячом, четверка защитников Пепа превращалась в тройку, выпадавший из нее Джон Стоунз поднимался к Родри в опорную и помогал с продвижением мяча оттуда. Вот так: 

В Суперкубке Пеп отказался от этой идеи. Стоунз даже при розыгрышах оставался в центре защиты. Сзади сохранялась четверка, чуть выше ее поддерживали Ковачич и Родри: 

В чем отличие? В традиционном варианте «Сити» задействует в розыгрыше только пять игроков. Вчера было шесть. Очевидная осторожность. 

Забавно, что последний раз Пеп прибегал к шестерке разыгрывающих как раз против «Арсенала» – в ключевом матче гонки АПЛ. Расчет был на то, чтобы стянуть в прессинг как можно больше соперников и затем воспользоваться свободными зонами. Тогда команда Артеты давила активнее и чуть ли не персонально – у «Сити» возникало пространство в атаке. Лучше всех его интерпретировал КДБ. 

В Суперкубке «Арсенал» сыграл осторожнее и не повелся на шалость Пепа. Команда Артеты все еще пыталась высоко встречать, но оставляла ресурс на подстраховку. В прессинг к Хавертцу и Эдегору постоянно поднимался Райс (признак смелости), но минимум одному из соперников все равно давали свободу (признак перестраховки): 

Пеп сохранял осторожный вариант, даже когда команда продвигалась к центру поля. Из-за этого в последней стадии у «Сити» было не пять (как обычно), а только четыре игрока. Такая осторожность позволяла контролировать мяч и минимизировать риск контратак; с другой стороны – блокировала путь к созданию остроты. 

Мануэль Аканджи и Кайл Уокер пытались расшевелить структуру «Сити» подключениями по флангу. Не лучшая идея. Незнакомая роль для швейцарца – почти не играл на левом фланге, к тому же правша. У Кайла опыта предостаточно, но в последние годы и он эволюционировал в игрока подстраховки. 

В теории «Арсенал» мог подловить Уокера и Аканджи и наказать за подключения в атаку, но осторожность «Сити» проявилась и тут. Команда Гвардиолы цинично прерывала контратаки тактическими фолами. Особенно усердствовал Родри. Мог позавидовать даже Фернандиньо – мастер остаться без желтой даже с кучей нарушений на желтую. 

Самый показательный эпизод из второго тайма, когда Уокер задержался в атаке, а его зону уже готов вскрыть Мартинелли. Родри легкой подсечкой не дает Эдегору развернуться и обострить атаку: 

Из-за взаимных перестраховок игра получилась крайне закрытой. На двоих – всего три явных момента. Ни одна из команд не преодолела отметку в один xG. 

У «Арсенала» нашелся рабочий механизм в атаке. Добавился новый элемент – подключения Салиба

К розыгрышам «Арсенала» тоже есть вопросы. Пожалуй, ключевой – изолированность левого фланга. В прошлом сезоне Артета добился хорошей динамики через треугольник Зинченко – Джака – Мартинелли. В Суперкубке от этой троицы остался только бразилец. Номинально его поддерживали Тимбер и Райс, но на деле взаимодействие практически отсутствовало. 

Из-за этого почти вся острота у «Арсенала» возникала с правого фланга. Вот очень показательная карта передач под удар. Почти все – так или иначе из правой зоны. 

Два убойных шанса Хавертца в первом тайме – тоже результат взаимодействий на этом краю. Сначала момент Каю создал Бен Уайт (правый защитник), потом Букайо Сака (правый вингер). В связке с Эдегором треугольник здорово работал и в прошлом сезоне – в Суперкубке налаженные связи тоже сыграли. 

Новым элементом комбинаций внезапно стали подключения Вильяма Салиба. Несколько раз здорово поддерживал атаку, из-за чего соперникам приходилось разрываться. 

Часть свободы – результат движения Райса. При владении Деклан много перемещался – иногда спускался на место Тимбера на левом краю, иногда вообще между центральными защитниками, формируя тройку. Это дополнительно развязывало руки Салиба, который мог спокойно продвигаться вперед: 

Пожалуй, моменты, созданные «Арсеналом», были даже ценнее. Оба шанса Хавертца пришли при счете 0:0. «Сити» тоже обострял, но уже поведя в счете, когда соперник раскрылся. 

Гол «Сити» – уже классическая ошибка Парти. Таким же образом провалился в АПЛ

Атака с голом Коула Палмера – единственный эпизод за матч, когда у Пепа все получилось. Редкий случай, когда удалось стянуть много игроков «Арсенала» в прессинг (пять вместо привычных трех), и воспользоваться открытыми зонами. 

Ключевой стала дуэль между Томасом Парти и Филом Фоденом. Ганец ее проиграл и позволил сопернику разогнать атаку. Для Парти уже не первый такой случай даже в матчах против «Сити». В весенней игре на «Этихаде» похожим образом отпускал Кевина де Брюйне – только тогда его ловили на смене движения: 

Его проблема с покрытием большого пространства при прессинге дает о себе знать не первый раз. Все усугубляет не самая высокая скорость Парти. Из-за этого не только проигрывает на первых метрах, но и не успевает нагнать дальше. 

В качестве оправдания – только уровень соперников. КДБ – один из лучших в мире в плане переключения скоростей и взрывного рывка. Поспеть за ним сложно любому. Фоден – спец по резким уходам в сторону с мячом. Из недавнего – финт, которым уложил Федерико Димарко в финале ЛЧ. 

Перед игрой Пепа спрашивали, какие качества нужны против команд, которые встречают «Сити» персональным прессингом. Гвардиола отметил, что умение разбираться 1-в-1 на индивидуальном мастерстве. В редком эпизоде, когда «Арсенал» встречал персонально, это качество Фодена пригодилось.

Арсенал – Манчестер Сити 1:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0), по пенальти - 4:1
Дата проведения
6 августа, 18.00, «Уэмбли»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 77 Палмер, 1:1 – 90 Троссард.
АрсеналРэмсдейл, Уайт, Габриэл (Смит-Роу, 87), Салиба, Тимбер (Тирни, 76), Парти, Эдегор, Райс (Нкетиа, 81), Хавертц (Фабиу Виейра, 87), Сака, Мартинелли (Троссард, 75).
Манчестер СитиОртега, Уокер, Стоунз, Рубен Диаш, Аканджи, Ковачич (де Брюйне, 64), Грилиш (Фоден, 58), Бернарду Силва, Родри, Холанд (Палмер, 64), Альварес.
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 3:1, 4:1.
Предупреждения:
Парти (8), Артета (17), Хавертц (27), Альварес (31), Габриэл (66).

«Арсенал» сравнял на 90+11 и забил все пенальти. Так «Ман Сити» отдал третий Суперкубок подряд

Гвардиол подходит Гвардиоле. Как играет самый дорогой защитник в истории футбола?

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill

22 комментария

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Парти мог фолить в эпизоде с голом, но его реф уже в начале матча посадил на нелепую жк.
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Арсенал выиграл на нервяке. В любом случае поздравляем победителя!
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Ответ exshepardjack
Парти мог фолить в эпизоде с голом, но его реф уже в начале матча посадил на нелепую жк.
как же я был зол на эту жк, тактический фол на желтую, видишь, что судья прощает, не лезет в карман, а ты проверяешь его терпение откидывая мяч, ну максимальной тупой поступок был, и вот к чему эта жк косвенно привела, к невозможности сфолить когда уже реально надо было
наглее чем это, только когда Мартинелли знаменитые две жк подряд получил за 5 секунд, абсолютно справедливые между прочим, надеюсь что это просто остаточные предсезонные помутнения у Парти были
+5
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Какая-то недосказанность, можно было и объёмнее расписать. Например концовку, когда Арсенал 3-3-4 играл
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Ответ Дмитрий Чадаев
Арсенал выиграл на нервяке. В любом случае поздравляем победителя!
Абсолютно, заслуженно выиграли подопечные Артеты. Я бы даже сказал, эталонно придушили МС. Холанда отрезали от всей команды, пасы в штрафную перекусывали. Очень понравился Тимбер, думаю Арсенал выхватил топа за копейки, судя по его игре. У Салибы будет достойный партнёр в центре защиты. Арсенал красавцы!
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У Арсенала отлично проявили себя новички Тимбер и Райс. И если от 100-миллионного Райса это ожидалось, то Тимбер порадовал уверенностью, будто уже давно играет в АПЛ и команде. Райс здорово догонял, отбирал и укреплял центр поля, подыгрывал, когда надо. Способен стать оплотом Арсенала. Кто тоже не удивил, но уже со знаком минус - Хаверц. Все те же не используемые моменты. Жезус бы один точно реализовал. Сити по-прежнему без КДБ гораздо предсказуемее и менее острый. А теперь еще и Гюндогана нет на подмену, что настораживает.
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Ответ Mr.Bean
Очень интересно, на какой позиции будет играть в наступающем сезоне Хаверц и какую роль будет выполнять. Не думаю, что его брали для подмены, наверняка Артета будет его встраивать в состав. Но при здоровом Эдегоре позиция под нападающим занята, а форвард из Хаверца - скажем так, иногда может, но это явно не его. Интересно было бы на него в роли восьмёрки в тройке полузащитников посмотреть
Думаю, что с командами, играющими низким блоком, Артета попробует его на позиции левой восьмерки
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Ответ Igor Pivovarov
Почему?
похоже у некоторых людей есть к нему ненависть)
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Ответ Сикарио
Пожелаем же Лысому точно так же отлететь из оставшихся турниров.
Почему?
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Ответ Cristiano Ronaldo
Абсолютно, заслуженно выиграли подопечные Артеты. Я бы даже сказал, эталонно придушили МС. Холанда отрезали от всей команды, пасы в штрафную перекусывали. Очень понравился Тимбер, думаю Арсенал выхватил топа за копейки, судя по его игре. У Салибы будет достойный партнёр в центре защиты. Арсенал красавцы!
У Салибы давно достойный партнер, а Тимбер вчера играл и дальше будет играть на фланге (читай в опорке)
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Ответ Cristiano Ronaldo
Абсолютно, заслуженно выиграли подопечные Артеты. Я бы даже сказал, эталонно придушили МС. Холанда отрезали от всей команды, пасы в штрафную перекусывали. Очень понравился Тимбер, думаю Арсенал выхватил топа за копейки, судя по его игре. У Салибы будет достойный партнёр в центре защиты. Арсенал красавцы!
совершенно верно
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Заслуженно выиграли!!!
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главная причина это отскок😁
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Кто смотрел матч тот видел))) Стоунз регулярно подключался в опорной зоне
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Пеп никогда не стремился забирать такой трофей. Ещё в Германии его Бавария "любила" отдать Боруссии Суперкубок Германии. Он этот матч рассматривает как продолжение подготовки к сезону. Так что всё впереди.
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Очень интересно, на какой позиции будет играть в наступающем сезоне Хаверц и какую роль будет выполнять. Не думаю, что его брали для подмены, наверняка Артета будет его встраивать в состав. Но при здоровом Эдегоре позиция под нападающим занята, а форвард из Хаверца - скажем так, иногда может, но это явно не его.

Интересно было бы на него в роли восьмёрки в тройке полузащитников посмотреть
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с победой гуннери.
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Эх, если бы Сити выиграл, то вероятно не победили бы в Чемпионате, а та все опять по старой схеме.... )))
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Команды явно ещё не готовы на 100%, вчерашний матч показал процентов 60-70 потенциала команд. Ну и как же сильно Сити не хватает Кевина де Брюйне, когда он вышел (даже не в самой лучшей форме, после травмы) МС стал лучше.
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