Закупка самой богатой лиги мира.

В Англии разгоняется трансферное окно. Сроки – с 14 июня по 1 сентября.

Здесь собраны все переходы и тренерские назначения. Подтвержденные трансферы – на белом фоне, возможные переходы и адекватные слухи – на желтом . Таблицы будут обновляться, а английские цены указаны в фунтах.

• Чемпионский «Ман Сити» разменял Илкая Гюндогана на Матео Ковачича (хорват даже взял номер немца, хотя в игровом плане сходств уже поменьше) и дождался окончания контракта у скандального Бенжамена Менди. На подходе еще один хорватский футболист – Йошко Гвардиол, их связка с Гвардиолой подарит немало забавных оговорок.

• «Арсенал» перетащил на «Эмирейтс» Кая Хавертца и дожимает люксовый по ценнику переход Деклана Райса.

• «Манчестер Юнайтед» вот-вот подпишет Мэйсона Маунта и активно ведет вратаря «Интера» Андре Онана. Вокруг «МЮ» много слухов, но пока активность сдерживается подвисшей продажей клуба и неспособностью избавиться от ненужных игроков. Еще важный момент – истекший контракт Давида Де Хеа. Испанец стал свободным агентом, но общение с «Юнайтед» продолжается.

• «Ньюкасл» под возвращение в ЛЧ увел у «Милана» Сандро Тонали. Мооооощь.

• «Ливерпуль» перестраивает полузащиту: подписание всего за 35 млн Алексиса Мак Аллистера наверняка будет среди лучших сделок лета. Собослаи – о, это очень интересно. Еще на «Энфилде» хотят опорника.

• Свежий ход «Брайтона» – покупка вратаря Барта Вербрюггена. Его называют будущим первым номером Нидерландов.

• «Астон Вилла» на днях объявит о приходе Пау Торреса – без Унаи Эмери такого бы точно не было. А Юри Тилеманс уже с бирмингемцами.

• «Тоттенхэм» не попал в еврокубки и верит в новый старт с новым тренером. Джеймс Мэддисон из вылетевшего «Лестера» достался всего за 40 млн. Неплохо-неплохо.

• «Кристал Пэлас» сохранил еще на сезон человека-эпоху Роя Ходжсона. По Уилфриду Заа новостей нет: его контракт с родным клубом истек, что дальше – пока непонятно.

• «Челси» больше продает, чем покупает. Нкунку оформлен уже давно: если перенесет уровень игры за «РБ Лейпциг», будет вау.

• «Вулверхэмптон» отпустил игроков, которые еще недавно определяли лицо команды: Адама Траоре, Моутинью, бывший капитан Коуди. А 26-летний Невеш уехал в Саудовскую Аравию за 47 миллионов.

• «Борнмут» затевает нечто амбициозное: уволен тренер Гари О’Нил, сохранивший клуб в АПЛ. На его месте теперь – интересный Андони Ираола из яркого «Райо».

• «Ноттингем» скромничает. Вечеринки, похожей на прошлогоднюю, здесь не намечается.

• Большая потеря для настоящих любителей АПЛ – исход игроков, без которых нельзя было представить уникальный «Шеффилд Юнайтед» Криса Уайлдера. Эх!