Англия, Англия
Блог

Таблица трансферов АПЛ: Тонали в «Ньюкасле», «Арсенал» ждет Райса, «МЮ» – Маунта

премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Доминик Собослаи Доминик Собослаи
Арсенал Арсенал
Тоттенхэм Тоттенхэм
Мэйсон Маунт Мэйсон Маунт
трансферы трансферы
Джеймс Мэддисон Джеймс Мэддисон
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Астон Вилла Астон Вилла
Фулхэм Фулхэм
Сандро Тонали Сандро Тонали
Матео Ковачич Матео Ковачич
Брентфорд Брентфорд
возможные трансферы возможные трансферы
Ливерпуль Ливерпуль
Деклан Райс Деклан Райс
Брайтон Брайтон
Ньюкасл Ньюкасл
Лутон Лутон
Борнмут Борнмут
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Вест Хэм Вест Хэм
Эвертон Эвертон
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Манчестер Сити Манчестер Сити
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Челси Челси
Бернли Бернли
Футбол Футбол

Закупка самой богатой лиги мира.

В Англии разгоняется трансферное окно. Сроки – с 14 июня по 1 сентября.

Здесь собраны все переходы и тренерские назначения. Подтвержденные трансферы – на белом фоне, возможные переходы и адекватные слухи – на желтом. Таблицы будут обновляться, а английские цены указаны в фунтах.

• Чемпионский «Ман Сити» разменял Илкая Гюндогана на Матео Ковачича (хорват даже взял номер немца, хотя в игровом плане сходств уже поменьше) и дождался окончания контракта у скандального Бенжамена Менди. На подходе еще один хорватский футболист – Йошко Гвардиол, их связка с Гвардиолой подарит немало забавных оговорок. 

• «Арсенал» перетащил на «Эмирейтс» Кая Хавертца и дожимает люксовый по ценнику переход Деклана Райса. 

• «Манчестер Юнайтед» вот-вот подпишет Мэйсона Маунта и активно ведет вратаря «Интера» Андре Онана. Вокруг «МЮ» много слухов, но пока активность сдерживается подвисшей продажей клуба и неспособностью избавиться от ненужных игроков. Еще важный момент – истекший контракт Давида Де Хеа. Испанец стал свободным агентом, но общение с «Юнайтед» продолжается.

• «Ньюкасл» под возвращение в ЛЧ увел у «Милана» Сандро Тонали. Мооооощь.

• «Ливерпуль» перестраивает полузащиту: подписание всего за 35 млн Алексиса Мак Аллистера наверняка будет среди лучших сделок лета. Собослаи – о, это очень интересно. Еще на «Энфилде» хотят опорника. 

• Свежий ход «Брайтона» – покупка вратаря Барта Вербрюггена. Его называют будущим первым номером Нидерландов. 

• «Астон Вилла» на днях объявит о приходе Пау Торреса – без Унаи Эмери такого бы точно не было. А Юри Тилеманс уже с бирмингемцами. 

• «Тоттенхэм» не попал в еврокубки и верит в новый старт с новым тренером. Джеймс Мэддисон из вылетевшего «Лестера» достался всего за 40 млн. Неплохо-неплохо.

• «Кристал Пэлас» сохранил еще на сезон человека-эпоху Роя Ходжсона. По Уилфриду Заа новостей нет: его контракт с родным клубом истек, что дальше – пока непонятно.

• «Челси» больше продает, чем покупает. Нкунку оформлен уже давно: если перенесет уровень игры за «РБ Лейпциг», будет вау. 

• «Вулверхэмптон» отпустил игроков, которые еще недавно определяли лицо команды: Адама Траоре, Моутинью, бывший капитан Коуди. А 26-летний Невеш уехал в Саудовскую Аравию за 47 миллионов. 

• «Борнмут» затевает нечто амбициозное: уволен тренер Гари О’Нил, сохранивший клуб в АПЛ. На его месте теперь – интересный Андони Ираола из яркого «Райо». 

• «Ноттингем» скромничает. Вечеринки, похожей на прошлогоднюю, здесь не намечается.

• Большая потеря для настоящих любителей АПЛ – исход игроков, без которых нельзя было представить уникальный «Шеффилд Юнайтед» Криса Уайлдера. Эх!

Собослаи в «Ливерпуле» интригует, «Бавария» забрала звезд у конкурентов. Разбираем трансферы лета

Таблица трансферов РПЛ: Коваленко в «Зените», Сарвели в «Локо», Игнатьев – в «Сочи»

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tun
Годная таблица, спасибо.
Не убирайте слухи плз, в конце лета посмотрим
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cristiano Ronaldo
За Тонали обидно. Он должен был стать капитаном и легендой Милана, а владельцы его продали против воли, хотя он даже плакал(
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Попов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
странно почему на одного игрока из РПЛ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий