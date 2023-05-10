7 комментариев

Новые факты и откровения в ежемесячной рубрике про английский футбол и тех, кто делает его ярче. Предыдущие серии: 1, 2, 3, 4.

• «Арсенал» шел на первом месте АПЛ 248 дней – это рекорд для высшего английского дивизиона по продолжительности лидерства команды, которая в итоге не взяла титул. Эх!

• Ах, какой же приятный парень Хулиан Альварес. После апрельского разгрома «Ливерпуля» форвард «Ман Сити» (он, к слову, забил) извинился перед тренерским штабом... за слишком активный прессинг. Конкретно – за излишнее давление на Алиссона. «Ливерпуль» тогда преодолел натиск и забил в скоростной атаке.

Почему-то не сомневаюсь, что извинения приняли.

• В ближайшие недели будет много разговоров о потенциальном требле «Сити». Разумеется, нас ждут сравнения с «Манчестер Юнайтед»-1999. Никаких посягательств на историю, но вот по количеству побед за сезон «горожане» уже впереди (сыграв меньше матчей) – 41 против 35.

• 43 года и 308 дней – разница в возрасте между тренером «Кристал Палас» Роем Ходжсоном и подхватившим «Тоттенхэм» Райаном Мэйсоном. Еще один рекорд АПЛ.

• Джермейн Пеннант – о чем-нибудь говорит это имя? Если смотрели АПЛ в нулевые, то вопрос не к вам. Вы-то помните, как он сделал хет-трик в первом матче за «Арсенал» в лиге после жуткой попойки.

Приключений в жизни Пеннанта было много, и вот одно из них: оказывается, он первым в АПЛ сыграл с электронным тюремным браслетом на ноге. Это случилось в 2005-м, во времена «Бирмингема». Джермейн тогда загремел за решетку, попавшись на пьяной езде.

• Эберечи Эзе не только звезда и лучший бомбардир «Кристал Пэлас», но и любитель шахмат. С небольшим стажем, зато старательный. За доску его посадили партнер по «Пэлас» Мишель Олисе и брат: «Они подтолкнули меня научиться играть. Я втянулся и включал на ютубе лучшие шахматные дебюты».

• У защитника «Ньюкасла» Дэна Берна – 4 пальца на правой руке. Безымянный он потерял в 13 лет, когда карабкался на забор и зацепился кольцом.

• В четвертый раз в эпоху АПЛ все три новичка сохранили прописку. Прежде такое случалось в сезонах-2001/02, 2011/12, 2017/18.

• Хорошая весна для владельца «Борнмута» Билла Фоли. Его клуб выжил в Премьер-лиге (кто бы мог подумать), а хоккейный «Вегас» Билла сейчас играет в финале Запада НХЛ. Кстати, пишут, что Фоли хотел поощрить игроков «Борнмута» отличной вечеринкой в Вегасе, но футболисты намерены отказаться. Причина: у многих уже запланированы отпуски с семьями сразу после сезона. Вот так.

• «Вест Хэм» добрался до финала Лиги конференций. Такой успешный европоход казался хорошей новостью для хозяев Олимпийского стадиона в Лондоне (да, клуб арендует арену): ведь в соглашении прописано, что «молотки» должны раскошелиться. Скажем, за победу в Лиге чемпионов «Вест Хэм» должен будет 1 миллион фунтов, за триумф в Лиге Европы – 100 тысяч.

Но постойте-ка... Когда сделку заключали, Лиги конференций еще просто не существовало (турнир запущен в сезоне-2021/22). А значит – никаких обязательств. Обидно.

• В Премьер-лигу со второго места в Шипе шагнул «Шеффилд Юнайтед». Спасибо 45-летнему тренеру Полу Хекингботтому. Но всего этого могло не быть: когда Хекингботтом заканчивал карьеру игрока в подвальных дивизионах, он так разочаровался в футболе, что всерьез подумывал стать... водопроводчиком.

• У Харри Кейна – 28 голов в сезоне АПЛ. В предыдущих 30 розыгрышах Премьер-лиги он бы взял «Золотую бутсу» в 19 сезонах.

• И раз уж мы завели тему требла. Кто не знает легендарный состав того «МЮ»: Шмейхель, Г. Невилл, Стам, Йонсен, Ирвин, Бекхэм, Кин, Скоулз, Гиггз, Йорк, Коул.

Эти ребята сотворили историю. Однако в таком стартовом сочетании «Ман Юнайтед» провел... ВСЕГО ОДИН МАТЧ В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ! Кааак?

Серьезно: это было 20 февраля 1999-го против «Ковентри».

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill / Staff, Clive Rose / Staff, Ross Kinnaird / Staff, Warren Little / Staff, Julian Finney / Staff, Phil Cole / Staff