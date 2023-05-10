7 комментариев

Англия, Англия
Блог
Спецпроект

Кто играл в АПЛ с тюремным браслетом на ноге? Какой грустный рекорд у «Арсенала»? Что я узнал об английском футболе за месяц

премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Мишель Олисе Мишель Олисе
Манчестер Сити Манчестер Сити
Райан Мэйсон Райан Мэйсон
Харри Кейн Харри Кейн
Джермейн Пеннант Джермейн Пеннант
Арсенал Арсенал
Тоттенхэм Тоттенхэм
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Хулиан Альварес Хулиан Альварес
Рой Ходжсон Рой Ходжсон
Эберечи Эзе Эберечи Эзе
Дэн Берн Дэн Берн
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Новые факты и откровения в ежемесячной рубрике про английский футбол и тех, кто делает его ярче. Предыдущие серии: 1, 2, 3, 4

• «Арсенал» шел на первом месте АПЛ 248 дней – это рекорд для высшего английского дивизиона по продолжительности лидерства команды, которая в итоге не взяла титул. Эх!

• Ах, какой же приятный парень Хулиан Альварес. После апрельского разгрома «Ливерпуля» форвард «Ман Сити» (он, к слову, забил) извинился перед тренерским штабом... за слишком активный прессинг. Конкретно – за излишнее давление на Алиссона. «Ливерпуль» тогда преодолел натиск и забил в скоростной атаке.

Почему-то не сомневаюсь, что извинения приняли.

• В ближайшие недели будет много разговоров о потенциальном требле «Сити». Разумеется, нас ждут сравнения с «Манчестер Юнайтед»-1999. Никаких посягательств на историю, но вот по количеству побед за сезон «горожане» уже впереди (сыграв меньше матчей) – 41 против 35. 

«Сити» уже чемпион. Но сегодня в гостях «Челси» – никакой расслабленности?

• 43 года и 308 дней – разница в возрасте между тренером «Кристал Палас» Роем Ходжсоном и подхватившим «Тоттенхэм» Райаном Мэйсоном. Еще один рекорд АПЛ. 

• Джермейн Пеннант – о чем-нибудь говорит это имя? Если смотрели АПЛ в нулевые, то вопрос не к вам. Вы-то помните, как он сделал хет-трик в первом матче за «Арсенал» в лиге после жуткой попойки.

Приключений в жизни Пеннанта было много, и вот одно из них: оказывается, он первым в АПЛ сыграл с электронным тюремным браслетом на ноге. Это случилось в 2005-м, во времена «Бирмингема». Джермейн тогда загремел за решетку, попавшись на пьяной езде. 

• Эберечи Эзе не только звезда и лучший бомбардир «Кристал Пэлас», но и любитель шахмат. С небольшим стажем, зато старательный. За доску его посадили партнер по «Пэлас» Мишель Олисе и брат: «Они подтолкнули меня научиться играть. Я втянулся и включал на ютубе лучшие шахматные дебюты». 

• У защитника «Ньюкасла» Дэна Берна – 4 пальца на правой руке. Безымянный он потерял в 13 лет, когда карабкался на забор и зацепился кольцом. 

• В четвертый раз в эпоху АПЛ все три новичка сохранили прописку. Прежде такое случалось в сезонах-2001/02, 2011/12, 2017/18. 

• Хорошая весна для владельца «Борнмута» Билла Фоли. Его клуб выжил в Премьер-лиге (кто бы мог подумать), а хоккейный «Вегас» Билла сейчас играет в финале Запада НХЛ. Кстати, пишут, что Фоли хотел поощрить игроков «Борнмута» отличной вечеринкой в Вегасе, но футболисты намерены отказаться. Причина: у многих уже запланированы отпуски с семьями сразу после сезона. Вот так.

• «Вест Хэм» добрался до финала Лиги конференций. Такой успешный европоход казался хорошей новостью для хозяев Олимпийского стадиона в Лондоне (да, клуб арендует арену): ведь в соглашении прописано, что «молотки» должны раскошелиться. Скажем, за победу в Лиге чемпионов «Вест Хэм» должен будет 1 миллион фунтов, за триумф в Лиге Европы – 100 тысяч.

Но постойте-ка... Когда сделку заключали, Лиги конференций еще просто не существовало (турнир запущен в сезоне-2021/22). А значит – никаких обязательств. Обидно. 

• В Премьер-лигу со второго места в Шипе шагнул «Шеффилд Юнайтед». Спасибо 45-летнему тренеру Полу Хекингботтому. Но всего этого могло не быть: когда Хекингботтом заканчивал карьеру игрока в подвальных дивизионах, он так разочаровался в футболе, что всерьез подумывал стать... водопроводчиком. 

• У Харри Кейна – 28 голов в сезоне АПЛ. В предыдущих 30 розыгрышах Премьер-лиги он бы взял «Золотую бутсу» в 19 сезонах. 

«Лестеру» светит вылет. Путь к спасению – выезд к «Ньюкаслу». Верите или это уже безнадега?

• И раз уж мы завели тему требла. Кто не знает легендарный состав того «МЮ»: Шмейхель, Г. Невилл, Стам, Йонсен, Ирвин, Бекхэм, Кин, Скоулз, Гиггз, Йорк, Коул. 

Эти ребята сотворили историю. Однако в таком стартовом сочетании «Ман Юнайтед» провел... ВСЕГО ОДИН МАТЧ В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ! Кааак? 

Серьезно: это было 20 февраля 1999-го против «Ковентри».

Бетсити, Реклама, 18+. ООО «Фортуна», ОГРН: 1136194006277

Блог «Англия, Англия» в соцсетях: Twitter / VK / Telegram

Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill / Staff, Clive Rose / Staff, Ross Kinnaird / Staff, Warren Little / Staff, Julian Finney / Staff, Phil Cole / Staff

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
carlitosway
Ответ Jedemdasseine
Нужно канониров в боттлеров переименовать (слэнговый британский термин для тех, кто ожидания не оправдывает).
хм не оправдывает ожидания?) перед сезоном немало и в топ 4 не ставили Арсенал, а по итогу боролись за титул до мая, ну да не оправдавыют ожидания действительно🤡
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кокич
Йорк и Коул были основной парой форвардов тогда,
а финал ЛЧ-99 перевернула другая пара форвардов.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rustam Guseynoff
В том МЮ хватало взаимозаменяемых игроков. Химия у команды была волшебная конечно
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Steppenwolf
Про Пеннанта факт интересный, про его особенности я знал, но что, прям, с браслетом играл.....
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Winfated
Ответ Rustam Guseynoff
В том МЮ хватало взаимозаменяемых игроков. Химия у команды была волшебная конечно
А без ротации состава нереально вывезти борьбу на всех фронтах в тяжелейшем графике (в ЛЧ еще 2ой групповой этап тогда был)!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Ларичев
Ответ Winfated
А без ротации состава нереально вывезти борьбу на всех фронтах в тяжелейшем графике (в ЛЧ еще 2ой групповой этап тогда был)!
Ну, если речь о сезоне 1998/1999, то там не было второго группового этапа. Более того, там и 1/8 не было.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий