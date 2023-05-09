13 комментариев

Объяснение Славы Палагина.

К полуфиналам ЛЧ «Ман Сити» мчит в огненной форме – 20 матчей подряд без поражений и серьезные замашки на требл. Уже можно признать, что Пеп построил очередную мощную команду. Ее отличие от предыдущих в том, что она в буквальном смысле мощная.

В предыдущие годы Пеп пытался замаскировать низкий рост игроков «Сити» хитростями. Вот замечание после матча с «Бернли» в сезоне-2018/19: «Мы не позволили им нанести ни одного удара в створ, не дали им ни одного углового. У нас самая маленькая команда в лиге, но мы очень умны . Понимали, что нужно играть на чужой половине, не нарушать правила у своих ворот и не позволять им зарабатывать угловые. И мы это сделали».

Иногда низкорослость «Сити» даже становилась поводом для шуток от Пепа. « Я самый высокий в этой команде . Когда у наших ворот угловой, мы можем только сесть на колени и начать молиться», – троллил после чемпионского матча с «Брайтоном» в том же сезоне.

Нынешняя версия «Сити» берет не только позиционным футболом, но и мощью. Пеп построил самую габаритную команду в Манчестере. Для наглядности – средний рост 11 самых используемых игроков. Показатель этого сезона категорически выделяется на общем фоне. По сравнению с первым чемпионством команда подросла на шесть сантиметров.

Появление Эрлинга Холанда с ходу объясняет контраст, но не менее важная причина – внезапный фетиш Пепа на центральных защитников. Среди 11 самых используемых игроков «Сити» сразу четыре ЦЗ. В предыдущие сезоны их было максимум два.

Любовь Пепа именно к центральным защитникам – во многом следствие кадровой ситуации. За последний год Пеп лишился двух крайков – Александра Зинченко продали в «Арсенал», Жоау Канселу сбежал посреди сезона в «Баварию». К этому добавились проблемы со здоровьем Кайла Уокера – в этом сезоне англичанин пропустил больше матчей, чем за все предыдущие кампании в Манчестере. Да, Пеп подтягивает молодых Рико Льюиса и Серхио Гомеса, но проверенных крайних защитников почти не осталось.

Зато количество центральных – на историческом пике. В ростере сразу пять – помимо Рубена Диаша, Джона Стоунза, Натана Аке и Мануэля Аканджи (основная четверка), есть еще Эмерик Лапорт. Изначально Пеп видел в этом подстраховку на случай травм – этим объяснял приобретение Аканджи под занавес трансферного окна. На деле получился неожиданный тактический поворот.

В чем это выражается? Если упрощать, Пеп еще никогда не играл с таким количеством центральных защитников в основе. Вариант с тройкой вообще самый популярный в сезоне. В последнее время появился и самый радикальный, когда в основе сразу четверка ЦЗ. В такой конфигурации «Сити» отыграл уже шесть матчей – и результаты пугающе хороши:

Да, опыт Стоунза, Аканджи и Аке на флангах частично помогает, но не следует его переоценивать. Они в первую очередь центральные защитники, которые провели в центре подавляющее число матчей. Показатель Аке – 68%, Стоунза – 78%, а у Аканджи – 92%. Вместе с Диашем это четверка именно центральных защитников, а не четверка универсалов.

Учитывая габариты каждого, фетиш Пепа можно приравнять к фишке Тони Пулиса – легендарного тренера «Стока», который любил выставлять на всех четырех позициях в обороне центральных защитников. Игравший у него в «Вест Броме» Кристиан Гамбоа (если что, крайний защитник с ростом 180 см) как-то раз не выдержал: «Похоже, чтобы пробиться в его команду, мне понадобится обувь на каблуках. Думаю попросить жену одолжить парочку для тренировок. Возможно, хоть тогда дадут шанс».

Разумеется, мотивы Пепа отличаются от требований Пулиса (про дождливые вечера в Манчестере пока не шутят), но интересно разобраться, как Гвардиола использует центральных защитников.

Фетиш Пепа делает «Сити» надежнее и позволяет чаще играть на контратаках (в выигрыше – сами знаете кто)

Показательно, что половину матчей с четверкой ЦЗ (3 из 6) «Сити» провел в Лиге чемпионов. Пеп часто подмечал, что в этом турнире его тревожит именно оборона. «В Лиге чемпионов мы всегда забивали много голов. Пять – «Реалу», шесть – «Монако», четыре – «Тоттенхэму». Проблема было не в том, что мы недостаточно забивали, а в том, что пропускали необязательные голы. Часто буквально дарили их сопернику», – признавал Пеп.

Недавно Гвардиола отмечал, что фишка с тройкой-четверкой ЦЗ уже помогает: «Если у меня в составе четыре центральных защитника, это еще не значит, что мы играем в оборонительном стиле. Просто все они очень хороши именно в обороне. Никто не теряет концентрацию – ни Натан, ни Рубен, ни Джон, ни Ману. Нам нужны эти качества в Лиге чемпионов. Забивали мы всегда много, а вот с пропущенными голами часто были проблемы».

Мотивацию в виде ЛЧ можно расширить до топовых матчей в целом. В этом сезоне «Сити» не всегда удается навязать свою игру против больших команд или команд, которые играют как гранды. Набралось уже четыре матча, в которых «Сити» владел мячом меньше соперника. Не удивляйтесь попаданию в шорт-лист «Брайтона» – при Роберто де Дзерби в каждом матче играют первым номером, а по владению вообще идут в десятке лучших в Европе.

Можно даже выстроить логическую цепочку: с приходом Холанда у «Сити» хуже работает прессинг – топовые команды лучше его проходят – Пеп адаптируется и опускает команду назад – с тройкой-четверкой надежно защищаются. Показательно, что после матчей с «Арсеналом» и «Баварией» Пеп жаловался именно на прессинг – приводил в качестве причины, почему проигрывали владение.

«Мы не хотели глубоко защищаться и всегда готовы высоко встречать, но против «Баварии» у нас не оставалось выбора – они заставили нас опуститься. В Лиге чемпионов всегда есть отрезки, на которых нужно защищаться и надежно играть в дуэлях 1-в-1. Наши защитники хороши в этом – не паникуют и уверенно обороняются. Это помогло», – отмечал Пеп.

Сами игроки тоже не скрывают, что теперь полагаются на защитников. «Мы извлекли урок из ошибок прошлого. Раньше думали, что нужно все 90 минут доминировать в игре, контролировать ее на финальной трети. Но когда играешь против «Баварии», «ПСЖ», «Реала», «Барселоны» и «Ливерпуля», нужно признать: на каких-то отрезках придется обороняться глубоко», – рассказывал Бернарду.

Надежность «Сити» с тройкой-четверкой ЦЗ неплохо передает процент заблокированных ударов. В этом сезоне – самый высокий для Гвардиолы в Манчестере. Сразу на 10% выше, чем в первой чемпионской кампании. Блокируется каждый третий удар:

Помимо опции с отказом от прессинга, характеристики защитников позволяют Пепу маневрировать между матчами. Хороший пример тут – позиции Стоунза и Аканджи. В традиционном варианте Джон располагается на правом фланге, а Мануэль – в центре:

Против «Баварии» Пеп поменял их: теперь Аканджи – справа, а Стоунз – по центру. После матча Гвардиола объяснил, что хотел использовать скорость Ману против шустрых вингеров. Ход оправдался – Аканджи выиграл 7 из 10 индивидуальных дуэлей:

Ману настолько впечатлил в этих матчах, что против «Арсенала» Пеп отправил швейцарца на совсем непривычный левый фланг – вынужденно из-за травмы Аке. Аканджи справился и тут: при помощи партнеров перекрыл кислород Мартину Эдегору и Букайо Сака. Против «Реала», вероятно, придется повторить трюк – у Аке очередная травма.

О приоритете надежности говорит и тот факт, что Пеп почти не подпускает к основе Эмерика Лапорта. Испанец лучше всех среди защитников «Сити» пасует, но, пожалуй, наиболее уязвим без мяча. Забавно, что конкуренцию у него выигрывает Аке. Голландец приходил как дублер Лапорту (тоже левша), а теперь закрепился в основе благодаря традиционным оборонительным качествам. Пеп называет его лучшим в «Сити» по игре внутри штрафной.

Конкретным бенефициаром новой системы стал Эрлинг Холанд. В топовых матчах «Сити» заставляет соперников раскрываться, благодаря чему норвежец ловит шансы в контратаках. «Когда мы опускаемся пониже, мы можем использовать качества Кевина, Эрлинга, Джека или Фила. Все они способны преодолевать большие расстояния за ничтожное время. Так что да, возможно, это станет нашим новым оружием», – говорил Пеп.

Позиционной структуре Пепа тоже помогают ЦЗ. Карьера Уокера под угрозой

Месяц назад Гвардиола дал еще одно объяснение, почему теперь предпочитает центральных защитников. На примере Кайла Уокера рассуждал о связи с позиционной структурой, которую использует после чемпионата мира:

«Кайл не способен в ней заиграть. Скорость всегда будет при нем, думаю, даже в 60 он останется самым быстрым в нашей команде. В нынешней структуре ему сложнее заходить в середину и играть как ложный фулбек – нет нужных качеств. Он играл крайнего защитника со смещениями, когда мы использовали четверку. Но когда у нас тройка защитников и пара опорных, это просто нереально».

Привычная структура «Сити», в которой Уокер был хорош, включала только двух центральных защитников и сразу двух ложных фулбеков. Вот как выглядело на старте сезона. Сзади пара Диаш – Аке, чуть выше находящиеся на одной линии с Родри (и исполняющие ложных фулбеков) Уокер и Канселу:

Нынешняя структура «Сити» включает тройку центральных защитников, но только одного ложного фулбека. Вдобавок предъявляет к нему гораздо больше требований. С ними Уокер не справляется. Недавно Гвардиола уточнял, что Кайл может играть в тройке ЦЗ, но точно не ложным фулбеком, как раньше:

За то, чтобы структура работала, в последних матчах отвечает, как правило, Джон Стоунз. У него самая необычная роль среди защитников. Без мяча – обороняется в четверке (иногда справа, иногда в центре). С мячом – поднимается в опорную и становится напарником Родри по опорной. Благодаря чтению эпизодов очень достойно справляется.

Такие гибридные функции у каждого защитника «Сити». Вот впечатления Аке, который исполняет роль попроще: «Комфортнее всего мне играть центрального защитника, но у Пепа это микс двух ролей. Без мяча играю классического левого защитника. Когда мяч у нас – левого центрального в тройке. Думаю, мне подходит».

В выигрыше от сдержанной позиции Аке – играющий с ним на фланге Джек Грилиш. С напарником типажа Канселу англичанин терялся и оставался без свободных зон. Теперь его чаще изолируют с соперниками 1-в-1 – на выходе больше пространства для обыгрышей. Это не единственная, но точно одна из причин, почему Джек прогрессирует.

Наконец, приятный бонус, который «Сити» получает в атаке, – стандарты. Наличие трех-четырех центральных защитников дополнительно умножает угрозу в чужой штрафной. Не всегда «Сити» создает моменты напрямую после подач – иногда заставляет соперника целиком вжаться в штрафную и оголяет зону подбора.

В последнем матче с «Лидсом» было два характерных эпизода, когда «Сити» зарабатывал штрафной в 50 метрах от чужих ворот. Внезапно предпочитали не разыгрывать коротко, а сразу подавать в штрафную, куда отправлялась мощная тройка ЦЗ:

Возможность выбирать между таким количеством опций (не забываем про высоких Родри и Холанда) хорошо работает на финальном отрезке сезона. Благодаря стандартам «Сити» приноровился переламывать неудобный характер матчей. Против «Кристал Пэлас», «Лейпцига», «Лестера», «Шеффилд Юнайтед» и «Вест Хэма» открывали счет именно после стандартов.

Легкость, с которой «Сити» добивает соперников в удобном режиме, завершает портрет монстра. Роман Гвардиолы с центральными защитниками сделал эту команду пугающе вариативной.

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Фото: Gettyimages.ru/Stu Forster