Пеп разнес «Арсенал»: отказался от ложных фулбеков, сохранил забросы на Холанда, сдержал Эдегора и Сака

Разбор Славы Палагина.

«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» в главном матче английского сезона (4:1), став почти безоговорочным фаворитом чемпионской гонки.

Однобокий характер игры хорошо отражают эмоции Микеля Артеты после игры: «Они были агрессивнее, лучше держали мяч, выигрывали чуть ли не каждую дуэль в матче. Хорошо помню наш угловой, после которого они в два паса оказались у наших ворот. Мы пропустили после стандартного положения и аута и сделали это слишком легко. Короче, в каждом аспекте они были лучше нас. Абсолютно заслуженная победа».

Доминирование «Сити» вдвойне впечатляет из-за проблем, которые пришлось решать Пепу перед игрой – выбыл замечательный Натан Аке, который после ЧМ проводит матчи в гибридной роли на левом фланге защиты. У Гвардиолы был вариант с Эмериком Лапортом (есть опыт + тоже левша), но куда же без сюрпризов от Пепа? Тренер «Сити» придумал более оригинальный ход: в основу внезапно вернул Кайла Уокера, а налево отправил Ману Аканджи. Для швейцарца это незнакомая позиция – за карьеру набралось только 4 матча на левом фланге. Еще и выпала сложнейшая задача – сдерживание Букайо Сака.

Артета, в отличие от учителя, не удивил. Роб Холдинг, подменяющий травмированного Вильяма Салиба, сохранил место в основе. Были вопросы по поводу Гранита Джаки (пропускал последний матч с «Саутгемптоном»), но швейцарец успел восстановиться.

«Сити» сдержал связку Эдегора и Сака. Помог необычный прессинг и роль Джека Грилиша

Независимо от варианта, который выбрал бы Пеп, левый фланг защиты виделся слабым местом «Сити». Судя по словам Гвардиолы, он выбирал из двух вариантов: довериться Лапорту или отправить на незнакомую позицию Аканджи. Обе опции далеки от идеала: Эмерик в худшей форме в Манчестере и готовится к уходу, а у Мануэля просто недостаточно опыта игры на левом фланге. Последнюю (и, кстати, единственную) серию матчей левым защитником швейцарец провел в сезоне-2017/18.

«Арсенал» мог воспользоваться проблемами «Сити» и в обычной манере, но выбрал целенаправленное давление на этот фланг. Через правый край у «Арсенала» прошло 44% атак – и всего 28% через левый. Это необычное соотношение для команды Артеты. По сезону оно куда более равное: через правый – 37%, через левый – 35%. Фактически «Арсенал» сделал ставку только на одно направление – в этом был смысл, учитывая проблемы «Сити» и качества Эдегора и Сака, играющих в этой зоне, но из-за тонких замыслов Пепа на первый план вышла скорее предсказуемость гостей.

Что придумал Гвардиола?

Первое решение – необычное построение прессинга «Сити». По сезону Пеп меняет структуру давления – иногда перестраивает ее даже по ходу матчей. Постоянная деталь – попытки подстроиться под соперника. Свежие примеры – недавние матчи с «Лейпцигом» и «Баварией», где «Сити» зеркалил квадрат, который эти команды образовывали в центре поля.

Против «Арсенала» «Сити» постоянно поддерживал уязвимый фланг. «Сити» прессинговал зонно, но держа в уме проблемы, которые могли создать Эдегор и Сака. При давлении на чужой половине применяли вариант, при котором Родри оказывается в прессинге выше Илкая Гюндогана (обычно – наоборот). Немец оставался поглубже для сдерживания Эдегора, который здорово находит пространство и за счет открываний рушит прессинг соперника:

Если Гюндоган все же поддерживал прессинг и высоко поднимался, задачу по сдерживанию Эдегора перехватывал Рубен Диаш. Для португальца не новая роль, но вчера четко ее исполнял – сначала высоко поднимался, а потом передавал Эдегора, понимая, что норвежец уже не получит мяч на пространстве:

Благодаря этому приему «Сити» выключил фирменные комбинации между Эдегором и Сака.

Когда «Сити» все-таки отходил на свою половину, срабатывала необычная роль Джека Грилиша. Не оставлял Аканджи 1-в-1 с Сака, а сдваивал фланг. Частый ход против Букайо во второй части сезона, но именно Грилиша было непривычно видеть в таком качестве. Здорово справился.

Стоит и похвалить Аканджи. Партнеры редко позволяли ему оставаться с Сака, но когда оставался, хорошо выглядел в дуэли. После игры Пеп рассказал, что на это тоже был расчет – швейцарец впечатлил тренера игрой 1-в-1 в матчах с «Баварией». Вчера Аканджи тоже ни разу не позволил себя обыграть (3 попытки отбора из 3).

Статистика проходов с продвижением мяча на 10+ метров хорошо фиксирует скромную игру Сака. Букайо лидирует в АПЛ по моментам, созданным после таких проходов. «Сити» их нейтрализовал: впервые в сезоне у Сака 0 продвигающих рывков с мячом.

Еще один сюрприз Пепа – структура владения в стиле «Брайтона». «Сити» комбинировал ее с забросами на Холанда

Классика «Сити» после чемпионата мира – структура розыгрышей с тройкой защитников и парой хавбеков. Ключевые задачи обычно решали фулбеки. Один из них образует тройку сзади, другой помогает Родри в опорной зоне. В первой роли чаще всего задействовали Аке, второй исполнитель постоянно менялся. Сначала был Рико Льюис, потом Бернарду Силва, в последнее время Джон Стоунз.

Против «Арсенала» Пеп отказался от этой идеи – впервые после ЧМ. Гвардиола выставил вариант без гибридных (ложных) фулбеков. Сзади четверка защитников Уокер – Стоунз – Диаш – Аканджи, чуть выше – пара опорников из Родри и Гюндогана. В такой структуре предпочитает разыгрывать «Брайтон» – команда, которой Пеп не устает восхищаться.

Ключевое изменение – большее количество вариантов для перепасовок. Теперь вместо пятерки разыгрывающих – шестерка. Кажется, одним из мотивом мог стать персональный прессинг «Арсенала» – он сильно вредил «Сити» в предыдущих матчах. Об этом перед игрой вспоминал Пеп.

Решение Гвардиолы запутало «Арсенал» – изначально гости собирались давить персонально. Для этого поднимались пять человек (атакующая четверка + Гранит Джака) – видимо, под классику «Сити» этого сезона. Из-за того, что у хозяев было на одного игрока больше в этой стадии, пятерки часто не хватало – особенно когда «Сити» подключал Эдерсона:

Если «Арсенал» все равно выдвигался в прессинг или начинал давить большими силами, «Сити» использовал длинные забросы в сторону Холанда. Тут проблемой «Арсенала» была огромная зона, которую приходилось покрывать Томасу Парти. Чтобы перекрыть «Сити» варианты для розыгрыша, Джака выдвигался максимально высоко, оставляя на Парти огромное пространство. Проблема проявилась перед первым голом «Сити»:

Еще одна беда – отсутствие подстраховки у защитников. Тут в прессинг у «Арсенала» выдвигается шесть человек (атакующая четверка + Джака + Бен Уайт) – чтобы накрыть новую структуру «Сити»:

После заброса на Холанда образуется ситуация 4-в-4. Габриэл проигрывает единоборство Эрлингу, а Холдинг не успевает вернуться (находился рядом с Джеком Грилишем) и подстраховать:

Ключевое отличие от игры первого круга, где «Сити» тоже не боялся задействовать Холанда, – именно комбинация приемов. После матча Пеп отдельно проговорил это: «Да, тогда мы тоже победили, но «Арсенал» был лучше нас. Пришлось кое-что поменять. Теперь мы тоже использовали забросы в сторону Холанда, но разыгрывали мяч гораздо терпеливее».

В обоих сценариях – и терпеливые розыгрыши, и забросы на Холанда – ярче всех сиял Кевин де Брюйне. Бельгиец и разрывал опорную «Арсенала» при забросах из глубины, и находил болевые точки прессинга гостей. «Сегодня мы сыграли чуть иначе, а я получил больше свободы. Мог свободно передвигаться и выбирать пространство, которое они оставляли в прессинге. Открывался там, откуда уходил соперник для прессинга наших защитников», – объяснял КДБ после матча.

Следствие неопределенности «Арсенала» – отрезки, когда вообще отказывались от прессинга и переходили в средний блок. Необычное поведение для команды, которая с шестой минуты уступает в счете (и вообще-то все еще борется за титул). Пожалуй, самыми показательными стали полчаса в первом тайме – «Сити» владел мячом 75%. Из-за классных подстроек «Сити» могло сложиться впечатление, что «Арсенал» даже не пытается отыграться. На самом деле гости просто не понимали, как решить проблему и выбирали самый бесячий с фанатской точки зрения вариант.

Парти – главный провал матча. Его ошибки усугубили проблемы «Арсенала»

Перед критикой проговорим: перед Парти была сложнейшая задача. В соперниках не только мастер чтения эпизодов и взрывных ускорений КДБ. Из-за структуры «Сити» еще и приходилось покрывать большой (и больший, чем обычно) объем пространства. Скорее всего, Жоржиньо тоже не потянул бы такую роль – в похожих условиях, например, проваливался против «Спортинга».

Из-за объема задач Парти выбил неплохие показатели – стал лучшим у «Арсенала» по отборам и заблокированным передачам. Но это тот случай, когда статистика не имеет ничего общего с перфомансом. Томас проваливался в эпизодах, которые невозможно оцифровать.

Перед первым голом держал КДБ перед собой, но затем выключился из эпизода и запустил бельгийца за спину. Смущает не только это, но и реакция, когда уже осознал проблему – не секунду остановился, из-за чего не смог помочь защитникам в финальной стадии эпизода:

Тут за спиной у Парти два игрока – не только КДБ, но и Холанд. Хорошо подчеркивает сложность задачи Томаса. Беда в том, что даже тут решает не прикрыть кого-то, а смотреть футбол:

Совсем печальный аспект – эпизоды, когда за спиной у Парти никто не открывался. Нужно было контролировать соперника перед собой и подключать чисто оборонительные навыки. С этой задачей тоже не справился. Либо позволял себя обыграть, либо фолил.

Штрафной, который завершился вторым голом «Сити», тоже привез именно Парти. На этот раз не хватило оценки эпизода – Холанд не угрожал воротам и располагался спиной к ним, но Томас зачем-то нарушил правила.

На финальный отрезок Артета перешел на игру с двумя (иногда тремя) опорниками. Помогло только со сдерживанием «Сити»

Артета сделал первые замены только на 60-й минуте – вместо Мартинелли появился Троссард, Джаку заменил Жоржиньо. Снова слегка странный ход, учитывая отставание в три мяча. Атакующих игроков после замен не прибавилось – наоборот, наполнение состава стало даже более оборонительным.

Выход Жоржиньо просигнализировал о главном: «Арсенал» не готов отыгрываться, максимум – прекратить собственное избиение. С этой задачей Артета справился: в игре больше не возникало остроты, кроме пары голов команды родили на этом отрезке только два удара (оба – дальние).

Попытка Артеты минимизировать ущерб проявилась и в игре без мяча, и при владении. «Арсенал» реже шел в активное давление – старался по максимуму перекрыть опорную. Жоржиньо помогал в этом процессе – шел в прессинг, но вовремя возвращался к Парти:

При розыгрышах осторожность прослеживалась по моментам, когда у «Арсенала» было не два опорника, а сразу три: Парти, Жоржиньо, еще и Александр Зинченко. Было проще выводить мяч со своей половины (и контролировать контратаки в случае потерь) – правда, без особых продолжений впереди:

Изменения хорошо подводят итог матчу: «Арсенал» мог ответить на вызовы, поставленные «Сити», только в рисунке, в котором им категорически не хватает смелости.

***

Вероятность победы «Сити» в АПЛ теперь оценивается в 92%. Еще в конце января она составляла лишь 36%. Подчеркивает траекторию, по которой обе команды шли в последние месяцы. «Арсенал» после шикарной первой половины (50 очков после 19 туров) не придумал новых способов прибавить – локальные идеи срабатывали, но не дали команде улучшений с точки зрения качества футбола.

«Сити» нашел инструмент, благодаря которому перевернул сезон. Адаптация к качествам Эрлинга Холанда и контратакующая манера позволили прибавить в первую очередь против команд, которые готовы играть на равных . В последние месяцы «Сити» щелкает таких соперников, как орешки. Общий счет матчей с «Ливерпулем», «Лейпцигом», «Баварией» и «Арсеналом» – 23:5 в пользу команды Гвардиолы.

Очень страшно.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan