5 тактических деталей, от которых зависит матч за титул АПЛ: «Ман Сити» против «Арсенала»

Слава Палагин – с разогревом.

Ключевую интригу перед матчем «Манчестер Сити» – «Арсенал» сформулировали на пресс-конференциях Микель Артета и Пеп Гвардиола: реально ли достичь совершенства против команды, которая играет практически в совершенный футбол?

Микель начал: «По поводу желания никаких вопросов нет – завтра мы покажем, насколько сильно хотим победить. Следующий шаг – добиться совершенства в каждом эпизоде и в борьбе за каждый мяч. Это требование, которое устанавливают матчи такого типа».

Пеп ответил: «Совершенства в футболе не существует. Вы можете провести не самую идеальную игру, но все равно выиграть. Вы видели это на примере наших игр с «Баварией» – 4:1 не отражали разницу между командами. Стандарты в любом случае должны быть на очень высоком уровне завтра, это буквально требуют от тебя команды уровня «Арсенала».

За попытками Артеты и Пепа добиться совершенства последим отдельно (ждите традиционный разбор и колонку Вадима Лукомского), но менее философских интриг перед игрой тоже достаточно – давайте же пройдемся по главным.

Кто преподнесет сюрприз – Артета или Пеп?

Частое явление в матчах между Гвардиолой и Артетой – попытки удивить оригинальным тактическим приемом. Пожалуй, точка отсчета – времена, когда оба работали в «Сити». Пеп как-то раз позволил Микелю порулить командой – символично, что в игре с «Арсеналом», который Артета прекрасно знал. Ассистент выложился по полной: Рахим Стерлинга выставил ложной девяткой, Лероя Сане отправил на правый фланг, а КДБ – налево. При Пепе в роли главного такая конфигурация не использовалась ни до, ни после.

Когда Микель стал тренером «Арсенала», сюрпризы вышли на новый уровень. Во время ковидного сезона Пеп обыграл ученика, внезапно скопировав прессинг-модель «Ливерпуля». Ход был интересным и в изоляции (Пеп предпочитает давить иначе), и в контексте той кампании (команды были в плохой форме после карантина, но Гвардиола удивил и сыграл в энергозатратной манере).

В прошлом сезоне «Арсенал» приехал на «Этихад» и получил 0:5 с удалением Гранита Джаки. Несмотря на разгром, Пеп хвалил Артету и отдельно отмечал проблемы, которые «Сити» испытывал при розыгрыше. Тогда Микель удивил гибридной схемой прессинга, в которой в нападение поднимался Букайо Сака. Пеп ответил дополнительным опорным, которого по эпизоду исполняли Бернарду Силва, Илкай Гюндоган или Жоау Канселу.

В этом сезоне была еще пара увлекательных серий. После кубкового матча на «Этихад» Пеп признал, что его шокировал ход Артеты с персональной игрой по всему полю. На «Эмирейтс» пытался удивить уже сам Гвардиола: «Сити» вышел с узкой схемой в попытке задушить «Арсеналу» розыгрыши через центр. Из-за проблем на краях Пеп быстро отказался от этого варианта, а после игры даже признал ошибку: «В перерыве сильнее всего злился на себя. Попробовал кое-что новое в плане тактики, но выглядело ужасно. Только во втором тайме мы стали похожими на себя».

Ждать ли сюрпризов сегодня? Разумеется! Во-первых, обеим командам нужно победа: «Арсенал» уже уступает по потерянным очкам, а Пеп сомневается, что «Сити» выиграет все оставшиеся матчи, даже если не уступит сегодня и сохранит зыбкое лидерство. Во-вторых, важные потери в защите: у «Арсенала» снова не сыграет Вильям Салиба, у «Сити» недоступен Натан Аке. Альтернативы, которые есть у команд, далеки от идеала.

По словам Артеты, в случае сюрпризов от Пепа ключевой будет быстрота реакции: «У них полно вариантов. Могут сыграть с квадратом в полузащите, могут использовать ромб, могут разыгрывать мяч тройкой защитников, а могут в асимметричной схеме. По ходу матча тоже могут менять варианты. Нужно быстро реагировать и отвечать, но при этом не забывать о принципах, которых мы придерживаемся сами».

«Сити» снова откажется от владения?

В матче первого круга «Сити» владел мячом всего 36% – это антирекорд для Гвардиолы в АПЛ. В первую очередь заслуга «Арсенала» и Артеты, но отказ от владения в больших матчах становится фишкой Пепа по сезону. «Сити» проиграл владение не только «Арсеналу» – еще были похожие матчи с «Брайтоном» (48%) и «Баварией» (44% и 42%).

После возвращения из Мюнхена Бернарду Силва заметил, что именно эта версия «Сити» не против: «Мы извлекли урок из ошибок прошлого. Раньше привыкли думать, что нужно доминировать все 90 минут, контролировать игру на чужой трети. Но когда играешь против «Баварии», «ПСЖ», «Реала», «Барселоны» или «Ливерпуля», нужно признать, что придется защищаться и терпеть. В этом сезоне мы больше работаем над этим».

Почему фишка появилась именно сейчас? Видятся две причины. Первая – влияние Эрлинга Холанда на прессинг. «Сити» давит не в каждом эпизоде: по интенсивности давления сейчас команда не входит даже в топ-5 АПЛ. Вторая причина – привычка Пепа выпускать до четырех центральных защитников в старте. Дело и в количестве, и в их готовности обороняться низким блоком.

Контратаки, которые раскрывают качества Холанда и Де Брюйне, – еще один довод в пользу игры вторым номером. Артета перед матчем сказал: «Теперь с Холандом они могут использовать разные варианты. Да, они все еще хороши при взламывании низкого блока, но теперь способны откатиться к воротам и наказывать уже на пространстве».

Пеп намекнул, что такой вариант рассматривается: «Не думаю, что в этом матче кто-то будет владеть мячом 65-70%. Это просто исключено. Думаю, игра будет состоять из переходных моментов и огромного количества дуэлей. Они планируют сыграть агрессивно – возможно, снова используя персональную опеку».

Кто будет сдерживать Букайо Сака? Ведь Аке не сыграет

Главная потеря у Гвардиолы – травмированный Натан Аке. Андеграудность голландца подчеркивает тот факт, что журналисты чуть не забыли спросить Пепа насчет его здоровья и доступности перед игрой с «Арсеналом». А зря: Натан стал ключевым звеном в защите «Сити». Гвардиола несколько раз проговаривал, что Аке лучше всех в команде обороняется внутри штрафной.

Еще один недооцененный навык Натана – умение противостоять скоростным вингерам 1-в-1. Пеп по ходу сезона рассказывал: «Посмотрите, что он сделал против Кулусевски, посмотрите, что он сделал против Салаха – из десяти дуэлей он стабильно выигрывает 8-9. Да, это никогда в жизни не попадет в хайлайты, но без Натана мы не способны играть хорошо».

Еще одной жертвой Аке стал Букайо Сака. После кубкового матча с «Арсеналом» Гвардиола был в восторге: «Какой же сезон Натан проводит! Сегодня сдержал одного из лучших игроков АПЛ. Сака в потрясающей форме, но Натан был очень хорош против него. В других аспектах он тоже прекрасен: единоборства в штрафной, стандарты, оборона дальней штанги. Это настоящий бонус для нас».

В теории у «Сити» есть два варианта на замену, но оба далеки от идеала:

Рико Льюис – есть небольшой опыт на левом фланге, вряд ли уступит Сака в скорости, но совсем без опыта и не очень здорово работает корпусом (важная штука для нейтрализации Букайо).

Эмерик Лапорт – есть большой опыт игры на левом фланге защиты, но уязвим в индивидуальных дуэлях и к тому же в плохой форме (совсем не играет и готовится к уходу).

Из-за отсутствия достойных кандидатов, возможно, Пеп придумает что-то более оригинальное, чем просто заменить Аке напрямую (перевод Бернарду в помощь Лапорту?). В любом случае видится явной проблемной зоной «Сити», которую способен оголить не только Сака, но и Мартин Эдегор. Норвежец обожает смещаться в эту зону и обострять через комбинации с партнером.

Выбор опорника для Артеты: а вдруг Жоржиньо?

Томас Парти в последние недели вернул место в основе, но у Артеты все еще есть вариант с Жоржиньо, который был неплох в матче первого круга с «Сити» и в целом после трансфера. Выбор опорника может означать предпочтения «Арсенала» и стремление к тому или иному рисунку.

Если «Арсенал» вознамерится вновь выиграть владение, Жоржиньо принесет больше пользы за счет качеств на мяче. В февральской игре итальянец уже здорово продвигал команду и выводил из-под прессинга «Сити».

Если сбудется прогноз Пепа и «Арсенал» предложит рисунок с большим количеством переходных моментов, тогда на первый план выйдут качества Парти. В таком случае от Томаса потребуется покрывать большой объем и следить за движением Де Брюйне.

Есть и третий вариант, при котором оба выйдут в основе – сейчас его активно продвигают из-за провалов Роба Холдинга. Суть в том, чтобы Холдинга заменить с помощью Бена Уайта, а на правый фланг отправить Парти. У Томаса есть опыт игры там за «Атлетико» (правда, последний матч провел еще четыре года назад). В таком случае Жоржиньо появится на привычной позиции разыгрывающего.

Мощные стандарты «Сити» против уязвимостей «Арсенала»

Одно из объяснений спада «Арсенала» во второй половине сезона – стандарты у своих ворот. Контраст легко измерить даже просто по пропущенным голам. В первых 16 матчах «Арсенал» пропустил только один раз (сухой лист от Дугласа Луиса из «Астон Виллы»), в следующих – сразу 6.

Отчасти дело в утраченной способности контролировать соперника, о чем в последнее время часто говорит Артета: игра переносится на половину «Арсенала», из-за чего команде приходится чаще отбиваться на стандартах. Отчасти влияет нерешенная проблема с обороной ближней штанги. Оттуда возникают, как правило, самые острые моменты.

Вечерний матч – еще один вызов. Внезапная любовь Пепа к центральным защитникам ощутимо помогает «Сити» именно на стандартах. Опасность исходит не только от рослых ЦЗ, но с ними количество вариантов возрастает. По цепочке свободу могут получить Родри и, конечно же, Холанд. Даже если стандарт не привел к удару, еще не факт, что соперник отбился: за последний месяц «Сити» заработал четыре пенальти после стандартов.

Что еще должно настораживать Артету, так это потенциал соперника. В рамках АПЛ у «Сити» 10 мячей со стандартов, при этом показатель ожидаемых голов намного выше – 12,94. Даже в матче первого круга «Сити» создал два явных момента после штрафных и угловых. Тогда не повезло с реализацией, но в последние месяцы с ней ощутимый прогресс.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, Shaun Botterill, Julian Finney, Catherine Ivill, Laurence Griffiths