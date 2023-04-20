55 комментариев

Разбор Славы Палагина.

Перед ответным матчем с «Манчестер Сити» Томас Тухель признавал, что для камбэка его команде понадобится чудо, а разговоры о победе с разницей в четыре мяча вообще называл незаконными. Несмотря на то, что возродить интригу не удалось, игроки «Баварии» оценили старания Томаса в попытке все же организовать это чудо.

Вот показательное замечание Йозуа Киммиха: «Обидно, что мы так и не повели в счете, не использовав те моменты, что у нас были. Хотелось увидеть, как складывался бы матч, если бы в первом тайме счет стал 1:0. Из 180 минут мы не провели хорошо только 20 или 30. Мы могли забить три мяча и даже больше».

Спонсором чуда могла стать смелость «Сити» – несмотря на перевес в три мяча, команда Гвардиолы играла так, будто счет 0:0. Хорошо выражалось в смелости прессинга и готовности Пепа чинить его прямо по ходу игры. Возможно, не стоит удивляться: еще перед матчем Гвардиола предупреждал, что хочет, чтобы игра проходила на половине «Баварии».

Для этого Пеп выбрал тот же состав, что стартовал в первом матче. Тухель сделал два изменения: в основе появились Жоау Канселу и восстановившийся Эрик Шупо-Мотинг. Они принесли пользу в главной стадии матча – розыгрышах «Баварии», которые правда были очень хорошим.

Тухель придумал еще больше идей по выходу из-под прессинга. Гвардиоле пришлось выдумывать на ходу

Ключевой отрезок первого матча – полчаса второго тайма, когда «Сити» поменял структуру давления. Против розыгрышей «Баварии» в стиле «Лейпцига» Гвардиола использовал модель прессинга, которая здорово себя зарекомендовала именно против «РБ». Последствия: разгром и рекорд сезона ЛЧ по отборам на чужой половине.

Тухель понимал, что «Сити» будет прессинговать и ответном матче. Тизером стала пресс-конференция, где Томас намекнул, что важнейшим аспектом станут глубокие розыгрыши на своей половине (deep possession) – то есть под давлением соперника. Сразу признаем: Тухель здорово подготовился.

Классная подготовка выражается в двух вещах. Во-первых, в количестве приемов, с помощью которых «Бавария» разбивала давление «Сити».

Один из них Пеп оценил после матча: «Мы не справлялись с их правым флангом – они постоянно нагружали его игроками: Коман, Павар, Киммих, Шупо-Мотинг. Слева у нас не было таких проблем, потому что Канселу почти не подключался в атаку и разыгрывал мяч из глубины».

При розыгрышах Жоау эпизодически становился третьим центральным защитником, позволяя Павару высоко подключаться в атаку на правом фланге:

Еще один прием «Баварии» – диагонали. Они полезны против любого прессинга, но особенно против такой узкого, как у «Сити» в первой игре. Оцените жесты Тухеля – прямо просит, чтобы перевели на Канселу:

Финальный штрих – спуски Шупо-Мотинга. Этот прием Томас скопировал из кубкового матча с «Фрайбургом», где Эрик-Максим таким же образом оттягивался за мячом. Движение камерунца позволяло разблокировать Киммиха и вывести его на свободу – далее Йозуа наказывал передачами на ход партнерам:

В индивидуальном плане отметим и Дайо Упамекано – на него снова свалилась волна критики (падение в эпизоде с пропущенным, игра рукой в эпизоде с пенальти), но в этот раз защитник здорово распоряжался мячом. Были и неплохие проходы, и классные передачи с продвижением. Идея Тухеля с уклоном «Баварии» на правый фланг дополнительно ему помогала.

Несмотря на то, что «Бавария» погубила кучу перспективных моментов и никак не могла «Сити», Гвардиола всю игру пытался починить прессинг. Это тоже подсвечивает уровень домашней работы, которую проделал Тухель.

У «Сити» была и привычная модель из прошлого матча, когда Бернарду и Грилиш располагаются в узких позициях и давят, а Холанд и КДБ действуют пониже:

И зонная опека, когда оставляют свободным только один фланг:

В какой-то момент Гвардиола даже перешел на персональный прессинг – это происходит, только когда у «Сити» не работает привычная схема (вчера – тот случай):

К каждой модели Томас подбирал решение – чаще всего из приемов, описанных выше.

Кингсли Коман – олицетворение «Баварии». Максимум пользы за пределами штрафной, но так мало внутри

Логично, что с перекосом «Баварии» на правый фланг ключевым игроком стал Кингсли Коман. Активность француза здорово передает отрыв по касаниям на чужой трети поля. У Комана – 32, у ближайшего преследователя из «Баварии» – всего 18.

За пределами штрафной Кингсли был монструозен. Стал лучшим в «Баварии» по обводкам, рывкам с продвижением и передачам в штрафную. Брал не только активностью, но и правда принес много пользы. Косвенное свидетельство – редкий плохой перфоманс Натана Аке. Обычно голландец – самое надежное звено в защите «Сити», но вчера был максимально уязвим.

Помимо приемов, которые касаются работы с мячом, Коман здорово подбирал инструмент под вскрытие прессинга «Сити». Когда гостей вспарывали через ближний к нему фланг, Кингсли создавал дополнительные проблемы рывками за спину:

Когда «Сити» переходил на персональное давление, Коман спускался за мячом и проходил соперника с помощью дриблинга:

К сожалению, Кингсли – олицетворение не только хороших розыгрышей «Баварии», но и символ плохого использования моментов. Несмотря на свободу, которую получал благодаря рывкам, выжал всего одну передачу под удар партнерам. Показательно, что даже она была сделана не вперед, а назад (под дальний выстрел Киммиха).

Эпизод, в котором Коман получил лучший момент в матче, тоже подсвечивает беду с финальным решением. Вместо того, чтобы покатить на свободного Горетцку, Кингсли пробил в стену из семи игроков «Сити»:

Очень характерно.

Контратаки становятся оружием Пепа этой весной. «Баварию» наказали за рывки Горетцки

Общая черта последних матчей «Сити» – готовность играть в более вертикальном стиле и чаще находить передачами Эрлинга Холанда. Алан Ширер в колонке для The Athletic подмечал это и через собственные наблюдения, и через цифры. Например, серия матчей с «Арсеналом», «Ноттингемом», «Борнмутом», «Ньюкаслом» и «Кристал Пэлас» стала первой для Холанда в сезоне, когда партнеры минимум 10 раз реагировали на его рывки передачей.

В этой серии характерна специфика соперников: только «Арсенал» и «Ньюкасл» оставляли пространство за спинами, остальные парковали автобус. Даже так Холанда все равно выводили в свободные зоны.

Против команд, с которыми «Сити» играл недавно, этот прием приобрел дополнительное значение. Почти все соперники были очень смелыми и открытыми. Даже те, что объективно уступали в мастерстве («Бернли» и «Саутгемптон»), все равно были удобны Холанду.

Логично, что «Бавария» тоже попалась. Во-первых, «Бавария» – редкий пример клуба, который может конкурировать с «Сити» по уровню состава. Во-вторых, традиционно играет в открытом стиле и почти не идет на компромиссы. В-третьих, играть еще смелее вынуждало отставание после первой игры.

«Сити» наказал именно за смелость. Один из любимых приемов «Баварии» в позиционных атаках – перегрузить штрафную с помощью Леона Горетцки. Немец здорово распознает моменты для таких открываний и высоко поднимается, но побочным эффектом может стать раскрытый центр поля, в котором остается только Киммих.

«Сити» сыграл на этом – сразу несколько убойных контратак организовали таким образом. Качества Холанда в связке с КДБ тоже помогли гостям, но первопричиной становилась свобода бельгийца:

Едва ли Пеп будет полагаться на контратаки в полуфинальных матчах с «Реалом», но вчерашняя игра показала, что без привычного объема владения (вчера – всего 43%) «Сити» все равно может быть очень опасен. В этом плане Холанд сделал команду более гибкой.

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В обоих матчах с «Баварией» Пеп Гвардиола вносил изменения прямо по ходу игры. В Манчестере перестановки перевернули встречу в пользу «Сити», но сам факт говорит о том, что между командами не было пропасти, как может показаться из результата. Гвардиоле приходилось вмешиваться, потому что вынуждала «Бавария».

Послематчевый комментарий Пепа тоже здраво подводит итог: «Я счастлив, что мы вышли в полуфинал, но общий счет не отражает того, что происходило в двух этих матчах. Думаю, это были две равных игры, в которых все решили детали. На этом уровне они играют чуть ли не ключевую роль».

Фото: Gettyimages.ru/Matthias Hangst