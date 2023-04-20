55 комментариев

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Тухель мог организовать чудо, но «Баварии» не хватило реализации. Контратаки «Сити» – оружие Пепа на финише сезона

Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
Томас Тухель Томас Тухель
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Разбор Славы Палагина. 

Перед ответным матчем с «Манчестер Сити» Томас Тухель признавал, что для камбэка его команде понадобится чудо, а разговоры о победе с разницей в четыре мяча вообще называл незаконными. Несмотря на то, что возродить интригу не удалось, игроки «Баварии» оценили старания Томаса в попытке все же организовать это чудо. 

Вот показательное замечание Йозуа Киммиха: «Обидно, что мы так и не повели в счете, не использовав те моменты, что у нас были. Хотелось увидеть, как складывался бы матч, если бы в первом тайме счет стал 1:0. Из 180 минут мы не провели хорошо только 20 или 30. Мы могли забить три мяча и даже больше». 

Спонсором чуда могла стать смелость «Сити» – несмотря на перевес в три мяча, команда Гвардиолы играла так, будто счет 0:0. Хорошо выражалось в смелости прессинга и готовности Пепа чинить его прямо по ходу игры. Возможно, не стоит удивляться: еще перед матчем Гвардиола предупреждал, что хочет, чтобы игра проходила на половине «Баварии». 

Для этого Пеп выбрал тот же состав, что стартовал в первом матче. Тухель сделал два изменения: в основе появились Жоау Канселу и восстановившийся Эрик Шупо-Мотинг. Они принесли пользу в главной стадии матча – розыгрышах «Баварии», которые правда были очень хорошим. 

Тухель придумал еще больше идей по выходу из-под прессинга. Гвардиоле пришлось выдумывать на ходу

Ключевой отрезок первого матча – полчаса второго тайма, когда «Сити» поменял структуру давления. Против розыгрышей «Баварии» в стиле «Лейпцига» Гвардиола использовал модель прессинга, которая здорово себя зарекомендовала именно против «РБ». Последствия: разгром и рекорд сезона ЛЧ по отборам на чужой половине.

Тухель понимал, что «Сити» будет прессинговать и ответном матче. Тизером стала пресс-конференция, где Томас намекнул, что важнейшим аспектом станут глубокие розыгрыши на своей половине (deep possession) – то есть под давлением соперника. Сразу признаем: Тухель здорово подготовился. 

Классная подготовка выражается в двух вещах. Во-первых, в количестве приемов, с помощью которых «Бавария» разбивала давление «Сити». 

Один из них Пеп оценил после матча: «Мы не справлялись с их правым флангом – они постоянно нагружали его игроками: Коман, Павар, Киммих, Шупо-Мотинг. Слева у нас не было таких проблем, потому что Канселу почти не подключался в атаку и разыгрывал мяч из глубины». 

При розыгрышах Жоау эпизодически становился третьим центральным защитником, позволяя Павару высоко подключаться в атаку на правом фланге: 

Еще один прием «Баварии» – диагонали. Они полезны против любого прессинга, но особенно против такой узкого, как у «Сити» в первой игре. Оцените жесты Тухеля – прямо просит, чтобы перевели на Канселу: 

Финальный штрих – спуски Шупо-Мотинга. Этот прием Томас скопировал из кубкового матча с «Фрайбургом», где Эрик-Максим таким же образом оттягивался за мячом. Движение камерунца позволяло разблокировать Киммиха и вывести его на свободу – далее Йозуа наказывал передачами на ход партнерам: 

В индивидуальном плане отметим и Дайо Упамекано – на него снова свалилась волна критики (падение в эпизоде с пропущенным, игра рукой в эпизоде с пенальти), но в этот раз защитник здорово распоряжался мячом. Были и неплохие проходы, и классные передачи с продвижением. Идея Тухеля с уклоном «Баварии» на правый фланг дополнительно ему помогала. 

Несмотря на то, что «Бавария» погубила кучу перспективных моментов и никак не могла «Сити», Гвардиола всю игру пытался починить прессинг. Это тоже подсвечивает уровень домашней работы, которую проделал Тухель. 

У «Сити» была и привычная модель из прошлого матча, когда Бернарду и Грилиш располагаются в узких позициях и давят, а Холанд и КДБ действуют пониже: 

И зонная опека, когда оставляют свободным только один фланг: 

В какой-то момент Гвардиола даже перешел на персональный прессинг – это происходит, только когда у «Сити» не работает привычная схема (вчера – тот случай): 

К каждой модели Томас подбирал решение – чаще всего из приемов, описанных выше. 

Кингсли Коман – олицетворение «Баварии». Максимум пользы за пределами штрафной, но так мало внутри 

Логично, что с перекосом «Баварии» на правый фланг ключевым игроком стал Кингсли Коман. Активность француза здорово передает отрыв по касаниям на чужой трети поля. У Комана – 32, у ближайшего преследователя из «Баварии» – всего 18. 

За пределами штрафной Кингсли был монструозен. Стал лучшим в «Баварии» по обводкам, рывкам с продвижением и передачам в штрафную. Брал не только активностью, но и правда принес много пользы. Косвенное свидетельство – редкий плохой перфоманс Натана Аке. Обычно голландец – самое надежное звено в защите «Сити», но вчера был максимально уязвим. 

Помимо приемов, которые касаются работы с мячом, Коман здорово подбирал инструмент под вскрытие прессинга «Сити». Когда гостей вспарывали через ближний к нему фланг, Кингсли создавал дополнительные проблемы рывками за спину: 

Когда «Сити» переходил на персональное давление, Коман спускался за мячом и проходил соперника с помощью дриблинга: 

К сожалению, Кингсли – олицетворение не только хороших розыгрышей «Баварии», но и символ плохого использования моментов. Несмотря на свободу, которую получал благодаря рывкам, выжал всего одну передачу под удар партнерам. Показательно, что даже она была сделана не вперед, а назад (под дальний выстрел Киммиха). 

Эпизод, в котором Коман получил лучший момент в матче, тоже подсвечивает беду с финальным решением. Вместо того, чтобы покатить на свободного Горетцку, Кингсли пробил в стену из семи игроков «Сити»: 

Очень характерно. 

Контратаки становятся оружием Пепа этой весной. «Баварию» наказали за рывки Горетцки

Общая черта последних матчей «Сити» – готовность играть в более вертикальном стиле и чаще находить передачами Эрлинга Холанда. Алан Ширер в колонке для The Athletic подмечал это и через собственные наблюдения, и через цифры. Например, серия матчей с «Арсеналом», «Ноттингемом», «Борнмутом», «Ньюкаслом» и «Кристал Пэлас» стала первой для Холанда в сезоне, когда партнеры минимум 10 раз реагировали на его рывки передачей. 

В этой серии характерна специфика соперников: только «Арсенал» и «Ньюкасл» оставляли пространство за спинами, остальные парковали автобус. Даже так Холанда все равно выводили в свободные зоны. 

Против команд, с которыми «Сити» играл недавно, этот прием приобрел дополнительное значение. Почти все соперники были очень смелыми и открытыми. Даже те, что объективно уступали в мастерстве («Бернли» и «Саутгемптон»), все равно были удобны Холанду. 

Логично, что «Бавария» тоже попалась. Во-первых, «Бавария» – редкий пример клуба, который может конкурировать с «Сити» по уровню состава. Во-вторых, традиционно играет в открытом стиле и почти не идет на компромиссы. В-третьих, играть еще смелее вынуждало отставание после первой игры. 

«Сити» наказал именно за смелость. Один из любимых приемов «Баварии» в позиционных атаках – перегрузить штрафную с помощью Леона Горетцки. Немец здорово распознает моменты для таких открываний и высоко поднимается, но побочным эффектом может стать раскрытый центр поля, в котором остается только Киммих. 

«Сити» сыграл на этом – сразу несколько убойных контратак организовали таким образом. Качества Холанда в связке с КДБ тоже помогли гостям, но первопричиной становилась свобода бельгийца: 

Едва ли Пеп будет полагаться на контратаки в полуфинальных матчах с «Реалом», но вчерашняя игра показала, что без привычного объема владения (вчера – всего 43%) «Сити» все равно может быть очень опасен. В этом плане Холанд сделал команду более гибкой. 

***

В обоих матчах с «Баварией» Пеп Гвардиола вносил изменения прямо по ходу игры. В Манчестере перестановки перевернули встречу в пользу «Сити», но сам факт говорит о том, что между командами не было пропасти, как может показаться из результата. Гвардиоле приходилось вмешиваться, потому что вынуждала «Бавария». 

Послематчевый комментарий Пепа тоже здраво подводит итог: «Я счастлив, что мы вышли в полуфинал, но общий счет не отражает того, что происходило в двух этих матчах. Думаю, это были две равных игры, в которых все решили детали. На этом уровне они играют чуть ли не ключевую роль». 

Вылеты из ЛЧ и Кубка Германии, 2 победы в 6 матчах – это «Бавария» при Тухеле

Бедняга Упамекано: привез пенальти и эпично плюхнулся перед Холандом. Ужасные два матча

Бавария Германия – Манчестер Сити Англия 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
19 апреля, 22.00, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 57 Холанд, 1:1 – 83, пенальти Киммих.
БаварияЗоммер, Павар (Станишич, 77), Упамекано, де Лигт, Жоау Канселу (Дэвис, 63), Горетцка, Киммих, Коман, Сане (Мане, 64), Мусиала (Мюллер, 72), Шупо-Мотинг (Тель, 71).
Манчестер СитиЭдерсон, Аке (Лапорт, 66), Рубен Диаш, Аканджи, Стоунз, Гюндоган, де Брюйне (Уокер, 88), Грилиш, Бернарду Силва, Родри, Холанд (Альварес, 84).
Предупреждения:
Жоау Канселу (11), Упамекано (35), Эдерсон (44), Гюндоган (45), Киммих (45), Аке (54), Ульрайх (54), Павар (60), Лапорт (86), Станишич (88).

Фото: Gettyimages.ru/Matthias Hangst

55 комментариев

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Egobrain junior
Я как будто другой матч смотрел. Сити играл не смело, а тупо парковал автобус и тянул время.
Показательные жк эдерсону уже в первом тайме и розыгрыш штрафного у самой границы собственно штрафной в конце второго тайма, когда сити тупо пошёл тянуть вреия к угловому флагу.
Примерно как с атлетико в прошлом году.
Не могу осуждать такой подход, но после таких игр смешно слушать про смелость и верность Пепа своим принципам.

А Бавария ватная была в обоих матчах. Может, в перспективе замена тренера и сыграет в плюс, но в моменте это явно было максимально не вовремя и, похоже, будет стоить Баварии всех титулов в сезоне
+42
-14
+28
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Ученик Пепа
Топовый перфоманс от Бернарду снова сыграл ключевую роль. Очень жаль будет если он все таки уйдет летом…
+27
-3
+24
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sashafan2
Да, Бавария вполне могла забить 3. Но могла и пропустить 3.
+24
-1
+23
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denisques
По моему Бавария игра обычно, впервые за долго время от команды не чувствовалось абсолютно уверенности в том что она делает. На протяжении двух матчей они не верили в себя. Громадная ошибка было убирать Нагельсмана. А Сити был хорош, хоть результат по такой игре мог сложиться и хуже.
+24
-3
+21
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гель кристины
Ответ Egobrain junior
Я как будто другой матч смотрел. Сити играл не смело, а тупо парковал автобус и тянул время. Показательные жк эдерсону уже в первом тайме и розыгрыш штрафного у самой границы собственно штрафной в конце второго тайма, когда сити тупо пошёл тянуть вреия к угловому флагу. Примерно как с атлетико в прошлом году. Не могу осуждать такой подход, но после таких игр смешно слушать про смелость и верность Пепа своим принципам. А Бавария ватная была в обоих матчах. Может, в перспективе замена тренера и сыграет в плюс, но в моменте это явно было максимально не вовремя и, похоже, будет стоить Баварии всех титулов в сезоне
Сити точно не парковал, но прессинг Баварии был гораздо лучше. Отсюда и впечатление. Но тянули время это да. В центре Киммих все перекусывал
+24
-4
+20
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Axs Men
Какие же тут лицемеры. Когда в прошлом сезоне Сити рвал и метал, но пропустил в конце с навесов 2 гола. И потом после пенальти в начале доп периода Реал дико тянул 20 минут то все тут были довольны . Почти каждый комментарий был о том что счёт на табло, а то как команда играет не важно. За то здесь разнылись
+19
-2
+17
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Safar Safar
Ответ Egobrain junior
Я как будто другой матч смотрел. Сити играл не смело, а тупо парковал автобус и тянул время. Показательные жк эдерсону уже в первом тайме и розыгрыш штрафного у самой границы собственно штрафной в конце второго тайма, когда сити тупо пошёл тянуть вреия к угловому флагу. Примерно как с атлетико в прошлом году. Не могу осуждать такой подход, но после таких игр смешно слушать про смелость и верность Пепа своим принципам. А Бавария ватная была в обоих матчах. Может, в перспективе замена тренера и сыграет в плюс, но в моменте это явно было максимально не вовремя и, похоже, будет стоить Баварии всех титулов в сезоне
Сити уже дал концерт с Монако ,ТТХ ,Лион и Реалом .Так что хватить это ,,шоу " для зрителей. Результат на табло ,Бавария получила 4 и осталось за бортом. Это главное
+14
-1
+13
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brig_Mercury
Редко вижу матчи Сити в этом году, но ещё одним ключом к победе в двух матчах стала самоотверженная игра в защите, когда защитники и полузащитники в штрафной ложились (как хоккее) под любой удар Баварии, особенно перформансы от Диаша. Плюс Грилиш очень по-взрослому стал играть, по сравнению с прошлым сезоном. Даже в конце вчерашней игры он на пару с Альваресом убил минут 5 времени около углового флажка левого фланга.
+10
0
+10
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pit4er
Был на стадионе и как же раздражало, что Сити начал откровенно тянуть время уже с середины первого тайма. Телезрителям в это время, наверное, показывали тренеров и фанатов. Когда Эдерсон в конце матча начал изображать, что у него ноги свело – это вообще смех
+14
-5
+9
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Axs Men
Ответ pit4er
Был на стадионе и как же раздражало, что Сити начал откровенно тянуть время уже с середины первого тайма. Телезрителям в это время, наверное, показывали тренеров и фанатов. Когда Эдерсон в конце матча начал изображать, что у него ноги свело – это вообще смех
Бавария делала бы то же самое если бы вела в счёте
+12
-4
+8
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Николай Хайрулин
МС будет творить историю Бавария повержена, следующий Реал Мадрид, затем итальянский клуб из Милана, кубок лч заберут МС!!!
+7
0
+7
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pit4er
Ответ Axs Men
Бавария делала бы то же самое если бы вела в счёте
Тогда бы я так и про Баварию написал
+7
-2
+5
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Axs Men
Ответ Egobrain junior
Я как будто другой матч смотрел. Сити играл не смело, а тупо парковал автобус и тянул время. Показательные жк эдерсону уже в первом тайме и розыгрыш штрафного у самой границы собственно штрафной в конце второго тайма, когда сити тупо пошёл тянуть вреия к угловому флагу. Примерно как с атлетико в прошлом году. Не могу осуждать такой подход, но после таких игр смешно слушать про смелость и верность Пепа своим принципам. А Бавария ватная была в обоих матчах. Может, в перспективе замена тренера и сыграет в плюс, но в моменте это явно было максимально не вовремя и, похоже, будет стоить Баварии всех титулов в сезоне
Если Сити парковал автобус, то почему игроки Баварии в основном катали мяч только на своей половине поля или в центре?
+7
-3
+4
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Wasilij Petrow
Очень похоже на то, что при другой сетке команды встретились бы в финале.
+4
0
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Левый хук Микки Рурка
Ответ Ученик Пепа
Топовый перфоманс от Бернарду снова сыграл ключевую роль. Очень жаль будет если он все таки уйдет летом…
Странно только, что в сборной он и на треть так хорошо не играет. Будто подменяют его.
+4
-1
+3
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Андрей Катков
Ответ Egobrain junior
Я как будто другой матч смотрел. Сити играл не смело, а тупо парковал автобус и тянул время. Показательные жк эдерсону уже в первом тайме и розыгрыш штрафного у самой границы собственно штрафной в конце второго тайма, когда сити тупо пошёл тянуть вреия к угловому флагу. Примерно как с атлетико в прошлом году. Не могу осуждать такой подход, но после таких игр смешно слушать про смелость и верность Пепа своим принципам. А Бавария ватная была в обоих матчах. Может, в перспективе замена тренера и сыграет в плюс, но в моменте это явно было максимально не вовремя и, похоже, будет стоить Баварии всех титулов в сезоне
Сити помнил матч с Реалом. Надо, наверное было быстро разыгрывать все стандарты и пытаться забить еще 3 мяча, чтобы юзеры Спортмастер аплодировали. Иметь преимущество 3:0 недостаточно, надо наверное было атаковать, чтобы у супер быстрой команды было много шансов. Вы честно хотите-то от Сити. Чтобы оно каждый по 3:0 разрывали? Это невозможно
+3
0
+3
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Артур Ганненко
Ответ denisques
По моему Бавария игра обычно, впервые за долго время от команды не чувствовалось абсолютно уверенности в том что она делает. На протяжении двух матчей они не верили в себя. Громадная ошибка было убирать Нагельсмана. А Сити был хорош, хоть результат по такой игре мог сложиться и хуже.
Бавария не чувствовала уверенности из-за силы Сити, а не из-за отставки Нагельсмана. Просто Бавария до поздних стадий ЛЧ не играет важных матчей. У них такой настрой - все равно мы выйдем из группы ЛЧ и возьмём Бундеслигу, поэтому не боятся ошибиться. Тут же другое дело. Даже в играх с разобранным ПСЖ были такие моменты, когда пожарил Зоммер или, когда в первом матче выход Мбаппе выбил их из колеи.
+3
-1
+2
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Enotaz24
Слава огромное вам спасибо.
+2
0
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Axs Men
Ответ ShamilK
Сити последние минуты тянул время, имея при этом отрыв в 3 мяча. За такую игру можно только критиковать. Бавария сама себе проиграла эту серию. Глупые привозы от Упамекано и нулевая реализация, когда нападающие по воротам попасть не могут. Здесь наличие одного праймового Марио Гомеса решило бы исход в пользу Мюнхена
Ну так в прошлом году имея перевес в 2 мяча, пропустил за 3 минуты с 2 навесов. Если бы так же глушили, то вышли бы в финал тогда
+2
0
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Эксперимент
Ответ Axs Men
Какие же тут лицемеры. Когда в прошлом сезоне Сити рвал и метал, но пропустил в конце с навесов 2 гола. И потом после пенальти в начале доп периода Реал дико тянул 20 минут то все тут были довольны . Почти каждый комментарий был о том что счёт на табло, а то как команда играет не важно. За то здесь разнылись
Обычное дело. У Сити и Гвардиолы куча хейтеров, то недовольны владением с бессмысленным ватокатом, то теперь Пеп слишком мало владел мячом - автобус, то Эдерсон слишком тянул время - так никто никогда не делает)
+1
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zzzeeerrrooo
Ответ Egobrain junior
Я как будто другой матч смотрел. Сити играл не смело, а тупо парковал автобус и тянул время. Показательные жк эдерсону уже в первом тайме и розыгрыш штрафного у самой границы собственно штрафной в конце второго тайма, когда сити тупо пошёл тянуть вреия к угловому флагу. Примерно как с атлетико в прошлом году. Не могу осуждать такой подход, но после таких игр смешно слушать про смелость и верность Пепа своим принципам. А Бавария ватная была в обоих матчах. Может, в перспективе замена тренера и сыграет в плюс, но в моменте это явно было максимально не вовремя и, похоже, будет стоить Баварии всех титулов в сезоне
Сити просто сушил игру , а что еще можно ожидать от команды, которая имеет+3
Принципы Пепа на табло 4-1
+1
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f8nnk2mvmr
Главная ошибка Тухеля была в выходе Упамекано.
+1
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pit4er
Ответ Raman Mialik
Подсажите где и как билеты покупаете на ЛЧ матчи? У перекупов цены от 500 за билет, что очень кусается, если с семьей идти.
Простому болельщику попасть реально только на финал ЛЧ, если отправить заявку на сайте УЕФА и улыбнется удача (мне так повезло в 2018-м). А билеты на домашние матчи топ-клубов в плей-офф расходятся среди держателей абонементов и обладателей клубных карт. Я живу в Мюнхене, у меня членство в фан-клубе за 50 евро в год – благодаря этому купил билет 1 категории за 150 евро
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Сеиль Алмабек
Ответ Axs Men
Бавария делала бы то же самое если бы вела в счёте
ай красавчик
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Alexander Nikitin
Тухель здорово подготовился? Даже не смешно. Одно появление в составе Упомикано и его игра в этом матче говорит, что Тухель вообще не готовился. Выход в атаку через мелкий пас с привлечением Зоммера не изменился. Высокого прессинга не было периодически команда с первых минут откатывались назад. Отработки ударов между матчами вообще не было Горецка продолжал лупить по воробьям, а Сане рядом с воротами что создаёт иллюзию хорошей игры.
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