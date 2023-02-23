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«Сити» без Де Брюйне – печальное зрелище. Первый тайм – без моментов, второй – в режиме автобуса (вынудил «Лейпциг»)

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Кайл Уокер Кайл Уокер
Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне
Бенджамин Хенрихс Бенджамин Хенрихс
Футбол Футбол

Разбор Славы Палагина. 

«Манчестер Сити» единственным из клубов АПЛ избежал поражения в первом матче 1/8 финала ЛЧ – гостевая ничья с «Лейпцигом» 1:1. К игре команды Пепа Гвардиолы больше вопросов. Матч состоял из двух разных таймов, но в каждом «Сити» чего-то не хватало: в первом был контроль, но без моментов, во втором уступили даже по владению. 

Сильнее всего на перфоманс гостей повлияло отсутствие Кевина де Брюйне – вместе с Эмериком Лапортом бельгиец пропускал игру из-за болезни. Пеп выбрал вариант, в котором за подключения по правому краю (фишка КДБ) отвечал Кайл Уокер – для него необычная роль по последним сезонам. По той же причине в центр вернулся Бернарду Силва. 

В составе «Лейпцига» больших сюрпризов не было – команде все еще не хватает Кристофера Нкунку, который лишь в прошлые выходные вернулся после травмы. В среду француз тоже появился лишь на замену. Основной вратарь Петер Гулачи продолжает залечивать повреждение – его подменяет Янис Бласвих. 

«Сити» контролировал «Лейпциг», но моменты приходили только после стандартов

До перерыва «Сити» в привычном стиле контролировал территорию и соперника. Владение – 74%, соотношение ударов – 7-1. Не хватало лишь остроты: за весь тайм один явный момент (эпизод с голом), который пришел благодаря привозу соперника, а не в результате розыгрыша. 

Главной проблемой стала структура владения. По сравнению с предыдущими матчами она не изменилась, но ключевые роли теперь были у игроков, которые хуже работают с мячом. 

В первой стадии мяч разыгрывала тройка Аканджи-Диаш-Аке. Достойные, но не выдающиеся в этом плане. Лучшие (Лапорт + Стоунз) как раз пропускали игру. Недавно Пеп проговаривал разницу: «Если мне нужен разыгрывающий защитник, я выберу Лапорта. Если мне нужен защитник для обороны штрафной, я выберу Аке». 

Отсутствие Стоунза и Лапорта ударило по скорости движения мяча. Дальше возникали сложности другого типа. В последней линии сразу у двух игроков была непривычная роль. Из-за отсутствия Де Брюйне Рияду Марезу пришлось сместиться в середину (фактически занять позицию Кевина), а Кайлу Уокеру создавать ширину: 

В чем отличия от привычного рисунка? Обычно за ширину справа отвечает как раз Марез, а Уокер помогает с продвижением из глубины. Пару лет назад Кайл признал, что эволюционировал и практически перестал подключаться в атаку. Против «Лейпцига» его попросили вспомнить об этих навыках. 

Получалось плохо. Не хватало либо взаимопонимания с Марезом, либо острых передач в штрафную – то, в чем так хорош Де Брюйне. 

Часто Уокер просто медленно принимал решения. Здесь у Мареза перспективное открывание, но передачу Кайла легко заблокировали: 

Тут уже сам Уокер без опеки – в штрафной несколько перспективных адресатов, но подводит передача: 

Из плюсов можно отметить лишь реакцию «Сити» на потери. Наказать Уокера за подключения в теории мог Тимо Вернер. Слишком часто до него просто не доводили мяч – гости неплохо накрывали контрпрессингом. 

Из-за плохо подготовленных розыгрышей «Сити» нанес в первом тайме всего 3 удара с игры. Из них один – эпизод с голом, еще один – попытка Родри пробить издалека. Остроту гости создавали только после угловых. В последние недели этот элемент здорово работает у «Сити» – матч с «Лейпцигом» не стал исключением. 

Часто у гостей возникал лишний игрок в штрафной: при разбеге четверка атаковала тройку защитников «Лейпцига» (кто-то получал свободу и мог наказывать): 

В конце матча за счет этого англичане даже могли вырвать победу, но ВАР не вмешался после игры рукой Бенджамина Хенрихса. 

«Лейпциг» неплохо выходил из-под давления «Сити», но вместо моментов у чужих ворот привезли гол себе

После матча опорник «РБ» Ксавер Шлагер объяснил, что проблемы «Сити» «Лейпциг» мог создать еще до перерыва: «У нас получалось выходить из обороны через пас, но затем нам не хватало спокойствия на мяче. В этом была ключевая разница по сравнению со вторым таймом. Теперь не только находили свободного игрока, но и начали доходить до чужих ворот». 

Классика «Лейпцига» при розыгрыше – квадрат в центре поля, состоящий из пары опорников и десяток. Это же причина, почему схему «РБ» часто записывают как 4-2-2-2. Вот пример из вчерашнего матча: 

«Сити» не подобрал идеальный вариант, чтобы нейтрализовать этот квадрат в центре поля. Из-за заточенности гостей на середине свободу часто получал правый защитник хозяев Лукас Клостерманн: 

Наказать «Сити», правда, не смог. Клостерманну не хватало либо скорости, чтобы продвинуть мяч, либо точности, чтобы оголить высокую линию гостей. Дважды в первом тайме его передачи приводили к офсайду. Оцените перспективы одного такого эпизода – вполне могли создать хороший момент: 

Показательно, что в перерыве Марко Розе убрал Клостерманна и выпустил более скоростного и техничного Хенрихса. Тот куда лучше действовал с мячом. 

Эпизод с голом «Сити» – олицетворение «Лейпцига» до перерыва. На этот раз Клостерманна перекрыл Джек Грилиш. «Лейпциг» вышел через середину – там свободу получила пара опорников. Перспективу уничтожила ошибка одного из них – Шлагер слишком неаккуратно отдал на Лаймера: 

Во втором тайме ситуация изменилась – с Хенрихсом заметно лучше выходили в атаку. Это заложило фундамент для камбэка. 

«Лейпциг» перестал бояться «Сити» и пошел в прессинг. Гостям пришлось перейти в режим автобуса

Еще одна причина, почему «Лейпциг» перевернул игру, – смелость. Об этом после матча рассуждал Эмиль Форсберг: «Мы давали им слишком много времени на мяче, им было слишком просто выходить из обороны. Это не тот футбол, в который мы хотели сыграть. Во втором тайме начали оказывать на них давление, добавили больше интенсивности в нашу игру». 

До перерыва «Лейпциг» встречал гостей только в среднем блоке, после – пошли попытки высокого прессинга. Игра под давлением – слабость «Сити» в последнее время. Только за зиму привезли несколько голов: в двух матчах с «Тоттенхэмом» и недавно против «Астон Виллы». 

Как правило, соперники выбирают против «Сити» персональный тип прессинга. В ответ команда Гвардиолы использует закидушки на Эрлинга Холанда. «Лейпциг» сыграл в другой (но привычной для себя) манере – зонное давление, в котором свободу получают игроки «Сити» с дальнего фланга: 

Помимо компактности, такой вариант дает защиту от Холанда – против него не персональный оппонент, а сразу несколько соперников (есть подстраховка): 

Комбинация двух этих факторов (выход из обороны и смелость в прессинге) перевернула игру в пользу «Лейпцига». С начала тайма и до ответного гола соотношение ударов – 6-2 в их пользу. Но что еще важнее – владение мячом. На этом отрезке у хозяев было 66%. 

Да-да, «Сити» вынудили перейти в режим автобуса. Выглядело примерно так: 4-4-1-1 с парой Гюндоган-Холанд впереди. 

Отсутствие Де Брюйне ощущалось и в этой стадии – без него «Сити» хуже контратакует. В прошлом сезоне Гвардиола отмечал, что больше всего пользы Кевин приносит именно в переходных эпизодах. Вчера этих качеств не хватало гостям (особенно Холанду). 

Дополнительной проблемой стал сам автобус: не самый надежный, как можно было убедиться по первому тайму игры с «Арсеналом». В этот раз трудности возникали на левом фланге, где у «Лейпцига» появился более атакующий Хенрихс. В связке с Домиником Собослаи доставлял «Сити» неприятности. 

Тут они оголили высокую позицию Грилиша – Хенрихс вполне мог забивать, но пробил мимо: 

Здесь Собослаи и Хенрихс поменялись местами – Аке просит Грилиша сместиться во фланг, но тот не успеет. «Лейпциг» заработает стандарт, с которого сравняет счет: 

Дальше хозяева попытались и дальше играть в смелой манере, но после момента Гюндогана (возник после выхода из-под прессинга) переключились в режим первого тайма. «Сити» снова завладел мячом, но снова без моментов. 

*** 

Еще один неубедительный перфоманс «Сити». Помимо локальных проблем из-за отсутствия КДБ смущает и более глобальная – привычка упускать преимущество в счете. Для «Сити» уже пятый такой случай после возобновления сезона. Команда Гвардиолы либо не создает достаточно моментов, чтобы убить интригу, либо теряет контроль над игрой. Вчера было и то, и другое.

«Лейпциг» – еще одна команда, которая этим воспользовалась. Не только сравняли результат, а заслуженно перевернули игру. Интрига сохраняется.

РБ Лейпциг Германия – Манчестер Сити Англия 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
22 февраля, 23.00, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 27 Марез, 1:1 – 70 Гвардиол.
РБ ЛейпцигБласвих, Клостерманн (Хенрихс, 46), Орбан, Гвардиол, Хальстенберг (Раум, 89), Форсберг (Нкунку, 66), Лаймер, Шлагер (Айдара, 82), Собослаи, Андре Силва (Поульсен, 82), Вернер.
Манчестер СитиЭдерсон, Аке, Рубен Диаш, Аканджи, Уокер, Гюндоган, Грилиш, Бернарду Силва, Родри, Марез, Холанд.
Предупреждение:
Хенрихс (90).

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Фото: REUTERS/Annegret Hilse

11 комментариев

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AurelioDeLaurentis
У меня вопрос Гвардиоле: Если не веришь в своих игроков которые сидят в запасе, зачем их взял на игру ???
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Outis
А Пепу понравилось. Комментаторы пишут, что силы берегли. Возможно, Пеп забыл, что не играет в финале Кубка лиги в воскресенье.
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Don Cherry 67
Ответ Эвициавун)
Я деньжат поднял во втором тайме, поставив на гол Лейпцига, настолько убого выглядел Сити. Что тут обсуждать, Пепу надо денег просить на новых ребят, большинство старых застоялись.
деньжат поднял - поделись с Пепом
+5
0
+5
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Иван Монахов
Футбол вообще печальное зрелище, 1 из 5 матчей получается интересным(
0
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Никита Самарин
Походу матча создавалось такое впечатление, что МС не очень сильно напрягается, держа в голове ответный матч в Манчестере, где будет совсем другой уровень мотивации у Сити.
0
-1
-1
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Outis
Сочувствую тем, кому пришлось вчера смотреть этот футбольный приапизм Гвардиолы.
+1
0
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Эвициавун)
Я деньжат поднял во втором тайме, поставив на гол Лейпцига, настолько убого выглядел Сити. Что тут обсуждать, Пепу надо денег просить на новых ребят, большинство старых застоялись.
+1
0
+1
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Evgeny_L
Это точно Палагин? Это точно разбор? У меня вопрос к каждому второму абзацу
+4
-2
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DarkJune
Да много вопросов на самом деле. Кевин, судя по игре с Нотингем Форест, сейчас явно не в своей лучшей форме. Но и сам Сити после нового года стал играть по-другому, в большинстве случаев, когда нужно отдавать вперед, Сити отдает поперек или назад, оппонент за это время спокойно возрващается в защиту. Как играть против тики-таки теперь знают более или менее все, и у многих отлично получается. Зачем по такой игре нужны чистые нападающие Холанд/Альварес, лично мне решительно непонятно.
+1
0
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vwzx8mx5vh
Ну это же неправда) моментов у Сити было достаточно, тот же Грилиш мимо ворот пульнул
+6
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zukarello
Но зато Неценко расхваливал Бернарду весь первый тайм . Безусловно , португалец важен , но КДБ игрок другого калибра.
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