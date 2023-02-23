«Сити» без Де Брюйне – печальное зрелище. Первый тайм – без моментов, второй – в режиме автобуса (вынудил «Лейпциг»)

Разбор Славы Палагина.

«Манчестер Сити» единственным из клубов АПЛ избежал поражения в первом матче 1/8 финала ЛЧ – гостевая ничья с «Лейпцигом» 1:1. К игре команды Пепа Гвардиолы больше вопросов. Матч состоял из двух разных таймов, но в каждом «Сити» чего-то не хватало: в первом был контроль, но без моментов, во втором уступили даже по владению.

Сильнее всего на перфоманс гостей повлияло отсутствие Кевина де Брюйне – вместе с Эмериком Лапортом бельгиец пропускал игру из-за болезни. Пеп выбрал вариант, в котором за подключения по правому краю (фишка КДБ) отвечал Кайл Уокер – для него необычная роль по последним сезонам. По той же причине в центр вернулся Бернарду Силва.

В составе «Лейпцига» больших сюрпризов не было – команде все еще не хватает Кристофера Нкунку, который лишь в прошлые выходные вернулся после травмы. В среду француз тоже появился лишь на замену. Основной вратарь Петер Гулачи продолжает залечивать повреждение – его подменяет Янис Бласвих.

«Сити» контролировал «Лейпциг», но моменты приходили только после стандартов

До перерыва «Сити» в привычном стиле контролировал территорию и соперника. Владение – 74%, соотношение ударов – 7-1. Не хватало лишь остроты: за весь тайм один явный момент (эпизод с голом), который пришел благодаря привозу соперника, а не в результате розыгрыша.

Главной проблемой стала структура владения. По сравнению с предыдущими матчами она не изменилась, но ключевые роли теперь были у игроков, которые хуже работают с мячом.

В первой стадии мяч разыгрывала тройка Аканджи-Диаш-Аке. Достойные, но не выдающиеся в этом плане. Лучшие (Лапорт + Стоунз) как раз пропускали игру. Недавно Пеп проговаривал разницу: «Если мне нужен разыгрывающий защитник, я выберу Лапорта. Если мне нужен защитник для обороны штрафной, я выберу Аке».

Отсутствие Стоунза и Лапорта ударило по скорости движения мяча. Дальше возникали сложности другого типа. В последней линии сразу у двух игроков была непривычная роль. Из-за отсутствия Де Брюйне Рияду Марезу пришлось сместиться в середину (фактически занять позицию Кевина), а Кайлу Уокеру создавать ширину:

В чем отличия от привычного рисунка? Обычно за ширину справа отвечает как раз Марез, а Уокер помогает с продвижением из глубины. Пару лет назад Кайл признал, что эволюционировал и практически перестал подключаться в атаку. Против «Лейпцига» его попросили вспомнить об этих навыках.

Получалось плохо. Не хватало либо взаимопонимания с Марезом, либо острых передач в штрафную – то, в чем так хорош Де Брюйне.

Часто Уокер просто медленно принимал решения. Здесь у Мареза перспективное открывание, но передачу Кайла легко заблокировали:

Тут уже сам Уокер без опеки – в штрафной несколько перспективных адресатов, но подводит передача:

Из плюсов можно отметить лишь реакцию «Сити» на потери. Наказать Уокера за подключения в теории мог Тимо Вернер. Слишком часто до него просто не доводили мяч – гости неплохо накрывали контрпрессингом.

Из-за плохо подготовленных розыгрышей «Сити» нанес в первом тайме всего 3 удара с игры. Из них один – эпизод с голом, еще один – попытка Родри пробить издалека. Остроту гости создавали только после угловых. В последние недели этот элемент здорово работает у «Сити» – матч с «Лейпцигом» не стал исключением.

Часто у гостей возникал лишний игрок в штрафной: при разбеге четверка атаковала тройку защитников «Лейпцига» (кто-то получал свободу и мог наказывать):

В конце матча за счет этого англичане даже могли вырвать победу, но ВАР не вмешался после игры рукой Бенджамина Хенрихса.

«Лейпциг» неплохо выходил из-под давления «Сити», но вместо моментов у чужих ворот привезли гол себе

После матча опорник «РБ» Ксавер Шлагер объяснил, что проблемы «Сити» «Лейпциг» мог создать еще до перерыва: «У нас получалось выходить из обороны через пас, но затем нам не хватало спокойствия на мяче. В этом была ключевая разница по сравнению со вторым таймом. Теперь не только находили свободного игрока, но и начали доходить до чужих ворот».

Классика «Лейпцига» при розыгрыше – квадрат в центре поля, состоящий из пары опорников и десяток. Это же причина, почему схему «РБ» часто записывают как 4-2-2-2. Вот пример из вчерашнего матча:

«Сити» не подобрал идеальный вариант, чтобы нейтрализовать этот квадрат в центре поля. Из-за заточенности гостей на середине свободу часто получал правый защитник хозяев Лукас Клостерманн:

Наказать «Сити», правда, не смог. Клостерманну не хватало либо скорости, чтобы продвинуть мяч, либо точности, чтобы оголить высокую линию гостей. Дважды в первом тайме его передачи приводили к офсайду. Оцените перспективы одного такого эпизода – вполне могли создать хороший момент:

Показательно, что в перерыве Марко Розе убрал Клостерманна и выпустил более скоростного и техничного Хенрихса. Тот куда лучше действовал с мячом.

Эпизод с голом «Сити» – олицетворение «Лейпцига» до перерыва. На этот раз Клостерманна перекрыл Джек Грилиш. «Лейпциг» вышел через середину – там свободу получила пара опорников. Перспективу уничтожила ошибка одного из них – Шлагер слишком неаккуратно отдал на Лаймера:

Во втором тайме ситуация изменилась – с Хенрихсом заметно лучше выходили в атаку. Это заложило фундамент для камбэка.

«Лейпциг» перестал бояться «Сити» и пошел в прессинг. Гостям пришлось перейти в режим автобуса

Еще одна причина, почему «Лейпциг» перевернул игру, – смелость. Об этом после матча рассуждал Эмиль Форсберг: «Мы давали им слишком много времени на мяче, им было слишком просто выходить из обороны. Это не тот футбол, в который мы хотели сыграть. Во втором тайме начали оказывать на них давление, добавили больше интенсивности в нашу игру».

До перерыва «Лейпциг» встречал гостей только в среднем блоке, после – пошли попытки высокого прессинга. Игра под давлением – слабость «Сити» в последнее время. Только за зиму привезли несколько голов: в двух матчах с «Тоттенхэмом» и недавно против «Астон Виллы».

Как правило, соперники выбирают против «Сити» персональный тип прессинга. В ответ команда Гвардиолы использует закидушки на Эрлинга Холанда. «Лейпциг» сыграл в другой (но привычной для себя) манере – зонное давление, в котором свободу получают игроки «Сити» с дальнего фланга:

Помимо компактности, такой вариант дает защиту от Холанда – против него не персональный оппонент, а сразу несколько соперников (есть подстраховка):

Комбинация двух этих факторов (выход из обороны и смелость в прессинге) перевернула игру в пользу «Лейпцига». С начала тайма и до ответного гола соотношение ударов – 6-2 в их пользу. Но что еще важнее – владение мячом. На этом отрезке у хозяев было 66%.

Да-да, «Сити» вынудили перейти в режим автобуса. Выглядело примерно так: 4-4-1-1 с парой Гюндоган-Холанд впереди.

Отсутствие Де Брюйне ощущалось и в этой стадии – без него «Сити» хуже контратакует. В прошлом сезоне Гвардиола отмечал, что больше всего пользы Кевин приносит именно в переходных эпизодах. Вчера этих качеств не хватало гостям (особенно Холанду).

Дополнительной проблемой стал сам автобус: не самый надежный, как можно было убедиться по первому тайму игры с «Арсеналом». В этот раз трудности возникали на левом фланге, где у «Лейпцига» появился более атакующий Хенрихс. В связке с Домиником Собослаи доставлял «Сити» неприятности.

Тут они оголили высокую позицию Грилиша – Хенрихс вполне мог забивать, но пробил мимо:

Здесь Собослаи и Хенрихс поменялись местами – Аке просит Грилиша сместиться во фланг, но тот не успеет. «Лейпциг» заработает стандарт, с которого сравняет счет:

Дальше хозяева попытались и дальше играть в смелой манере, но после момента Гюндогана (возник после выхода из-под прессинга) переключились в режим первого тайма. «Сити» снова завладел мячом, но снова без моментов.

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Еще один неубедительный перфоманс «Сити». Помимо локальных проблем из-за отсутствия КДБ смущает и более глобальная – привычка упускать преимущество в счете. Для «Сити» уже пятый такой случай после возобновления сезона. Команда Гвардиолы либо не создает достаточно моментов, чтобы убить интригу, либо теряет контроль над игрой. Вчера было и то, и другое.

«Лейпциг» – еще одна команда, которая этим воспользовалась. Не только сравняли результат, а заслуженно перевернули игру. Интрига сохраняется.

Фото: REUTERS/Annegret Hilse