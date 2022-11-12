Уокер против Мбаппе – главная дуэль матча Англия – Франция. Это соревнование в скорости

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Решат судьбу четвертьфинала?

Дуэль Кайла Уокера и Килиана Мбаппе – главная тема перед четвертьфиналом Англия – Франция. Ее обсуждение вышло за пресс-конференцию Кайла – теперь прогнозами просят поделиться партнеров Уокера и Мбаппе. Ключевой аспект, который интригует, – соревнование в скорости.

Цитата Гари Невилла: «Не думаю, что у нас лучший правый защитник мира, но с точки зрения мощи, скорости и опыта мы едва ли найдем под дуэль с Мбаппе кого-то лучше Кайла Уокера».

Дуэль интриговала задолго до очного матча – некоторые предвкушали ее еще до того, как Франция и Англия прошли предыдущую стадию. Тео Уолкотт: «Я бы хотел на это посмотреть. Правда хотел бы. Мне кажется, из-за мощи Уокера у Мбаппе возникли бы с ним проблемы. Килиан не привык к такому в Лиге 1 – это совсем не то же самое, что АПЛ».

Бывший игрок «Ман Юнайтед» Пол Паркер еще до матча с Сенегалом предлагал сделать Уокера основным правым защитником – на тот момент у Кайла был всего один матч в группе. Причина та же: «Он всегда должен выходить в основе. Никто не может совладать с его скоростью и фантастическим умением защищаться. Кайл способен нейтрализовать лучших игроков мира, и да, в том числе Килиана Мбаппе».

Сам Мбаппе тоже высоко котирует скорость Уокера. Вот прошлогоднее замечание (уже тогда Кайлу было 31), когда Килиан составлял рейтинг самых быстрых игроков мира:

«Недавно мы обсуждали с отцом, кто впечатлил меня с точки зрения скорости. Сразу назову парнишку из «Ренна» Жереми Доку. За 5 лет в футболе я никогда не видел кого-то с таким стартовым рывком. Еще выделю Пьера-Эмерика Обамеянга. Неймара бы тоже назвал, но до того, как его начали мучать травмы. У него получается быстро менять направление. Есть игроки, которые не так резко стартуют, как Кайл Уокер из «Сити». Но когда он набирает скорость, то превращается в самый настоящий танк».

Уокер перед игрой был чуть менее любезен: «Я понимаю, что от меня требуется, это даже формулируется просто – нужно остановить Мбаппе. Легче сказать, чем сделать, но мне не хотелось бы занижать свои возможности. Проявлю максимально уважение к нему, но на этом все – расстилать красную дорожку точно не собираюсь. Не хочу, чтобы он встал на моем пути к чемпионству».

Британские медиа дополнительно подогревают интригу – за подготовкой Уокера к матчу следят настолько пристально, будто Рокки готовится бою с Иваном Драго. Уже выяснили, что между тренировками Кайл топает в гидроботинках, которые увеличивают приток крови к поврежденным мышечным тканям. А засыпая, надевает специальные умные очки, которые снимают стресс и улучшают качество сна.

А как скорость Уокера и Мбаппе используют тренеры? Кайл играет последнего защитника у Пепа

Не будем нагружать данными о том, какую скорость разгоняли Уокер и Мбаппе на пике. Чтобы выразить ее, достаточно связи с самыми быстрыми животными планеты.

В интервью L’Equipe Килиан вспоминал: «Как и многие дети, я любил документальные фильмы про животных. Мог часами смотреть, как двигаются и ускоряются дикие звери. Меня восхищала их легкость и скорость. Умение неожиданно появляться и удивлять добычу. До сих пор подсаживаюсь к племяннику, когда он смотрит Animal Planet».

А вот недавнее признание Джорджо Кьеллини: «Я обожаю Уокера. Уокер – это что-то невероятное. Не понимаю, как это вообще возможно – быть таким быстрым и сильным. Уверен, на стометровке он мог бы потягаться даже с ягуаром».

Оставляем животных в покое и переходим к нудной тактической составляющей. Как тренеры подчеркивают звериную скорость Уокера и Мбаппе?

Изначально Кайл использовал ее как атакующий инструмент. После прихода в «Тоттенхэм» Андре Виллаш-Боаша отмечал: «Как атакующий фулбек я в восторге от работы с ним. Он сделает меня еще более важным для команды. Андре требует, что мы как можно больше времени проводили на половине соперника. Его 4-3-3 идеально подходят мне – я могу высоко подключаться и постоянно держать вингера противника в напряжении».

После трансфера в «Сити» у Кайла были аналогичные ожидания – Уокер даже изучал фирменные подключения Пабло Сабалеты: «Я многое подсмотрел у Сабалеты, постоянно изучал его рывки в штрафную. Как он выбирал момент для них – фантастика. Если буду так же хорош в этом компоненте, то с моей скоростью меня едва ли кто-то остановит».

У Пепа Гвардиолы были другие планы. Уокер все еще поднимается в атаку, но гораздо реже. Причина – именно требования Пепа.

«С первого же сезона понял, что тренеру не нравится, когда соперник перегружает нас в полузащите. Поэтому часто отправляет туда одного фулбека. Вдобавок ему нравится использовать мою скорость для контроля контратак. Из-за этого я стал больше защищаться. Требования ко мне невероятны. Позиция постоянно меняется. Если у соперника два форварда – она одна. Если у соперника один нападающий – другая. Если вингер перекрывает направление паса на меня – третья. Каждая игра – новый вызов», – рассказывал Кайл.

Наблюдения Уокера хорошо передают цифры. Гвардиола фактически перепрограммировал Кайла. Теперь минимум подключений, зато важнейшая роль во владении.

Ключевая роль при розыгрыше – и следствие прогресса Кайла с мячом, и результат уникальных скоростных качеств. Чтобы было проще нейтрализовать контратаку, Уокер изначально располагается близко к воротам. Может и в тройке защитников, и на одной линии с опорником (тот самый ложный фулбек).

Ниже – один из примеров. Уокер изначально формирует тройку защитников – играющий слева Бенжамен Менди гораздо выше:

Потом это помогает с нейтрализацией контратаки – Уокер тормозит ее в дуэли с Келечи Ихеаначо:

Показательно, что Кайл выделяет Кевина де Брюйне как игрока, который выигрывает от такой манеры. Мы уже разбирали, что в «Сити» именно Кевин совершает рывки, которые ассоциируются с классическими крайними защитниками. Позволяет именно расположение Кайла:

«Если мне придется пожертвовать рывками в атаку, а мы сможем оставить ворота сухими, я буду только рад. Это командный вид спорта, поэтому я использую скорость в интересах команды. Если Кевин не потратит силы на рывок в защиту и сохранит 10-15% энергии, то потом у него больше шансов создать момент – он дольше сохраняет свежесть ума», – объяснял Кайл.

Не нужно думать, что «Сити» полагается только на скорость Уокера. Кайл – бонусный инструмент, если не сработал контрпрессинг (командный прием на чужой половине). Но в «Сити» скорость Уокера и правда высоко ценят. Видно даже по угловым у чужих ворот. Уокер всегда остается последним защитником – на случай контратаки. За последние три сезона «Сити» дважды пропускал после своих угловых – и символично, что оба раза на поле не было Кайла.

Наконец, последнее преимущество от такой скорости выделили Рой Кин и Джейми Каррагер. Рой обвинил Уокера в том, что он часто теряет концентрацию и упускает соперника, а потом только за счет скорости нагоняет. Джейми дополнил:

«Думаю, Рой имеет в виду, что с такой скоростью можешь даже потерять концентрацию и все равно выйти из эпизода победителем. «Ман Сити» и лично Пеп могли купить любого правого защитника в мире, но выбрали Кайла Уокера, и даже после того, как подписали Канселу, все равно используют его в каждой игре. Если у вас игрок с такой скоростью, это может избавить от неприятностей как его лично, так и всю команду целиком».

Любимая игра Мбаппе на скорости – тактические кошки-мышки

А что там Мбаппе? Его скорость помогает командам иначе. Выделим два приема, которыми пользуются тренеры.

1. Возможность оголить высокую линию соперника. Уместно против топ-клубов или команд со смелым прессингом, которые готовы побороться с «ПСЖ» за владение. В обратную сторону прием тоже работает. Из-за страха перед Мбаппе соперники садятся глубже и позволяют командам Мбаппе легко выходить в атаку (тоже плюс).

На этом чемпионате мира правило дважды подтверждалось. Тренера Австралии Грэма Арнольда критиковали на родине за то, что даже уступая в счете, не решался прессинговать Францию – громче всех был Харри Кьюэлл. Дания тоже сыграла в осторожной манере, превратив матч в подобие баскетбола – команды атаковали строго по очереди.

Есть и характерное замечание от самого Мбаппе, но в контексте «ПСЖ»: «Мне нравится вырываться вперед, лидировать и задавать темп. Если лидируешь на первых метрах, то как бы говоришь в игре в кошки-мышки: «Я тут главный». Знаю, что моя скорость очень пугает соперников. В обычных матчах они играют с высокой защитной линией, а если я на поле, садятся назад на 30 метров. Даже если это «Бавария»!

2. Наказание за смелые подключения защитников. Сразу скажем: Килиан не любитель отрабатывать назад. Но даже отказываясь возвращаться, все равно ставит дилемму перед соперником. Обычно – перед крайним защитником. Тому приходится выбирать: либо подключиться в атаку, но оставить зону, из которой Мбаппе может контратаковать, либо остаться сзади, но лишить команду ценного варианта впереди.

Мбаппе может наказать в двух вариациях. Если играет вингера – просто оголяет зону. Если играет нападающего – смещается туда.

Напоминает игру в кошки-мышки. Ассистент Гарета Саутгейта Стив Холланд здорово передал ее суть:

«Помню, что разговаривал об этом с Моуринью, когда он тренировал «Реал». Тогда они часто играли с «Барсой», из-за чего Роналду постоянно сталкивался на одном фланге с Алвесом. Любой другой тренер выставил бы против него работягу, который бы помог его сдержать. Но проблема, что от работяги потом никакой пользы впереди. Думаю, поэтому Жозе все равно ставил туда Криштиану. Да, Алвес был прекрасен в атаке, но, возможно, не так хорош в защите. И именно этим должен был воспользоваться Роналду.

У каждого игрока свои плюсы и минусы. По сути это игра в кошки-мышки. Да, мы все еще должны нейтрализовать соперника, но также можем использовать слабость, которая исходит из его сильных сторон. Поэтому против Мбаппе хотим не только остановить его. Наши игроки могут доставить Франции неприятности точно так же, как и Мбаппе нам. Вызов – в попытке найти этот баланс».

Будет непросто. С сезона-2017/18 Килиан постоянно лидирует в Лиге 1 по голам после контратак. Да, всего лишь уровень Лиги 1, но не забываем, что «ПСЖ» доминирует в своем чемпионате и владеет мячом за 60%. Мбаппе даже в таком рисунке умудряется находить моменты для контратак и карать.

Уокер и Мбаппе уже играли друг против друга. Но выводов слишком мало, чтобы спрогнозировать четвертьфинал

Впервые Уокер и Мбаппе встретились больше пяти лет назад – в товарке между Англией и Францией. Оценить, кто сильнее в индивидуальной дуэли, не получилось. Во-первых, Уокер появился только после перерыва и почему-то вышел на левый фланг (только самую концовку провел справа). Во-вторых, на рисунок повлияло удаление Рафы Варана – весь второй тайм Мбаппе отыграл единственным нападающим. Из-за этого почти не сталкивались друг с другом.

Максимум, который можно вытянуть из той игры, – талант, которым уничтожал Мбаппе уже тогда. Из-за страха перед ним Гарет Саутгейт полчаса не решался на смену схемы – рядом с Мбаппе держалась тройка ЦЗ. И даже эта тройка не помешала ему собрать шикарный урожай. В меньшинстве умудрился:

отдать победную голевую (да-да, Франция выиграла вдесятером),

получить два убойных момента и еще раз пробить в перекладину,

посадить на желтую Джона Стоунза – одного из тройки ЦЗ.

Но что насчет матчей между «ПСЖ» и «Ман Сити»? За последние годы четыре раза встречались в ЛЧ. Один матч Килиан пропустил по травме, но что нам могут сказать три оставшихся?

К сожалению, снова не так много. Из-за того, что в клубе Мбаппе играет как центрфорвард, количество встреч с Уокером было ограничено. Вот карта усредненных позиций по итогам последней игры. Мбаппе (7) – между Диашем (3) и Стоунзом (5), рядом с Уокером (2) – Неймар (10).

За три игры француз пытался обыграть Уокера только дважды (оба раза неудачно). В первую очередь говорит о том, что Килиан нечасто оказывался на его фланге. Но есть и более интересная причина. Даже оставаясь 1-в-1 с Уокером, Мбаппе просто не решался на обыгрыш. Причем даже когда было пространство для забега.

Почти во всех случаях (помним, что их было мало) вместо продвижения вперед просто пасовал партнерам – страх, что Кайл догонит после прокидки вперед?

Даже если так, игра Мбаппе не состоит только из обыгрышей 1-в-1. Взять для примера самый первый матч – там Килиан вообще не бил по воротам, зато четыре раза отдал под удар. В том числе – когда остался с Уокером:

За 270 минут с натяжкой можно выбрать только два эпизода, когда Уокер и Мбаппе прямо соревновались в скорости. Но даже они не показатель. В первом случае Уокер догнал Мбаппе, но важную роль сыграли партнеры – пространство для рывка Килиану ограничили совместно:

Во втором Мбаппе оторвался от Уокера, получив убойный момент. Но изначально момент привез Стоунз – Кайлу пришлось и за мячом следить, и за рывком француза:

Короче, ждем четвертьфинала.

Роль Уокера и Мбаппе на чемпионате мира – намек, что они наконец встретятся напрямую. Есть сомнения, что Кайл выдержит

Откуда столько разговоров про дуэль Уокера и Мбаппе, если даже на клубном уровне они так редко сталкивались друг с другом? К ней должна подтолкнуть роль, которую оба исполняют на ЧМ.

В случае с Уокером – минимум отклонений от позиции в клубе. Любимый правый фланг и глубокая роль при розыгрышах – зачастую образует тройку защитников:

В случае Мбаппе четкий упор на левый фланг Франции. Важнейший нюанс – игра без мяча. Когда Франция защищается, Килиан остается в высокой позиции для контратак (страхуют Рабьо и по цепочке Гризманн):

Если тренеры не внесут изменения, этого хватит, чтобы Уокер и Мбаппе сразились в скорости хотя бы несколько раз. Причем дуэль может быть двух типов. Если Кайл все-таки попробует подключиться в атаку – как ответит на это Мбаппе? Если Уокер останется в защите – сможет ли Килиан переиграть его, набрав ход?

В матче с Польшей Мбаппе был в схожей ситуации против Мэтти Кэша. Поляк считает, что справился, но все равно отдал должное Килиану:

«Я провел день за просмотром видео с его игрой и знал, что это будет тяжелое испытание, но когда он получает мяч, останавливается и делает рывок, он самый быстрый из всех, кого я когда-либо видел. И это когда я смотрю видео, лежа в постели! В реальной жизни он мне ноги сжег, вот в чем разница. Я участвовал в паре забегов с ним, и у меня неплохо получилось. Оглядываешься через плечо, а он там.

Килиан просто невероятен, пожалуй, самый сложный соперник, против которого мне приходилось играть. Сейчас он, вероятно, входит в число двух-трех лучших игроков в мире. Я не знал, что делать: бросать его или играть плотно. Когда шел плотно, он просто разворачивался и убегал. Я сделал все, что мог. Когда мы играли один в один, думаю, что справился с ним. Он ни разу не опередил меня».

Как видно, сдержать Мбаппе в скоростной дуэли реально, но этим потенциал Килиана не ограничивается. Во втором тайме Кэш все чаще подключался в атаку (вынуждал счет) – Мбаппе его наказал:

На такой случай у Англии есть вариант с переходом на пятерку защитников, в которой Уокер может выйти третьим центральным. Эту модель Саутгейт часто применяет в больших матчах – против Германии на прошлом Евро Уокеру помогал Киран Триппьер. Более атакующая опция – Букайо Сака, который начинал у Микеля Артеты именно как латераль (правда, слева).

Пожалуй, стартовое преимущество в дуэли Уокер – Мбаппе за французом. Сказывается разница в возрасте – в этом году Кайл реже маскирует ошибки скоростью. Наказывали и быстрые соперники (Тимо Вернер в сборной, Садьо Мане – в клубе), и не очень – Кайл дважды ошибался против скромной Венгрии.

Вдобавок этот сезон худший для Уокера по части травм. Специальные устройства, которыми Кайл пользуется на ЧМ, не только элемент подготовки к Мбаппе. Еще и часть процесса восстановления от травм, из-за которых Уокер вообще мог пролететь мимо Катара.

За все время в «Сити» (данные – Transfermarkt) Кайл пропустил из-за травм только 6 матчей. В этом сезоне – сразу 11. Врачей «Сити» удивили темпы восстановления Уокера перед чемпионатом мира, но к матчу с Мбаппе он точно подходит не в пиковом состоянии. Отразится ли это на результате?

Фото: globallookpress.com/Gao Jing; Gettyimages.ru/Ryan Pierse, Julian Finney, Laurence Griffiths