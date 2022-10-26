Скучали по Саутгейт-боллу? США удивили Англию схемой, отказом от прессинга и даже могли победить

Палагин – с разбором.

После яркой победы над Ираном (6:2) в стартовом матче ЧМ Англия вернулась к привычному стилю и скатала нули с США. В первую очередь комплименты американцам – удивили Гарета Саутгейта отказом от высокого прессинга в сочетании с новой схемой.

На выходе очень неубедительный перфоманс в атаке от команды Саутгейта – всего 4 удара с игры, из которых три – в концовках таймов (время, когда команды устают и раскрываются). Более того, Штаты были даже убедительнее и острее – и вполне могли побеждать. Тоже без фонтана моментов, но хотя бы с какой-то идеей, которая позволяла их создавать.

Саутгейт ожидал более смелой игры США. Американцы не припарковали автобус, но усложнили Англии выход в атаку

На пресс-конференции перед матчем Саутгейт поделился ключевыми ожиданиями от игры: «Уверен, они собираются на нас давить, когда мы будем разыгрывать. Нужно убедиться, что когда они пойдут прессинговать, у нас будет решение».

Выбор темы был неслучайным – в первом туре прессинг США здорово навредил Уэльсу. Тренеру валлийцев Робу Пейджу даже пришлось делать срочную замену в перерыве и выпускать здорового Киффера Мура. Благодаря забросам на него удалось развернуть характер игры, но показательно, что после матча Пейдж признал – выпускать Мура стоило с первых минут. Настолько агрессивным было давление Штатов.

В той игре американцам помогло наложение схем – тройка нападающих могла действовать против тройки защитников Уэльса. Двойная роль была у форварда Джоша Саржента – контролировал центрального в тройке и заодно перекрывал опорника. А сама схема прессинга напоминала классическую структуру «Ливерпуля»:

Против Англии американцы неожиданно отказались от нее. Команда перестроилась на игру с двумя нападающими в схеме 4-4-2 (вместо 4-3-3):

Поменялся и подход к игре без мяча – вместо того, чтобы постоянно и смело давить, пытались максимально затормозить Англии выход в атаку. Ключевую задачу получила пара нападающих Райт – Веа. От них требовалось перемещаться между защитниками и опорником Райсом – чтобы они пасовались только между собой. С этой задачей здорово справились – Деклан всегда был под присмотром:

В теории Англия могла использовать сразу три варианта, как это обойти.

Первый – продвижение с мячом кого-то из пары защитников. Пока нападающие США занимали позиции, один из них получал свободу и мог идти вперед. Магуайр и Стоунз не решались. По ходу тайма на проблему обратил внимание Джейми Каррагер – написал, что это хороший прием против компактной схемы, и посоветовал Стоунзу наконец-то начать (спойлер: не начнет).

Второй вариант – опускания Райса на одну линию с защитниками. Такой прием часто практикует Серджи Бускетс в «Барселоне» и особенно часто против команд с парой нападающих. Деклан пробовал, но американцы здорово отвечали – Кристиан Пулишич поднимался, а его позицию страховал левый защитник Энтони Робинсон:

Наконец, третья опция – помочь тройке разыгрывающих числом. Этот прием англичане попробовали уже во втором тайме. К Стоунзу, Магуайру и Райсу опускались сразу несколько партнеров. Плюс – можно не бояться давления и потенциальной потери. Минус – даже если удается продвинуть мяч вперед, дальше категорически не хватает футболистов.

Хороший пример – из концовки. На своей половине сразу шесть игроков. Стоунз показывает Триппьеру, что обойдутся без него, и уже можно подключаться в атаку:

Киран подключился, но с сильным опозданием. В момент, когда у США возникнет дыра на фланге, Триппьера там не окажется:

В такт рисунку на этом этапе игры послематчевые слова Саутгейта. Невыход Фила Фодена Гарет объяснил именно желанием придержать мяч – Джек Грилиш для этой задачи подходил гораздо лучше.

С таким настроем логично, что основная острота у Англии возникла (вот уж сюрприз!) на стандартах. Половину ударов в матче нанесли после них. В концовке даже получили убойный момент – Харри Кейн вполне мог забивать после подачи Люка Шоу. Заслуга США в том, что даже стандартов было недостаточно по меркам англичан. Против Ирана получили сразу 8 угловых. Тут – всего 3.

У США были и более острые моменты – методично вскрывали фланг Стерлинга

На фоне тусклой атаки Англии американцы предложили вполне неплохую идею впереди. Рабочее название – «как бы посильнее наказать Рахима Стерлинга за слабую игру без мяча».

Для этого США образовали необычный треугольник на правом фланге. Помимо игравших там Деста и Маккени, туда постоянно сваливался Веа. Для него родная позиция – игру против Уэльса провел именно на фланге. Но здесь был не привязан к позиции и мог удивлять в динамике.

В первую очередь страдал Стерлинг, но несладко было и Шоу. Вот карта передач, после которых американцы били по воротам в первом тайме. Почти все пришли с фланга Стерлинга и Шоу.

Из-за подвижной структуры США на нем Рахим не справлялся. Иногда просто терял концентрацию и упускал соперника. В первом тайме Джордан Пикфорд дважды прикрикивал на него:

Иногда разрывался между игроками – как тут между Маккени и Дестом:

Попытки партнеров сделать работу Стерлинга легче тоже приводили к проблемам. Здесь выдвинулся опорник Райс, из-за чего по центру образовалась большая дыра:

После перерыва проблем поубавилось: Рахим привык к движению соперников, а ближе к концу матча заменили его главных мучителей (сначала Маккени, потом Деста). Но до перерыва идея США вполне могла преобразоваться в результат – был и убойный момент у Маккени, и атака с ударом Пулишича в перекладину, которая началась именно на фланге Стерлинга.

***

Скатав нули, команды сформировали странное итоговое впечатление. У Англии за вдохновенной игрой против Ирана (не недооценивайте автобус Кейруша!) последовал привычный по прошлому Евро серый матч. С одной стороны, имели право, так как устраивала ничья. С другой, закрепить восторг точно не получилось.

У США пока тоже разные полюса. В обоих матчах здорово подстраивались под соперников и выключали им выход в атаку. Но полноценный перфоманс, в котором есть и надежность, и интересные атаки, удается показать только в первом тайме. Матч с Ираном позволит сделать еще больше выводов и укрепиться в какой-то позиции – ждем.