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Скучали по Саутгейт-боллу? США удивили Англию схемой, отказом от прессинга и даже могли победить

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Палагин – с разбором.

После яркой победы над Ираном (6:2) в стартовом матче ЧМ Англия вернулась к привычному стилю и скатала нули с США. В первую очередь комплименты американцам – удивили Гарета Саутгейта отказом от высокого прессинга в сочетании с новой схемой. 

На выходе очень неубедительный перфоманс в атаке от команды Саутгейта – всего 4 удара с игры, из которых три – в концовках таймов (время, когда команды устают и раскрываются). Более того, Штаты были даже убедительнее и острее – и вполне могли побеждать. Тоже без фонтана моментов, но хотя бы с какой-то идеей, которая позволяла их создавать. 

Саутгейт ожидал более смелой игры США. Американцы не припарковали автобус, но усложнили Англии выход в атаку

На пресс-конференции перед матчем Саутгейт поделился ключевыми ожиданиями от игры: «Уверен, они собираются на нас давить, когда мы будем разыгрывать. Нужно убедиться, что когда они пойдут прессинговать, у нас будет решение».

Выбор темы был неслучайным – в первом туре прессинг США здорово навредил Уэльсу. Тренеру валлийцев Робу Пейджу даже пришлось делать срочную замену в перерыве и выпускать здорового Киффера Мура. Благодаря забросам на него удалось развернуть характер игры, но показательно, что после матча Пейдж признал – выпускать Мура стоило с первых минут. Настолько агрессивным было давление Штатов. 

В той игре американцам помогло наложение схем – тройка нападающих могла действовать против тройки защитников Уэльса. Двойная роль была у форварда Джоша Саржента – контролировал центрального в тройке и заодно перекрывал опорника. А сама схема прессинга напоминала классическую структуру «Ливерпуля»: 

Против Англии американцы неожиданно отказались от нее. Команда перестроилась на игру с двумя нападающими в схеме 4-4-2 (вместо 4-3-3): 

Поменялся и подход к игре без мяча – вместо того, чтобы постоянно и смело давить, пытались максимально затормозить Англии выход в атаку. Ключевую задачу получила пара нападающих Райт – Веа. От них требовалось перемещаться между защитниками и опорником Райсом – чтобы они пасовались только между собой. С этой задачей здорово справились – Деклан всегда был под присмотром: 

В теории Англия могла использовать сразу три варианта, как это обойти. 

Первый – продвижение с мячом кого-то из пары защитников. Пока нападающие США занимали позиции, один из них получал свободу и мог идти вперед. Магуайр и Стоунз не решались. По ходу тайма на проблему обратил внимание Джейми Каррагер – написал, что это хороший прием против компактной схемы, и посоветовал Стоунзу наконец-то начать (спойлер: не начнет). 

Второй вариант – опускания Райса на одну линию с защитниками. Такой прием часто практикует Серджи Бускетс в «Барселоне» и особенно часто против команд с парой нападающих. Деклан пробовал, но американцы здорово отвечали – Кристиан Пулишич поднимался, а его позицию страховал левый защитник Энтони Робинсон: 

Наконец, третья опция – помочь тройке разыгрывающих числом. Этот прием англичане попробовали уже во втором тайме. К Стоунзу, Магуайру и Райсу опускались сразу несколько партнеров. Плюс – можно не бояться давления и потенциальной потери. Минус – даже если удается продвинуть мяч вперед, дальше категорически не хватает футболистов. 

Хороший пример – из концовки. На своей половине сразу шесть игроков. Стоунз показывает Триппьеру, что обойдутся без него, и уже можно подключаться в атаку: 

Киран подключился, но с сильным опозданием. В момент, когда у США возникнет дыра на фланге, Триппьера там не окажется: 

В такт рисунку на этом этапе игры послематчевые слова Саутгейта. Невыход Фила Фодена Гарет объяснил именно желанием придержать мяч – Джек Грилиш для этой задачи подходил гораздо лучше.

С таким настроем логично, что основная острота у Англии возникла (вот уж сюрприз!) на стандартах. Половину ударов в матче нанесли после них. В концовке даже получили убойный момент – Харри Кейн вполне мог забивать после подачи Люка Шоу. Заслуга США в том, что даже стандартов было недостаточно по меркам англичан. Против Ирана получили сразу 8 угловых. Тут – всего 3. 

У США были и более острые моменты – методично вскрывали фланг Стерлинга

На фоне тусклой атаки Англии американцы предложили вполне неплохую идею впереди. Рабочее название – «как бы посильнее наказать Рахима Стерлинга за слабую игру без мяча». 

Для этого США образовали необычный треугольник на правом фланге. Помимо игравших там Деста и Маккени, туда постоянно сваливался Веа. Для него родная позиция – игру против Уэльса провел именно на фланге. Но здесь был не привязан к позиции и мог удивлять в динамике. 

В первую очередь страдал Стерлинг, но несладко было и Шоу. Вот карта передач, после которых американцы били по воротам в первом тайме. Почти все пришли с фланга Стерлинга и Шоу. 

Из-за подвижной структуры США на нем Рахим не справлялся. Иногда просто терял концентрацию и упускал соперника. В первом тайме Джордан Пикфорд дважды прикрикивал на него: 

Иногда разрывался между игроками – как тут между Маккени и Дестом: 

Попытки партнеров сделать работу Стерлинга легче тоже приводили к проблемам. Здесь выдвинулся опорник Райс, из-за чего по центру образовалась большая дыра: 

После перерыва проблем поубавилось: Рахим привык к движению соперников, а ближе к концу матча заменили его главных мучителей (сначала Маккени, потом Деста). Но до перерыва идея США вполне могла преобразоваться в результат – был и убойный момент у Маккени, и атака с ударом Пулишича в перекладину, которая началась именно на фланге Стерлинга. 

***

Скатав нули, команды сформировали странное итоговое впечатление. У Англии за вдохновенной игрой против Ирана (не недооценивайте автобус Кейруша!) последовал привычный по прошлому Евро серый матч. С одной стороны, имели право, так как устраивала ничья. С другой, закрепить восторг точно не получилось. 

У США пока тоже разные полюса. В обоих матчах здорово подстраивались под соперников и выключали им выход в атаку. Но полноценный перфоманс, в котором есть и надежность, и интересные атаки, удается показать только в первом тайме. Матч с Ираном позволит сделать еще больше выводов и укрепиться в какой-то позиции – ждем. 

Англия – США 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
25 ноября, 22.00, «стадион Аль-Байт»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
АнглияПикфорд, Триппьер, Магуайр, Стоунз, Шоу, Райс, Маунт, Сака (Рэшфорд, 78), Беллингем (Хендерсон, 69), Кейн, Стерлинг (Грилиш, 68).
СШАТернер, Дест (Мур, 78), Рим, Циммерман, Робинсон, Маккенни (Ааронсон, 77), Пулишич, Адамс, Муса, Райт (Сарджент, 83), Веа (Рейна, 83).

Расклады в группе B: Англия еще не в плей-офф (но почти), у США и Ирана – матч за выход

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