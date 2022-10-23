Тренту предлагали закончить со сборной – настолько ему не доверяет Саутгейт. Клопп бесится, но причина игнора понятна

Да, дело в трусливом стиле тренера.

Трент Александер-Арнолд все-таки на чемпионате мира. Из конкуренции за слот правого защитника выпал Рис Джеймс – выпускник «Челси» больше месяца не играл из-за травмы. Это сильно помогло Тренту – обычно Гарет Саутгейт его не жалует и ставит в основу либо Джеймса, либо Кирана Триппьера.

Сейчас позиция тренера почти не оспаривается, но недоверие прослеживалось даже в лучшие сезоны ТАА за «Ливерпуль». Один простой факт: с тех пор, как Александер-Арнолд стал основным в клубе, никто из заявки сборной на ЧМ не сделал столько голевых передач в чемпионатах. У Трента невероятный отрыв – на 14 ассистов больше, чем у скрытого плеймейкера сборной Харри Кейна.

И все же – обратите внимание, как ничтожно мало матчей Трент провел за тот же срок в сборной. Да-да, в основе – только 12. И даже из этих 12 только три более-менее статусные и важные. Все остальное – либо товарняки, либо матчи с андердогами. Трент выходил в основе на Косово (дважды), Черногорию, Андорру, Албанию и Сан-Марино. Их англичане разнесли с общим счетом 35:3.

Если по аналогии сравнивать с другими сборными, то представьте, что Кевин де Брюйне, Йозуа Киммих и Бруну Фернандеш рисковали бы пролететь мимо Катара или просидеть там весь турнир в запасе. Никто не сопоставляет общий уровень – только плеймейкерские качества, но именно такая перспектива светила и все еще светит Тренту. Его уникальными для Англии навыками Саутгейт не пользуется совсем.

В чем же дело?

Саутгейт взял Трента на прошлый ЧМ, когда ТАА было всего 19. Затем – много обещаний, но минимум шансов

Правый фланг сборной Англии, возможно, самая укомплектованная позиция в футболе прямо сейчас – это нужно понимать при оценке Трента в сборной. За последние три года все претенденты побывали в финале ЛЧ: 2019 – Трент и Триппьер в матче «Ливерпуль» – «Тоттенхэм», 2021 – Уокер и Джеймс в игре «Ман Сити» – «Челси», 2022 – снова Трент, но теперь против мадридского «Реала».

Уровень конкуренции был очевиден еще перед дебютом Трента за сборную. Вот показательный вердикт от Юргена Клоппа, когда ТАА претендовал на российский ЧМ:

«Я бы предпочел, чтобы он отдохнул летом, но решение принимать Гарету, а не мне. У Трента, очевидно, хорошая полоса, он достоин этого. С другой стороны, если у Англии и есть какие-то проблемы с составом, то позиция правого защитника точно не входит в их число. У них есть Уокер, у них есть Триппьер. Если Уокера будут использовать в тройке, тогда на правый фланг останется только Триппьер, и Гарету, очевидно, понадобится кто-то еще. В общем, благодарю бога, что это чемпионат мира, и решение принимать не мне».

Перед чемпионатом Европы Саутгейт зашел дальше и назвал еще трех игроков, которые могли бы усилить конкуренцию – Мэтти Кэша из «Астон Виллы», Люка Эйлинга из «Лидса» и Макса Ааронса из «Норвича». Их бессилие в борьбе с основой подчеркивает тот факт, что Кэш уже играет за Польшу (там родилась его мать), а двое остальных так и не были вызваны Гаретом – даже для знакомства.

В итоге на Евро Саутгейт выбрал привычную четверку из Трента, Уокера, Триппьера и Джеймса – ТАА отвалился из нее, но по травме. Гари Невилл отреагировал в привычной манере: «Какое же классное время, чтобы быть правым защитником в этой стране!» И это спустя восемь лет после легендарного панча от Джейми Каррагера про то, что никто в Англии не хочет быть Гари Невиллом. Прекрасно описывает эволюцию роли и условия, в которые Трент попадает в сборной.

Теперь – к истории отношений Саутгейта и ТАА. Первое – Гарета точно не упрекнешь, что он игнорировал таланты Трента с самого начала. Взять даже российский ЧМ – Александер-Арнолд в итоге оказался в заявке. И это – без какого-либо опыта игры за сборную, всего с парой десятков матчей в АПЛ и вообще-то в 19 лет.

По данным The Athletic, сам Саутгейт следил за Трентом еще по молодежной сборной – с тех пор отслеживает прогресс. В кулуарах Гарет рассказывал, что как-то раз защитник уходил с тренировки с сумкой мячей, но решил на минутку развлечься, достал один из них и с первой же попытки пробил мимо манекенов в девятку. В общем, талантами Трента Гарет точно восхищается.

Более того, задачу интегрировать ТАА в состав именно Саутгейт считал для себя приоритетной. «Мы не хотим вскружить ему голову и не собираемся торопить события, но мы точно видим его игроком, которому планируем дать больше шансов. Это как в клубе: если не проложишь дорожку, то не сможешь внедрить игрока в состав», – рассказывал Гарет в 2019-м.

Признаем, что формы и травмы Трента иногда не оставляли Саутгейту выбора, но с тех пор ТАА получил гораздо меньше шансов, чем обещал Гарет. Низшей точкой стало непопадание на последний сбор перед прошлогодним Евро. В конечном итоге Трент отвоевал позиции (помог ударный прошлый сезон), но заключительные матчи перед ЧМ тоже пропустил: против Италии просидел на скамейке, а на игру с немцами не пробрался даже в заявку.

Реагируя на решение Саутгейта, легенда «Астон Виллы» Габби Агбонлахор посоветовал Тренту даже приостановить карьеру в сборной:

«Будь я на его месте, то взял бы перерыв, пока сборную тренирует Саутгейт. Какой смысл ехать в туда, если не играешь? Можно остаться в клубе, отдохнуть и как следует подготовиться к матчам «Ливерпуля».

Причина игнора – контрастный стиль «Ливерпуля» и Англии. Клопп может себе позволить рискованную манеру Трента, Саутгейт – нет

В марте-2021 (тот самый невызов Трента в сборную) Саутгейт объяснял: «Я просто не чувствую, что он играет в сборной на таком же уровне, как в «Ливерпуле». Мне нужно подумать, как мы можем достичь этого уровня здесь – мы ведь понимаем, какие качества он привносит на поле».

Давайте разбираться, почему этого уровня Англия так и не достигла.

1. Позиция и роль Трента.

Как мы уже выяснили, статусных матчей у ТАА в сборной набралось всего три. Все три – в Лиге наций. В 2020-м – против Дании и Бельгии, в 2022-м – с Венгрией. Характерная деталь – даже в этих матчах Трент не играл на родной позиции. В каждом был латералем, а не крайним защитником. В этом сезоне Клопп активно ротирует схемы, но они не касаются количества защитников. Всегда – четверка с Трентом на правом краю.

Доходило до абсурда – в прошлом году Саутгейт выставил четверку на Андорру (потенциальный шанс для ТАА), но выпустил Трента в центр поля на позицию бокс-ту-бокса. Клопп недоумевал:

«Раз уж на то пошло, то почему он играл не шестерку, а восьмерку? Это же игра, в которой Англия могла доминировать и навязывать свой футбол. Я допускаю, что Трент способен на разыгрывающего опорника, но зачем вообще использовать в полузащите лучшего правого защитника в мире? Я этого не понимаю».

2. Треугольник на правом фланге.

Позицию латераля Трент в теории мог бы закрыть, но речь про Трента образца первых сезонов за «Ливерпуль», когда от него требовалось создавать ширину в атаке. С тех пор его игра сильно эволюционировала. Особенно – под влиянием треугольника на правом фланге. Сам Трент объяснял:

«В этом сезоне тренер уделяет большое внимание треугольникам на флангах. Они состоят из восьмерки, крайнего защитника и вингера. Суть в том, чтобы кто-то всегда создавал ширину, кто-то находился высоко в последней линии, а кто-то в полуфланге. Тренер говорит, что не слишком важно, кто это будет, нужно просто всегда занимать три этих зоны.

С такой гибкостью можешь делать все что захочешь, главное – убедиться, что в этих позициях есть партнер. Вот почему иногда вы видите меня в коридоре между крайним защитником и центральным – значит, в этот момент Мо создает ширину, а наша восьмерка опустилась на мое место».

В футболе Саутгейта и близко нет такой гибкости. В первую очередь – из-за схем, которые предпочитает Гарет. Два его любимых варианта (4-2-3-1 и 5-2-3) предполагают пару опорников – восьмерки, с которой Трент мог бы меняться местами, просто нет.

3. Стиль и смелость команд.

Помимо того, что Англия не строит атаки с акцентом на правый фланг, она в принципе реже атакует. Ниже сравнение матчей Трента в сборной с аналогичными показателями для «Ливерпуля» прошлого сезона. Ключевой контраст – встречи ТАА с мячом. В сборной их значительно меньше:

Помимо того, что Англия меньше атакует, отличается и стиль этих атак. Вот недавнее замечание Клоппа: «У всех нас разные идеи, разный план на игру, разный способ играть в футбол. Если игра Трента не подходит Англии, то подходит нам. Я не могу изменить ситуацию. Игрок может предложить только те качества, которыми обладает. Если эти качества подходят тренеру, только тогда игрок может рассчитывать на игровое время».

Главное отличие – в готовности «Ливерпуля» к рискованному стилю Трента. Его суть пару лет назад раскрыл Давид Жинола: «Трент очень быстро думает и всегда готов идти на риск. Когда к нему приходит мяч, он сразу собирается обострить или создать неприятность сопернику».

Агрессивность Трента неплохо передают продвигающие передачи. По ним он входит в тройку в АПЛ, а среди защитников – уже четвертый сезон подряд лучший в лиге:

Система Саутгейта не готова к ним сразу по двум причинам.

Первая – заточенность на осторожный перепас. Гарету удалось сдержать даже инстинкты Кэлвина Филлипса, игравшего у Марсело Бьелсы за «Лидс». Показательно, что в сборной его показатель продвигающих передач падает сразу в два раза. Он почти не пасует через центр.

Осторожность Англии хорошо заметна по карте передач прошлогоднего финала Евро с Италией – до атакующих игроков мяч почти не доходит:

С момента окончания Евро ситуация изменилась не сильно – по данным Opta, у Англии на этом отрезке была вторая по медлительности атака ЧМ (за секунду проходят всего 0,96 метра – в полтора раза меньше, чем «Ливерпуль»). Уступают только Испании, но есть один нюанс – команда Луиса Энрике гораздо больше владеет мячом.

Режим «сами не играем и вам не дадим» часто приводит к низовому рисунку, в котором многое зависит от реализации. На Евро она часто оказывалась в пользу Англии, но проблема в том, что полагаться на нее всегда невозможно. Хороший пример – матчи Лиги наций и конкретно домашняя игра с Венгрией. Тогда обе команды были ужасны в атаке (1,5 xG на двоих – провал!), но реализация сработала только у соперника (счет – 0:4).

Вторая причина несовместимости – прессинг. Помощник Клоппа Пеп Линдерс отмечал, что хорошая команда решает проблемы у своих ворот, а классная – избегает их (как раз за счет прессинга). Англия – команда первой категории. Из-за отсутствия высокого прессинга реже видят мяч и чаще защищаются у своих ворот. Как мы выяснили в недавнем тексте, это не лучшая сторона Трента – по всем оборонительным метрикам уступает конкурентам по сборной. Другое дело «Ливерпуль» (особенно «Ливерпуль» предыдущих сезонов) – там благодаря прессингу ТАА почти не приходится защищаться в привычном понимании.

Стилистический контраст между Англией и «Ливерпулем» признавал даже Саутгейт: «У каждой команды должен быть свой стиль игры, но еще и баланс. «Ливерпуль» его находит. Они играют так, чтобы максимально использовать качества Трента. У него действительно фантастический диапазон передач, но всегда важно смотреть на то, какими качествами обладают другие игроки. И не только при игре с мячом».

Гари Невилл его поддерживает: «Как Англия собирается выиграть или проиграть чемпионат мира? Все сведется к одному решающему моменту в плей-офф, и я просто не думаю, что Гарет встретит его с Трентом в составе. Я хочу, чтобы он стал величайшим правым защитником всех времен, но иногда кажется, что он может дорого обойтись даже «Ливерпулю», где он играет несколько лет. Не думаю, что Гарет доверит ему игру на выбывание».

Неплохую альтернативу в этой связи подкинул Джейми Каррагер: «Триппьер сильнее как защитник и на таком же уровне исполняет стандарты. Плюс лучше себя проявил в футболке сборной. Но если команде потребуется что-то особенное в атаке – например, против соперника, который припарковал автобус – то думаю, нет лучшего игрока, чем Трент».

В группе у Англии сразу три андердога, которые могут закрыться (особенно Иран с легендарным автобусом Карлуша Кейруша), а в первой стадии плей-офф – потенциальная встреча еще с одним. Да, травма Джеймса не оставила Гарету вариантов, но, возможно, в решении взять Трента есть и тактический потенциал. Осмелится ли Саутгейт его использовать – все еще большой вопрос.

Дилемма Александра-Арнольда в сборной проста, но распутать ее слишком сложно: игровые качества слишком уникальны, чтобы совсем игнорировать, но стиль, который помог Саутгейту хорошо выступить на крупных турнирах (полуфинал прошлого ЧМ + финал Евро), кажется, просто не переварит такого игрока.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, Alex Morton / Stringer, Charlotte Graham-WPA-Pool, Phil Noble – Pool, Catherine Ivill ; globallookpress.com/Craig Thomas/News Images