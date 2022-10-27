У «Ливерпуля» опять новая схема – теперь ромб в полузащите. Привыкали прямо по ходу матча с «Аяксом»

Вердикт Славы Палагина.

«Ливерпуль» снова обыграл «Аякс» (на этот раз 3:0), благодаря чему досрочно вышел в плей-офф. Лига чемпионов не только отдушина для команды Юргена Клоппа на фоне кризиса в АПЛ, но и полигон для тактических экспериментов в попытке найти решение.

В домашнем матче с «Рейнджерс» впервые была опробована схема 4-4-2, по которой «Ливерпуль» отыграл последний месяц. Вчера – еще один эксперимент: аналогичная схема, но с ромбом в центре поля. После матча Клопп признал, что даже в этом составе мог выставить привычные 4-3-3, но ему пришлось пойти на изменения.

Специфику схемы Юрген подчеркнул на пресс-конференции – четверка игроков в центре поля и отсутствие вингеров. Ромб в полузащите замкнул игравший десятку Бобби Фирмино, пару нападающих составили Мо Салах и Дарвин Нуньес.

Важно, что ромб сохранялся у «Ливерпуля» во всех стадиях. Из-за оголенных флангов команды часто отказываются от него, когда приходится защищаться – сразу в голову приходит «Ювентус» первого пришествия Макса Аллегри (ромб – с мячом, 4-4-2 в линию – без мяча). «Ливерпуль» придерживался схемы до конца.

Разбор построим именно на впечатлениях от ромба – положительных и отрицательных. Благо игра поделилась строго на два отрезка – первые 25 минут с преимуществом «Аякса» (5:0 по ударам) и последовавшие затем полчаса доминирования «Ливерпуля» (11:1 в их пользу), в которые команда Клоппа сделала результат.

«Ливерпуль» застревал в прессинге «Аякса» на старте – хозяевам помогала персональная опека

Владение мячом в первые 25 минут – 51% на 49% в пользу «Ливерпуля». Соотношение передач на трети соперника – 52:17 в пользу «Аякса». Экспресс-вывод – «Ливерпуль» не лишили мяча, но заставили разыгрывать исключительно на своей половине.

В теории гости могли использовать в этой стадии преимущества новой схемы – ромб дает сразу четыре варианта в центре поля. У «Ливерпуля» это были Фабиньо, Хендерсон, Эллиотт и Фирмино. Полузащита «Аякса» состояла только из тройки Альварес, Бергейс, Классен. Если бы хозяева не подстроились, «Ливерпуль» мог легко разыгрывать лишнего.

«Аякс» подстроился – и сделал это через персональную опеку. Лишнего в центре поля, как правило, накрывал кто-то из крайних защитников: на Хендерсона выдвигался игравший справа Санчес, на Эллиотта – игравший слева Блинд. Если в помощь опускались Салах и Нуньес, за ними до упора шли уже центральные защитники «Аякса»: Мо преследовал Басси, Дарвина – Тимбер.

Из-за упора хозяев на центральную зону еще на этом этапе у «Ливерпуля» было потенциальное решение – свобода Робертсона и Трента. Их часто игнорировали. Роббо – особенно:

После матча Клопп объяснил, что позволило решить проблему:

«Мы чувствовали себя некомфортно под персональной опекой «Аякса». Полузащитникам не удавалось принять мяч и развернуться – сразу ощущали давление. Здорово помогли Вирджил и Джо. Когда они начали продвигаться с мячом, у «Аякса» сразу появились сомнения, кого опекать. Если помните, в первом матче похожую роль исполнял Жоэль [Матип]».

Помогли и подсказки партнеров. С середины тайма Фабиньо все чаще просил Гомеса продвигаться с мячом. Движение остальных игроков лишь облегчало задачу. Вместо того, чтобы стягиватся к мячу, начали уводить соперника – хозяева велись (не забываем про персональную игру), благодаря чему защитники «Ливерпуля» получали пространство.

С такой свободой было уже легче использовать подключения Робертсона. Тут Гомес напрямую выводит его на пространство – момент закончится попаданием Нуньеса в штангу:

А здесь последовала диагональ от Алиссона. Санчесу приходится разрываться – спешно оставляет Хендерсона и пытается догнать Роббо:

Прогресс Ливерпуля по ходу матча здорово олицетворяет доминирование шотландца с мячом – умудрился стать лучшим и по общему количеству передач, и по созданным моментам. То есть и партнеры часто его находили пасом, и сам он благодаря свободе шикарно обострял.

Перевернуть матч помог и прессинг «Ливерпуля» – в начале с ним тоже были проблемы

Еще одна цитата Клоппа с пресс-конференции: «Когда мы пытались заблокировать их крайнего защитника, они начинали бить вперед на Тадича или Бробби. Из-за того, что оба здорово ведут борьбу, мы не могли их остановить. В домашнем матче возникали похожие эпизоды – особенно с Тадичем – но тогда рефери замечал у него фолы. Тут он не свистел их, поэтому они могли выходить в атаку и уже там создавать нам проблемы».

Начнем с попыток заблокировать крайних защитников. По схемам они могли получать у «Аякса» свободу – в схеме «Ливерпуля» нет вингеров, которые могли бы напрямую играть по ним. Чтобы решить проблему, к ним выдвигались либо Хендерсон, либо Эллиотт.

Проблема была в тайминге, особенно у Харви – выходил на Блинда, но часто с опозданием. Дейли получал время, чтобы найти верховым пасом партнера – либо Тадича, либо Бробби.

Это еще сильнее перенесло игру на половину «Ливерпуля». Там с физической мощью Бробби внезапно плохо справлялся Ван Дейк. Оба явных момента «Аякса» пришли после их единоборств:

По ходу матча «Ливерпуль» прибавил и в этом компоненте. До Бробби мяч доходил все реже. Тут отметим двух игроков.

Во-первых, Гомеса – когда у «Аякса» все же получалось доводить Бробби, здорово с ним боролся. В первые полчаса нападающий 9 раз коснулся мяча на половине «Ливерпуля», в следующие полчаса – только 4 (дальше – вообще заменили). Гомес больше не полагался на фолы: 2 – в первые 30 минут (и оба – против Бробби) и ни одного до конца матча.

Во-вторых, отмечаем Эллиотта – благодаря нему просто не доводили до единоборств между Гомесом и Бробби. Харви привык к новой структуре и начал быстрее накрывать Блинда. Тут блокирует потенциальный заброс на Бробби:

А здесь вообще заставляет Блинда отдать назад:

Первый гол «Ливерпуля» – итог прогресса в прессинге. Сначала свою работу выполнил Эллиотт (заставил Блинда отдать назад), потом – Хендерсона (заставил отдать вратарю). Неподготовленный вынос Пасвеера завершился контратакой, которую в гол воплотил Салах.

«Ливерпуль» использовал персональную опеку против «Аякса» – были очень неожиданные источники моментов

Решив обе проблемы, «Ливерпуль» выдал мощнейший отрезок. Еще раз проговорим детали – соотношение ударов с середины первого тайма и до 60-й минуты было 11:1 в пользу гостей.

На этом этапе «Ливерпуль» владел мячом на половине «Аякса». И заодно вскрыл старую проблему амстердамцев – неумение защищаться без прессинга. Несмотря на то, что игра перешла к их воротам, «Аякс» продолжал обороняться персонально. «Ливерпуль» это использовал против хозяев.

Особенно частыми были моменты, когда центральные защитники «Аякса» до последнего не оставляли Нуньеса и Салаха. Из-за этого в обороне возникали невероятные разрывы.

Тут им почти воспользовался Трент (!!!) – слегка не повезло, что Гомес не рассчитал с передачей:

Здесь в разрыв врывается Фабиньо (!!!) – подключение закончится угловым:

Наконец, третий мяч – в зону, которую оставил Басси (пошел за Салахом), врывается Эллиотт:

Далеко не всегда такие моменты заканчивались остротой, но для «Аякса» они усугублялись стандартами. «Ливерпуль» выжал из них не только гол Нуньеса, но и четыре удара. Показательно, что все четыре пришлись между таймами – в отрезок, когда «Ливерпуль» прибавил и захватил преимущество.

***

Слова Клоппа после игры намекают, что ромб может стать не единичным экспериментом, а долгосрочной инвестицией в попытке преодолеть кризис. Схема точно подходит некоторым игрокам: Хендерсон знаком со своей позицией по периоду работы с Бренданом Роджерсом (тоже использовал ромб), Нуньес и Салах играли в предыдущих клубах в паре форвардов, а функции Фирмино на десятке не сильно отличаются от Фирмино-ложной девятки.

С другой стороны, предыдущий эксперимент зафиксировал – проблемы «Ливерпуля» куда глубже выбора схемы. Даже вчера вполне могли нарваться на проблемы. Поэтому с восторгами – точно рано. «Ливерпуль» уже несколько раз давал повод заговорить о возвращении – и каждый раз преждевременно.

С историей «Аякса» в ЛЧ прощаемся до следующего сезона. Пока команда Альфреда Схройдера не готова поставлять сенсации в еврокубках. Можно понять, учитывая летние потери, но характер поражений от «Наполи» и «Ливерпуля» подчеркнул, что у нового тренера впереди очень много работы.

Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw