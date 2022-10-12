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Удаление Томори – итог смелого плана «Милана». Маунт нашел уязвимость еще до пенальти

тактика
Фикайо Томори Фикайо Томори
Стефано Пиоли Стефано Пиоли
Мэйсон Маунт Мэйсон Маунт
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Разбор Славы Палагина. 

«Милан» не смог ответить «Челси» за разгром на прошлой неделе и снова уступил (на этот раз 0:2). Стефано Пиоли пытался удивить персональным прессингом, но в исходном виде план продержался только 20 минут – удаление Фикайо Томори определило дальнейший рисунок игры. 

На реванш Стефано выпустил почти тот же состав, что обыграл в субботу «Ювентус». Исключением было лишь возвращение в основу Раде Крунича – из-за удаления Томори ему пришлось сыграть сразу на двух позициях по ходу игры, но начинал он в центре поля. 

В отличие от Пиоли, Грэм Поттер на выходных провел большую ротацию – отдыхали сразу семь игроков, обыгравших «Милан». На «Сан-Сиро» все вернулись. По сравнению с первым матчем была лишь одна перестановка. Вынужденная – вместо травмированного Уэсли Фофана в центре защиты появился Трево Чалоба. Схема, которую выбрал Поттер, тоже сыграла важную роль – 3-4-2-1 с Маунтом и Стерлингом в роли десяток. 

Пиоли пытался персонально нейтрализовать «Челси». Часто помогало, но в схеме был изъян 

После победы над «Ювентусом» Пиоли упрекнул своих игроков в том, что им следовало сыграть с такой же агрессией и на «Стэмфорд Бридж». От тренера команда получила четкий сигнал на ответную встречу, а Стефано подготовил нужные инструменты. 

Главный – персональный прессинг. Пиоли часто использует его в топовых матчах, особенно в миланских дерби, где схемы удобно накладываются друг на друга. Помимо того, что «Милан» хорошо прокачал этот элемент, у приема была польза и под конкретного соперника – Грэм Поттер любит создавать численный перевес при розыгрыше мяча. Вчера Пиоли лишил оппонента этого. 

Чтобы персонально давить на «Челси», «Милан» использовал структуру, в которой треугольник в полузащите развернут вершиной вниз: пара игроков повыше (в данном случае – Крунич + Тонали), опорник пониже (Беннасер). Обычно команда использует противоположный вариант (пара опорников + десятка), но в последних матчах прибегает именно к такой структуре. 

Она здорово помогла в персональном давлении. Атакующая тройка из Леау, Жиру и Диаса давила на тройку защитников «Челси», а Тонали и Крунич играли четко по Ковачичу и Жоржиньо. На латералей выдвигались крайние защитники – Тео и Калулу: 

Потенциальным минусом было соотношение в опорной зоне – оставшийся в одиночестве Беннасер против пары десяток «Челси» Стерлинга и Маунта: 

Под их сдерживание «Милан» задействовал разные приемы. Рывки Стерлинга, как правило, сопровождал Беннасер: 

А вот под движение Маунта подстраивался Фикайо Томори – для этого приходилось высоко выдергиваться и оставлять дыру в линии защиты: 

У этих выдвижений было два побочных эффекта. Во-первых, зона, которую оголял Томори. Во-вторых, остававшийся без подстраховки Маттео Габбия против скоростного Обамеянга. 

Со второй задачей «Милан» справлялся. Несмотря на недостаток опыта, Габбия хорошо читал игру и успевал к мячу раньше Обамеянга. В первые 20 минут габонец коснулся мяча всего пять раз – дважды на своей половине, один раз после розыгрыша в центре поля и ни разу на трети «Милана». Похвалим молодого защитника (если что, Габбия – всего 19): 

Другое дело – выдвижения Томори. Эпизод с удалением был скорее переходным, но в нем Фикайо провалился из-за стартовой рискованной установки. Вовремя выдернулся на Маунта, но затем поздно отреагировал на рывок в зону, которую сам же оставил. Забавно, что врывание Мэйсона быстрее увидел Пиоли – заранее начал подсказывать Томори об угрозе: 

Итог этого отрезка – максимально противоречивый. С одной стороны, «Милан» здорово сдерживал прессингом – до удаления Томори «Челси» не нанес ни одного удара и даже не имел перевеса по владению (50% на 50%). С другой, эпизод с пенальти подчеркнул сложность задачи, которую накладывал на защитников прессинг Пиоли. 

Лучший игрок матча – замененный в перерыве Маунт. Чаще всех оголял слабости «Милана» в прессинге

Снова отмечаем смелость «Милана» – даже после удаления не закрылись, а продолжали персонально (пусть и не всегда) давить. Теперь делали это в схеме 4-4-1 – Крунич превратился в правого защитника, а Калулу отправился в центр обороны: 

Второй гол заставил Пиоли отказаться от этой идеи и наконец-то перейти в более осторожный режим – появился профильный фулбек Дест, а команда перестроилась на 4-3-2 с парой Жиру-Леау впереди. Крунич вернулся в полузащиту: 

Во всех трех режимах («Милан» до удаления, «Милан» в схеме 4-4-1, «Милан» в схеме 4-3-2) лучшим был Мэйсон Маунт. Поттер заменил его уже в перерыве (объяснил желтой и желанием поберечь перед выходными), но Мэйсону хватило даже тайма, чтобы стать MVP. Показательно, как Грэм нахваливал его после матча: 

«Мэйсон был великолепен сегодня. Здорово находил свободные зоны, атаковал штрафную, заработал для нас пенальти и был источником постоянной угрозы. Очень рад за него – причем не только сегодня, а с самого старта работы. Он очень важный для нас игрок». 

Помимо комплиментов от Поттера, перфоманс Маунта подчеркивает вовлеченность в удары. В первом тайме «Челси» пробил по воротам «Милана» 5 раз. Маунт поучаствовал во всех. Трижды отдавал под удар партнерам, еще раз пробил сам и заработал пенальти, с которого открыл счет Жоржиньо. 

В тактическом плане движение Маунта тоже принесло пользу. Один из рабочих приемов против персональной опеки – стеночки. У Мэйсона они проходили и до удаления Томори, и после: 

Еще один прием против персонального давления – обыгрыши 1-в-1. Их Маунт тоже использовал: 

Наконец, рывки – пожалуй, сильнейшая сторона Мэйсона. С ними тоже был полный порядок: 

Все эти качества Маунт показывает независимо от тренера, с которым работает, и текущего состояния, но в лучшей форме Мэйсон способен гораздо чаще выдавать такие моменты. Кажется, к ней Маунт подбирается. На выходных от него пострадал «Вулверхэмптон» (два ассиста и первые результативные действия в АПЛ), сейчас – «Милан». Следим за динамикой дальше. 

«Челси» не хотел развивать преимущество – сушили игру разными способами и перестали обострять

Снова похвала «Милану». В составе столько сильных исполнителей, что умудрялись создавать остроту даже в меньшинстве. Забавно, что первый явный момент с игры (не берем в расчет пенальти) создали именно хозяева – причем уже играя вдесятером. 

Выделим два эпизода. Сначала с отрывом лучший пас вечера от Исмаэля Беннасера – пожалуй, единственный момент, когда не Маунт обхитрил «Милан», а наоборот: 

Второй – дриблинг Леау. Один эпизод запомнился сильнее остальных – когда Рафа примагнитил сразу трех соперников и выкатил под удар: 

Статистика подчеркивает уникальные качества обоих. Несмотря на то, что «Милан» играл в меньшинстве с 18-й минуты (меньше вариантов для паса, больше давления), Беннасер завершил матч с точностью передач 81%. С такими же вводными (больше давления, меньше пространства) Леау закончил игру сразу с 9 попытками дриблинга. У ближайшего преследователя – только 3. 

Видимо, из опасений, что «Милан» воспользуется индивидуальным мастерством и вернет интригу, «Челси» во втором тайме перешел в откровенно сухой режим. 

У этого были три признака. Во-первых, фолы. Было невероятно много в принципе (30 штук), но со стороны «Челси» они сбивали «Милану» игру.

Во-вторых, прессинг «Челси» – несмотря на преимущество в одного игрока, не шли прямо за каждым. Благодаря этому сохранялся полный контроль сзади: 

В-третьих, попытки обострять – их было минимум во втором тайме, когда лидеры «Милана» начали уставать. Хорошо видно из нежелания открываться у Обамеянга – даже когда была явная зона для рывка, не пытался в нее ворваться: 

Пожалуй, неожиданными на этом отрезке стали лишь подключения защитников «Челси». Особенно часто себя проявлял Чалоба. В остальном максимально прагматичный режим. 

***

Несмотря на то, что «Милан» проиграл оба спаренных матча, шансы на выход в плей-офф остаются высокими. Для этого нужно выиграть обе оставшихся игры – даже без ключевых игроков (все еще травмированы Меньян, Калабрия и Салемакерс) точно способны на это. 

Прогресс «Челси» при Поттере хорошо отражает именно ситуация в ЛЧ. После двух стартовых туров были последними в группе, сейчас в лидерах с приличными шансами на плей-офф. По пути изучают принципы нового тренера – причем время получает вся обойма игроков, а не только основа, как было у Тухеля. 

Милан Италия – Челси Англия 0:2 (0:2, 0:0)
Дата проведения
11 октября, 22.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 21, пенальти Жоржиньо, 0:2 – 34 Обамеянг.
МиланТэтэрушану, Калулу, Томори, Габбия, Эрнандес (Балло-Туре, 80), Крунич, Беннасер (Побега, 62), Браим Диас (Дест, 37), Тонали, Жиру (Ребич, 62), Рафаэл Леау (Ориги, 80).
ЧелсиАррисабалага, Джеймс (Аспиликуэта, 62), Тиаго Силва, Кулибали, Чалоба, Чилуэлл (Кукурелья, 89), Ковачич, Жоржиньо, Маунт (Галлахер, 46), Обамеянг (Хавертц, 79), Стерлинг (Лофтус-Чик, 62).
Предупреждения:
Маунт (20), Жиру (20), Стерлинг (29), Габбия (32), Крунич (35), Побега (66), Галлахер (85), Тонали (89), Балло-Туре (90).
Удаление:
Томори (18).

Удивлены красной и пенальти в ворота «Милана»? Хм, все по правилам

Фото: REUTERS/Alberto Lingria

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