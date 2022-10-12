Удаление Томори – итог смелого плана «Милана». Маунт нашел уязвимость еще до пенальти

Разбор Славы Палагина.

«Милан» не смог ответить «Челси» за разгром на прошлой неделе и снова уступил (на этот раз 0:2). Стефано Пиоли пытался удивить персональным прессингом, но в исходном виде план продержался только 20 минут – удаление Фикайо Томори определило дальнейший рисунок игры.

На реванш Стефано выпустил почти тот же состав, что обыграл в субботу «Ювентус». Исключением было лишь возвращение в основу Раде Крунича – из-за удаления Томори ему пришлось сыграть сразу на двух позициях по ходу игры, но начинал он в центре поля.

В отличие от Пиоли, Грэм Поттер на выходных провел большую ротацию – отдыхали сразу семь игроков, обыгравших «Милан». На «Сан-Сиро» все вернулись. По сравнению с первым матчем была лишь одна перестановка. Вынужденная – вместо травмированного Уэсли Фофана в центре защиты появился Трево Чалоба. Схема, которую выбрал Поттер, тоже сыграла важную роль – 3-4-2-1 с Маунтом и Стерлингом в роли десяток.

Пиоли пытался персонально нейтрализовать «Челси». Часто помогало, но в схеме был изъян

После победы над «Ювентусом» Пиоли упрекнул своих игроков в том, что им следовало сыграть с такой же агрессией и на «Стэмфорд Бридж». От тренера команда получила четкий сигнал на ответную встречу, а Стефано подготовил нужные инструменты.

Главный – персональный прессинг. Пиоли часто использует его в топовых матчах, особенно в миланских дерби, где схемы удобно накладываются друг на друга. Помимо того, что «Милан» хорошо прокачал этот элемент, у приема была польза и под конкретного соперника – Грэм Поттер любит создавать численный перевес при розыгрыше мяча. Вчера Пиоли лишил оппонента этого.

Чтобы персонально давить на «Челси», «Милан» использовал структуру, в которой треугольник в полузащите развернут вершиной вниз: пара игроков повыше (в данном случае – Крунич + Тонали), опорник пониже (Беннасер). Обычно команда использует противоположный вариант (пара опорников + десятка), но в последних матчах прибегает именно к такой структуре.

Она здорово помогла в персональном давлении. Атакующая тройка из Леау, Жиру и Диаса давила на тройку защитников «Челси», а Тонали и Крунич играли четко по Ковачичу и Жоржиньо. На латералей выдвигались крайние защитники – Тео и Калулу:

Потенциальным минусом было соотношение в опорной зоне – оставшийся в одиночестве Беннасер против пары десяток «Челси» Стерлинга и Маунта:

Под их сдерживание «Милан» задействовал разные приемы. Рывки Стерлинга, как правило, сопровождал Беннасер:

А вот под движение Маунта подстраивался Фикайо Томори – для этого приходилось высоко выдергиваться и оставлять дыру в линии защиты:

У этих выдвижений было два побочных эффекта. Во-первых, зона, которую оголял Томори. Во-вторых, остававшийся без подстраховки Маттео Габбия против скоростного Обамеянга.

Со второй задачей «Милан» справлялся. Несмотря на недостаток опыта, Габбия хорошо читал игру и успевал к мячу раньше Обамеянга. В первые 20 минут габонец коснулся мяча всего пять раз – дважды на своей половине, один раз после розыгрыша в центре поля и ни разу на трети «Милана». Похвалим молодого защитника (если что, Габбия – всего 19):

Другое дело – выдвижения Томори. Эпизод с удалением был скорее переходным, но в нем Фикайо провалился из-за стартовой рискованной установки. Вовремя выдернулся на Маунта, но затем поздно отреагировал на рывок в зону, которую сам же оставил. Забавно, что врывание Мэйсона быстрее увидел Пиоли – заранее начал подсказывать Томори об угрозе:

Итог этого отрезка – максимально противоречивый. С одной стороны, «Милан» здорово сдерживал прессингом – до удаления Томори «Челси» не нанес ни одного удара и даже не имел перевеса по владению (50% на 50%). С другой, эпизод с пенальти подчеркнул сложность задачи, которую накладывал на защитников прессинг Пиоли.

Лучший игрок матча – замененный в перерыве Маунт. Чаще всех оголял слабости «Милана» в прессинге

Снова отмечаем смелость «Милана» – даже после удаления не закрылись, а продолжали персонально (пусть и не всегда) давить. Теперь делали это в схеме 4-4-1 – Крунич превратился в правого защитника, а Калулу отправился в центр обороны:

Второй гол заставил Пиоли отказаться от этой идеи и наконец-то перейти в более осторожный режим – появился профильный фулбек Дест, а команда перестроилась на 4-3-2 с парой Жиру-Леау впереди. Крунич вернулся в полузащиту:

Во всех трех режимах («Милан» до удаления, «Милан» в схеме 4-4-1, «Милан» в схеме 4-3-2) лучшим был Мэйсон Маунт. Поттер заменил его уже в перерыве (объяснил желтой и желанием поберечь перед выходными), но Мэйсону хватило даже тайма, чтобы стать MVP. Показательно, как Грэм нахваливал его после матча:

«Мэйсон был великолепен сегодня. Здорово находил свободные зоны, атаковал штрафную, заработал для нас пенальти и был источником постоянной угрозы. Очень рад за него – причем не только сегодня, а с самого старта работы. Он очень важный для нас игрок».

Помимо комплиментов от Поттера, перфоманс Маунта подчеркивает вовлеченность в удары. В первом тайме «Челси» пробил по воротам «Милана» 5 раз. Маунт поучаствовал во всех. Трижды отдавал под удар партнерам, еще раз пробил сам и заработал пенальти, с которого открыл счет Жоржиньо.

В тактическом плане движение Маунта тоже принесло пользу. Один из рабочих приемов против персональной опеки – стеночки. У Мэйсона они проходили и до удаления Томори, и после:

Еще один прием против персонального давления – обыгрыши 1-в-1. Их Маунт тоже использовал:

Наконец, рывки – пожалуй, сильнейшая сторона Мэйсона. С ними тоже был полный порядок:

Все эти качества Маунт показывает независимо от тренера, с которым работает, и текущего состояния, но в лучшей форме Мэйсон способен гораздо чаще выдавать такие моменты. Кажется, к ней Маунт подбирается. На выходных от него пострадал «Вулверхэмптон» (два ассиста и первые результативные действия в АПЛ), сейчас – «Милан». Следим за динамикой дальше.

«Челси» не хотел развивать преимущество – сушили игру разными способами и перестали обострять

Снова похвала «Милану». В составе столько сильных исполнителей, что умудрялись создавать остроту даже в меньшинстве. Забавно, что первый явный момент с игры (не берем в расчет пенальти) создали именно хозяева – причем уже играя вдесятером.

Выделим два эпизода. Сначала с отрывом лучший пас вечера от Исмаэля Беннасера – пожалуй, единственный момент, когда не Маунт обхитрил «Милан», а наоборот:

Второй – дриблинг Леау. Один эпизод запомнился сильнее остальных – когда Рафа примагнитил сразу трех соперников и выкатил под удар:

Статистика подчеркивает уникальные качества обоих. Несмотря на то, что «Милан» играл в меньшинстве с 18-й минуты (меньше вариантов для паса, больше давления), Беннасер завершил матч с точностью передач 81%. С такими же вводными (больше давления, меньше пространства) Леау закончил игру сразу с 9 попытками дриблинга. У ближайшего преследователя – только 3.

Видимо, из опасений, что «Милан» воспользуется индивидуальным мастерством и вернет интригу, «Челси» во втором тайме перешел в откровенно сухой режим.

У этого были три признака. Во-первых, фолы. Было невероятно много в принципе (30 штук), но со стороны «Челси» они сбивали «Милану» игру.

Во-вторых, прессинг «Челси» – несмотря на преимущество в одного игрока, не шли прямо за каждым. Благодаря этому сохранялся полный контроль сзади:

В-третьих, попытки обострять – их было минимум во втором тайме, когда лидеры «Милана» начали уставать. Хорошо видно из нежелания открываться у Обамеянга – даже когда была явная зона для рывка, не пытался в нее ворваться:

Пожалуй, неожиданными на этом отрезке стали лишь подключения защитников «Челси». Особенно часто себя проявлял Чалоба. В остальном максимально прагматичный режим.

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Несмотря на то, что «Милан» проиграл оба спаренных матча, шансы на выход в плей-офф остаются высокими. Для этого нужно выиграть обе оставшихся игры – даже без ключевых игроков (все еще травмированы Меньян, Калабрия и Салемакерс) точно способны на это.

Прогресс «Челси» при Поттере хорошо отражает именно ситуация в ЛЧ. После двух стартовых туров были последними в группе, сейчас в лидерах с приличными шансами на плей-офф. По пути изучают принципы нового тренера – причем время получает вся обойма игроков, а не только основа, как было у Тухеля.

Фото: REUTERS/Alberto Lingria