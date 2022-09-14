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«Ливерпуль» выздоравливает: Тиаго починил прессинг, Матип гениально тащил мяч, разрывали стандартами

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Не помешал даже тотальный футбол «Аякса»

Кажется, предматчевый призыв Юргена Клоппа снова стать командой, против которой никто не хочет играть, «Ливерпуль» понял слишком буквально. Матч с «Аяксом» – не только шаг на пути к выздоровлению, но и напоминание, что «Ливерпуль» не разучился доминировать. 

Степень доминирования иллюстрирует карта атакующей остроты двух команд. Два синих бугорка – редкие эпизоды, когда у «Аякса» проходил тотальный футбол. Все остальное время – великолепие «Ливерпуля»: 

Источник – The Analyst 

Меткое замечание Клоппа на пресс-конференции лишь подытоживает камбэк: «Думаю, если вы посмотрите матч с «Наполи», а потом сегодняшнюю игру, то, вероятно, не поймете, что это один и тот же вид спорта. Сегодня все было совершенно по-другому. Футбол, в который мы играли, был совершенно другим. Более высокая интенсивность, гораздо больше агрессии, смелости и готовности. Это всего лишь первый шаг, но он был очень хорош». 

Приблизиться к выздоровлению «Ливерпулю» помогло возвращение лидеров – в старт вернулись Жоэль Матип и Тиаго (последний матч в основе был 6 августа). Еще с первых минут появился Диогу Жота – он тоже был травмирован, а последний раз в основе выходил еще в прошлом сезоне. Португалец неожиданно начал встречу на левом фланге, но по ходу постоянно менялся позициями с Луисом Диасом. Из основного сочетания не хватало лишь Джордана Хендерсона и Энди Робертсона – капитан отсутствует уже несколько недель, а вот шотландец получил ушиб в Неаполе. 

В составе «Аякса» не было ни одного изменения по сравнению с матчем первого тура с «Рейнджерс» – неудивительно, учитывая превосходный старт сезона (6 побед в Эредивизи и 1 в ЛЧ). Интригой, которая могла повлиять на сценарий встречи, был лишь выбор нападающего – более подвижный Мохаммед Кудус или фактурный Брайан Бробби. Схройдер выбрал первого, хотя тот уже говорил, что ему не нравится эта позиция. 

Залог доминирования «Ливерпуля» – прессинг. Важнейшую роль получил Тиаго, «Аякс» пытался отвечать тотальным футболом

После матча с «Наполи» Клопп выделил прессинг как главную проблему «Ливерпуля». Перед «Аяксом» Юрген снова затронул тему, объяснив, что дело не только в системных ошибках, но и в поздней реакции на эпизод: 

«Когда Джеймс Милнер опаздывает в единоборства и проигрывает их там, где обычно мы берем верх, это сигнал, что что-то идет не так. У нас были очевидные игровые проблемы – не только в защите, но и в атаке – и все это привело к тому, что мы плохо читали эпизод и плохо интерпретировали ситуацию в игре». 

Вчерашний матч – сигнал, что «Ливерпуль» возвращается. Контраст с игрой в Неаполе подчеркивает статистика вратарей. Алекс Мерет из «Наполи» закончил матч с точностью передач 70%, Ремко Пасвеер из «Аякса» показал всего 50%. Прессинг «Ливерпуля» – прямая причина этого. От Мерета почти не требовались длинные передачи (всего 13 лонгболов), тогда как Пасвеер был вынужден постоянно к ним прибегать (34). 

Ключевую роль в прессинге «Ливерпуля» получил Тиаго.

Выбор совсем не удивительный. Испанец сочетает понимание эпизодов с хорошими для опорника оборонительными навыками – по эффективности прессинг-действий Тиаго стал лучшим у «Ливерпуля» в прошлом сезоне, а в целом по АПЛ седьмым. 

Против «Аякса» требовалось в первую очередь чтение игры. Когда гости разыгрывали мяч в привычной схеме (пара защитников Тимбер, Басси + пара опорников Тайлор, Альварес), «Ливерпуль» переходил на ситуативную схему с тремя защитниками. Трент в ней поднимался во вторую линию, а Тиаго превращался в левого хавбека. В этой стадии у испанца была двойная роль – страховать опорную, помогая Фабиньо, и выдвигаться на правого защитника «Аякса» Ренсха. Тиаго здорово выжидал момент для одного из решений: 

Из-за слаженности атакующей группы «Ливерпуля» Пасвеер часто выбивал мяч под верховое единоборство Душана Тадича и Костаса Цимикаса. Так как оно было на ближнем к Тиаго флангу испанец пытался успевать и туда. Часто получалось забрать подбор: 

Движение другого типа требовалось, когда «Аякс» менял схему розыгрыша – например, ситуативно переходил на тройку защитников. В таком случае Трент опускался обратно в оборону, а Тиаго наоборот поднимался в опорную гостей – за соперником, которого уже не могла контролировать атакующая группа: 

В том числе благодаря чтению эпизодов от Тиаго «Ливерпуль» завладел территорией – 44% действий прошло на трети «Аякса». На самом деле это не сильная разница по сравнению с матчем в Италии (тогда на трети «Наполи» было 42%), но контраст именно в прохождении прессинга. «Наполи» его преодолевал, после чего оголял высокую линию «Ливерпуля» (5 передач вразрез). «Аякс» пытался преодолевать, но в конце концов сбивался на выносы (0 передач вразрез). 

Небольшие проблемы в прессинге возникали, только когда гости включали тотальный футбол и смену позиций. Этот прием Схройдер использовал и против «Рейнджерс», но в гораздо более спокойном режиме. Тут приходилось около своих ворот и под прессингом «Ливерпуля». 

Пара примеров тотального футбола. 

В этом эпизоде местами поменялись Тимбер и Альварес: центральный защитник ушел в опорную, опорник – на его место в центр защиты: 

А тут эпизод перед ответным голом «Аякса» – пожалуй, самый оригинальный и впечатляющий. Пара центральных защитников Тимбер, Басси превратилась в пару опорников, пара опорников Альварес, Тайлор – в пару центральных защитников: 

К таким перестроениям «Ливерпуль» приспособился не сразу, но освоился и тут. Момент с голом – по сути единственный, который напрямую привел к моменту (хотя и там потребовалось невероятное исполнение Кудуса). Меняться позициями гости зачастую просто не успевали. 

Еще есть вопрос по поводу замен Схройдера – несмотря на то, что «Аяксу» приходилось постоянно выбивать мяч, мощный Бробби появился лишь в самом конце игры. Кудус в этом режиме чувствовал себя максимально некомфортно – его лучшие качества раскрываются, только когда «Аякс» владеет мячом у чужих ворот. 

«Ливерпуль» выключил и прессинг «Аякса». Из-за этого у гостей возникал лютый хаос – Матип пользовался им лучше всех

Выровнять территориальную картину «Аякс» в теории мог за счет собственного прессинга. Попытки давить на «Ливерпуль» были, но и они завершились провалом. 

В этой стадии «Аякс» Схройдера еще недалеко ушел от эпохи Тен Хага – команда все еще сосредоточена на перекрытии центральной зоны и оставляет свободным дальний от розыгрыша фланг: 

«Ливерпуль» прекрасно это понимал и намеренно использовал потенциальный недостаток. Предпринимая новую попытку его замаскировать, «Аякс» каждый раз встречался с новой проблемой. 

Первая минута – Бергвейн оставляет Трента и делает рывок в сторону Алиссона и Матипа (по науке – перекрывает центральную зону). Тиаго переводит на ТАА, проблема уже всплыла: 

Четвертая минута – Бергвейн остается с Трентом, но из-за этого свободу получает Матип. Кудус в этой конфигурации действует по двум защитникам, разрывается и не успевает за Жоэлем: 

Пятая минута – Бергвейн снова встречает Матипа, а Трента на этот раз берет на себя Дэйли Блинд (выдвигается из защиты). В результате сзади – рискованные 3-в-3

Перед голом Салаха был аналогичный расклад. Блинд выдвинулся за Трентом, защитники «Аякса» остались без подстраховки. Отметим и пас Алиссона – бразилец весь матч здорово находил партнеров длинными передачами, но тут это напрямую привело к голу: 

Из-за того, что возникали все новые и новые дилеммы, гости прекратили попытки постоянно встречать. С одной стороны, в этом была логика – «Ливерпуль» здорово обходил давление и даже создавал за счет этого моменты. С другой, «Аякс» просто не привык защищаться в более осторожном режиме – отказ от прессинга тоже был рискованной затеей. 

Итогом стали хаотичные попытки гостей маневрировать – не было ни слаженного давления, ни четкой схемы без мяча. Зачастую играли вообще персонально (особенно в полузащите) – из-за этого возникали совсем комичные ситуации. 

Пожалуй, лучшее олицетворение хаоса – бесконечные проходы Матипа. «Аякс» не понимал, как их сдерживать – не было ни персонального оппонента, ни понимания, кто должен его встречать из полузащиты. Жоэль здорово этим пользовался – стягивал по несколько игроков и находил свободного партнера пасом: 

На этом месте стоит похвалить защитников «Аякса». Несмотря на хаос, происходивший прямо перед ними, здорово исправляли ошибки партнеров. Особенно впечатлил Кэлвин Басси – бывший защитник «Рейнджерс» стал первым по перехватам и заблокированным ударам и вторым – по отборам и выносам из штрафной. Если бы не Басси, Салах мог выжать гораздо больше из свободы, которую получал вследствие хаоса у гостей. 

Стандарты – главное оружие «Ливерпуля» в атаке. Непонятно, почему забили с них только в конце игры

Односторонний рисунок не часто приводил к моментам «Ливерпуля» с игры, зато генерировал кучу возможностей со стандартов – с ними защитники «Аякса» уже не справлялись. На самом деле решительно непонятно, как хозяева забили всего один мяч и почему голевым стал лишь последний угловой. 

В общей сложности «Ливерпуль» нанес после стандартов 10 ударов – это больше любой другой команды в этом туре ЛЧ и больше, чем совокупно у семи команд, игравших во вторник («Аякс», «Бавария», «Барселона», «Марсель», «Айнтрахт», «Брюгге», «Байер»). Поражает не только масштаб угрозы, но и разнообразие вариантов, которое предложил «Ливерпуль». 

Были и классические изоляции защитников (Матипа или Ван Дейка) под дуэли 1-в-1: 

И опасные удары после подборов, когда Матипа и Ван Дейка пытались сдержать числом: 

И наглая попытка разыграть стандарт низом прямо в штрафной – под это дело даже создали ситуативный треугольник: 

Доминирование Матипа и Ван Дейка прекрасно иллюстрирует следующий факт: в чужой штрафной они сделали даже больше касаний, чем в своей. Похвалим и подающих. Цимикас и Трент стали лучшими по созданным шансам, хотя не часто обостряли с игры. 

Хороший момент, чтобы напомнить о крутости «Ливерпуля» и в этом направлении. 

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Финальная цитата Клоппа на пресс-конференции отражает смену настроения в «Ливерпуле»: «Самым важным сегодня вечером было показать, что мы по-прежнему способны на такие перфомансы. Думаю, у нас это получилось – «Аяксу» пришлось очень сильно попотеть и очень много защищаться». 

Жаль, что после такой игры следующий матч «Ливерпуля» мы увидим только через две с половиной недели. Верим, что за это время никто не успеет сломаться – в составе, который максимально приближен к основе, команда Клоппа все еще страшно крута. 

Ливерпуль Англия – Аякс Нидерланды 2:1 (1:1, 1:0)
Дата проведения
13 сентября, 22.00, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 17 Салах, 1:1 – 27 Кудус, 2:1 – 89 Матип.
ЛиверпульАлиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Цимикас, Тиаго Алькантара (Байчетич, 90), Фабиньо, Эллиотт (Фирмино, 66), Салах, Диогу Жота (Нуньес, 66), Диас (Милнер, 90).
АяксПасвеер, Ренсх (Санчес, 68), Басси, Тимбер, Блинд, Альварес, Тайлор (Гриллич, 80), Кудус (Бробби, 86), Тадич, Бергейс, Бергвейн.
Предупреждения:
Альварес (59), Матип (62), Бергейс (90).

Фото: REUTERS/Ed Sykes, Craig Brough; globallookpress.com/www.imago-images.de

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