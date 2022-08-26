У «Ливерпуля» худший старт при Клоппе и уже минус 5 от «Сити». В чем причина?

Рассказывает Слава Палагин.

Два очка в трех стартовых турах АПЛ – так плохо «Ливерпуль» никогда не начинал сезон в эпоху Юргена Клоппа. Пока и этого достаточно, чтобы опережать соседей из «Эвертона», но очередная гонка с «Ман Сити», кажется, под угрозой. Между командами уже пять очков – последний раз Клопп отпускал Пепа так далеко на старте, когда построение великих команд только начиналось (сезон-2016/17).

Из-за того, как мощно команды проходят дистанцию АПЛ, у Гвардиолы уже спрашивают, станет ли слабый старт «Ливерпуля» преимуществом «Сити» в гонке. Перед матчем с «Ньюкаслом» (там ошибся и «Сити») Пеп призвал подсчитать, сколько очков осталось в розыгрыше, но провальное начало конкурента – точно повод обсудить, что происходит, и разобраться, кризис это или еще нет.

В конце концов «Ливерпуль» потерял уже половину очков (7 из 15), которые недобрал в великом чемпионском сезоне. А в календаре – все еще август.

«Ливерпулю» не везет сразу по двум направлениям: по результатам бьет кризис травм и реализация

Для начала разберемся, все ли плохо с качеством игры – грубо говоря, заслуживает ли «Ливерпуль» те результаты, которые получил.

Пока – базовые метрики, по которым можно определить симптоматику проблем. Сходу – масштабными этим проблемы не выглядят вообще. Да, по сравнению с мощной командой прошлого сезона результаты не так впечатляют, но один тайм «Ливерпуль» проводил в меньшинстве, а выборка у нас все еще состоит из трех игр.

Важно: по метрикам, которые определяют стиль, все в порядке. По интенсивности прессинга (PPDA) «Ливерпуль» идет первым, а по владению и ударам – уступает только «Ман Сити». То есть команда все еще играет в доминирующем стиле – к этому вопросов никаких.

А что с качеством моментов, которые идут в комплекте со стилем? Тут уже не все так спокойно. Просадка по сравнению с прошлым сезоном очевидна. Больше всего тревожит качество моментов у своих ворот – их острота выросла более чем в два раза.

За счет атаки «Ливерпуль» вполне мог замаскировать провалы у своих ворот и даже набрать больше очков. По данным Undertstat, команда забила сразу на два мяча меньше ожидаемого. Недобор – почти на 100% следствие матча с «Кристал Пэлас», где «Ливерпулю» вместо легкой победы пришлось отыгрываться в меньшинстве. С этим справились, но рассчитывать могли явно на большее.

Комбинация игровых проблем и невезения хорошо прослеживается по рисунку всех трех матчей. В каждом у «Ливерпуля» были полчаса мощного доминирования. Проблема – в том, что доминировали всего полчаса. Невезение – в том, что соперник даже на этом отрезке все равно выживал.

Матч с «Фулхэмом». Соотношение ударов в последние полчаса – 8:1 в пользу «Ливерпуля». Команда Клоппа за счет этого отыгралась, но пропустила единственным ударом, из-за которого отыгрываться пришлось второй раз.

Матч с «Кристал Пэлас». Соотношение ударов в первые полчаса – 11:1. Итог отрезка – 0:1 в пользу «Пэлас» по голам.

Матч с «Ман Юнайтед». Соотношение ударов в полчаса из середины матча – 9:2. Счет – 0:1 в пользу «МЮ».

Ключевой фактор, который не дает «Ливерпулю» стабильно играть и бьет по качеству – кризис травм. Их так много, что Клопп заговорил о черной магии.

«Неделя была просто сумасшедшей. Я пережил много всего, но последние события заставляют думать, что в нашем доме побывала ведьма. У нас каждый день кто-то выбывал из состава по самым безумным причинам. В последнем матче не смог сыграть Жоэль Матип. Натаниэль Филлипс вышел вместо него и хорошо отыграл, хотя и он тренировался лишь за день до игры, так как у него тоже была травма», – объяснял Юрген на прошлой неделе.

На сейчас у «Ливерпуля» сразу 10 потерь. Из них 9 из-за травм. Еще одна – из-за дисквалификации. Проблема – не только в количестве травмированных (выбывать могут и запасные), а в том, что травмируются игроки одной позиции, которые могли бы подменить партнера и компенсировать потерю. Таких позиции сразу три:

Правый центральный защитник – тут выбыл и основной Матип, и его главный сменщик Конате.

Левая восьмерка – сначала выбыл Тиаго, потом его сменщик Кейта.

Центрфорвард – недоступен и Нуньес (бан), и Жота (травма).

Итог – Клоппу приходится постоянно вносить изменения в старт. В трех турах он сделал 7 перестановок – больше любого другого тренера АПЛ. Это бьет и по сыгранности, и по стабильности в матчах. К тому же полагаться приходится на игроков, которые в прошлом сезоне были либо в запасе, либо в других командах: в центре защиты – на Гомеса и Филлипса, в полузащите – на Милнера, в нападении – на Фирмино. Логично, что они не могут дать прежний уровень и качества, которые требует Клопп от основы.

То, что это влияет на результаты, – совсем не сюрприз. У «Ливерпуля» есть аналогичный пример из сезона-2020/21 – тогда тоже был кризис травм, но на других позициях. Корреляция видна из недавнего графика журналиста Liverpool Echo Эндрю Бизли. Темп набора очков на дистанции 19 матчей (круг в АПЛ) совпадает с количеством травм: чем больше повреждений, тем хуже результаты, чем меньше травм – тем больше очков.

Масштаб проблем «Ливерпуля» хорошо фиксирует скамейка на последнюю игру с «МЮ» – там были сразу три молодых игрока (Харви Дэвис, Бобби Кларк, Стефан Байчетич – знали таких?), которые еще ни разу не выходили за первую команду. Логично, что на каждой пресс-конференции у Клоппа спрашивают про трансферы, но Юрген пока не спешит:

«Я счастлив, когда все мои игроки доступны. Но даже когда они здоровы, мы ищем возможности усилить состав. Мы делали так всегда. Важный момент: это должен быть подходящий игрок. Если такого игрока нет или если его сложно купить прямо сейчас, мы не будем покупать кого угодно, только чтобы купить. В этом плане ничего не изменилось. Сейчас у нас больше травм, чем мы могли себе представить, и, разумеется, мы бы хотели иметь еще одного полузащитника. Но ситуация такая, какая она есть».

Клопп всегда выступал против приоритета трансферов над тренировками, но сейчас без трансферов ему почти некого тренировать. Интрига на остаток окна – что перевесит: философия или базовые потребности. Да, после выздоровления игроков основы может получиться совсем лютая конкуренция, но в год чемпионата мира и в разбалансированный сезон есть повод пренебречь принципом.

Тактические проблемы – тоже из-за травм. Милнер дает незнакомую динамику и хуже в вещах, которые требует Клопп

Итак: «Ливерпуль» прошлого сезона – доминантная и сбалансированная команда, «Ливерпуль» этого сезона – несбалансированная и из-за этого доминантная только на определенных отрезках. Кто и из-за чего делает такую разницу?

Несбалансированность проявляется не только в соотношении голевых моментов. В атакующей стадии у команды тоже явный перекос – в сторону правого фланга. Его Клопп и Пепейн Линдерс называют главным по части комбинаций – в прошлом сезоне это позволило по-новому раскрыть Трента Александра-Арнольда и Мо Салаха. Вместе с Джорданом Хендерсоном они постоянно меняются позициями и запутывают соперника.

При этом левый фланг команда Клоппа тоже здорово использовала – об этом часто забывают на фоне логичных восторгов по поводу правого. Да, на старте сезона перекос в сторону правого был более серьезным, но после того, как Робертсон набрал форму, баланс соблюдался. Благодаря этому «Ливерпуль» вообще не заметил отъезд Салаха на Кубок Африки и спад египтянина после камбэка.

На старте этого сезона – другая картина. Перекос в сторону правого фланга гораздо более отчетливый и даже немного пугающий. Почти половина атак «Ливерпуля» проходит через него. Слева комбинируют в прежнем режиме, но приоритет правому отдают еще чаще.

Главная причина – утраченные качества Тиаго (травмирован) и динамика, которую дает Джеймс Милнер (подменяет Тиаго). Испанец хорошо уравновешивал команду – за счет его опусканий в опорную «Ливерпуль» менял направление атак. Тиаго делал это и за счет диагоналей (когда нужно перевести направо), и за счет глубокой позиции (когда – налево).

Милнер играет иначе. У Джеймса нет фиксированной роли, а его частый прием – смещения в зону мяча. Из-за того, что «Ливерпуль» начинает атаки через правый фланг, Джеймс смещается именно туда. Получается перегруз с участием четырех, а иногда и пяти игроков.

При этом получасовые отрезки доминирования «Ливерпуля» – именно итог перегрузов с участием Милнера. За счет постоянных смещений Джеймса направо команда ставит разные задачи перед соперниками. С ними справляются с переменным успехом.

Пример из матча с «Фулхэмом» – за счет перегруза стянули опорников и создали большую зону перед Хендерсоном. Джордан попадет в перекладину:

Эпизод из игры с «Юнайтед». Тут стянули уже защитников – Лисандро Мартинеса и Тирелла Маласию. Итог – прорыв Милнера в свободную зону и убойный момент, который Джеймс создаст для Луиса Диаса:

Трансформировать такую динамику в голевые шансы помогает движение Дарвина Нуньеса. Уругваец предлагает открывания и за спину, и на дальней штанге. В первом случае получает моменты за счет того, что перегруз создает разрыв в оборонительной линии, во втором – за счет того, что партнеры благодаря перегрузу свободны и могут найти его передачей.

Негативный момент – кажется, «Ливерпуль» ужасно зависим от открываний Нуньеса. Он не просто дополняет ведущий правый фланг, а за счет движения делает разницу между условиями для момента и получением момента.

Зависимость неплохо передает статистика. В этом сезоне «Ливерпуль» создал 12 явных моментов. С Нуньесом на поле (то есть за полтора часа) – 11. Из этих 11 Дарвин напрямую поучаствовал в девяти: 8 получил сам, еще один – создал для партнера. Не всегда это был итог перегруза на правом фланге, но с ним задумка почти гарантирует хорошую порцию моментов.

Еще один минус такого перекоса – недостаток вариантов для начала атаки. Из-за этого защитники вынуждены рисковать, если соперник перекрыл основной фланг – нужно либо делать смелую дальнюю в сторону левого, либо до упора разыгрывать справа, даже если там прикрыты партнеры. Недостатки обоих вариантов накладываются на форму Трента – матч с «МЮ» был провальным для него не только без мяча, но и с мячом (обычно маскирует этим слабости в защите).

По цепочке это приводит к следующей проблеме – после потери соперник может контратаковать благодаря зоне, которую оставил Милнер. Ей могут воспользоваться и напрямую (просто пройти через нее), и косвенно (пойдет закрывать опорник, вскроется уже его зона):

Двужильность Фабиньо могла бы тут помочь, но пока бразилец не в лучшей форме – обычно он закрывает только правую часть поля (за левую отвечает Тиаго), но в этом составе нужно успевать везде. Из-за этого его чаще проходят – эффективность отборов снизилась примерно на 20%. На матч с «МЮ» Фабиньо вообще не появился в старте, но и Хендерсон объемную роль не потянул – признак того, что дело не только в индивидуальной форме, но и в требованиях, с которыми не справляются даже лучшие.

Усугубляет проблемы высокая линия. В прошлом сезоне за нее уже критиковали Клоппа – показательно, что тогда «Ливерпуль» не был в кризисе, играл основой и претендовал на четыре трофея. После окончания сезона о важности высокой линии рассказывал в своей книге Линдерс. По его словам, если команда будет располагаться глубоко, у нее окажется меньше шансов отобрать мяч после потери, а игра превратится в погоню за кроликом – безнадежную по своей сути.

По мотивам прошлогоднего матча с «МЮ» Линдерс объяснял: «Нелегко контролировать скорость Рэшфорда и Гринвуда, скорость мысли Бруну и качества Роналду в штрафной. Единственный вариант – как можно дальше располагаться от наших ворот, настолько высоко, насколько возможно. Если используешь высокую линию и хочешь удерживать соперника как можно дальше от ворот, нужна скоростная четверка защитников. Думаю, у нас она есть».

Помним: Линдерс говорил про основную четверку с Матипом или Конате. На старте сезона их приходится подменять Филлипсу и Гомесу – совсем не основным игрокам. Скорость не ключевой аспект, в котором они проваливаются (хотя проваливаются и в этом). Скорее речь о принятии решений. В этом оба допускают ошибки, хотя процессы взаимосвязаны. Команде не хватает качеств основных защитников, а защитникам – надежности и динамики, которая была у основы.

Дополнительный удар по «Ливерпулю» – привычка первым пропускать. Страдают от нее с прошлого сезона

Еще больше раскрываться, рисковать и, как следствие, подставлять запасных защитников «Ливерпуль» заставляет тенденция, которая началась с конца прошлого сезона. Команда Клоппа пропускает первой в АПЛ в 7 матчах подряд (4 – в прошлом сезоне, 3 – в начале этого).

Ремарка: только в одном из этих матчей «Ливерпуль» проиграл (в понедельник – «Юнайтед»). То есть вполне оправдывают прозвище «ментальные монстры», которое команде давал Юрген. Сам Клопп проблемы в этом тоже не видит – наоборот считает логичным следствием перегруженного прошлого сезона:

«Как мы можем избежать этого в будущем? Очень просто: хорошо начинать. Глупый вопрос на самом деле. В прошлом сезоне мы провели 50-60 матчей, каждый начинается по-разному. Мы не можем здорово начинать каждую игру. Если бы проблема формулировалась так, моя жизнь была бы намного проще. Каждый конкретный случай нужно рассматривать по отдельности».

Если все-таки пытаться уловить какую-то связь, то на первый план снова выйдет невезение. Несколько раз «Ливерпуль» пропускал после атаки, которая начиналась с фола соперника: в прошлом сезоне – с «Саутгемптоном», в этом – с «Фулхэмом». В обоих случаях ВАР не задействовали. После первого случая АПЛ выступила со странной формулировкой «протокол ВАР четко определен, мы не можем пересматривать все ситуации, хотя это выглядело как фол».

Еще один полюс невезения – сильный старт, но все равно пропущенный мяч по итогу. После игры с «Кристал Пэлас» Юрген объяснял:

«Я сказал парням в раздевалке, что горжусь ими. Столько всего произошло на неделе, и после этого мы начали матч так, как начали – просто класс! Да, завершали атаки мы не лучшим образом, но именно так мы и хотели сыграть. Уверен, гол был лишь вопросом времени. К сожалению, затем забил соперник. В первой же атаке, не правда ли?»

Важно не перепутать: Клопп не видит в этом проблемы из-за того, что нет прямой связи с каким-то конкретным (игровым) аспектом. Но тенденция однозначно осложняет команде жизнь. После игры с «Фулхэмом» Юрген признавал: «Мы начали совсем не так, как хотели. Не могли разбить их линии, что было нашей задачей перед игрой. Потом теряли мячи там, где они хотели, чтобы мы теряли мячи, проигрывали единоборства – это отправляло им позитивный сигнал, а нас наоборот сковывало».

Показательно, что после поражения от «МЮ» Юрген практически процитировал себя: «Были ли они агрессивнее нас в начале матча? Кажется, да. Это была именно та игра, в которую «Юнайтед» хотел сыграть. И если хотите, можете сказать, что в этом была и наша вина».

Учитывая кадровые проблемы, важность хорошего старта для «Ливерпуля» лишь возрастает. Характерны замены, которые сделал Клопп на «Олд Траффорд». Несмотря на то, что «Ливерпуль» уступал в счете, Юрген заменил крайнего защитника и опорника. Не всегда выход нового опорника – это оборонительный ход, но других вариантов для усиления просто не было.

Меткое замечание по этому поводу на днях сделал Энди Робертсон: «Каждой команде мы даем преимущество на старте – это нужно изменить. Да, против «Пэлас» мы здорово начали, но и «Юнайтед», и «Фулхэм» начинали лучше нас. Мы должны быть командой, которая сразу оказывает давление на соперника, а не наоборот. В этой лиге нельзя постоянно давать фору сопернику».

Хорошая новость – у «Ливерпуля» есть опыт преодоления этой проблемы. В сезоне-2016/17 команда пропускала первой четыре игры подряд. Отличием была лишь специфика: Юрген указывал на конкретную проблему (тогда – с подбором). Сейчас проблема менее очевидного плана, но тоже весьма неприятная.

Субботняя игра с «Борнмутом» – новая попытка прервать серию. Не менее любопытно, как Клопп поведет себя после нее – дождется возвращения основных игроков (и вообще, и на своей уровень) или срочно выйдет на рынок? Пока приходится подстраиваться под футболистов, которые по разным причинам перестали проходить в основу. Они не обвалили уровень, но зависимость «Ливерпуля» от лидеров вновь хорошо проявляется. Вместе с невезением это привело к худшему старту при Клоппе.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill; REUTERS/Phil Noble, Andrew Boyers, Peter Powell, Peter Cziborra