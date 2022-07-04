Жезус в «Сити» не реализовал потенциал топ-форварда. «Арсенал» – второй шанс?

«Арсенал» получает микс Обамеянга и Ляказетта.

Лондонцы объявили о подписании Габи Жезуса.

Его последняя яркая вспышка в «Ман Сити» – апрельский покер «Уотфорду». В тот момент слухи о переходе в «Арсенал» уже просочились – возможно, поэтому Пеп использовал повод, чтобы подвести мини-итог карьере бразильца в клубе:

«Габриэлю не нужен перфоманс с четырьмя голами, чтобы подчеркнуть, на что он способен. Против «Ливерпуля» в Кубке у него было два верных момента, он их упустил, но самое главное, что он всегда готов помочь. Он всегда думает о том, как принести пользу команде. Даже когда он не получает мяч, Габи все равно совершает много умных движений для партнеров. Поэтому в дни, когда ему удается еще и забить, меня можно назвать самым счастливым человеком в мире».

Цитата Пепа идеально иллюстрирует всю сложность оценки Жезуса в «Сити». В ней и уникальные командные качества Габи, и проблемы с реализацией, и желание, чтобы второе как можно реже затмевало первое. Уход Жезуса в «Арсенал» и само согласие «Сити» его продать – признание, что дилемма зашла слишком далеко, а решить ее уже не получится.

Жезус ударно ворвался в «Сити» и даже посадил Агуэро на лавку. Потенциал не дали реализовать травмы и психология

Траекторию карьеры Жезуса в «Сити» неплохо описывает конкуренция с Серхио Агуэро. В ней было три важных этапа:

1. После перехода Габи (зима-2017). Жезус настолько мощно ворвался, что Агуэро даже пришлось усадить на скамейку, а Пепу выбраться с Серхио на успокоительный ужин – там он заверил, что все еще рассчитывает на него. Из-за травмы Жезуса кризис Куна затянулся всего на несколько недель, но показательны слова Пепа в конце кампании («Сити» завершил ее только третьим):

«Я постоянно думаю о том, что бы произошло, если бы Габи прошел с нами весь сезон, а не только его часть, как вышло в итоге. Уверен, результаты могли быть слегка другими».

2. После адаптации Агуэро к требованиям Пепа. Теперь в руках Гвардиолы было два мощных и разноплановых форварда, но без четкой иерархии. Сезон-2017/18 Пеп даже начинал по схеме с двумя нападающими – хотя ни в «Баварии», ни в «Барселоне» ее не использовал. Гвардиола объяснял, что схема сработает, если на левом фланге будет выходить Бенжамен Менди – но из-за постоянных травм француза развернуть план не удалось.

В итоге Пеп пришел к идее ротации: «Как правило, я не играю с двумя нападающими. Это бьет по контролю над игрой и делает нас уязвимыми без мяча. Мне тяжело с такой схемой. Поэтому я ротирую наших форвардов и стараюсь задействовать обоих. В некоторых матчах мне важны качества Габи, которые не сможет дать Серхио. В некоторых – наоборот».

Пожалуй, убедительнее на этом этапе был Серхио. В аргументах не только игровое время, но и доверие на важные матчи. В сезонах-2017/18, 2018/19 и 2019/20 Кун 19 раз выходил против команд из топ-6 АПЛ в старте. У Жезуса таких матчей – только 8.

3. Конец карьеры Агуэро в «Сити». Формально она завершилась прошлым летом, но фактически – за год до. Серхио почти не играл в сезоне-2020/21, но Габи не воспользовался шансом стать первой опцией в атаке.

Несмотря на отсутствие у Жезуса конкурентов, основным вариантом у «Сити» стала игра с ложной девяткой (иногда – с несколькими). Габи же все чаще появлялся на флангах: сначала – под план Гвардиолы (пример – матчи с «Реалом» в ЛЧ), потом – по собственной просьбе. Забавная, но характерная история на старте прошлого сезона: Пеп использовал нападающим классического вингера Феррана Торреса, пока вингером играл номинальный нападающий Жезус.

В итоге из 21 матча АПЛ, проведенных в основе, у Габи набралось даже больше появлений на фланге, чем в центре (11 против 10). Трансфер подчеркнул негативную динамику: на старте карьеры Жезус усадил Агуэро на лавку, а уходит, когда Агуэро в команде уже нет.

Теперь – к игровым качествам Жезуса, которые помогли навязать конкуренцию Агуэро, и факторам, из-за которых он так и не стал основным.

Изначально усадить Куна в запас помогла энергичность Габи . На тот момент мощнейшее преимущество над Серхио. В дебютной игре с «Вест Хэмом» Габи преодолел дистанцию в 10,88 км – больше, чем Агуэро в любом матче за «Сити» последних полутора лет. В следующей игре с «Суонси» Габи даже перекрыл достижение – теперь 11,1 км.

Сама по себе дистанция ни о чем не говорит, но Жезус сочетал это с высокоинтенсивными рывками (там тоже был большой отрыв от Куна). Такой сгусток энергии бразилец направлял в первую очередь в прессинг – важнейший аспект в игре Пепа. Гвардиола тогда объяснял: «Когда у защитников соперника есть три-четыре секунды на решение, жди опасной атаки. Поэтому секрет сильной команды в том, чтобы наши нападающие были нашими лучшими защитникам, а защитники – лучшими разыгрывающими».

Успех Жезуса в прессинге – в том, что хорошим защитником пришлось стать Агуэро. Присев в запас, Серхио признавался, что теперь учится лучшим качествам Габи. А позже здорово перенес работу в прессинге на свою игру. Чувствуя, что место в составе больше не гарантированно (заслуга Жезуса), Кун адаптировался.

Еще одна фишка Габи – открывания в штрафной . Она позволяла ему бить из очень выгодных позиций. На протяжении трех сезонов подряд (с 2016/17 по 2019/20) Жезус входил в топ-5 АПЛ по полученным явным моментам – и это несмотря на конкуренцию с Агуэро, которая ограничивала игровое время. Показательно, что за 5,5 лет в «Сити» Габи ни разу не забивал из-за пределов штрафной в АПЛ и ЛЧ.

Секрет Жезуса – в универсальности открываний. Может здорово открыться и за спину, и внутри штрафной. Учитывая доминирование «Сити» в матчах, чаще приходилось прибегать ко второму варианту. В нем здорово раскрывалось умение Габи открыться на дальней штанге. Приемы отличались, но самых популярных было, пожалуй, три:

• Первый – рывки под фирменные кроссы Де Брюйне с правого фланга. Жезус даже рассказывал: когда КДБ получает мяч в любимой зоне, он заранее начинает рывок во вратарскую:

Скриншоты сделаны в InStat

• Второй – фирменные для «Сити» ситуации, когда на дальней штанге численный перевес. Жезус либо обеспечивал его, либо сам становился свободным (иногда было и то, и то в рамках одного эпизода):

• Третий – смещения от центрального защитника в зону крайнего. Иногда соперники путались, иногда свободу обеспечивали партнеры, стягивая фулбека на себя:

Подобным движением Габи обострял не только напрямую. Двигаясь от мяча, Габи сам стягивал соперника и освобождал зону партнеру. Пеп как-то объяснял: «Габи совершает много полезных рывков без мяча, которые люди, к сожалению, не часто замечают. Взять для примера наш третий гол «Шахтеру» – гол, забитый Бернарду. Движение Габи в этом эпизоде и привело к голу.

Он дает нам много полезных качеств, но не надо забывать, что он еще молод и ему нужно многому учиться. Например – чуть спокойнее играть в штрафной».

Этого спокойствия часто не доставало. Жезус – известный транжира. В этом его главное проклятие, которое сформировало даже замкнутый круг . Выглядит он примерно так:

– за счет движения Габи получает много убойных моментов;

– из-за средней реализации не конвертирует много убойных моментов в кучу голов;

– из-за того, что открывается здорово и моментов все равно много, голы есть – и в нормальном количестве, если учитывать только время, проведенное на поле;

– при этом получить побольше времени и стать топ-бомбардиром на дистанции сезона не получается – стать основным мешают в том числе промахи.

В итоге перед нами необычная картина. С одной стороны, Габи забил на 18 мячей меньше ожидаемого за пять с половиной лет в «Сити». С другой, если пересчитывать голы и ассисты на 90 минут, то Габи в пяти сезонах из шести входил в топ-10 АПЛ по этому показателю.

В какой-то момент именно проблемы с реализацией заставили Габи нанять психолога, а на старте прошлого сезона – даже попросить Пепа перевестись на фланг. «Я разговаривал с Габи летом. Понял, что ему больше нравится играть на фланге. Некоторым тяжело играть в центре из-за того, что там мало времени на решение и тяжело подстроиться под пас. На флангах ты принимаешь мяч в более открытой позе, там проще принять правильное решение. Габи сказал, что ему так удобнее», – рассказывал Гвардиола.

Помимо реализации, еще одним фактором, который сделал наследие Жезуса в «Сити» неоднозначным, стало здоровье. Из-за них в половине сезонов (3 из 6) Габи пропускал минимум полтора месяца и по меньшей мере 10 игр. Сочетание средней реализации и травм не позволяло рассчитывать на него как на нападающего, который обеспечит результат и трансформирует игровой перевес в победу.

Ниже – табличка, которая хорошо подчеркивает это. В каждом (полном) сезоне за «Сити» у Габи были отрезки, когда он не забивал месяцами. Это итог и средней реализации (не забивал, потому что порол), и травм (не забивал, потому что тупо не выходил на поле), и недоверия из-за сочетания первого и второго. Итог – еще один замкнутый круг из объяснимых надежд на большее и разочарования, что довольствоваться приходилось успехами немного другой величины.

Представляем Жезуса в «Арсенале»: даст качества Обамеянга и Ляказетта, впишется в тренд на прессинг

Учитывая пожелания Габи по поводу позиции в прошлом сезоне, стартовая интрига вроде бы должна свестись к тому, где вообще Жезус будет играть в «Арсенале». Но судя по инсайдам насчет мнения Артеты, его планы отличаются – он видит Жезуса именно центрфорвардом. Об этом говорит и интерес к чисто фланговым игрокам (Рафинья из «Лидса»), и обыкновенная логика: разбивать сыгранную связку на правом краю между Сака и Эдегором кажется странной идеей.

Если инсайды не подведут, Габи ждет позиция центрфорварда. Что Артета требует от игрока этой позиции, он рассказывал в начале марта в интервью Sky Sports:

«Наш приоритет номер один – чтобы он забивал. Угрожал воротам. Любая успешная команда нуждается в забивном форварде – без этого ничего не достичь. Ты можешь показывать красивую игру, но чтобы добиться результата, нужно забивать.

Другое дело, что нападающий должен дополнять партнеров. В общем, нужен форвард такого профиля, под которого нам не придется специально менять стиль игры и приспосабливаться к нему одному. Этот нападающий должен быть определенного возраста, с определенным уровнем опыта и умением играть под давлением, которое свойственно матчам «Арсенала».

В прошлом сезоне в руках Артеты было три варианта на роль нападающего мечты.

Обамеянг (первая часть) – уже не так много забивал и совсем не дополнял партнеров. После его ухода результаты резко улучшились.

Ляказетт (вторая часть) – почти не забивал, зато здорово дополнял партнеров. С ним выдали, пожалуй, лучший отрезок сезона.

Нкетиа (третья часть) – достойно реализовывал, но лишь частично дополнял партнеров. В итоге сумбурная концовка, в которой он хорошо себя проявил и получил новый контракт, а вот команда упустила путевку в ЛЧ.

На бумаге Габи – скорее микс Обамеянга и Ляказетта. От Пьера-Эмерика у него – классные открывания в штрафной, от Ляказетта – достойный подыгрыш и работа в прессинге (Нкетиа был хорош только в прессинге). Это все еще не гарантия голов, но базовые качества Габи должны здорово дополнить прошлогодние наработки Артеты.

К ним в первую очередь относится прессинг. В прошлом сезоне «Арсенал» сильно прибавил в этом компоненте – помог не только уход Обамеянга, но и характеристики защитников (Бен Уайт + Габриэль), которым удобно играть в высокой линии. Жезус отлично вписывается в стратегию развития – Пеп называл его лучшим нападающим мира по игре без мяча:

Также движение Габи может еще лучше раскрыть качества полузащитников. Классикой прошлого сезона стали розыгрыши на правом краю, куда к Сака смещался Эдегор. На левом – создавали пространство для Габриэла Мартинелли под обыгрыши 1-в-1. В прошлом сезоне в этой роли себя неплохо показывал Ляказетт – учитывая классное движение Жезуса в штрафной, он вполне может ее унаследовать.

Ключевой вопрос – уверенность Габи. С одной стороны, он переходит в команду, где получит статус основного форварда (в конкурентах – впервые блеснувший Нкетиа) и возможность начать все с чистого листа. С другой, уровень команды урежет количество моментов – ответственность за реализацию лишь возрастет.

Переход к Артете в этом плане сходит еще и за попытку найти решение. Помогая Пепу в «Сити», Микель заслужил респект игроков как раз за индивидуальную работу с ними. В частности, Гвардиола хвалил испанца за ренессанс Рахима Стерлинга и его прогресс именно в реализации – после тренировок они отрабатывали тайминг рывков в штрафную, выбор позиции уже в ней и момент для самого удара.

Хватит ли магии Микеля (и врачей «Арсенала»?), чтобы Жезус стал топ-форвардом – главная интрига на новый сезон. Топ-форвардом для большого клуба бразилец не стал, а потом вообще отказался им быть. Станет ли таким в команде, которая будет зависеть от него объективно больше?

Фото: globallookpress.com/Andrew Yates, Andy Rowland, Simon Bellis, Barry Coombs