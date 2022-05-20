Внезапная эволюция КДБ: рекорд по голам, но мало ассистов (с игры всего 4). Как тут замешан Роналду и почему Холанд все вернет

Уникальный сезон в карьере Кевина.

Кевин Де Брюйне в четвертый раз номинирован на игрока года в Англии по версии футболистов. Главное отличие от предыдущих попаданий бельгийца в шорт-лист – то, на чем основано признание сейчас.

Прежде (сезоны-2017/18, 2019/20 и 2020/21) Кевин финишировал в топ-2 по голевым передачам. Сейчас Де Брюйне нет даже в первой десятке по этому показателю. Вы удивитесь, но первый ассист в этом сезоне бельгиец отдал только в конце декабря.

Компенсировать удалось за счет рекордного сезона по голам. Тут впечатляет даже не сам рекорд, а контекст: Де Брюйне очень много забивает с игры и конкретно из штрафной. Бонусных мячей вроде пенальти, штрафных и просто дальних ударов, которые могли навести на ложный след, совсем немного.

Признание за этот сезон в основном строится именно на голах. Показательно распределение забитых мячей и ассистов. Впервые после прихода Пепа у КДБ доминируют голы, а не голевые передачи (спойлер: не обошлось без аномалий в виде реализации).

Отчасти эволюцию объясняет спад КДБ в первой половине сезона – бельгиец приходил в себя после чемпионата Европы, который доигрывал на уколах. К концу кампании у Кевина набралось лишь чуть больше половины от доступных минут, но только этим трансформацию Де Брюйне не объяснишь. Ниже – наша попытка разобрать ее подробнее.

Почему же так мало голевых? Виноват стиль Пепа после локдауна, отсутствие форварда и сорвавшийся трансфер Роналду

Величие КДБ-плеймейкера в «Сити» можно грубо поделить на два отрезка.

На первом Де Брюйне блистал за счет вертикальных и разрезающих передач. Сюда отнесем первые сезоны при Гвардиоле, когда вся команда играла в таком стиле. Рахим Стерлинг вспоминал:

«Теперь мы играем не так быстро, как раньше. Особенно в том, как мы доходим до чужих ворот. Когда справа играл я, а слева Лерой Сане, у нас на флангах было два мотоцикла. Теперь наши вингеры играют в более спокойной манере, хотя бы потому что слева играет правша, а справа – левша. Мы нацелены на удержание мяча и потому играем не так динамично».

Трансформация «Сити» произошла сразу после локдауна. До него команда сочетала высокое владение с вертикальностью. После – перешла чисто в режим контроля. Показательно падение продвигающих передач на 10 и более метров – тут просел и общий показатель, и показатель КДБ.

Вдобавок изменилась и роль Кевина. В первых сезонах при Пепе бельгиец отвечал и за розыгрыш мяча, и за обострения. Грубо говоря, чаще оказывался в позициях, откуда в принципе можно отдать вертикальную передачу. Например, в сезоне-2017/18 КДБ делал чуть больше 50 касаний на средней трети поля, показатель этого сезона – меньше 30.

Второй отрезок величия КДБ – фирменные кроссы с правого фланга. Они прослеживались и в первых сезонах при Пепе (Кевин даже пихал партнерам за то, что не открываются), но пика достигли в сезоне-2019/20, когда Кевин шел на рекорд АПЛ по голевым и остановился наравне с уникальными показателем Тьерри Анри (у обоих – по 20 ассистов).

В том сезоне Де Брюйне чаще всего прибегал к кроссам. Дальше их количество снижалось, особенно если брать только точные. Нынешний сезон – вообще антирекорд для КДБ в этом плане.

Главное объяснение – отсутствие центрального нападающего. «Сити» начал играть без него еще в прошлом сезоне – из-за травм Серхио Агуэро провел тогда только 7 матчей в основе. В начале этой кампании уже Габи Жезус попросил перевести его на фланг – так чистых форвардов у Пепа не осталось вообще.

Об их критической важности для кроссов КДБ бельгиец рассказывал сам: «Было бы здорово поиграть с Тьерри Анри или Криштиану. Для меня, как креативного игрока, важно, чтобы в штрафной всегда кто-то был. Да, прекрасно пасоваться с полузащитниками-технарями, но нападающие очень важны для меня и для того, что я делаю лучше всего. Так что да, я бы выбрал кого-то вроде Криштиану. Я мог бы запустить кросс даже на высоту трех метров, но он все равно бы на него среагировал, а я смог бы оформить ассист!»

Прошлым летом мечта Кевина почти осуществилась – «Сити» претендовал на Роналду и даже вел переговоры по нему. Неизвестно, какое влияние оказал бы Криштиану на весь футбол «Сити», но условия для связки с КДБ в таком случае могли сойтись. Без классического нападающего у Кевина практически нет адресатов под фирменные кроссы – из многочисленных ложных девяток потенциал показывает лишь Фил Фоден.

В результате у нас фриковая картина: Кевин сделал только четыре ассиста в этом сезоне с игры. Если не учитывать кампанию-2018/19, когда он не сыграл даже тысячу минут, это антирекорд за все время Пепа в клубе. Контекст не поменяется, даже если провести перерасчет за 90 минут.

При этом не будем недооценивать и роль невезения. Да, по вышеназванным причинам качество созданных КДБ моментов снизилось: в сезоне-2019/20 бельгиец выбивал 0,66 ожидаемых ассиста за матч, в этом сезоне – только 0,43. Но даже такого хватает, чтобы лидировать по этому показателю в АПЛ. Если же учитывать только созданные явные моменты, то и здесь Кевин в топе лиги – уступает лишь Мо Салаху, Тренту Александеру-Арнолду и Харри Кейну (15 против 18) при том, что у этой троицы преимущество по сыгранным минутам.

Короче, подводит КДБ еще и реализация партнеров. По данным Understat, Кевин мог рассчитывать еще минимум на три голевые передачи: показатель его ожидаемых ассистов сейчас – 10,09. Даже без любимых приемов креатива и интеллекта Кевина достаточно, чтобы по-прежнему производить массу голевых моментов. Отсутствие этих приемов – лишь разница между просто крутым КДБ и богоподобным, к которому мы так привыкли.

Откуда рекорд по голам? Помогает система с ложной девяткой, рывки в штрафную и новая роль в прессинге

Даже когда у КДБ были любимые приемы, Пеп требовал от него завершать моменты самостоятельно. Вот недавняя цитата, где он реагировал на рекорд Кевина по голам: «Мне нравится, когда он забивает. Важно, что теперь он не только ассистирует, но и завершает атаки. Я много раз ему говорил, что знаю, какое наслаждение он получает от голевых передач, но чтобы выйти на новый уровень, нужно забивать самому».

Система ожидаемых голов тут сработала в обратную сторону – КДБ забил на 9-10 мячей больше xG. Легко объяснить все везением, но в данном случае к цифрам нужно отнестись осторожно. Один из минусов xG – система занижает качество ударов игроку, когда он бьет с нерабочей ноги. А больше половины мячей Кевина (9 из 15) – итог ударов с левой.

Более показательная картина – ниже. Доля ударов из штрафной и средняя дистанция удара КДБ в этом сезоне – пиковая за последние годы. Кевин меньше разменивается на попытки, которые с большой долей вероятности ничего ему не принесут.

У трансформации есть три причины.

1. Система «Сити» с ложными девятками.

В прошлом сезоне КДБ сам был в этой роли (часто выходил в паре с Бернарду), но в этом не провел ни одного матча. Зато научился распознавать пространство, которое создает ложная девятка.

Голы Кевина в матчах с «Лестером» и «Вулвз» – копии друг друга. Ложная девятка стягивает на себя защитника, а Кевин наказывает сначала рывком в свободную зону, а потом и ударом. Оба момента КДБ завершил сложными ударами с левой, но алгоритм, который помогает ему чаще забивать в принципе, они идеально олицетворяют.

Скриншоты сделаны в InStatScout

2. Копипаст эпизодов, которые приносили ассисты.

К любимым кроссам с правого фланга Кевин подходил с одинаковым приемом – перегружал край и создавал там численный перевес. Рывки ставили дилемму перед соперниками – на него нужно было реагировать либо крайнему защитнику, либо центральному, либо опорнику. Во всех трех случаях были свои минусы.

Если реагирует опорник – возникает дыра в центре поля; если реагирует центральный защитник – возникает дыра в центре обороны; если реагирует крайний защитник – свободным остается партнер КДБ. Бельгиец пользовался и трудностью этой дилеммы и просто-напросто неразберихой, поэтому перед навесом получал свободу сам. Частым итогом была ситуация 2-в-1 на фланге.

Открывания в штрафной идут по схожему принципу. С той лишь разницей, что теперь Кевин получает свободу на другом участке поля. Момент для рывка бельгиец выбирает настолько здорово, что даже рушит персональные установки под него.

3. Роль в прессинге.

Формально оказываться ближе к чужим воротам помогает расположение КДБ в прессинге. В первых сезонах при Пепе бельгиец оставался во второй линии (вместе с опорным), а к нападающему поднимался Давид Сильва. После ухода испанца его роль взял на себя именно Кевин – бельгиец начинает давление вместе с форвардом.

Такое расположение помогает Кевину, если «Сити» высоко отбирает мяч – КДБ изначально оказывается в убойной позиции и может наказать соперника. Ровно треть голов Кевина в этом сезоне АПЛ (5 из 15) были забиты как раз после прессинга – досталось «Вулвз», «МЮ», «Брентфорду», «Челси» и «Лидсу».

Важно, что этот способ дает Де Брюйне и шансы на ассист, но подводит реализация партнеров. Только один такой момент завершился голом – в домашнем матче с «Брайтоном» с паса Кевина отличился Бернарду Силва.

Что дальше? Кажется, приход Холанда откатит КДБ на привычную роль, голов должно стать меньше

Характеристики Эрлинга Холанда в теории могут вернуть Де Брюйне к классической планке ассистов.

Главное качество Холанда – рывки в свободные зоны. С ним в составе КДБ может вернуться к первому приему, который генерировал моменты для партнеров – вертикальным передачам. В этом плане Эрлинг может напомнить бельгийцу Лероя Сане. Немец в свое время отмечал, что даже если КДБ не смотрит на него, нужно все равно бежать защитнику за спину – Кевин обязательно отдаст.

Побочный эффект от прихода Эрлинга – реализация. Моменты, которые Кевин создает после успешного прессинга сейчас, тонут из-за того, что партнеры транжирят их. Холанд может стать апгрейдом. У норвежца никогда не было проблем с реализацией – за два с половиной сезона в Бундеслиге Эрлинг забил сразу на 12 голов больше ожидаемого.

Приумножить ассисты могут и стандарты. В этом сезоне «Сити» бьет исторические рекорды АПЛ по разнице голов с угловых и штрафных (сейчас – плюс 20). Одна из причин – роль тренерских наработок. В прошлом сезоне за стандарты в «Сити» отвечал Николя Жовер – с ним команда не добилась больших результатов, а летом он вообще ушел в «Арсенал» (там результаты получше). В этом стандартами занимается Карлос Висенс, впечатливший работой в U-18. Его идеями публично восхищается Пеп.

В первой части кампании КДБ мало играл из-за травм, поэтому не мог воплотить инструкции Висенса. Во второй Кевин разошелся – с начала года у него четыре ассиста со стандартов (три – в АПЛ и еще один – в Кубке Англии). Если команды, опасаясь скорости Холанда, начнут закрываться еще сильнее, количество стандартов должно увеличиться.

Обратную картину стоит ждать по голам КДБ. С нападающим в составе важность стихийных рывков в штрафную явно уменьшится – показательно, что лучшим бомбардиром «Сити» и в прошлом сезоне, и в этом становился полузащитник, который внезапно установил личный рекорд. Тогда на первый план вышел Илкай Гюндоган, сейчас – Де Брюйне.

«Я знаю, что Кевин щедрый парень и любит ассистировать партнерам, но в этом сезоне у него обнаружилось и голевое чутье. Он выиграл для нас игру с «Челси», забил важный гол «Реалу», забил еще несколько ключевых голов – вот что делает игроков великими. Все эти годы мы говорили, чтобы он чаще врывался в штрафную, но в этом сезоне у него это получается лучше всего», – говорил Пеп после покера бельгийца «Вулвз».

При этом забавно, что даже такой сезон не изменит глобальное представление о КДБ. Да, рекорд результативности, но кажется, Кевин просто лучше всех выполнил задачу, которую Пеп ставил перед началом сезона – раз уж нет форвардов, распределить голы надо между всеми игроками. Возможно, качества, приобретенные в этом сезоне, пригодятся и в эпоху Холанда, но даже этот пик подсветил, насколько Де Брюйне командный парень.

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Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Clive Brunskill; globallookpress.com/Mutsu Kawamori/AFLO, IMAGO/Darren Staples, IMAGO/Craig Thomas/News Images, Ashley Crowden/News Images; REUTERS/Jason Cairnduff