«Арсенал» не смог притормозить «Ливерпуль», хотя лишил доминирования. Все решила игра в штрафных площадях

Разбор Вячеслава Палагина.

В начале недели «Ливерпуль» получил шанс сократить отставание от «Манчестер Сити» до одного очка – команда Пепа Гвардиолы сыграла вничью на выезде с «Кристал Пэлас». Это лишь добавило интриги и так интересной игре на «Эмирейтс». К ней «Арсенал» и «Ливерпуль» подобрались в шикарной форме – с 2009-го в АПЛ не было матча, к которому обе команды подходили с серией из минимум пяти побед подряд (последний случай – тоже между «Арсеналом» и «Ливерпулем»).

Одно из объяснений такой серии Микель Артета назвал на пресс-конференции – сыгранность состава у «канониров». Он не менялся у «Арсенала» на протяжении трех игр подряд. На матч с «Ливерпулем» тоже не было никаких изменений. Пожалуй, из железных игроков основы отсутствовал только правый защитник Такехиро Томиясу, но и его неплохо подменяет Седрик Соареш.

По составу «Ливерпуля», наоборот, было несколько вопросов. Важнейший из них – состояние Мо Салаха. В последней игре с «Брайтоном» его пришлось заменить из-за ушиба. Юрген Клопп перед матчем подтвердил, что Мо сыграет, но все же решил поберечь его и оставил в запасе. Формально вместо египтянина появился Диогу Жота, но фактически на правом фланге Салаха стартовал Садио Мане.

Несмотря на то, что «Ливерпуль» победил, а матч по сути закончился еще в середине второго тайма, будем хвалить «Арсенал». За всю игру команда Клоппа нанесла только 7 ударов по воротам (данные InStat) – меньше было только в домашнем матче с «Ман Сити» (6). Как команде Артеты это удалось – в нашем разборе.

«Арсенал» лишил «Ливерпуль» привычного доминирования. Помогали ситуативный (но оригинальный) прессинг и смелость с мячом

Перед матчем Артета дал «Ливерпулю», пожалуй, лучшую характеристику – это команда, которая доминирует абсолютно в каждом аспекте игры. Задача для «Арсенала» формулировалась естественным образом – лишить этого доминирования команду Клоппа. Тизер: у хозяев получилось.

Доминирование в матче обычно отражает сочетание высокого владения и захвата территории. Вчера у «Ливерпуля» не было ни того, ни другого. Команда Клоппа владела мячом только 52% (в среднем по сезону – 62%), а на трети поля соперника прошло лишь 28% действий (в среднем по сезону – 35%). Да, второй гол практически прибил интригу, но даже до перерыва сохранялась похожая картина. Короче, провести классический для себя матч «Ливерпулю» не удалось.

«Арсенал» и идеи Артеты – главные виновники этого. Хозяева буквально построили игру на том, чтобы лишить «Ливерпуль» привычного сценария. Во-первых, предложили оригинальный прессинг-план. Во-вторых, сами не боялись играть под давлением «Ливерпуля». Показательно, что именно смелость отмечал Артета на пресс-конференции после игры.

Оригинальность «Арсенала» в прессинге отражали позиции атакующих игроков. Обычно прессингуют в схеме 4-4-2 – десятка Мартин Эдегор поднимается на одну линию к нападающему Александру Ляказетту. Вчера задача Эдегора поменялась – норвежец действовал по опорнику «Ливерпуля» Фабиньо. Роль Мартина в свою очередь исполнял Букайо Сака – он смещался с правого фланга, оставлял Энди Робертсона и переходил к Вирджилу Ван Дейку. К Робертсону в свою очередь выдвигался Соареш:

Важно, что «Арсенал» не прессинговал прямо в каждом эпизоде – только когда чувствовал необходимость, а «Ливерпуль» коротко разыгрывал мяч. При этом похвально, что команда действовала максимально слаженно. В теории из-за выдвижений Соареша могла сложиться рискованная ситуация сзади (оставшаяся тройка защитников против тройки нападающих «Ливерпуля»), но хозяева минимизировали угрозу именно за счет хорошего взаимодействия.

Один из примеров. Соареш высоко поднялся за Робертсоном. Энди отдает на свободного Луиса Диаса, но по нему очень плотно играет центральный защитник Бен Уайт:

Под давлением «Ливерпуля» хозяева тоже не терялись. Использовали интересную модель, в которой сочетали безопасный прием с относительно рискованным.

Безопасным был вариант, при котором команда не разыгрывает мяч под прессингом, а сразу отправляет его на фланг. При возможности старались забрасывать за спину на Сака и Мартинелли. Карта передач вратаря Аарона Рэмсдейла – лучшая иллюстрация приема. Почти все его передачи – на фланги:

Если оценивать эффективность приема, то она как минимум сомнительная. Часто итогом становилась просто верховая борьба с крайними защитниками «Ливерпуля», которым вдобавок помогали высокие центральные. Но эпизодически проблемы у гостей все же возникали, в основном – на фланге Трента. Там Мартинелли включал либо скорость, либо дриблинг.

Относительно рискованный прием – попытки пройти прессинг «Ливерпуля». Как правило, команда Клоппа перекрывает центральную часть. Эпизодически «Арсенал» неплохо вскрывал ее – дальше мог тоже отправить мяч на фланг, но в куда более перспективной ситуации.

Сложность «Ливерпулю» доставляло движение Эдегора – норвежец не был привязан к позиции десятки, а располагался так, чтобы Тиаго разрывался между ним и Томасом Парти:

«Ливерпуль» без привычного сочетания нападающих тоже не был образцовой прессинг-машиной. После матча Клопп это отдельно подчеркнул: «Когда «Арсенал» владел мячом, мы недостаточно хорошо защищались нашими нападающими. Мы знали, что они обычно делают при розыгрыше мяча, понимали, что нужно сохранять терпение, а затем вступать в прессинг, когда его запускает Жота».

Симпатичная игра «Арсенала» не вылилась в моменты. Артета пожаловался на разницу в штрафных площадях

Несмотря на то, что хозяева заложили неплохой фундамент оригинальным планом, трансформировать его в результат не удалось. «Арсенал» даже сделал больше касаний в чужой штрафной (20:18), но ему отчаянно не хватало качественных решений непосредственно в атаке – уже после того, как игроки создали условия для момента.

Артета считает, что это напрямую повлияло на исход: «Не думаю, что результат отражает качество нашей игры сегодня. Если брать только игру между штрафными площадями, то во многих моментах мы были лучшей командой и сделали все, что планировали. Мы показали, что способны так смело играть. Интенсивность и понимание друг друга подняли наш уровень игры вверх. К сожалению, такие матчи выигрываются в штрафных площадях, и сегодня это сыграло ключевую роль в результате».

Особенно обидными были эпизоды, когда «Арсенал» создавал перспективные ситуации на правом фланге (слева и так был индивидуально хорош Мартинелли). Там у хозяев четко вырисовывался расклад 2-в-1 – Эдегор и Сака против одного Робертсона. «Арсенал» его категорически не использовал.

Пара примеров для наглядности.

У Сака два варианта – либо отыграться с Эдегором (те самые 2-в-1), либо перевести на левый фланг, где тоже численный перевес и свободный Тирни. Сака решает обыграть Робертсона и потеряет:

Тут снова 2-в-1 на правом фланге (Сака даже указывает на это и просит мяч). Джака банально не доводит – мяч уйдет в аут:

Последний эпизод. Теперь у «Арсенала» нет перевеса справа, но чтобы избежать проблем, «Ливерпуль» стянул туда сразу трех игроков. Соареш получает свободу и просит мяч:

После того, как Седрик получает, Ляказетт показывает отдать ему на ход. Трудный по исполнению пас, но возможность все равно есть – между Тиаго и Ван Дейком большой зазор. Соареш вместо этого ударит издали с нерабочей левой, а Ляказетт после этого начнет ему пихать:

Ужасы с последним пасом в итоге привели к неоднозначной картине. С одной стороны, «Арсенал» лишил «Ливерпуль» домирования – успех для любой команды Европы. С другой, обострял гораздо хуже команд, которые даже не стараются лишить «Ливерпуль» доминирования и играют строго на контратаках.

За всю игру хозяева нанесли только 3 удара из штрафной. Два из них – уже при счете 0:2. Еще один – убойный момент Эдегора (еще при 0:0), который стал результатом прежде всего ошибки Тиаго.

Теперь хвалим Клоппа – его решение с переводом Мане на левый фланг принесло «Ливерпулю» победу

После матча Юрген сказал, что был рад окончанию первого тайма – появилась возможность поменять игру. Но первые изменения произошли еще до перерыва. В районе 34-й минуты Клопп дал указание Диасу и Мане поменяться флангами. Для Садио это было возвращение на привычную позицию – слева он провел 32 матча в сезоне.

Попытаемся выстроить теорию, что Клопп хотел наказать «Арсенал» за смелый прессинг. Грубо говоря, создавая ситуации, когда Мане может либо оголить пространство за спиной Соареша (подключив скорость), либо остаться 1-в-1 с Уайтом (подключив дриблинг). До конца тайма пара таких эпизодов действительно была, но Бен и в них был прекрасен:

Гораздо лучше себя проявила связка Жоты и Мане. Когда они играют на привычных позициях (Диогу – в центре, Садио – слева), то здорово меняются местами и запутывают соперника. С этим защитники «Арсенала» уже не справились.

Эпизод с выходом Мане один на один в конце первого тайма был результатом контратаки («Арсенал» потерял мяч, снова не использовав перевес на левом фланге), но идеально подчеркнул сложность сдерживания Жоты и Мане. После того, как они поменялись местами, Уайт и Соареш не разобрались, кто должен играть по Садио – оба на какой-то момент оказались в одной зоне с Диогу. Мане воспользовался секундным промедлением и отреагировал на заброс Трента:

В моменте с незасчитанным голом Мане снова смена позиций. Только теперь ударили по опорной зоне «Арсенала». Жота стянул оттуда во фланг Томаса Парти, а Садио наоборот опустился и подхватил там мяч:

Перед уже легальным голом связка снова сработала. Сначала снова смена позиций, потом умное забегание Мане (увел за собой Уайта) и открывание Жоты в свободной зоне:

От предыдущего эпизода отличается только реакцией Парти. Там ушел за Жотой и оголил опорную «Арсенала», здесь – остался в опорной, но оставил португальца без опеки. Серьезных претензий Парти едва ли стоит предъявлять – однозначно успешного метода против Мане и Жоты просто нет.

После второго гола «Ливерпуля» Артета пытался освежить атакующую линию (ушли важные Ляказетт, Сака и Эдегор), но разжечь интригу не удалось. Повторился сценарий домашней игры с «Ман Сити» – тогда тоже был достойный первый тайм, но ключевые эпизоды в начале второго снова остались за соперником. Артета проговорил это после игры:

«Ребята подавлены. Понимают, что здорово сыграли и против «Сити», и против «Ливерпуля». Мы были минимум на равных с ними и заслужили гораздо больше, чем получили. Против «Сити» нас подвела дисциплина – из-за нее мы лишились игрока. Игра в штрафных площадях тоже имеет большое значение, особенно против топ-команд. Сыграть с ними на равных уже очень сложно – когда тебе это удается, включаются детали. К сожалению, сегодня они тоже повлияли на результат».

Этот результат еще сильнее закручивает интригу в чемпионской гонке. Теперь «Ливерпулю» достаточно выиграть все свои матчи, чтобы вернуть титул. Забавно, что для этого нужно повторить и собственный рекорд (сезон-2019/20), и рекорд «Ман Сити» (сезон-2017/18) – и в том, и в другом случае команды сделали серию из 18 побед подряд. Ключевое значение будет иметь очная игра на «Этихаде» в начале апреля.

Фото: East News/Ian Kington / IKIMAGES / AFP; REUTERS/Paul Childs