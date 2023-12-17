Как странно: бан стадиона в Ла Лиге за беспорядки из 2017-го. А «Хетафе» все равно выкрутился

Да-да, разбирались шесть лет.

«Хетафе» временно переезжает на другой стадион: домашний «Колисеум» закрывают на один матч из-за поведения фанатов, причем шесть лет назад. Бан попадает на домашний матч с «Райо Вальекано» 2 января 2024-го.

Но почему так долго думали? «Хетафе» долго сражался с испанскими инстанциями и подавал апелляции, но последняя – отказ. Так что наказание вступает в силу.

Причем поначалу в клубе подумали, что бан коснется только зрителей, и начали готовиться к матчу при пустых трибунах. Однако позже получили разъяснения: «Колисеум» должен быть закрыт полностью, дело не в зрителях.

Решение нашли быстро: «Хетафе» арендовал на один матч «Метрополитано» – стадион «Атлетико», и игра пройдет с болельщиками. Клубу из пригорода Мадрида предстоит провести там два матча подряд: за тур до «Райо» они едут в гости как раз к «Атлетико».

В 2017-м фанаты «Хетафе» прорвались на поле после выхода в Ла Лигу и пошли на выездных болельщиков. За оскорбления и метания креслами

Так за что же такой отложенный штраф?

Шесть лет назад «Хетафе» и «Тенерифе» боролись за выход в элиту и встретились в финале плей-офф. Первый матч закончился 1:0 в пользу «Тенерифе», а второй матч («Хетафе» победил 3:1 и вышел в Ла Лигу) на тогда еще «Колисеум Альфонсо Перес» добавил огня.

На 67-й минуте игрок хозяев жестко влетел в соперника, и болельщики «Тенерифе», примерно половина из полутора тысяч, хором затянули «Убийца, убийца», начали оскорблять «Хетафе». В ответ им засвистели, атмосфера накалилась.

В концовке ультрас домашней команды зажгли дымовую шашку и подобрались поближе к выходу на поле, чтобы отпраздновать повышение команды. Дальше – месиво. С финальным свистком болельщики выбежали и заполонили весь газон. Но праздновали не все: игроки гостей добирались до раздевалок в сопровождении охраны, а судьи туда вообще прибежали – ради безопасности пришлось ускориться.

Фанаты «Хетафе» первым делом пошли мстить болельщикам «Тенерифе» – пошли к выездной трибуне, чтобы поливать оскорблениями. В ответ с трибун полетели кресла – прямо на поле, к болельщикам мадридцев, которых пыталась успокоить даже служба охраны стадиона.

Выглядело устрашающе.

Вот вид с трибун.

На сектор болельщиков «Тенерифе» пришла даже полиция. Потихоньку всех выгнали.

Клуб тоже пытался успокоить своих: на табло появились крупные надписи «Пожалуйста, покиньте поле». Постепенно толпа рассосалась.

Президент канарского клуба Мигель Консепсьон после матча упрекнул «Хетафе»: «Это был особенный матч, на который приехало много выездных болельщиков. Им [«Хетафе»] нужно было обеспечить достаточную безопасность для всех. Слава богу, беспорядки ни к чему не привели».

Тогда же запустилось расследование с идеей дисквалифицировать стадион, дело растянулось.

Разбирались шесть лет! И только сейчас дошло до наказания

Выяснение отношений началось сразу после того матча. Изначально в наказание «Хетафе» обязали закрыть стадион на один матч, но клуб подал апелляцию.

В итоге меру пресечения заменили на 18 тысяч евро штрафа, к нему позже добавили еще два: четыре тысячи евро за то, что не предотвратили прорыв болельщиков на поле, и 3001 евро за дымовую шашку. Посчитали, что для двойного наказания вместе с закрытием стадиона недостаточно. К «Тенерифе» вопросов не было – в обвинительных списках фигурировал только клуб из пригорода Мадрида.

Дело время от времени публично обсуждали, но «Хетафе» настаивал, что уже искупил вину штрафами.

Но в 2023-м разборки возобновили: выяснилось, что «Хетафе» вообще не мог подавать апелляцию на решение суда! Пошли разговоры о закрытии «Колисеум», клуб защищался и ссылался на невозможность двойного наказания (штрафы-то уже выплачены).

В июне стадион все-таки забанили: оправдания «Хетафе» не подействовали, вердикт вынес Верховный суд Испании. Перед началом Ла Лиги-2023/24 ходили слухи, что санкцию применят уже в этом сезоне, но в июле мадридский клуб сообщил, что не получал сообщений о закрытии стадиона.

Тем более стартовать нужно было с «Барселоны» – было бы больно терять такую афишу. Новой апелляцией у «Хетафе» получилось выиграть время, болельщиков обнадежили: «Пока не вынесут новый приговор, который так или иначе положит конец всем разбирательствам, зрители смогут посещать матчи на «Колисеуме».

Фанаты «Хетафе» критиковали Верховный суд, принимавший решение: «Санкции несоразмерны и неуместны, мы по-прежнему ждем наказания другим клубам, у которых происходили подобные ситуации в различных местах. Уже не в первый раз национальные и международные инстанции отыгрываются на скромных клубах. Сильные против слабых, слабые против сильных. Мы не будем сидеть сложа руки, вы не заткнете болельщиков «Хетафе».

В ноябре 2023-го Верховный суд Испании все-таки подтвердил закрытие стадиона на один матч чемпионата. Мотивировали основательно: «То, что произошло на «Колисеум» 24 июня 2017 года, можно квалифицировать как реальную угрозу, созданную насильственными действиями в отношении людей и имущества, за которую компетентными органами на клуб наложены санкции за значительное изменение хода встречи, во время которой все произошло: закрыть «Колисеум» на одну игру».

Хотя в итоге болельщикам будет достаточно просто съездить на «Метрополитано» вместо родной арены.

Фото: Gettyimages.ru/Denis Doyle, Aitor Alcalde