2500 км за четыре дня – марафон «Эйбара» из-за Кубка Испании. Летят в Африку!

Путешественники.

«Эйбару», который сейчас обитает в Сегунде, повезло получить в Кубке Испании африканского соперника. Поэтому им, североиспанцам, придется полетать.

4 декабря команда съездила к «Вильярреалу Б» (проиграли 0:1 с голом на 90+2 и удалением в конце первого тайма), это уже чуть больше 800 километров.

А после – перелет в испанский эксклав Мелилью на севере Африки.

Еще два раза по 879 километров, через всю страну.

В общей сложности за четыре дня выходит 2578 километров. Это почти треть протяженности России.

Испанские медиа пишут, что из-за длительных перелетов состав фактически поделили на две части: одна под «Вильярреал», другая – кубковая.

На тренировочный процесс это, конечно, тоже повлияет – нагрузку игрокам дадут разную, в соответствии с тем, к какой группе их отнесут.

А в Европе часто так далеко летают?

Совсем недавно был еще более жесткий пример.

18 ноября французскому «Тьенвиллю» в Кубке Франции выпал «Иенген Спорт» из Новой Каледонии – заморской территории Франции, расположенной в Тихом Океане между Австралией, Новой Зеландией и Папуа-Новой Гвинеей. Оцените расстояние.

Причем в турнир «Иенген Спорт» попал как победитель Кубка Новой Каледонии. Вот такие правила!

Футболисты потратили на перелет туда-обратно больше двух дней – только в воздухе они провели 44 часа, плюс многочасовая пересадка в Сингапуре. Две точки разделяют 16 305 километров – страшная цифра.

«Тьенвилль» выиграл 4:0. Посмотрим, как справится «Эйбар» со своим африканским трипом.

Фото: Gettyimages.ru/Bruce Bennett