Путешествие в Алькоркон.

7 сентября скромный «Алькоркон» сыграл товарищеский матч с «Райо Вальекано» – и главное тут не афиша, а то, за что они играли.

Награда – глиняный горшок!

Необычно, правда? Официальное название трофея – Trofeo Puchero, в буквальном переводе «Горшковый трофей»!

Турнир проводится почти 50 лет во время городских праздников. Приезжали «Реал» и «Атлетико»

Такие трофеи разыгрывают аж с 1975-го во время городских праздников Алькоркона – в первой половине сентября. 7 сентября провели 46-й розыгрыш. «Горшковый трофей» появился уже через четыре года после основания «Алькоркона» как клуба.

В основном в нем участвовали скромные команды, приезжали соперники из региональных лиг, но присылали свои команды и «Реал» с «Атлетико» – правда, дублирующие составы. С 2000-го туда заскакивают команды элитного и околоэлитного уровня: «Райо Вальекано», «Хетафе», «Нумансия» и другие.

Лидер по победам в турнире, разумеется, сам «Алькоркон» – команда забирала трофей 13 раз, дальше «Райо Вальекано» и «Хетафе». Дубли «Реала» и «Атлетико» тоже побеждали – по два раза каждый. Правда, еще в прошлом веке.

Только что «Райо» выиграл трофей седьмой раз.

Форма приза напрямую связана с историей города. Генеральный директор «Алькоркона» Игнасио Альварес объясняет, что трофей демонстрирует близость клуба и города.

В чем же она?

Гончарное ремесло – ключевое для Алькоркона. Местные поставляли глазурь королевской семье, а продукция разъезжалась по всей стране

Алькоркон основан еще в 1208-м, но по-настоящему расцвел в XVI веке. В труде «Топографические отношения городов Испании», появившемся во время правления короля Фелипе II (1556-1598), Алькоркон упомянут так: «... и то, что обычно делается в указанном месте лучше, чем в любом другом месте, – это кувшины, горшки и кастрюли, и это сделано настолько хорошо и они настолько необходимы, что пользуются популярностью по всему Королевству и долго хранятся там».

Местная керамика действительно расходилась не только среди жителей столичного Мадрида, но и в самые дальние уголки Испании. К 1778 году 90% жителей Алькоркона были заняты гончарным ремеслом. Для сравнения: там жили 595 человек, и больше 530 из них были гончарами!

Они изготавливали домашнюю утварь вроде кувшинов, кастрюль, банок, горшков и других керамических вещей. Это приносило немало денег: испанцы писали, что местные гончары зарабатывали больше, чем люди в сфере сельского хозяйства.

Испанский писатель Алехандро Перис Баррио в работе «Старые гончары Алькоркона» (Los Antiguos Alfareros de Alcorcon) упоминал, что при Фелипе V основным поставщиком глазури для королевской семьи был именно уроженец Алькоркона Мануэль де ла Калье.

Гончарный бум продолжался до начала XX века: с появлением стеклянных и пластиковых предметов, а также одноразовой посуды продукция перестала пользоваться популярностью, и количество специалистов в Алькорконе стало сокращаться. К 1920-му в городе оставалось 13 гончарных печей, сейчас их лишь три. Активных работников в этой сфере и вовсе нет: с 1936-го город держался на двух гончарах, последний закрыл мастерскую в 1968-м.

Впрочем, в Алькорконе не забывают традиции, производство керамической продукции на местном уровне продолжается. Это настолько плотно в культурном коде, что глиняные горшки есть даже на гербе Алькоркона, созданном в июле 1974-го!

Отсюда и прозвище «Алькоркона» – «гончары».

Специализация города отразилась и в литературе: различные поэты посвящали гончарному прошлому Алькоркона стихи. Например, Франсиско де Авельянеда:

Птицы с крыльями,

Я сделан из кирпича;

Из кастрюль и горшков,

Феникс из Алькоркона.

Ну а значение ремесла для города отмечал писатель Эухенио Ноэль в книге Un toro de cabeza en Alcorcón: «Алькоркон не существовал бы, как и его знаменитые кувшины, если бы река, превратившись в ручей, не предполагала необходимости охлаждать воду».

Отсюда и футбольный трофей – главная ассоциация с Алькорконом.