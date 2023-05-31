Сразу поднялись обратно.

Из удивительных фактов о сезоне, которые вы могли не заметить: «Гранада» не просто вернулась в испанскую элиту с убедительного первого места в Сегунде, андалусийская команда протянула беспроигрышную домашнюю серию.

Команда провела 21 матч на «Нуэво Лос Карменес» и ни разу не проиграла! 17 побед и четыре ничьих.

Серия тянется еще с концовки сезона в Ла Лиге-2021/22, в общей сложности уже 45 матчей. Последний раз «Гранада» проиграла дома 17 апреля 2022-го – «Леванте» (1:4), а в остальных домашних матчах сезона в элите выиграла и дважды сыграла вничью.

В Сегунде серия чуть не прервалась на мартовской игре с «Понферрадиной» – закончили 2:2, но проигрывали до 96-й минуты. Только в самом-самом конце нападающий Альберто Переа со штрафного сравнял. Возможно, самый важный момент в сезоне.

«Гранада» начинала борьбу за возвращение с тренером Айтором Каранкой, известным по игре и ассистентской работе в «Реале». Это он не смог спасти команду от вылета, новый сезон начал шикарно – с трех сухих побед подряд и лидерства, но потом накрыла нестабильность. Фаворит Сегунды буксовал, и опускался даже за топ-6, выпадал из зоны плей-офф за повышение. Поэтому Каранку сменил Пако Лопес, известный по работе с «Леванте».

Подобрал команду на восьмом месте и довел до победы в чемпионате с отрывом в три очка. После назначения испанца «Гранада» первая в лиге по набранным очкам (53) и вторая по голам (40, у «Альбасете» 41).

Красивое возвращение в элиту.

Это рекордная домашняя серия без поражений в чемпионате?

Пока нет, но одна из самых продолжительных серий в современном футболе. Вот топ-5 за всю историю, о которых есть данные:

• «Реал» – 121 матч (1957 – 1965).

• «Динамо» Загреб, Хорватия – 103 матча (2010 – 2016).

• «Црвена Звезда», Сербия – 103 матча (2017 – 2022).

• «Црвена Звезда», Сербия – 96 матчей (1998 – 2004).

• «ПСВ», Нидерланды – 93 матча (1983 – 1989).

Если учитывать все турниры, а не только чемпионат, список меняется. Вот пять главных примеров:

• «Селтик», Шотландия – 62 матча (1915 – 1917).

• «Унион», Бельгия – 60 матчей (1933 – 1935).

• «Аль-Ахли», Египет – 55 матчей (2004 – 2005).

• «Бенфика», Португалия – 48 матчей (1963 – 1965).

• «Динамо» Загреб, Хорватия – 45 матчей (2015 – 2017).

Новый сезон «Гранада» начнет на выезде с «Атлетико», а дома впервые сыграет во втором туре – против «Райо Вальекано». Будем следить за серией.

Фото: globallookpress.com/Oscar J. Barroso, Alex Camara