В Амстердаме отказались от согласованной сделки.

Форвард «Севильи» Лукас Окампос проводит странный сезон. За 33 матча у аргентинца только семь голов и два ассиста – наименьшая результативность за три года в Испании.

Летом он хандрил в Севилье и со сложным сюжетом ушел в «Аякс»: уже вроде бы согласованный трансфер аннулировали, чтобы реализовать совсем другую схему.

Хотел перезагрузиться – не вышло. Но все только к лучшему.

Окампос почти перешел в «Аякс» за 20 млн евро – но там резко все отменили. И все-таки забрали его за 4 млн в аренду

Летом «Аякс» искал замену уехавшему в «Ман Юнайтед» вингеру Антони. Остановились на Окампосе. Издание De Telegraaf обрисовало суть: стороны моментально согласовали детали и сошлись на 20 млн евро.

Через пару часов инсайдер Фабрицио Романо подтвердил: сделка закрыта. Лукас полетел в Амстердам на медосмотр, но охрана на базе его неожиданно развернула .

Позже Marca объясняла: «Аякс» резко передумал и отказался от сделки. Все-таки не устроила согласованная сумма трансфера и высокая зарплата 28-летнего игрока.

Перед «Севильей» оправдывались странно: говорили, что предложили такие условия в панике и вообще не понимают, кто именно из руководства на них согласился. Спортивного директора Рамона Мончи это шокировало : он ведь уже договорился с «Ниццей» по датчанину Касперу Дольбергу и рассчитывал, что уход Лукаса разгрузит зарплатную ведомость.

Лукас полетел обратно в Севилью, а «Аякс» через час хитро согласовал аренду за 4 млн евро.

Уход Окампоса стал для «Севильи» жизненно важным: кроме аренды Дольберга они собирались подписать свободным агентом Аднана Янузая. Но чтобы его зарегистрировать (проблемы знакомы по историям из «Барселоны», правда?), нужно было улучшить баланс. Пришлось экстренно соглашаться на то, что «Аякс» предлагал за Окампоса.

«Я очень давно в футболе, но такого еще не видел, – резюмировал Мончи. – Мы все согласовали, но в последний момент «Аякс» решил пересмотреть условия. Это было похоже на капкан. Я рад, как мы отреагировали, но уход Лукаса вышел слишком странным».

Позже сам Окампос добавлял контекста: ему пришлось уйти из-за конфликта с тренером Хуленом Лопетеги: «Мой уход в последний момент помог «Севилье». Я был вторым капитаном команды, играл там уже три года и разошелся во мнении с тренером. Мы не обсуждали с ним ничего, а я просиживал на скамейке запасных».

Окампос провалился в «Аяксе». Но с «Севильей» он снова в финале ЛЕ

Лукас снова полетел в Нидерланды, со второй попытки все удалось, но вот заиграть совсем не вышло. Аргентинцу выделили всего 114 минут – даже в трех матчах за «Севилью» в начале сезона вышло больше.

Причем играл Окампос только два месяца, с конца октября не появлялся вообще, а во время перерыва на ЧМ-2022 клуб даже не взял его на сбор для поддержания формы. Лукас задумался о возвращении, а там как раз в его сторону поменялись и обстоятельства: тренировать «Севилью» пришел Хорхе Сампаоли. Они в хороших отношениях, так что Лукаса забрали обратно при первой же возможности в зимнее окно. Других вариантов и не было, за три клуба в сезоне играть нельзя.

«Всего четыре месяца назад я не чувствовал себя футболистом, – делился Лукас по возвращении. – Но вот приезжаешь, тренируешься пару дней и уже можешь играть».

С Хосе Луисом Мендилибаром они тоже быстро нашли общую волну (трех тренеров за сезон никто не запрещает), Окампос поддержал специалиста и сразу заявил, что ему нравится стиль игры.

Мендилибар взбодрил команду: в Ла Лиге перед последним туром вместо борьбы за выживание «Севилья» претендует на место в еврокубках. Но еще важнее – что в среду севильцы играют финал родной Лиги Европы.

Наверняка с Окампосом в составе – победителем ЛЕ-2019/20.

Фото: globallookpress.com/Cesar Ortiz; eastnews.ru/ANP MAURICE VAN STEEN