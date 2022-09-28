Европейский путь Дани Алвес начал в «Севилье» – хотя до этого о ней даже не слышал. Тут из него сделали звезду

В июле 39-летний Дани Алвес подписал контракт с мексиканскими «Пумас». Так закончилась его великая почти 20-летняя карьера в Европе, за которую он выиграл 38 трофеев.

Бразилец был частью легендарной «Барсы» Пепа Гвардиолы, собрал кучу трофеев других лиг – и многие уже забыли, что его первым европейским клубом была «Севилья».

Именно там Алвес после второй лиги Бразилии адаптировался к новым игровым принципам, добавил в них немного бразильского веселья и впервые заявил о себе на весь мир. Вспоминаем самое интересное из тех лет:

• Дани стал первой покупкой легендарного спортивного директора «Севильи» Рамона Мончи;

• Скаут «Севильи» был готов пожертвовать работой ради подписания Алвеса;

• Тренер Хоакин Капаррос перевоспитал бразильца и помог поменяться в лучшую сторону;

• Капаррос запрещал защитникам переходить центр поля, но ради Алвеса нарушил принцип;

• Алвеса никогда не привязывали к конкретной позиции – он мог сыграть везде;

• За год до «Барсы» Алвес мог перейти в «Реал» или «Челси».

«Я понятия не имел, где находится Севилья». Алвес выбрал клуб из-за того, что название хорошо звучало

Молодой Дани Алвес выделялся прежде всего физической мощью – при росте 172 см весил 70 кг, среди которых не было ни одного лишнего. Выносливость позволяла бразильцу неимоверное количество раз носиться в атаку и возвращаться в оборону без потери интенсивности. Алвес уже обладал прекрасным ударом, бил с обеих ног и исполнял стандарты в «Баие» – своем первом взрослом клубе. В дебютном матче в основе молодой правый защитник отдал голевую передачу и заработал пенальти, чем очень впечатлил публику и тренеров.

Испанский журналист Пако Сепеда в книге «Он никогда не сдается: клуб, который научился выигрывать» рассказывал, что «Севилья» впервые обратила внимание на Дани в 2002-м на Кубке Америки U-20. Антонио Фернандеса, помощника спортивного директора «Севильи» Рамона Мончи, настолько впечатлила игра Алвеса в матче с Уругваем, что оставалось лишь убедить клубное руководство.

Президент «Севильи» Хосе Мария Дель Нидо не был уверен в правильности подписания игрока из второго бразильского дивизиона. «Когда я вернулся из Уругвая, вышел с командой на поле, чтобы размяться, и оставил телефон в раздевалке. Когда вернулся, обнаружил около 15 пропущенных звонков от Дель Нидо, – рассказывал Фернандес в интервью изданию La Voz del Sur. – Он много раз спрашивал, уверен ли я, и оказывал такое давление, что в конце концов я сказал, что уйду, если Алвес не заиграет . Дель Нидо ответил, что именно это он и хотел от меня услышать».

В Андалусию Дани Алвес прибыл зимой 2003-го. Для спортивного директора «Севильи» Рамона Мончи он стал первой покупкой в карьере – за бразильца заплатили миллион евро. Сам Мончи пришел в клуб за три года до Дани вообще на другую работу. «Я получил образование юриста и изначально пришел в клуб на юридическую должность. Однако в трудный для клуба момент меня назначили спортивным директором, и с тех пор я работаю в этой области», – вспоминал Мончи в интервью Publico.

«Мне было 18, и я играл в «Баие», когда знакомый скаут подошел ко мне и сказал, что «Севилья» заинтересована в моем переходе, – рассказывал Алвес The Players Tribune. – Я ответил ему: «Севилья»? Великолепно!» Скаут спросил, знаю ли я, где находится Севилья, и я ответил, что знаю. На самом деле я понятия не имел, где она – но название клуба звучало хорошо, поэтому я решил соврать. Лишь несколько дней спустя я узнал, что «Севилья» играет против «Барселоны» и «Реала».

В начале Алвес конфликтовал с тренером и хотел вернуться в Бразилию, его не взяли даже на матч Лиги шампиньонов

Испанские медиа называли Капарроса безумцем за то, что не видел бешеного потенциала 19-летнего защитника. Он не ставил футболиста в состав – этого не понимали примерно все. А сам тренер говорил о проблемах Алвеса с дисциплиной.

Журналист Хосе Гордильо рассказывал, что в самом начале пребывания в «Севилье» Алвес заявил Капарросу, что в футболе не существует ни ограничений, ни правил. Для тренера это были самые что ни на есть проблемы с дисциплиной и самоорганизацией.

«Капаррос ставил Алвеса на левый фланг, за что его много критиковали местные медиа, – констатировал Антонио Фернандес. – Кроме того, молодые бразильские латерали не очень сильны в тактике, и Алвесу было трудно, но ему достались хорошие учителя, в том числе Капаррос».

Вот как тактические недостатки Алвеса описывал сам тренер «Севильи»: «Футбол Дани был слишком хаотичным, как обычно бывает у многих молодых футболистов, которым предстоит найти баланс между креативностью и тактической дисциплиной».

Кроме того, у Алвеса возникли сложности с климатом и языком. По его словам, первые полгода в «Севилье» были самыми сложными в жизни. В какой-то момент защитник даже подумывал о возвращении домой – отговорил отец. «Я решил остаться, – вспоминал Дани. – Выучить язык и попытаться подружиться с кем-то, чтобы в случае отъезда в Бразилию хотя бы приобрести новый опыт».

Алвеса постоянно оставляли вне основной команды. Он сильно расстраивался, когда попадал в заявку не главной команды, а клубного филиала, и тренировался не в полную силу. Однажды тренер решил проучить Алвеса.

По четвергам «Севилья» играла матчи Лиги шампиньонов – так в клубе называли еженедельные спарринги с командами со всей Андалусии для поддержания формы в отсутствие еврокубков.

В день очередного матча ЛШ Капаррос объявил, что все игроки филиала вместе с Дани Алвесом направляются на юг Севильи на игру против местной футбольной школы. Бразилец сразу уточнил: «Во сколько уходит последний автобус до стадиона?» Капаррос не впечатлился реакцией игрока (вместо того, чтобы радоваться попаданию в основу, он волнвался о том, как вернуться), выдержал минутную паузу и сообщил: «Даниэль, я солгал. Тебе необязательно ехать. Я соврал специально, чтобы проверить, как один из нас не смотрит ни на какие неудобства, когда нужно играть в футбол». После этого Алвес изменил подход к делу и сильно поменялся в лучшую сторону.

Это подметил Капаррос в интервью Rondo Magazine: «Когда он только пришел в «Севилью», его очень критиковали, но благодаря сознательности, самопожертвованию и голоду до побед он заслужил место в стартовом составе».

В той «Севилье» латерали не могли заходить за центр поля. Алвес рискнул, заиграл в основе и потом называл Капарроса лучшим тренером в карьере

Оборонительным игрокам «Севильи» при Капарросе было непросто. Алвес рассказывал, что тренер запрещал защитникам, в том числе крайним, пересекать центр поля. «Я провел так несколько игр и смотрел на центральную линию как собака, которая боится невидимого барьера во дворе, – вспоминал Дани. – Однако в какой-то момент инстинкт подсказал мне, что нужно идти в атаку. Я пошел вперед и атаковал, атаковал. Тогда это сработало блестяще. После матча тренер сказал мне: «Хорошо, Дани, у нас новый план. Теперь ты ходишь в атаку» .

С этого момента Алвес закрепился в основе андалусийского клуба. Хоакин Капаррос позднее вспоминал: «Он был парнем, голодным до побед, всегда хотел учиться чему-то, и это привело его туда, где он сейчас». Игрок нашел взаимопонимание с тренером, но сохранил стиль – некоторую хаотичность в атаке.

Капаррос объяснял, что изменилось в его видении игровой роли Дани Алвеса: «Понятно, что футбол коллективная игра, но ты не можешь ограничить креативность футболистов. То же самое происходило и с Хосе Антонио Рейесом, Пако Гальярдо, Хесусом Навасом и Диего Капелем, которые тоже любили обводить соперников. Ты не можешь отобрать у них эту инициативу, потому что именно за это переводишь их в основу. Если Даниэль в играх постоянно искал дуэли 1-в-1, ему нужно было это делать. Если хочешь подписать кого-нибудь, берешь его за то, что он из себя представляет сейчас, а не за то, кем хочешь, чтобы он был. Очевидно, потихоньку его обучаешь, исправляешь его ошибки, и так он усваивает новые концепты. Однако нужно дать игроку возможность творить, проявлять то, что у него внутри. Если этого не делаешь – ограничиваешь его».

Позже в разговоре с изданием SPORT Капаррос признавался, что сдерживание Алвеса в самом начале испанской карьеры пошло бразильцу на пользу: «В то время я получил столько критики, что организовал встречу с представителями медиа. На ней я сказал: «Оставьте уже эту тему! Дани будет лучшим в мире на своей позиции» . Тогда нужно было принимать решения, и я сделал это, потому что видел, каким потенциалом он обладает. Алвес продемонстрировал это во время карьеры. При нужной конкуренции он становится монстром».

Дани Алвес оправдал ожидания тренера. На прощальной церемонии перед уходом в «Барсу» защитник признался, что многому научился у Капарроса.

Тренер тоже публично хвалил Алвеса: «Дани прекрасно оснащен технически и прирожденный победитель. Он завоевал трофеи в «Севилье», и обратите внимание на то, что он потом сделал в «Барселоне» – очень важная веха футбольной истории. Я видел, что люди удивлялись голоду до побед, который Дани демонстрировал в любом клубе. Футболист, выигравший все, продолжает хотеть большего».

В 2009 году в интервью изданию ABC de Sevilla Дани Алвес заявил: « Лучший тренер в моей жизни, несомненно, Хоакин Капаррос. Он – причина всего этого . Капаррос давал мне советы не только как футболисту, но и как человеку. Я начал видеть футбол иначе, прежде всего на своей позиции. Он позволил мне атаковать, но постоянно напоминал, что латераль не может не обороняться».

«Севилья» и Алвес – страсть. Дани играл даже нападающего

В «Севилье» Алвес выиграл сразу пять трофеев: два Кубка УЕФА, Кубок Испании, а еще по Суперкубку Европы и Испании. В нападении той команды отжигали Луис Фабиано и Фредерик Кануте, а в 2007-м на год приехал Александр Кержаков. Все титулы испанцы взяли за два с половиной года, так что доминация выглядела еще мощнее. «Севилья» стала третьей командой Испании – и стабильно кусала грандов.

«Я отыграл за «Севилью» всего один сезон в аренде, но это было невероятно. Секрет той команды в том, что они на каждый матч настраивались как на финал, – вспоминал Хавьер Савиола. – Мы выиграли два подряд Кубок УЕФА. Я навсегда запомню, с какой страстью тут отмечают трофеи. Люди обожали нас, потому что не привыкли постоянно выигрывать. Считаю, что именно этот период заложил основу для побед Унаи Эмери в ЛЕ. Та команда – золотое время в истории клуба».

Дани был самым ярким бриллиантом в той коллекции. Комплименты как титулы – всю карьеру преследуют Алвеса. Гвардиола не скрывал, что вряд ли встречал игроков умнее бразильца. Луис Энрике и Томас Тухель даже не спорили с Пепом и отмечали невероятные игровые качества и вариативность Дани. Лео Бонуччи ласково называл Алвеса инопланетянином.

Лучший комплимент Дани прилетел в 2013-м от Рамона Мончи: «За всю свою жизнь я плакал от бессилия всего два раза. Впервые, когда Рамос уходил в «Реал» и я не знал, что делать. Во второй раз мне просто позвонил Алвес и попросил продать его. Это было больно. Я считаю, что он – лучшая сделка в моей карьере , ведь этот парень никого не боялся, он конкурентоспособный зверь. Это всегда привлекало».

Период Алвеса в «Севилье» часто недооценивают из-за его невероятных отрезков уже при Гвардиоле, но именно в начале пути он выдавал чуть ли не самые сильные сезоны в индивидуальном плане.

Сезон-07/08 – гипертоп даже по каталонским стандартам. В 2018-м Хесус Навас вспоминал, что в том году Дани не могли остановить даже на тренировке: скорость и физика в сочетании с по-бразильски шикарной техникой превратили Дани в одного из главных латералей мира. По крайней мере, с точки зрения атаки.

Алвеса никогда не привязывали к конкретной позиции: играл и правого защитника, и правого вингера, а потом пошел на другой фланг, в центр поля. Как-то Дани играл в центре нападения – и бразилец сам от этого невероятно кайфовал. « Футбол – это защита-атака, защита-атака и атака-защита, атака-защита. У него нет ограничений, нет правил , – рассуждал Дани в 2017-м. – Капаррос ставил меня в полузащиту, пока не осознал, что хоть у меня и есть навыки игры в атаке, но на самом деле я могу заниматься и тем, и другим.

Что значит оборонительный футбол? Без подключений к атаке и без дриблинга? Черт побери, тогда бы он был скучным, не так ли? Если обороняешься, то не атакуешь, а если атакуешь, то не обороняешься? В чем смысл? Выиграть. А чтобы победить, надо больше забивать. Чтобы забивать – надо больше атаковать».

Этим Дани и занимался. Рывки до чужой штрафной быстро стали фишкой, а шикарные решения назло Капарросу – нормой.

Пример из матча против «Барсы» в мае 2006-го. Бразилец подхватывает мяч вдали от штрафной и обыгрывается с партнером. Перед Алвесом куча свободного пространства и открытый партнер. Любой другой игрок в таком матче отдал бы пас, а Дани пробил – и не ошибся.

Вратарь Андрес Палоп после того матча признавался, что хотел напихать Алвесу за это решение, но гол спас того от наказания. В этом – весь юный Дани: типичный бразилец, но с его талантом можно было себе позволить многое. Великий автор The Guardian Сид Лоу в 2007-м описывал Дани так: « Алвес – гиперактивный ребенок. Роберто Карлос, но на правом фланге. Человек-оркестр, который может все, но не все хочет ».

В те годы «Севилья» совсем не считалась грандом: команда только привыкала каждый год терять лидеров, так что одновременная продажа в «Реал» лучшего бомбардира Жулио Баптисты и талантливого Серхио Рамоса воспринималась как настоящая трагедия. Положение выправлял Мончи: например, каким-то чудом всего за 2,5 млн вытащил из «Юве» Энцо Мареску – он уложит дубль «Мидлсбро» и станет MVP финала-2006. Мончи штамповал успешные сделки: от аренды Хавьера Савиолы до подписания любившего ссориться с тренерами защитника Жюльена Эскюде.

Именно Мончи стал важнейшей фигурой и одним из создателей «Севильи» – сначала Хуанде Рамоса, а затем и Унаи Эмери. Хуанде признавался, что те успехи никогда не произошли бы без Мончи – вместе с Рамоном они отточили все до автоматизма. Алвес в той команде был частичкой магии, которую даже не пытались контролировать. Рамос рассказывал, что просто не мог заставить упертого Дани слушаться.

Оба Кубка УЕФА «Севилья» выиграла в одном стиле: постоянно атаковала, строила комбинации через фланги и прессинговала. После победы над «Мидлсбро» бразилец заплакал и признался, что просто счастлив – за весь плей-офф Кубка УЕФА-2006 он не отметился ни одним результативным действием и сильно переживал, что не приносит пользу команде, но против англичан сделал ассист на Луиса Адриано.

В следующем сезоне «Севилья» повторила это достижение. Звездный час Алвеса – четвертьфинал против «Тоттенхэма»: бразилец так достал соперников, что после тренер лондонцев Мартин Йол не сдержался: « Их атаки начинает правый защитник. Как мы по-вашему должны были его останавливать? »

В финале против «Эспаньола» Дани не забил пенальти в послематчевой серии, но это не помешало «Севилье» выиграть. Бразилец рассказывал, что в случае поражения не простил бы себе тот промах, но обошлось. После этого за Алвесом впервые пришли из топ-клуба – «Ливерпуль» хотел забрать защитника, но побоялся, что Дани не потянет АПЛ из-за слишком сильной любви творить впереди.

Воспитанник «Севильи» Альберто Морено говорил, что именно из-за Дани полюбил играть в атаке. Жоау Канселу из «Ман Сити» признавался, что Алвес всегда был его примером для подражания и выделял то, с какой свободой бразилец играет на одной из самых сложных позиций в футболе. Понятно, что Жоау застал версию Алвеса времен «Барсы» и Месси, но базис стиля Дани заложил еще до нее.

Алвес действительно никогда не сиял в защите, но Хуанде Рамос хорошо объяснял этот парадокс в 2014-м: «Он играл в «Севилье» и боролся за место на олимпе. Когда вы играете с «Барсой» и «Реалом» в одной лиге, то обязаны чем-то выделяться, чтобы вас просто заметили. Дани справляется с этим, а все писали про него и говорили, что он не умеет защищаться. А если от него это и не требовалось? «Севилья» была готова жертвовать чем-то в защите ради него в атаке».

Позже Дани признавался, что постоянные претензии по игре в защите подпитывали его и помогали прогрессировать. Переход в «Барсу» стал итогом того, что бразилец все сделал правильно – на первой же пресс-конференции после трансфера Пеп подметил, что связка с Месси будет уничтожать всех соперников. Про защиту так никто и не подумал.

За год до «Барсы» Дани мог перейти в «Реал» и «Челси», позже Алвеса ставили в пример другим игрокам «Севильи»

В 2008 году Алвесу позвонил агент и сообщил, что в подписании Дани заинтересована «Барселона». В ответ последовало незамедлительное «да». Бразилец делился с The Players Tribune: «В этот раз мне уже не пришлось лгать. Где находится Барселона, я знаю».

Спустя почти два десятилетия Рамон Мончи, рассуждая о лучшем трансфере на посту спортивного директора «Севильи», упомянул именно Алвеса: «Я бы назвал его образцом трансфера, учитывая и экономический аспект. Мы нашли его практически случайно, понадобилось некоторое время на адаптацию, а потом он выиграл с клубом пять трофеев. В конце концов его продали и заработали огромные деньги (23 млн евро – Sports.ru). Дани до сих пор следит за «Севильей» и любит ее».

Футболист эмоционально попрощался с «Севильей»: «Я ухожу так, как мечтал, через парадную дверь. Хочу лишь поблагодарить всех от всего сердца». «Севилью» Дани Алвес вспоминает лишь теплыми словами. На презентации книги Даниэля Пинильяса «Метод Мончи» бразилец присутствовал лично и вспомнил время, проведенное в клубе: «Севилья» до сих пор в моем сердце , в моей душе, потому что это особенная часть моей жизни. Все это знают».

За год до «Барселоны» Алвес мог перейти в мадридский «Реал»: «Договоренность с «Реалом» была достигнута на 95%, но переговоры с Дель Нидо давались мадридцам тяжело. Вместе с ними за меня боролся «Челси», но ни с теми, ни с другими в итоге не договорились, и я остался в «Севилье».

После перехода Алвеса в «Барселону» Капаррос обнадежил болельщиков каталонцев: «Это хороший трансфер, и он это продемонстрирует. Люди насладятся его игрой, а юные футболисты будут сходить по нему с ума».

К переходу на новый уровень Алвес был готов – он приходил к каталонцам в статусе одного из лучших латералей мира.

Чики Бегиристайн, спортивный директор «Барсы» того времени, высказывался категоричнее: « Мы подписали лучшего игрока в мире на своей позиции . Это фулбэк, который любит атаковать и выкладывается в играх на все сто».

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose, FiroFoto, Manuel Queimadelos Alonso, Jasper Juinen, Denis Doyle; globallookpress.com/Ismael Rosas / Eyepix Group