Третья команда «Лас-Пальмаса» участвует в плей-офф за повышение, вылетев в лигу ниже. Чего-чего?

Странности из испанских глубин.

Главные герои этой трагикомедии – филиалы «Лас-Пальмаса» из низших лиг Испании.

«Лас-Пальмас С» провел сезон в пятом по силе дивизионе страны и занял 2-е место в группе, которое выводит в плей-офф за повышение. И все бы ничего, но вторая команда «Лас-Пальмаса» взяла и вылетела из четвертого дивизиона в пятый.

В итоге «Лас-Пальмас С» автоматически опустился в региональную лигу (то есть шестую ступень) – не сможет играть ни в четвертом дивизионе, ни в пятом. Но! Хочет все равно сыграть в стыках за четвертую лигу.

Хммм. Яснее не стало

Рассказываем дальше.

Филиалы одного клуба или сам клуб со своим филиалом в одном дивизионе находиться не могут. «Лас-Пальмас С» начнет новый сезон именно в региональной лиге, потому что в пятую, где команда С провела сезон, опустился ее старший брат.

Стоп. А что мешает командам просто поменяться дивизионами и играть там, где заслужили?

Казалось бы, логичное решение. Но...

Здесь в игру вступает испанский регламент.

Если вылетает команда в лигу или дивизион, в котором участвует другой филиал или зависимый от основной команды клуб, последний автоматически опускается на дивизион ниже. То есть, даже если теоретически «Лас-Пальмас С» выигрывает плей-офф за выход в четвертый дивизион, то не добьется повышения в классе, поскольку не может находиться в дивизионе выше, чем высший клуб по иерархии.

Странная ситуация для «Лас-Пальмаса», но что поделать. Клуб мог отдать свое место в плей-офф шестой команде своего дивизиона – «Унион Сур Яйсе».

Но «Лас-Пальмас С» вредничает и собирается в плей-офф, участие в котором не несет никакого смысла, а футбольные власти (в этом случае Федерация футбола Канарских островов) пока не дает внятных ответов. Сами запутались.

А вот тренер «Унион Сур Яйса» злится: «Очередная неудача, очередная фальсификация, которую футбольная федерация не собирается предотвращать и помогать нам. Это очень неудачное решение.

То, что «Лас-Пальмас С» будет участвовать в плей-офф, не имея шанса подняться наверх, болезненно для нас».

Плей-офф проводится в два этапа. Предположим, если «Лас-Пальмас С» выйдет во второй, то его соперник автоматически получит повышение, даже если проиграет в решающем матче.

А что с филиалами других клубов Ла Лиги?

Самый сильный филиал Испании прямо сейчас – молодежка «Сосьедада» во главе с перспективным тренером Хаби Алонсо.

Они играют в Сегунде – и ведут отчаянную борьбу за выживание. При этом команда Алонсо играет вдохновенно: в последнем туре молодые ребята даже остановили «Вальядолид» с третьего места.

Не думайте, что там все так радужно – в случае вылета вторая команда «Сосьедада» задохнется от кадровых проблем: контракты аж 15 игроков заканчиваются этим летом. Если команда вылетает, то продлить игроков попросту не будет возможности.

А продлить и правда есть кого. Особенно выделяется 18-летний латераль Джонатан Гомес, за которого борются сразу две сборные: США и Мексики. Любопытно, что на молодёжном уровне он уже сыграл и за тех, и за тех: команда U-16 сборной США и команды U-16 и U-20 сборной Мексики.

С ним такое происходило и на взрослом уровне: в прошлом декабре Гомес вышел за сборную США в концовке товарищеского матча с Боснией и Герцеговиной, а в апреле Гомес почему-то сыграл 8 минут за сборную Мексики в товарищеском матче против Гватемалы.

Как говорит сам футболист, итоговое решение пока не принято.

В общем, странностей в испанских филиалах точно хватает.

Фото: twitter.com/udlp_oficial; globallookpress.com/Mutsu Kawamori/AFLO