Сытые и проигравшие.

Перед субботним матчем «Питтсбурга» с «Вашингтоном» Анна Кастерова, жена Евгения Малкина, опубликовала фотографию, где за их столом вместе со старшим и младшим Малкиными сидели Александр Алексеев, Алексей Протас, Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, .

Хозяйка дома составила меню, которое наверняка оценили игроки «Кэпиталс»: закуска из свежих овощей, разносолы домашние, боярский хлеб с пряностями и зеленью, уйгурские манты со шпинатом и сливками или с говядиной и курдючным салом.

На следующий день участники застолья отличились в матче: Овечкин забил 822-й гол в НХЛ, Кузнецов сделал передачу, а хозяин дома поставил красивую точку и забросил победную шайбу – 4:3.

Евгений Малкин поделился впечатлениями от встречи, а также оценил кулинарные навыки жены: «Было много шуток. Мы очень давно знакомы, хорошо дружим. По возможности проводим вместе время. Это отличный ужин. Жена готовит как босс».

Естественно, после победного гола мужа Анна решила его еще раз порадовать и приготовила новую порцию мантов: «Мужа ждет добавка, со сметаной, заработал».

Фото: телеграм-канал Анны Кастеровой