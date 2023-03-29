Billie Eilish
Блог

Боярский хлеб, манты, соленья – семья Малкиных пригласила игроков «Вашингтона» на ужин

Вашингтон Вашингтон
Евгений Малкин Евгений Малкин
Питтсбург Питтсбург
НХЛ НХЛ
Алексей Протас Алексей Протас
Евгений Кузнецов Евгений Кузнецов
Александр Овечкин Александр Овечкин
Анна Кастерова Анна Кастерова
Александр Алексеев Александр Алексеев
Хоккей Хоккей

Сытые и проигравшие.

Перед субботним матчем «Питтсбурга» с «Вашингтоном» Анна Кастерова, жена Евгения Малкина, опубликовала фотографию, где за их столом вместе со старшим и младшим Малкиными сидели Александр Алексеев, Алексей Протас, Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, . 

Хозяйка дома составила меню, которое наверняка оценили игроки «Кэпиталс»: закуска из свежих овощей, разносолы домашние, боярский хлеб с пряностями и зеленью, уйгурские манты со шпинатом и сливками или с говядиной и курдючным салом. 

На следующий день участники застолья отличились в матче: Овечкин забил 822-й гол в НХЛ, Кузнецов сделал передачу, а хозяин дома поставил красивую точку и забросил победную шайбу – 4:3.

Евгений Малкин поделился впечатлениями от встречи, а также оценил кулинарные навыки жены: «Было много шуток. Мы очень давно знакомы, хорошо дружим. По возможности проводим вместе время. Это отличный ужин. Жена готовит как босс».

Естественно, после победного гола мужа Анна решила его еще раз порадовать и приготовила новую порцию мантов: «Мужа ждет добавка, со сметаной, заработал».

Фото: телеграм-канал Анны Кастеровой

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ABarca
Мда. Салат помидоры и огурцы без заливки, пряностей и прочего. Та, еще готовщица.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр
малыч конечно в оборот взят конкретно, сотки баксов небось на кармане не имеет, всю у кастервовой.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий