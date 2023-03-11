12 комментариев

Поехал зашивать в раздевалку.

Кошмарный эпизод случился в пятом матче серии «Торпедо» – «Динамо»: в третьем периоде форваод бело-голубых Илья Каблуков, падая, ударил коньком в лицо торпедовцу Кириллу Уракову.

Причем арбитры игру остановили не сразу, Ураков успел добраться до своей скамейки. И только спустя несколько секунд прозвучал свисток, и Кирилл, закрывая лицо, отправился в раздевалку.

Кириллу Уракову – 25 лет, он воспитанник пензенского хоккея, но с 16 лет играет в системе «Торпедо». В главной команде он дебютировал в 18, еще когда главным тренером был Петерис Скудра. В этом составе Кирилл больше всех матчей сыграл за «Торпедо» в КХЛ – 319 и набрал 62 (26+36) очка.

А вот в этом плей-офф Ураков впервые вышел на лед – в какой-то момент он потерял место в составе и сыграл два матча за «Дизель» в ВХЛ – и надо же, как не повезло.

Это не единственный неприятный инцидент в матче: во втором периоде «Торпедо» лишилось защитника Георгия Мишарина, которому прилетело в лицо шайбой и который... тоже впервые вышел на лед в этом плей-офф. Мистика.

«Торпедо» все-таки выиграло этот изнурительный матч – в конце первого овертайма победную шайбу забросил Денис Ян, который также открыл счет на 1-й минуте. Но лучшим игроком герой предыдущей игры Даниил Бокун выбрал не его, а пострадавшего Кирилла Уракова.

«Отдам Ураку – отдался по полной программе», – объяснил Даниил.

«Я посмотрел, мужики, – ответил Кирилл. – Хорошая игра, боевая. В том же духе. Забрать Москву»!

Счет в серии: 3-2

Фото: трансляция КХЛ