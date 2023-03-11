12 комментариев

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Кошмар: игроку «Торпедо» порезали лицо коньком. Это был его первый матч в плей-офф-2023

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Кирилл Ураков Кирилл Ураков
Илья Каблуков Илья Каблуков
Хоккей Хоккей

Поехал зашивать в раздевалку.

Кошмарный эпизод случился в пятом матче серии «Торпедо» – «Динамо»: в третьем периоде форваод бело-голубых Илья Каблуков, падая, ударил коньком в лицо торпедовцу Кириллу Уракову.

Причем арбитры игру остановили не сразу, Ураков успел добраться до своей скамейки. И только спустя несколько секунд прозвучал свисток, и Кирилл, закрывая лицо, отправился в раздевалку.

Кириллу Уракову – 25 лет, он воспитанник пензенского хоккея, но с 16 лет играет в системе «Торпедо». В главной команде он дебютировал в 18, еще когда главным тренером был Петерис Скудра. В этом составе Кирилл больше всех матчей сыграл за «Торпедо» в КХЛ – 319 и набрал 62 (26+36) очка.

А вот в этом плей-офф Ураков впервые вышел на лед – в какой-то момент он потерял место в составе и сыграл два матча за «Дизель» в ВХЛ – и надо же, как не повезло. 

Это не единственный неприятный инцидент в матче: во втором периоде «Торпедо» лишилось защитника Георгия Мишарина, которому прилетело в лицо шайбой и который... тоже впервые вышел на лед в этом плей-офф. Мистика.

«Торпедо» все-таки выиграло этот изнурительный матч – в конце первого овертайма победную шайбу забросил Денис Ян, который также открыл счет на 1-й минуте. Но лучшим игроком герой предыдущей игры Даниил Бокун выбрал не его, а пострадавшего Кирилла Уракова.

«Отдам Ураку – отдался по полной программе», – объяснил Даниил.

«Я посмотрел, мужики, – ответил Кирилл. – Хорошая игра, боевая. В том же духе. Забрать Москву»!

Торпедо – Динамо Москва 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 1:0)
Дата проведения
10 марта, 19.30, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча Видео
1:0 – 1 Ян (Федотов, Кульбаков)
1:1 – 25 О'Делл (Тринеев, Малышев)
1:2 – 38 О'Делл (Лилья, Менелл)
2:2 – 38 Михеев (Веряев, Федотов)
2:3 – 50 Лилья (Уил, Менелл)
3:3 – 50 Фирстов (Федотов, Бокун)
4:3 – 78 Ян (Михеев, Коваленко)
Вратари: Кульбаков 32/35 – Коновалов 32/36.

Счет в серии: 3-2

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Фото: трансляция КХЛ

12 комментариев

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Евгений Якутов
Вспомнился жуткий эпизод с вратарём "Баффало" Маларчуком в 1989-м...
Здоровья парню!
P.S. Берегите себя все!
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bress10
Ну хоть не горло и на том спасибо
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ser7777
Кириллу здоровья. Только с травмы вышел парень. А судьи должны останавливать игру в таких случаях, сами на коньках стоят и знают что такое лезвие.
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Hola Hola
Если бы клюшкой так ударил - удалили бы. А ногой в коньке - это норма, игровой эпизод. Каратист, мля.

P.S. Еще и коленом в колено воткнул.
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Сидни Кросби 2
Ответ Матроскин52
Кириллу - здоровья! Что хотел Миронов от судей в этом моменте? Типа Кирилл сбросил краги шлем и поехал на скамейку… и что с этого? Выглядело не очень красиво…
Судьи тоже сморчки,должны сразу игру останавливать,мало чего могло произойти.
+2
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+2
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Сидни Кросби 2
Ответ Угловой буллит
Каблуков мразь. Отчетливо понимал что делает.
Он бросился,как с цепи сорвался.
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Угловой буллит
Каблуков мразь. Отчетливо понимал что делает.
+4
-1
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Алексей Иванов
Надо ввести маски для всех
+4
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maxoc
Хорошо в глаз не попал, здоровья Кириллу
+1
0
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Матроскин52
Кириллу - здоровья! Что хотел Миронов от судей в этом моменте? Типа Кирилл сбросил краги шлем и поехал на скамейку… и что с этого? Выглядело не очень красиво…
+3
0
+3
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rrvin
На самом деле, могло быть гораздо хуже. Лучше встык, чем лезвием. Здоровья парню!
+4
0
+4
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Александр Серов
Здоровья Кириллу !
+9
0
+9
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