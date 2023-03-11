12 комментариев

Кошмар: игроку «Торпедо» порезали лицо коньком. Это был его первый матч в плей-офф-2023
Поехал зашивать в раздевалку.
Кошмарный эпизод случился в пятом матче серии «Торпедо» – «Динамо»: в третьем периоде форваод бело-голубых Илья Каблуков, падая, ударил коньком в лицо торпедовцу Кириллу Уракову.
Причем арбитры игру остановили не сразу, Ураков успел добраться до своей скамейки. И только спустя несколько секунд прозвучал свисток, и Кирилл, закрывая лицо, отправился в раздевалку.
Кириллу Уракову – 25 лет, он воспитанник пензенского хоккея, но с 16 лет играет в системе «Торпедо». В главной команде он дебютировал в 18, еще когда главным тренером был Петерис Скудра. В этом составе Кирилл больше всех матчей сыграл за «Торпедо» в КХЛ – 319 и набрал 62 (26+36) очка.
А вот в этом плей-офф Ураков впервые вышел на лед – в какой-то момент он потерял место в составе и сыграл два матча за «Дизель» в ВХЛ – и надо же, как не повезло.
Это не единственный неприятный инцидент в матче: во втором периоде «Торпедо» лишилось защитника Георгия Мишарина, которому прилетело в лицо шайбой и который... тоже впервые вышел на лед в этом плей-офф. Мистика.
«Торпедо» все-таки выиграло этот изнурительный матч – в конце первого овертайма победную шайбу забросил Денис Ян, который также открыл счет на 1-й минуте. Но лучшим игроком герой предыдущей игры Даниил Бокун выбрал не его, а пострадавшего Кирилла Уракова.
«Отдам Ураку – отдался по полной программе», – объяснил Даниил.
«Я посмотрел, мужики, – ответил Кирилл. – Хорошая игра, боевая. В том же духе. Забрать Москву»!
- Дата проведения
- 10 марта, 19.30, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
- 1:0 – 1 Ян (Федотов, Кульбаков)
- 1:1 – 25 О'Делл (Тринеев, Малышев)
- 1:2 – 38 О'Делл (Лилья, Менелл)
- 2:2 – 38 Михеев (Веряев, Федотов)
- 2:3 – 50 Лилья (Уил, Менелл)
- 3:3 – 50 Фирстов (Федотов, Бокун)
- 4:3 – 78 Ян (Михеев, Коваленко)
Счет в серии: 3-2
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Фото: трансляция КХЛ
Здоровья парню!
P.S. Берегите себя все!
P.S. Еще и коленом в колено воткнул.