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Огромный фингал, выбитый зуб – капитан СКА наводит ужас на соперников одним видом

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Красавчик Дмитрий Яшкин.

Плей-офф – время, когда хоккеисты не жалеют ни себя, ни своих соперников. Временами им некогда думать о своем здоровье – не то что об образе. Но при этом выглядят некоторые очень колоритно. 

В третьем матче (а потом и в четвертом) серии между СКА и минским «Динамо» Дмитрий Яшкин дважды присаживался на скамейку штрафников, поэтому можно было внимательно рассмотреть его новый вынужденный имидж. Нападающий армейцев освещал округу огромным фонарем под глазом и пустотой вместо переднего зуба – воплощение идеального образа для хоккеиста.

Зуб Дмитрий потерял еще в 2018 году – его выбили на тренировке перед матчем с Чехией на чемпионате мира. В интервью Sports.ru Яшкин объяснял, почему не делает имплант: «Нужно штифт вставлять, а это очень опасно. Штифт крепится на кость, и если снова этот зуб выбьют, то может вся кость сломаться. С такой профессией этого не стоит делать». 

А вот фингал он получил совсем недавно – во втором матче с минским «Динамо» Тимофей Ковгореня жестко толкнул Яшкина на борт.

Дмитрий схватился за лицо и не смог сразу встать. А после того, как встал, на лице можно было увидеть кровь.

Все это Дмитрию не мешает. В третьем матче с Минском он забил первый гол, который стал для его команды победным. Хотя в четвертой игре даже он был бессилен.

В четверг – пятый матч серии СКА – «Динамо» Минск. Счет – 2-2.

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Фото: скриншот матчей КХЛvk.com/ska

1 комментарий

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usenko
Вопрос к автору.
Как нападающий сборной Чехии мог потерять зуб на тренировке перед матчем со сборной Чехии??? Где, с кем и как он тренировался?
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