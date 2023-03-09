Красавчик Дмитрий Яшкин.

Плей-офф – время, когда хоккеисты не жалеют ни себя, ни своих соперников. Временами им некогда думать о своем здоровье – не то что об образе. Но при этом выглядят некоторые очень колоритно.

В третьем матче (а потом и в четвертом) серии между СКА и минским «Динамо» Дмитрий Яшкин дважды присаживался на скамейку штрафников, поэтому можно было внимательно рассмотреть его новый вынужденный имидж. Нападающий армейцев освещал округу огромным фонарем под глазом и пустотой вместо переднего зуба – воплощение идеального образа для хоккеиста.

Зуб Дмитрий потерял еще в 2018 году – его выбили на тренировке перед матчем с Чехией на чемпионате мира. В интервью Sports.ru Яшкин объяснял, почему не делает имплант: «Нужно штифт вставлять, а это очень опасно. Штифт крепится на кость, и если снова этот зуб выбьют, то может вся кость сломаться. С такой профессией этого не стоит делать».

А вот фингал он получил совсем недавно – во втором матче с минским «Динамо» Тимофей Ковгореня жестко толкнул Яшкина на борт.

Дмитрий схватился за лицо и не смог сразу встать. А после того, как встал, на лице можно было увидеть кровь.

Все это Дмитрию не мешает. В третьем матче с Минском он забил первый гол, который стал для его команды победным. Хотя в четвертой игре даже он был бессилен.

В четверг – пятый матч серии СКА – «Динамо» Минск. Счет – 2-2.

Фото: скриншот матчей КХЛ, vk.com/ska