Трогательная история в НХЛ: «Сент-Луис» подписал однодневный контракт с 5-летним мальчиком

Даже хитанул О’Райлли.

Хоккей – это не только суровый мужской спорт, но и исполнение мечт. Причем необязательно эти мечты – самих игроков. В пятницу генменеджер «Блюз» Даг Армстронг объявил о подписании контракта с пятилетним Хэнком Уокером.

В осуществлении желаний мальчика помог международный благотворительный фонд Make-A-Wish – он исполняет просьбы тяжелобольных детей. Хэнк уже давно грезил о том, чтобы сыграть вместе с капитаном «Сент-Луиса» Райаном О’Райлли. Но нападающего на этой неделе обменяли в «Торонто» – к счастью, он успел встретиться со своим фанатом.

Перед тренировкой Хэнк познакомился со всей командой в раздевалке и отбивал кулачки игрокам, а О’Райлли учил парня обматывать клюшку.

Затем юный игрок отправился на лед в полной экипировке – все как полагается. Даже применил силовой прием на экс-капитане «Блюз» и забил гол!

Этот день Хэнк Уокер вряд ли когда-то забудет. К 5 годам он перенес пересадку почки из-за врожденного заболевания, но сейчас у малыша все уже хорошо. А для Райана это получилось очень красивое прощание с клубом, в котором он провел почти 5 сезонов.

«Блюз» вообще внимательны к своим болельщикам. Многие до сих пор отлично помнят историю 11-летней Лейлы Андерсон. Девочка борется с тяжелым иммунным заболеванием с непроизносимым названием – гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз. В 2019-м девочка стала чуть ли не частью команды и праздновала победу в Кубке Стэнли вместе с игроками. А после ей даже вручили чемпионский перстень.

Фото: nhl.com/blues/