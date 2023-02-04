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😱 Радулов вынес всю верхнюю челюсть сопернику силовым приемом. Реально – остался один (!) зуб

Ак Барс Ак Барс
СКА СКА
КХЛ КХЛ
Александр Радулов Александр Радулов
Валентин Зыков Валентин Зыков
Хоккей Хоккей

Слабонервным не смотреть!

Матч СКА с «Ак Барсом» запомнится не только уймой голов (7:4) и покером Эмиля Галимова, но и жутким столкновением Валентина Зыкова с Александром Радуловым.

Уже на 24-й секунде первого периода игрок армейцев на скорости влетел в Радулова, готового к такой встрече, и отскочил как от стены.

Это была первая и последняя смена для Зыкова – и вскоре стало понятно, что на лед он уже не вернется. Еще во врем матча по телеграм-каналам разошлось свежее фото Валентина – и на него больно смотреть. На верхней челюсти в переднем ряду в буквальном смысле остался один (!) зуб.

Впрочем, в этом виде спорта никто не делает трагедии из подобных вещей.

«Зыкову выбили зубы в первой смене. Он без зубов сейчас, Но ничего – это хоккей, – спокойно говорил Роман Ротенберг сразу после матча. – Ребята молодцы, наказали голами. Галимов сыграл потом на месте Зыкова. Это жизнь, и она помогает нам».

Хотя через несколько минут на пресс-конференции у тренера СКА был немного другой тон: «Медицинский штаб сегодня здорово среагировал, Зыкова отвезли в больницу. Там уже сделали снимки и сейчас будет операция. У него серьезный перелом – лицевой кости.

Думаю, что здесь надо смотреть: умышленное было нанесение травмы или неумышленное. У нас есть профессиональные судьи, дисциплинарный департамент, который обязательно должен разобрать такие моменты.

Но в это же время каждый наш игрок должен понимать, что нельзя расслабляться ни на долю секунды. Нужно уметь держать удар, голову не опускать. А сейчас хочу просто пожелать Валентину Зыкову скорейшего выздоровления. Это сплотило нашу команду, и за счет этого сплочения мы вырвали эту победу. Мы посвящаем эту победу Валентину Зыкову».

К слову, арбитры прямо после хита Радулова пересматривали эпизод на предмет нарушений – и не нашли там повода для удаления.

Интересно, что для самого Александра зубы – тоже актуальная тема. Его фирменная улыбка – повод для шуток даже для него самого.

«В караоке не хожу уже – зубов нет. Раньше ходил, до 25 лет, когда все зубы были целыми, а потом перестал. Какой образ больше нравится? С зубами, конечно! Но пока играю, у меня нет возможности их вставить. Если сейчас это сделать, и если случится повторный рецидив, потом будет намного сложнее это все делать», – рассказывал он «Чемпионату» в 2018-м.

А вот у Зыкова нет времени ждать – зубы явно придется делать в ближайшее же время.

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Фото: инстаграм Алексея Шевченко; РИА Новости/Артур Лебедев

30 комментариев

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wexor
В общем Саша по шоссе не скоро пойдет у Вали. Хорошо человек при деньгах, есть на что восстановить.
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IVWT
Ответ yulay
клуб обязан производственные травмы оплатить, так что денег на этом не потеряет. Но приятного, конечно, мало
Я где-то читал, что хоккеисты не вставляют зубы во время карьеры, т.к. если опять выбивают, то там вообще всё печально. Но с таким ртом вообще есть невозможно. Бедолага
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okkervil
Ответ Marienburg
А как еще назвать движение корпусом с разворота навстречу сопернику? Не сыграв по шайбе (по ней в итоге попал Зыков) Радулов развернулся и акцентированно атаковал то ли плечом, то ли спиной. Неудачно сталкиваются от безнадёги, а Радулов спокойно мог уйти от контакта или хотя бы просто остаться на месте лицом к лицу
Уйти он не мог, и выставил плечо просто для собственной безопасности. А акцентированное движение плеча навстречу сопернику было бы уже ударом в голову, что судьи и просмвтривали.
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TravenS
Нафиг такой хоккей вообще нужен...
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-1
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kVazy
Ответ Direct free kick
Радулов моральный удод и садист. Переломал кучу игроков за карьеру, но ему ничего не предъявляют, только и могут, что на Тома Уилсона кря кря
далеко не фанат радулова и ак барса, но там ничего не было
+2
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Adeen
Ответ Marienburg
Да нет большой разницы, что он хотел сделать. У тебя всё просто, как ты говорил, взрослые мужики на дворе убивают друг друга, и ничего, Шумаков не балерина. Хоккей местами настолько динамичный, что под раздачу хоть раз за карьеру любой попадет, дальше вопрос везения. Как бы ты рассуждал про тонкости собственной игры, оставшись на раз без улыбки своими зубами до конца жизни? Крепости духа Зыкову и любому, не дай бог, попавшему в такую переделку. Правильно Зыков играл, хитовал ли Радулов, втоично, если не на десятом месте, для упоминания "Зыкову, конечно, здоровья" всуе
Что ты такое несёшь, чувак? Ты сам понимаешь, вообще?
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Marienburg
Ответ забанинныйСевер12
Зыкову конечно только здоровья остаётся пожелать, но посмотрев повтор мне вообще не понятно он что хотел сделать то, куда он катил, .. Раду с шайбой если на него идти то атаковать, он просто передом врезался в плечо, такое ощущение что вообще не видел куда катит, или просто не успел сгруппировать тело...но не какой это не хит Радулова, стоя на месте хитов не бывает, столкновение просто...
Но, рассуждая о тонкостях момента отдельно от стыка, посмотри, кто на шайбе. Зыков идёт в отбор, Радулов киксует, первый в итоге играет в шайбу, второй, потеряв её под давлением, разворачивается спиной движением навстречу. Штрих к вопросу, кто что хотел сделать. Пропагандируешь ваши дворовые баталии "мужики играют встык, кости трещит и ничего" и тут же предлагаешь катать с прокатами без отборов
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Direct free kick
Радулов моральный удод и садист. Переломал кучу игроков за карьеру, но ему ничего не предъявляют, только и могут, что на Тома Уилсона кря кря
0
-4
-4
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Julius Nwosu
"Кофылёк, кофылёк, какой ещё кофылёк? На, обыщи" (С)
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Marienburg
Ответ okkervil
Вот только силового приёма тут не было, было банальное неудачное столкновение. Заголовок - на помойку.
А как еще назвать движение корпусом с разворота навстречу сопернику? Не сыграв по шайбе (по ней в итоге попал Зыков) Радулов развернулся и акцентированно атаковал то ли плечом, то ли спиной. Неудачно сталкиваются от безнадёги, а Радулов спокойно мог уйти от контакта или хотя бы просто остаться на месте лицом к лицу
0
-3
-3
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Навотно Стоечко
Жестко блин.
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sfilatov13
весь ряд протезировать придется, а а если и протезы со штифтами выбьют, то костная ткань вообще маловероятно, что восстановится
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arustanjan@icloud.com
Для начала бы понять, сколько зубов у него было до столкновения? Если два, то в принципе не все так плохо.
+11
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Marienburg
Ответ забанинныйСевер12
Зыкову конечно только здоровья остаётся пожелать, но посмотрев повтор мне вообще не понятно он что хотел сделать то, куда он катил, .. Раду с шайбой если на него идти то атаковать, он просто передом врезался в плечо, такое ощущение что вообще не видел куда катит, или просто не успел сгруппировать тело...но не какой это не хит Радулова, стоя на месте хитов не бывает, столкновение просто...
Да нет большой разницы, что он хотел сделать. У тебя всё просто, как ты говорил, взрослые мужики на дворе убивают друг друга, и ничего, Шумаков не балерина. Хоккей местами настолько динамичный, что под раздачу хоть раз за карьеру любой попадет, дальше вопрос везения. Как бы ты рассуждал про тонкости собственной игры, оставшись на раз без улыбки своими зубами до конца жизни? Крепости духа Зыкову и любому, не дай бог, попавшему в такую переделку. Правильно Зыков играл, хитовал ли Радулов, втоично, если не на десятом месте, для упоминания "Зыкову, конечно, здоровья" всуе
+2
-2
0
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okkervil
Вот только силового приёма тут не было, было банальное неудачное столкновение. Заголовок - на помойку.
+4
-3
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prus_3
У Радула на плече кастет, небось.
+1
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africanio
Вышел без капы, вот результат
+2
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elena
Что он там мямлит про наказали, писец, парень чуть зубами на подавился
+1
-2
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забанинныйСевер12
Зыкову конечно только здоровья остаётся пожелать, но посмотрев повтор мне вообще не понятно он что хотел сделать то, куда он катил, .. Раду с шайбой если на него идти то атаковать, он просто передом врезался в плечо, такое ощущение что вообще не видел куда катит, или просто не успел сгруппировать тело...но не какой это не хит Радулова, стоя на месте хитов не бывает, столкновение просто...
+13
-1
+12
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мик джагер
Да,. Жаль парня конечно. Хоккей все таки жёсткая игра. Но ,руки целы, ноги тоже, правда сотрясение наверное небольшое получил,но играть будет.,!!!!!!!
0
-1
-1
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Ратибор Добрынин
Жесть конечно. Необязательный хит в центре площадки да и ещё и на первых секундах.
+2
-2
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Андрей Корбут
Зато на зоне норм будет ...
0
-5
-5
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yulay
Ответ Марат Романов
Не бедный конечно ,но на миллион минимум попал похоже.хорошо что сейчас могут починить все врачи.
клуб обязан производственные травмы оплатить, так что денег на этом не потеряет.
Но приятного, конечно, мало
+11
0
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Spuki _Plai
Жуть !
0
0
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Artem Gavrishov
А где была капа?
+20
0
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