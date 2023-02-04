😱 Радулов вынес всю верхнюю челюсть сопернику силовым приемом. Реально – остался один (!) зуб

Слабонервным не смотреть!

Матч СКА с «Ак Барсом» запомнится не только уймой голов (7:4) и покером Эмиля Галимова, но и жутким столкновением Валентина Зыкова с Александром Радуловым.

Уже на 24-й секунде первого периода игрок армейцев на скорости влетел в Радулова, готового к такой встрече, и отскочил как от стены.

Это была первая и последняя смена для Зыкова – и вскоре стало понятно, что на лед он уже не вернется. Еще во врем матча по телеграм-каналам разошлось свежее фото Валентина – и на него больно смотреть. На верхней челюсти в переднем ряду в буквальном смысле остался один (!) зуб.

Впрочем, в этом виде спорта никто не делает трагедии из подобных вещей.

«Зыкову выбили зубы в первой смене. Он без зубов сейчас, Но ничего – это хоккей, – спокойно говорил Роман Ротенберг сразу после матча. – Ребята молодцы, наказали голами. Галимов сыграл потом на месте Зыкова. Это жизнь, и она помогает нам».

Хотя через несколько минут на пресс-конференции у тренера СКА был немного другой тон: «Медицинский штаб сегодня здорово среагировал, Зыкова отвезли в больницу. Там уже сделали снимки и сейчас будет операция. У него серьезный перелом – лицевой кости.

Думаю, что здесь надо смотреть: умышленное было нанесение травмы или неумышленное. У нас есть профессиональные судьи, дисциплинарный департамент, который обязательно должен разобрать такие моменты.

Но в это же время каждый наш игрок должен понимать, что нельзя расслабляться ни на долю секунды. Нужно уметь держать удар, голову не опускать. А сейчас хочу просто пожелать Валентину Зыкову скорейшего выздоровления. Это сплотило нашу команду, и за счет этого сплочения мы вырвали эту победу. Мы посвящаем эту победу Валентину Зыкову».

К слову, арбитры прямо после хита Радулова пересматривали эпизод на предмет нарушений – и не нашли там повода для удаления.

Интересно, что для самого Александра зубы – тоже актуальная тема. Его фирменная улыбка – повод для шуток даже для него самого.

«В караоке не хожу уже – зубов нет. Раньше ходил, до 25 лет, когда все зубы были целыми, а потом перестал. Какой образ больше нравится? С зубами, конечно! Но пока играю, у меня нет возможности их вставить. Если сейчас это сделать, и если случится повторный рецидив, потом будет намного сложнее это все делать», – рассказывал он «Чемпионату» в 2018-м.

А вот у Зыкова нет времени ждать – зубы явно придется делать в ближайшее же время.

Фото: инстаграм Алексея Шевченко; РИА Новости/Артур Лебедев