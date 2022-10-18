Кузнецова дисквалифицировали в НХЛ (на один матч): врезал сопернику клюшкой по лицу, а потом еще ткнул лежащего в спину

Чистая ярость Евгения.

Пока все обсуждают крутой камбэк «Вашингтона» (отыгрались с 4:2 с «Ванкувером») и четыре очка Александра Овечкина, в сети вирусится момент с еще одним русский хоккеистом «Кэпиталс» – Евгением Кузнецовым.

Во втором периоде его команда шла в очередную атаку: Кузнецов выруливал на ворота, но голкипер Тэтчер Демко и защитник Кайл Берроуз не оставили пространства для броска – шайба ушла за ворота, а нападающий потерял равновесие.

Берроуз толкнул поднимающегося соперника руками – и получил очень грубую ответку: Евгений наотмашь ударил его клюшкой – крюком прилетело по челюсти. Пока Берроуз лежал на льду, он получил еще и толчок клюшкой по спине – от того же Кузнецова.

Защитник «Ванкувера» избежал травмы, Евгений Кузнецов за этот эпизод получил двухминутный штраф, который уже к вечеру (к следующему утру в Северной Америке) превратился в одноматчевую дисквалификацию от лиги.