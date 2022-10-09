Овечкин шлет детям воздушные поцелуи, Дауд дает пятюню сыну. Домашние матчи «Вашингтона» – настоящий детский сад

Ми-ми-ми пост.

«Вашингтон» обыграл «Коламбус» в овертайме заключительного матча предсезонки (4:3), и это неудивительно – с такой поддержкой не могло быть иначею

Во время раскатки арена выглядела не местом для любителей хоккея под пиво, а настоящим детским садом: возле стекла стояли жены хоккеистов с детьми. Такие трогательные моменты никого не могут оставить равнодушным – отцы подъезжали к семьям после упражнений и общались через стекло. Дети, конечно, вряд ли это запомнят – зато останутся фотографии и теплые рассказы сквозь времена.

«Кэпиталс» опубликовали серию снимков с хэштегом #сapsdad – и было бы неплохо сделать эту подборку регулярной, ведь хоккей это еще и семья.

Защитник Ник Дженсен с двумя сыновьями Энзо и Леоном. С очаровательной женой Дженнер они впервые встретились когда им было по 5 лет!

А вот и семья Ника Дауда – жена Пейдж и сын Луи, которому два года.

Гарнет Хэтауэй с женой Линдси и маленьким сыном. Хотя на этом кадре все внимание забрал мужчина в шикарном свитере с изображением Евгения Кузнецова.

Глава семьи Овечкиных подъехал к сыновьям, которые внимательно следили за папой на раскатке, и подарил воздушный поцелуй.

К слову, Ови отличился в матче, забросив шайбу своим мощным броском, ведь с такой поддержкой иначе быть не могло.

Кроме того, к своим семьям на раскатке подходили Конор Шири, Эрик Густафссон и Дилан Строум.

Через какое-то время на трибунах появятся и Кэйтлин Даффи с Наоми Мэй – невеста Энтони Манты родила дочь на этой неделе.

Любите и мотивируйте друг друга! Именно тогда можно добиться всех высот.

Фото: instagram.com/capitals, instagram.com/nastyashubskaya