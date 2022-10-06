Фэйл дня: Роналду не попал в ворота без вратаря. Потом хотя бы отдал ассист

До сих пор 0 голов с игры во всех турнирах.

«Ман Юнайтед» придумал неожиданный триллер против «Омонии» с Кипра: итоговые 3:2 при 0:1 после 45 минут игры.

Главный герой – конечно, Криштиану Роналду. Правда, обошлось без хет-триков и других мощных бомбардирских историй.

Роналду пробил в штангу с линии вратарской, хотя кипера даже не было в воротах. Оправдался ассистом на Рэшфорда

Самый яркий эпизод случился аж на 78-й минуте – Роналду упустил идеальный шанс для гола.

Криштиану получил мяч от Диогу Далота прямо на линии вратарской – и оказался почти перед пустыми воротами, их прикрывал только защитник на линии, вратарь был отыгран передачей.

Другой ракурс.

Но даже в этой ситуации Криш не забил, отправив мяч в ближнюю штангу! Как?!

Правда, через несколько минут Роналду исправился: убежал вместе с Рэшфордом в контратаку и выкатил ему на дальнюю штангу. Появившись лишь после перерыва, Маркус в этой игре сделал 2+1 – забил уже 5 голов в 8 матчах. За весь прошлый сезон он вонзил столько же (в 32 матчах).

Роналду правда старался – нанес аж 9 ударов, хотя лишь раз попал в створ. Еще 6 пошли мимо, по одному приняли соперник и штанга. Зато с передачами у Криштиану все в порядке: сделал 25 пасов с точностью 89,3%. Три из них – под удар, третий результат в команде после Далота (6) и Эриксена (5).

В этом сезоне у Роналду проблемы: против «Сити» его даже не выпустили – из «уважения к большой карьере»

Тен Хаг всегда выпускает Роналду в Лиге Европы (3 матча в старте), а вот в АПЛ регулярно оставляет в запасе. В чемпионате Криштиану выходил с первых минут лишь раз – в матче второго тура с «Брайтоном» (0:4). В двух играх за сборную Португалии Роналду начинал в старте.

Еще у Криштиану 5 выходов со скамейки и 0 минут в провальной игре с «Ман Сити» (3:6) – Роналду впервые в сезоне провел весь матч в запасе. Почему же португальца не выпустили даже во втором тайме? «Я сделал это из уважения к Криштиану, к его большой карьере», – объяснял Тен Хаг после матча.

Теперь у португальца два результативных действия в этом сезоне и первое – с игры. До этого у него был один гол с пенальти в матче ЛЕ против «Шерифа» (2:0). Получается, у Криштиану 2 очка по системе «гол+пас» (1+1) в 9 матчах за «МЮ».

Ах да, у Роналду еще есть голевая в игре с чехами (4:0) в Лиге наций.

Фото: globallookpress.com/Nigel Keene