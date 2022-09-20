Знаете, что у Овечкина есть лабрадор? Фоткался с ним в костюме Бэтмена, учил плавать и даже ставил в хоккейные ворота

Заботливый Ови.

В 2015 году Александр Овечкин вместе с Анастасией Шубской – на тот момент еще не женой завели черного щенка лабрадора и дали ему кличку подходящую под его окрас – Блэйк. С тех пор прошло 7 лет, у пары родились уже двое детей. Как оказалось со временем, породу выбрали удачно: лабрадоры считаются одной из самых добрых пород и отлично ладят с детьми.

Первое появление Блэйка в соцсетях состоялось после вечеринки на Хэллоуин: Александр в костюме Бэтмена с щенком на руках, а Анастасия в образе женщины-кошки.

До появление детей Овечкин постоянно выкладывал посты с Анастасией и псом с ласковой подписью «Мои». Привязанность Ови к щенку бросалась в глаза: уже тогда он писал что Блэйк – часть семья, а его первый снег вошел в домашний архив.

Чтобы вы понимали, как Александр привязан к своей собаке – достаточно взглянуть на милейший пост о первом уроке плавания.

После рождения детей постов в соцсетях с Блэйком стало меньше, но изредка пес появлялся в фотосессиях «Кэпиталс».

В хоккейной семье великой восьмерки должны уметь играть все: отец и сын забивают шикарные голы, а Блэйк – пытается защищать ворота. Это, кстати, здорово получается:

Как и ее хозяева, собака в течение года живет на два города: Вашингтон и Москву. В феврале 2022-го, когда Анастасия была в Москве, у Ови обнаружили ковид, но все же гулял с Блэйком около дома. Болезнь болезнью, а своему приятелю надо уделять время.

Любовь хоккеиста к собакам кажется, была всегда. В 2013 году, в эфире «Вечернего Урганта», он с теплом рассказывал о своих овчарках, которые живут на даче, а также признался, что очень надеется на щенков.