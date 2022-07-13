Мы никогда не видели Кубок Стэнли снизу. Сразу понятно, сколько раз его роняли

Уникальный кадр.

Кубок Стэнли – заветный трофей хоккеистов со всего мира, о нем мечтают с самого детства! И, кажется, что те немногие, кому удастся дойти до вершины, свою мечту будут оберегать и сдувать с нее пылинки. Но это не так.

Мы уже привыкли, что чемпионы пьют шампанское, едят пельмени, кладут своих любимых питомцев в чашу кубка. А как он выглядит снизу?

Например, действующие обладатели из «Колорадо» уже дважды (!) его уронили. Первое падение было, пожалуй, самым быстрым в истории лиги: Николя Обе-Кюбель так спешил к команде чтобы сделать общую фотографию на льду, что споткнулся и уронил трофей. Естественно, после такого падения он помялся. А буквально через пару дней, уже на вечеринке, Кертис Макдермид поднял кубок над головой, но потерял равновесие и упал вместе с ним.

Ну и понятно, наверное, что сейчас кубок выглядит, хм, помятым. Причем это особенно заметно, если смотреть снизу. Недавно в сеть как раз попал уникальный снимок, где можно хорошо разглядеть кубок и насчитать сразу несколько вмятин – мы насчитали шесть. Но, кажется, их еще больше. И вместо круга его форма снизу представляет собой какое-то подобие мягкого квадрата.

Но это ничего, он привык. После ремонта будет опять как новенький.

Фото: REUTERS/Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports, Geoff Burke-USA TODAY