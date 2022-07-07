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Ого, нашлись зарплаты топ-футболистов из 1999 года: Роналдо, Зидан, Бекхэм, Мальдини

Алан Ширер Алан Ширер
Ньюкасл Ньюкасл
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Кристиан Вьери Кристиан Вьери
Ювентус Ювентус
Реал Мадрид Реал Мадрид
Ливерпуль Ливерпуль
Барселона Барселона
Роналдо Роналдо
Алессандро Дель Пьеро Алессандро Дель Пьеро
Зинедин Зидан Зинедин Зидан
Футбол Футбол

Удивительно смотреть на это сейчас.

В соцсетях завирусилась картинка из журнала World Soccer. На ней – самые высокооплачиваемые футболисты топ-5 европейских лиг за 1999 год.

Как видим, больше всех тогда получал Алессандро Дель Пьеро в «Ювентусе» – зарабатывал 69 230 фунтов в неделю, то есть порядка 3,6 млн в год. Сейчас такую зарплату получают запасные игроки топ-клубов, а Дель Пьеро, наверное, претендовал бы на 30 млн в год.

Серия А на тот момент вообще была самым денежным чемпионатом для футболистов. Следом за Дель Пьеро в рейтинге дуэт из «Интера» Вьери – Роналдо, и с их зарплатами они лидировали бы в любом другом чемпионате.

На что еще обратить внимание?

Зарплаты в АПЛ – самые маленькие среди топ-5. Это сейчас Эрлинг Холанд и Кевин Де Брюйне получают 375 тысяч фунтов в неделю, а в 1999-м они претендовали бы на сумму в 10 раз меньше.

И все равно обогнали бы Алана Ширера – тогда он получал 28 тысяч в «Ньюкасле» (1,5 млн в год!) и был лидером рейтинга зарплат в Англии. В топ-3 АПЛ вообще два игрока «Ньюкасла»!

Сколько получал в «Ювентусе» Зинедин Зидан, за год до этого ставший чемпионом мира и сделавший дубль в финале против Бразилии? Почти втрое меньше партнера по команде Дель Пьеро.

В Испании топ зарплат привычно у «Реала» и «Барселоны». Самый дорогой – англичанин Стив Макманаман, только что переехавший в Мадрид. В «Ливерпуле» он бы таких денег не получил.

В Бундеслиге в топ попали всего два игрока «Баварии», Штеффан Эффенберг и Джованне Элбер. Звучит как новость из параллельной вселенной.

Небольшой комментарий Вадима Лукомского, который наткнулся на картинку:

«Лидер Алекс Дель Пьеро после подписания того самого контракта рассуждал: «Не знаю, получаю ли я теперь больше всех в мире. У меня нет привычки заглядывать в чужие карманы. Любой контракт нужно рассматривать в контексте, учитывая момент заключения и клуб. Кто знает, возможно, через какое-то время контракты вроде моего станут более распространенными».

С зарплатой из 1999-го Дель Пьеро не был бы даже самым высокооплачиваемым в условном «Кристал Пэлас» (куда ему до великих Заха и Бентеке?) – да и вообще практически в любом середняке АПЛ. Наверное, этот факт не шокирует тех, кто в теме и следит за процессом, но переварить масштаб помогает».

Сейчас АПЛ нет равных. Она лидирует по всем доходам, средней стоимости составов и подписчикам в соцсетях

Фото: Gettyimages.ru/Claudio Villa/ Grazia Neri / Stringer, Ross Kinnaird, Stu Forster, Ben Radford

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