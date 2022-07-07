Ого, нашлись зарплаты топ-футболистов из 1999 года: Роналдо, Зидан, Бекхэм, Мальдини

Удивительно смотреть на это сейчас.

В соцсетях завирусилась картинка из журнала World Soccer. На ней – самые высокооплачиваемые футболисты топ-5 европейских лиг за 1999 год.

Как видим, больше всех тогда получал Алессандро Дель Пьеро в «Ювентусе» – зарабатывал 69 230 фунтов в неделю, то есть порядка 3,6 млн в год. Сейчас такую зарплату получают запасные игроки топ-клубов, а Дель Пьеро, наверное, претендовал бы на 30 млн в год.

Серия А на тот момент вообще была самым денежным чемпионатом для футболистов. Следом за Дель Пьеро в рейтинге дуэт из «Интера» Вьери – Роналдо, и с их зарплатами они лидировали бы в любом другом чемпионате.

На что еще обратить внимание?

Зарплаты в АПЛ – самые маленькие среди топ-5. Это сейчас Эрлинг Холанд и Кевин Де Брюйне получают 375 тысяч фунтов в неделю, а в 1999-м они претендовали бы на сумму в 10 раз меньше.

И все равно обогнали бы Алана Ширера – тогда он получал 28 тысяч в «Ньюкасле» (1,5 млн в год!) и был лидером рейтинга зарплат в Англии. В топ-3 АПЛ вообще два игрока «Ньюкасла»!

Сколько получал в «Ювентусе» Зинедин Зидан, за год до этого ставший чемпионом мира и сделавший дубль в финале против Бразилии? Почти втрое меньше партнера по команде Дель Пьеро.

В Испании топ зарплат привычно у «Реала» и «Барселоны». Самый дорогой – англичанин Стив Макманаман, только что переехавший в Мадрид. В «Ливерпуле» он бы таких денег не получил.

В Бундеслиге в топ попали всего два игрока «Баварии», Штеффан Эффенберг и Джованне Элбер. Звучит как новость из параллельной вселенной.

Небольшой комментарий Вадима Лукомского, который наткнулся на картинку:

«Лидер Алекс Дель Пьеро после подписания того самого контракта рассуждал: «Не знаю, получаю ли я теперь больше всех в мире. У меня нет привычки заглядывать в чужие карманы. Любой контракт нужно рассматривать в контексте, учитывая момент заключения и клуб. Кто знает, возможно, через какое-то время контракты вроде моего станут более распространенными».

С зарплатой из 1999-го Дель Пьеро не был бы даже самым высокооплачиваемым в условном «Кристал Пэлас» (куда ему до великих Заха и Бентеке?) – да и вообще практически в любом середняке АПЛ. Наверное, этот факт не шокирует тех, кто в теме и следит за процессом, но переварить масштаб помогает».

Фото: Gettyimages.ru/Claudio Villa/ Grazia Neri / Stringer, Ross Kinnaird, Stu Forster, Ben Radford