Фото с конем, день рождения массажиста и медосмотры. Что волнует ЦСКА после задержания Федотова

Проверили соцсети клуба.

Днем 1 июля военный комиссариат задержал Ивана Федотова в Санкт-Петербурге на выходе из ледовой арены. А дальше – магия скорости: уже 4 июля он очутился в учебке ВМФ в Северодвинске, его планируют отправить на Северный флот.

Хоккеисты, тренеры и клубы молчат, в том числе ЦСКА, игроком которого Федотов был еще 30 апреля. Мы проверили соцсети красно-синих за последние 4 дня и не очень-то удивились.

Что же заботит клуб в такое время?

• 1 пост с голосованием за лучший гол сезона;

• 1 репост новости о медосмотре хоккеистов «Звезды»;

• 1 репост новости о начале тренировок хоккеистов «Красной Армии»;

• 1 пост о назначении Игоря Кравчука одним из тренеров ЦСКА;

• 1 пост об уходе тренера Евгения Корешкова из ЦСКА;

• 1 пост с поздравлением техника по форме команды с днем рождения;

• 1 репост новости о церемонии, посвященной 75-й годовщине со дня рождения Владимира Петрова;

• 1 фотография Никиты Нестерова с конем и Кубка Гагарина;

• еще 3 фотографии Нестерова и Кубка Гагарина;

• 1 репост новости о тренерском штабе «Звезды» в новом сезоне;

• 1 репост новости о тренерском штабе «Красной Армии» в новом сезоне;

• 1 пост с поздравлением нападающего Данилы Юртайкина с днем рождения;

• 1 пост с поздравлением массажиста команды с днем рождения;

• 0 постов про ситуацию с Иваном Федотовым .

Бонус. Объяснение дня от РИА Новости: Федотов в армии из-за конфликта с ЦСКА

Цитата источника РИА Новости:

«В сборных командах России необходимых спортсменов призывного возраста заносят в списки, по этим спискам их призывают в спортивную роту. Так они призываются в армию, делается это через Минобороны и частично через МВД. И никаких проблем не возникает с выступлениями. Федотов поругался с армейцами. Это все вопрос контактов, амбиций самого вратаря и другого человека. Понятно, что все должны отслужить. Но при этом есть утвержденный порядок, который не устроил Федотова».

Фото: vk.com/hccska; РИА Новости/Григорий Сысоев