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«Уилл Смит влепил пощечину Майку Смиту». Странное падение голкипера «Эдмонтона» – явно переборщил с актерской игрой

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Но судьи повелись.

Если вы считаете пару «Эдмонтон» – «Лос-Анджелес» одной из самых скучных в первом раунде плей-офф, то это явная ошибка! После поражения в первом матче «Ойлерс» вынесли соперника с разгромным счетом (6:0) – хотя и это не самое интересное.

В центр внимания попал голкипер Майк Смит с его великолепной актерской игрой. После контакта на пятачке с нападающим «Кингс» Андреасом Атанасиу вратарь рухнул на лед так, будто его сбил самосвал – арбитр тут же свистнул нарушение, и «Ойлерс» получили 2 минуты большинства. «Эдмонтон» его реализовал – гол на счету Леона Драйзайтля.

Таким образом, «Эдмонтон» открыл счет в матче и, как выяснилось позже, забросил победную шайбу.

Пользователи Reddit отреагировали на симуляцию Смита, сравнив его со своим однофамильцем: «Уилл Смит дал пощечину Майку Смиту»

«Интересно, готова ли у него речь на вручение премии? На всякий случай, если Оскар будут вручать лучшему актеру в хоккейной категории».

«Единственное, что могло бы сделать это падение еще лучше — это крик «ААУУЧ» в стиле Тома и Джери».

«По крайней мере, он будет в пятницу в Лос-Анджелесе, так что сможет забрать Оскар».

«Он еще не ударил Криса Рока?».

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