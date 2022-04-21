Великий момент: Боттас рассказывает Хэмилтону о размере пениса бобра

«Смех Льюиса убивает».

Возможно, вы уже видели этот ролик, но он снова завирусилось на реддите, а это повод вспомнить о нем еще раз.

Перед началом сезона-2021 пилоты «Мерседеса» задавали друг другу вопросы. В том числе нужно было назвать самый бесполезный факт, который ты знаешь. Что вспомнил Валттери Боттас? Средний размер пениса у бобров (по словам финна, около 3 сантиметров, если вам интересно). Этот факт он узнал в одном из квизов.

Но главное, конечно, не это, а реакция Хэмилтона. Ох уж этот смех!

Ох уж эти эмоции!

Комментарии под эти видео:

«Вижу не первый раз, но все еще смеюсь, смеюсь каждый раз, когда слышу хрип Льюиса»

«Смех Льюиса убивает меня, он такой нефильтрованный»

«Я могу смотреть это видео целый день»

Фото: wikipedia.org