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Завирусилось фото Хэмилтона и Расселла с досками для серфа: у Льюиса почти в два раза меньше. Есть объяснение, что происходит

Формула-1
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Джордж Расселл Джордж Расселл
Мерседес Мерседес
Льюис Хэмилтон Льюис Хэмилтон
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В соцсетях завирусилось фото с пилотами «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном и Джорджем Расселлом. На фото они стоят с серфами, которые сильно отличаются размером.

Всем, конечно, стало интересно, почему партнеры по команды решили погонять на таких разных досках. В комментариях на реддит пришел эксперт и все объяснил:

«Softech Расселла — это обычная доска, на которой легко ловить волну, она надежна. По сути, вам почти ничего не нужно делать. У Хэмилтона доска быстрее, она менее устойчивая, и вам придется приложить много усилий, чтобы поймать волну».

Конечно, после такого объяснения не могло не появиться шуток о стиле пилотирования. Самый популярный ответ, собравший больше 2к лайков: «Ну, возможно Расселлу просто удобнее на чем-то, что не двигается слишком быстро». (Шутка про недавний переход парня из «Уильямса»). Но вообще Хэмилтон занимается серфингом уже десятилетие  и именно его называл любимым видом спорта, а Джордж на досках явно новичок.

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